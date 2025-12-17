মিনি নিলামৰ পিছত আই পি এলৰ ১০টা দলৰ সম্পূৰ্ণ স্কোৱাড চাওক
আই পি এলৰ ১০টা দলে নিজৰ দলত সৰ্বাধিক ২৫জন খেলুৱৈ নিশ্চিত কৰিছে ।
Published : December 17, 2025 at 2:07 PM IST
হায়দৰাবাদ : আই পি এল ২০২৬ৰ মিনি নিলাম ২০২৫ চনৰ ১৬ ডিচেম্বৰত আবুধাবিত অনুষ্ঠিত হয় ৷ আই পি এল ২০২৬ৰ মিনি নিলামত দহটা দলে ২১৫.৪৫ কোটি টকা খৰচ কৰি খালী হৈ থকা ৭৭টা স্লট পূৰণ কৰে ৷ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অল ৰাউণ্ডাৰ কেমেৰন গ্ৰীনে এই নিলামত আটাইতকৈ দামী খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে (কে কে আৰ) তেওঁ অভিলেখ সংখ্যক ২৫.২০ কোটি টকাত ক্ৰয় কৰে ৷ ইয়াৰ ফলত তেওঁ ইণ্ডিয়ান প্ৰিমিয়াৰ লীগৰ ইতিহাসত প্ৰথমজন বিদেশী খেলুৱৈ আৰু সামগ্ৰিকভাৱে তৃতীয় সৰ্বাধিক ব্যয়বহুল খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷
ভাৰতীয় খেলুৱৈ প্ৰশান্ত বীৰ আৰু কাৰ্তিক শৰ্মা আই পি এলৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ ব্যয়বহুল আনকেপেড খেলুৱৈ আছিল ৷ চেন্নাই ছুপাৰ কিংছে (CSK) দুয়োকে ১৪.২০ কোটি টকাত ক্ৰয় কৰিছিল ৷ ইফালে মথিছা পাথিৰানাই কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ (কে কে আৰ)ৰ পৰা ১৮ কোটি টকা লাভ কৰি আই পি এলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক দৰমহা পোৱা শ্ৰীলংকাৰ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷
মিনি নিলামৰ ১০টা দলৰ স্কোৱাড চাওঁ আহক
- লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েন্টছ (এল এছ জি): ঋষভ পন্ত (অধিনায়ক), আব্দুল ছামাদ, আয়ুষ বদোনি, এডেন মাৰ্ক্ৰাম, মেথিউ ব্ৰিট্জকে, হিম্মৎ সিং, নিকোলাছ পুৰাণ, মিচেল মাৰ্ছ, শ্বাহবাজ আহমেদ, আৰ্শিন কুলকাৰ্ণী, মায়ংক যাদৱ, আবেশ খান, মহছিন খান, মণিমৰন সিদ্ধাৰ্থ, দিগ্বিজয় ৰাথী, প্ৰিন্স যাদৱ, আকাশ সিং, মহম্মদ ছামী, অৰ্জুন তেণ্ডুলকাৰ, ৱানিন্দু হাছাৰংগা, অনৰিচ নৰ্টজে, মুকুল চৌধুৰী, নমন তিৱাৰী, অক্ষত ৰঘুবংশী, জোছ ইংলিছ ৷
- কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ (কে কে আৰ): অজিংক্য ৰাহানে (অধিনায়ক), অংকৃশ ৰঘুবংশী, অনুকুল ৰায়, হৰ্ষিত ৰাণা, মনীষ পাণ্ডে, ৰমনদীপ সিং, ৰিংকু সিং, ৰভমান পাৱেল, সুনীল নাৰিণ, উমৰাণ মালিক, বৈভৱ অৰোৰা, বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী, কেমেৰন গ্ৰীণ, ফিন এলেন, মথিছা পাথিৰানা, তেজস্বী সিং, কাৰ্তিক ত্যাগী, প্ৰশান্ত সোলংকি, ৰাহুল ত্ৰিপাঠী, টীম ছেইফাৰ্ট, মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, সৰ্থক ৰঞ্জন, দক্ষ কামৰা, ৰচিন ৰবিন্দ্ৰ, আকাশ দীপ ৷
- ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ (এছ আৰ এইচ): পেট কামিন্স (অধিনায়ক), ট্ৰেভিছ হেড, অভিষেক শৰ্মা, অনিকেত বাৰ্মা, আৰ স্মৰণ, ঈশান কিষাণ, হেনৰিক ক্লাচেন, নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডী, হৰ্ষ ডুবে, কামিন্দু মেণ্ডিছ, হৰ্ষল পেটেল, ব্ৰাইডন কাৰ্ছে, জয়দেৱ উনাদকট, ঈশান মালিংগা, জিশ্বন আনছাৰী, শিৱাং কুমাৰ, চেলিল অৰোৰা, চাকিব হুছেইন, ওমকাৰ তাৰমালে, অমিত কুমাৰ, প্ৰফুল্ল হিংগ, ক্ৰেন্স ফুলেট্ৰা, লিয়াম লিভিংষ্টন, শিৱম মাৱী, জেক এডৱাৰ্ডছ ৷
- মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ (এম আই): হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া (অধিনায়ক), ৰোহিত শৰ্মা, সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ, তিলক বাৰ্মা, ৰিয়ান ৰিকেলটন, ৰবিন মিঞ্জ, ৰাজ বাৱা, ৰঘু শৰ্মা, মিচেল ছাণ্টনাৰ, কৰ্বিন বছ, নমন ধীৰ, যশপ্ৰিত বুমৰাহ, ট্ৰেণ্ট বল্ট, আল্লাহ ঘফানঝাৰ, অশ্বিনী কুমাৰ, দীপক চহৰ, উইলছ, শ্বেৰফেন জেক ৰাদাৰফৰ্ড, মায়ংক মাৰ্কাণ্ডে, শ্বাৰদুল ঠাকুৰ, কুইণ্টন ডি কক, ডেনিছ মালেৱাৰ, মহম্মদ ইজহাৰ, অথৰ্ব অংকোলেকাৰ, মায়ংক ৰাৱাট ৷
- পঞ্জাব কিংছ (পি বি কে এছ): প্ৰভসিমৰন সিং, প্ৰিয়ংশ আৰ্য, শ্ৰেয়াছ আয়াৰ, শশাংক সিং, নেহাল ৱাধেৰা, মাৰ্কাছ ষ্টোইনিছ, আজমতুল্লাহ উমৰজা, মাৰ্কো জান্সেন, হৰপ্ৰীত ব্ৰাৰ, যুজবেন্দ্ৰ চাহাল, আৰ্শদীপ সিং, মুছিৰ খান, পাইলা অবিনাশ, হৰনুৰ পান্নু, সূৰ্য্যংশ শ্বেড, মিচেল ওৱেন, জেভিয়াৰ বাৰ্টলেট, লকি ফাৰ্গুচন, বিশাল বিজয়কুমাৰ, যশ ঠাকুৰ, বিষ্ণু বিনোদ, কুপাৰ কনলি, বেন দ্বাৰশ্বুইছ, প্ৰবীণ ডুবে, বিশাল নিছাদ ৷
- চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ (চি এছ কে): ৰুতুৰাজ গাইকোৱাদ (অধিনায়ক), আয়ুষ ম্হাত্ৰে, এম ধোনী, সঞ্জু চেমচন, দেৱাল্ড ব্ৰুইছ, উৰভিল পেটেল, শিৱম ডুবে, জেমী অভাৰটন, ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, নূৰ আহমেদ, খলিল আহমেদ, অংশুল কামোজ, গুৰজপনীত সিং, শ্ৰেয়াস গোপাল, মুকেশ চৌধুৰী, নাথান এলিছ, আকেল হোছেইন, প্ৰশান্ত বীৰ, কাৰ্তিক শৰ্মা, মেথিউ শ্বৰ্ট, অমন খান, সৰফৰাজ খান, মেট হেনৰী, ৰাহুল চহৰ, জেক ফ’লকেছ ৷
- ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু (আৰ চি বি): ৰজত পাটিদাৰ (অধিনায়ক), বিৰাট কোহলী, দেৱদত্ত পাদিক্কল, ফিল ছল্ট, জিতেশ শৰ্মা, ক্ৰুনাল পাণ্ডিয়া, স্বপ্নীল সিং, টিম ডেভিদ, ৰোমাৰিয়া শ্বেফাৰ্ড, জেকব বেথেল, জোছ হেজলউড, যশ দয়াল, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, নুৱান থুছাৰা, ৰশিখ চালাম, অভিনন্দন সিং, সূয়াংশ শৰ্মা, ভেংকটেশ আয়াৰ, জেকব ডফী, সাত্বিক দেশৱাল, মংগেশ যাদৱ, জৰ্ডান কক্স, বিকি অষ্টৱাল, বিহান মালহোত্ৰা, কনিষ্ক চৌহান ৷
- ৰাজস্থান ৰয়েলছ (আৰ আৰ): ৰবীন্দ্ৰ জাডেজা, ছেম কুৰেণ, ড’নভান ফেৰেইৰা, সন্দীপ শৰ্মা, শুভম ডুবে, বৈভৱ সূৰ্যবংশী, লুয়ান-ড্ৰে প্ৰিট’ৰিয়াছ, শ্বিমৰন হেটমাইৰ, যশস্বী জয়ছোৱাল, ধ্ৰুৱ জুৰেল, ৰিয়ান পৰাগ, যুদ্ধবীৰ সিং চৰাক, জোফ্ৰা আৰ্চাৰ, তুষাৰ দেশপাণ্ডে, কুৱেনা ম্ফাকা, নন্দ্ৰে বাৰ্গাৰ, ৰবি বিষ্ণৈ , সুশান্ত মিশ্ৰ, যশ ৰাজ পুঞ্জা, বিগনেশ পুথুৰ, ৰবি সিং, অমন ৰাও, ব্রিজেশ শর্মা, আদম মিলনে, কুলদীপ সেন ৷
- দিল্লী কেপিটেলছ (ডি চি): অক্ষৰ পেটেল (অধিনায়ক), নীতিশ ৰাণা, অভিষেক পোৰেল, অজয় মণ্ডল, আশুতোষ শৰ্মা, দুষমন্ত চমীৰা, কৰুণ নাইৰ, কে এল ৰাহুল, কুলদীপ যাদৱ, মাধৱ তিৱাৰী, মিচেল ষ্টাৰক, সমীৰ ৰিজভি, টি নটৰাজন, ত্ৰিপুৰানা বিজয়, ত্ৰিষ্টান ষ্টাবছ, বিপ্ৰজ নিগম, ডেভিদ মিলাৰ, বেন ডাকেট, আকিব নবি, পাথুম নিছাংকা, লুংগী ঙিদি, সাহিল পৰাখ, পৃথ্বী শ্ব’, কাইল জেমিছন ৷
- গুজৰাট টাইটানছ (জি টি): শুভমন গিল (অধিনায়ক), সাই সুদৰ্শন, কুমাৰ কুশাগ্ৰা, অনুজ ৰাৱত, জোছ বাটলাৰ, নিশান্ত সিন্ধু, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰ, গ্লেন ফিলিপছ, আৰ্শ্বদ খান, শ্বাহৰুখ খান, ৰাহুল টেৱাটিয়া, কাগিছো ৰাবাদা, মহম্মদ চিৰাজ, প্ৰসিদ্ধ কৃষ্ণ, ঈশান্ত শৰ্মা, গুৰনুৰ সিং ব্ৰাৰ, ৰছিদ খান, মানৱ সুথাৰ, ছাই কিশোৰ, জয়ন্ত যাদৱ, অশোক শৰ্মা, জেছন হোল্ডাৰ, টম বেণ্টন, পৃথ্বীৰাজ ইয়াৰা, লুক ৰাজ লকৰী ৷
