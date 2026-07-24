খালী ভৰিৰে দৌৰ আৰম্ভ কৰাৰ পৰা এছিয়ান অনূৰ্ধ্ব-২৩ৰ ব্ৰঞ্জৰ পদকলৈ...
এসময়ত দৌৰিবলৈ এযোৰ জোতা কিনিবলৈও পইচা নথকা ভূমেশ্বৰী দেৱীয়ে সাহস বঢ়াইছে নতুন খেলুৱৈৰ ৷ সাহস, ত্যাগ আৰু অলিম্পিক সপোনৰ অসাধাৰণ যাত্ৰা ।
Published : July 24, 2026 at 3:00 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ : জীৱনৰ কাঁইটীয়া বাটত যদি দৃঢ়তাৰে খোজ পেলাই আগবাঢ়ি যোৱা যায় তেন্তে কাঁইটীয়া পথৰ অন্তত গোলাপৰ পাপৰিৰ স্বাগতম অৱধাৰিত । এয়া কোনো কাব্যিক অনুভূতি যদিও ইয়াৰ অন্তৰালত কিন্তু জীৱনৰ গভীৰ অৰ্থও আছে । জীৱন যুঁজত হাৰ নামানি যিগৰাকীয়ে নিজকে দৃঢ়মনা কৰি তুলিব পাৰে তেওঁৰ সফলতা নিশ্চিত । হিংসা-সংগ্ৰাম, অভাৱ-অনাটন, আঘাত-প্ৰত্যাহ্বান এইবোৰ নেওচি কুৰংগনয়নীৰ দেশৰ এগৰাকী দুহিতাই যি উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে সেয়া সঁচাকৈয়ে আদৰ্শনীয় দস্তাবেজৰ এক অনন্য পৃষ্ঠা ।
এছিয়ান অনূৰ্ধ্ব-২৩ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰাটো যিকোনো খেলুৱৈৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় । কিন্তু মণিপুৰৰ আৰ্থিক অনাটনৰ মাজতো হুইদ্ৰম ভূমেশ্বৰী দেৱীৰ দৰে এগৰাকী দৌৰবিদৰ বাবে এই পদক কেৱল ক্ৰীড়া সফলতাৰ প্ৰতীক নহয়; ই হৈছে দাৰিদ্ৰ্য, আৰ্থিক সংকট, ব্যক্তিগত অভাৱ-অনাটন, আঘাত আৰু অদম্য সংকল্পেৰে ভৰা এক দীঘলীয়া সংগ্ৰামৰ ফল ।
ই হৈছে এনে এক যাত্ৰা, যাৰ আৰম্ভণি হৈছিল পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত পৰিয়ালটোক বচাই ৰাখিবলৈ দৌৰিবলৈ বাধ্য হোৱা এজনী সৰু ছোৱালীৰ পৰা । আজি আমি জনাব বিচাৰিছোঁ বিগত তিনিবছৰে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰে জৰ্জৰিত চুবুৰীয়া ৰাজ্য মণিপুৰৰ এগৰাকী মহিলা দৌৰবিদৰ জগত জিনাৰ কাহিনী । তেওঁ হৈছে হুইদ্ৰম ভূমেশ্বৰী দেৱী ।
জগত জিনাৰ দৌৰ
এছিয়ান অনূৰ্ধ্ব-২৩ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰাৰ পিছত গৃহভূমি মণিপুৰত উপস্থিত হৈ ইটিভি ভাৰতক টেলিফোনযোগে দিয়া এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ভূমেশ্বৰীয়ে কয় যে এই সফলতাই তেওঁক ভৱিষ্যতলৈ আৰু ডাঙৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰাৰ সাহস দিছে ।
"খুব ভাল লাগিছে । প্ৰতিযোগিতাখন অত্যন্ত কঠিন আছিল । কিন্তু মই নিজৰ দৌৰত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিছিলোঁ । এই পদকে মোক আগলৈ আৰু অধিক কষ্ট কৰি উন্নত প্ৰস্তুতি ল'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।" এক আশাভৰা ভৱিষ্যতৰ উমান দি তেওঁ কয় ।
পৰিয়ালক সহায় কৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছিল দৌৰ
মণিপুৰৰ ইম্ফল পূব জিলাত জন্মগ্ৰহণ কৰা ভূমেশ্বৰীৰ জীৱনলৈ ২০১২ চনত আহিছিল এক নতুন গতি । সেই সময়ত তেওঁ চতুৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি আছিল । তেতিয়াই তেওঁৰ পিতৃ হুইদ্ৰম বসন্ত সিঙৰ মৃত্যু হয় । ফলত গৃহিণী মাতৃ হুইদ্ৰম অংবি মংগী দেৱীয়ে তেতিয়াৰে পৰাই অকলে পৰিয়ালটোৰ দায়িত্ব বহন কৰিবলগীয়া হয় ।
২০১৬ চনত তেওঁ বিদ্যালয়ৰ ২০ কিলোমিটাৰৰ দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰি ৫,০০০ টকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে । সেয়াই আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ এক অন্যতম টাৰ্নিং পইণ্ট ।
"সেইবাৰেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে দৌৰি পৰিয়ালক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিব পাৰিম । ভাবিলোঁ, যদি দৌৰি থাকোঁ তেন্তে লাভ কৰা পুৰস্কাৰৰ ধনেৰে মই মাক সহায় কৰিব পাৰিম ।" এয়া আছিল ভূমেশ্বৰীৰ মানসিক দৃঢ়তা ।
জীৱনৰ গতিপথ
তাৰ কিছুদিন পিছতেই তেওঁ মণিপুৰত অনুষ্ঠিত এক ২১ কিলোমিটাৰৰ মাৰাথনত অংশগ্ৰহণ কৰে । কিন্তু বিধিৰ বিপাকত দৌৰিবৰ বাবে তেওঁৰ ওচৰত জোতা এযোৰো নাছিল ।
স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি তেওঁ কয়, "মই সম্পূৰ্ণ ২১ কিলোমিটাৰ খালী ভৰিৰেই দৌৰিছিলোঁ আৰু দ্বাদশ স্থান লাভ কৰিছিলোঁ । তাত ২,০০০ টকা পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ । এজন স্থানীয় বিধায়কে মোক উৎসাহ হিচাপে আৰু ১,০০০ টকা দিছিল । তেতিয়াই মোৰ বিশ্বাস জন্মিছিল যে এথলেটিকছে আমাৰ পৰিয়ালৰ ভাগ্য সলনি কৰিব পাৰে ।"
প্ৰতিযোগিতামূলক এথলেটিকছৰ সৈতে পৰিচয়
আৰম্ভণিতে ভূমেশ্বৰীয়ে পথত দৌৰাৰ বাহিৰে এথলেটিকছৰ বিষয়ে বিশেষ একো নাজানিছিল । তেওঁৰ মোমায়েক ফিজাম ইনাওচায়ে তেওঁক ষ্টেডিয়ামলৈ লৈ যায় । তাত তেওঁ প্ৰথম প্ৰশিক্ষক সমচন্দ্ৰ ছাৰৰ অধীনত নিয়মীয়া অনুশীলন আৰম্ভ কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
পিছলৈ তেওঁ কোন্থৌজাম কোছানা মেইতেইৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰে । ২০১৭ চনত তেওঁ 'ছাই'ত (Sports Authority of India, SAI-STC) যোগদান কৰে। সুবিধা-অসুবিধা, অভাৱৰ মাজতো তেওঁ সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখে । কিন্তু National Centre of Excellence-ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰশিক্ষক কৈলাস কাসাৰৰ অধীনত প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তেওঁৰ জীৱনত এক ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আহে ।
"National Centre of Excellence-ত যোগদান কৰাৰ পিছত বৈজ্ঞানিক প্ৰশিক্ষণ, জিম, শক্তি বৃদ্ধি কাৰ্যসূচী আদি সকলো সুবিধা পালোঁ । তাৰ পিছতেই মোৰ প্ৰদৰ্শনত আমূল পৰিৱৰ্তন আহে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ ।" নিজৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত কয় ।
বৰ্তমান তেওঁ ইটালীৰ খ্যাতনামা প্ৰশিক্ষক ক্লাউডিঅ' পান্নোজ্জোৰ তত্ত্বাৱধানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে বুলি জনায় ।
আৰ্থিক সংকটে কেতিয়াও মষিমূৰ কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ প্ৰতিভা
দৌৰাৰ বাবে সাধাৰণ এযোৰ জোতা কিনিবলৈও তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ পক্ষে সহজ নাছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিল । মা গৃহিণী । আমাৰ কোনো আৰ্থিক স্থিৰতা নাছিল । এযোৰ জোতা কিনাটোও কঠিন আছিল ।"
তেওঁ কয় যে বিভিন্ন সময়ত প্ৰশিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন আৰু শুভাকাংক্ষীয়ে তেওঁক আগবাঢ়িবলৈ সহায় কৰিছে । বিশেষভাৱে তেওঁ কাষৰীয়া গাঁৱৰ ককাক থিগুজাম ইবয়াই, মোমায়েক ফিজাম ইনাওচা, কুপেৰ, ২০১৮ বৰ্ষৰ SAI-STC-ৰ সকলো প্ৰশিক্ষাৰ্থী, ৰাজকুমাৰ দয়ানন্দ মেইতেই, অনিল কুমাৰ আৰু তেওঁৰ দুই জ্যেষ্ঠ ভগ্নী প্ৰেমিলা আৰু সাকুনৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
আঘাতৰ সৈতে যুঁজিয়েই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰঞ্জ
এছিয়ান অনূৰ্ধ্ব-২৩ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপলৈ যোৱাৰ পথ তেওঁৰ বাবে একেবাৰেই সহজ নাছিল । ভূমেশ্বৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ ডিম্বাশয়ৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগি আছিল, যাৰ ফলত তেওঁৰ অনুশীলন ব্যাহত হৈছিল । আল্ট্ৰাছাউণ্ড পৰীক্ষাত সমস্যাটো ধৰা পৰে আৰু তলপেটৰ তীব্ৰ বিষে তেওঁক নিয়মীয়া প্ৰশিক্ষণ গ্হণত বাধা প্ৰদান কৰিছিল ।
নিজৰ প্ৰদৰ্শন সন্দৰ্ভত ভূমেশ্বৰীয়ে কয়, "যোৱা বছৰ মই ২:০৪.৪৪ সময়ত সমাপ্ত কৰিছিলোঁ । এইবাৰ Senior Federation Cup-ত ২:০৫ কৰিলোঁ । ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাজ্যিক চেম্পিয়নশ্বিপৰ (National Inter-State Championship) জৰিয়তে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিবলৈ শীৰ্ষ দুজনৰ ভিতৰত থাকিব লাগিছিল । কিন্তু আঘাত আৰু বিষৰ বাবে সেইটো সম্ভৱ নহ'ল ।" অৱশ্যে শাৰীৰিক যন্ত্ৰণা সত্ত্বেও তেওঁ ভাৰতৰ হৈ ব্ৰঞ্জৰ পদক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
"এতিয়াও মোৰ বিষ আছে । তথাপিও ভাৰতৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক জয় কৰিলোঁ । সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ব পাৰিলে ইয়াতকৈও ভাল ফলাফল কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস ।" প্ৰবল দৃঢ়তাৰে তেওঁ কয় ।
লক্ষ্য এতিয়া অলিম্পিক
এই পদক লাভ কৰি অধিক আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠা ভূমেশ্বৰীয়ে কয়, "যদি আঘাতৰ মাজতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক জিকিব পাৰোঁ, তেন্তে এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছ আৰু অলিম্পিকৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ লগতে তাতো পদক জয় কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ বিশ্বাস ।"
এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ প্ৰথম লক্ষ্য সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ পুনৰ পূৰ্ণোদ্যমে অনুশীলন আৰম্ভ কৰা ।
চৰকাৰী সহায়ৰ অভাৱ
২০১৯ চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পদক জয় কৰাৰ লগতে Asian Cross Country Championships-ত দলীয় সোণৰ পদক লাভ কৰা সত্ত্বেও মণিপুৰ চৰকাৰৰ পৰা পৰ্যাপ্ত আৰ্থিক সহায় নোপোৱাৰ বাবে তেওঁ দুখ প্ৰকাশ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত কয়, "এনে সময়ো আহিছিল, যেতিয়া প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মায়ে আনৰ পৰা ধাৰ লৈ মোক পঠিয়াবলগীয়া হৈছিল ।"
তেওঁ কয় যে খেলো ইণ্ডিয়াৰ (Khelo India) সোণৰ পদক, ছিনিয়ৰ আন্তঃৰাজ্যিক (Senior Inter-State) পদক আৰু এতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰঞ্জ জয় কৰাৰ পিছতো তেওঁ ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ সহায় পোৱা নাই । বৰ্তমান তেওঁ খেলো ইণ্ডিয়া আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতিমাহে ১০,০০০ আৰু ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্প'ৰেচন লিমিটেডৰ (IOCL) পৰা আন ১০,০০০ টকা ভাট্টা লাভ কৰি আছে ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰীড়াবিদসকলৰ বাবে অধিক সহায়ৰ আহ্বান
আনহাতে, দেশৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ কথা উল্লেখ কৰি ভূমেশ্বৰী দেৱীয়ে কয় যে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বহু প্ৰতিভাশালী ক্ৰীড়াবিদ আৰ্থিক দুৰৱস্থা আৰু পৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱৰ বাবে আগবাঢ়িবলৈ বহু বাধাৰ সন্মুখীন হয় । তেওঁ কয়, "বেছিভাগ ক্ৰীড়াবিদেই মধ্যবিত্ত অথবা আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালৰ পৰা আহে । তৃণমূল পৰ্যায়ত তেওঁলোকক জোতা, স্পাইক, যাতায়াতৰ খৰচ আৰু প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ ব্যয়ৰ বাবে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় । সামান্য আৰ্থিক সহায়েও এজন ক্ৰীড়াবিদৰ জীৱনত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ।"
তেওঁ মণিপুৰত চলি থকা সংঘাতৰ ফলত ক্ৰীড়াবিদসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ কথাও উল্লেখ কৰি কয়, "হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ বাবে বহু ক্ৰীড়াবিদে পথেৰে যাতায়াত কৰিব নোৱাৰে । বিমান যাত্ৰা অত্যন্ত ব্যয়বহুল আৰু বহু পৰিয়ালে বিমান ভাৰাৰ খৰচ বহন কৰিব নোৱাৰে । ফলস্বৰূপে বহু উদীয়মান ক্ৰীড়াবিদে নিৰ্বাচনী প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ হেৰুৱায়, যাৰ ফলত তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় চেম্পিয়নশ্বিপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে ।"
মণিপুৰৰ হিংসাই মনোবল ভাঙিছিল
২০২৩ চনৰ মে' মাহত আৰম্ভ হোৱা মণিপুৰৰ জাতিগত সংঘাতে তেওঁৰ ওপৰতো গভীৰ মানসিক প্ৰভাৱ পেলায় । এই কথা উল্লেখ কৰি ভূমেশ্বৰীয়ে কয়, "চাৰিওফালে বিস্ফোৰণ হৈছিল । আমি খাটৰ তলত লুকাই থাকিবলগীয়া হৈছিল । মই বহুত কান্দিছিলোঁ । হতাশা আৰু উদ্বেগত ভুগিছিলোঁ ।"
এই অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে তেওঁ ২০২৩ চনৰ জুন মাহত ভূপাললৈ যায় আৰু ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰীত IOCL Sports Project-লৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বেংগালুৰুলৈ স্থানান্তৰিত হয় ।
যুৱ খেলুৱৈসকললৈ বাৰ্তা
দাৰিদ্ৰ্য, ব্যক্তিগত অভাৱ-অনাটন, আঘাত আৰু সংঘাতৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি অহা ভূমেশ্বৰীয়ে যুৱ খেলুৱৈসকলক এক সহজ অথচ গভীৰ বাৰ্তা দিয়ে, "কোনেও সহায় নকৰিলেও নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাব নালাগে । জীৱনত ডাঙৰ কিবা এটা লাভ কৰিবলৈ ত্যাগ কৰিবই লাগিব । শৃংখলাবদ্ধ হৈ থাকক, প্ৰশিক্ষকৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, নিজৰ সামৰ্থ্যত আস্থা ৰাখক আৰু মানসিকভাৱে শক্তিশালী হৈ থাকক । পৰিস্থিতি যিমানেই কঠিন নহওক কিয়, লক্ষ্যত অটল থাকিলে সপোন পূৰণ হ'বই ।"
পৰিয়ালৰ বাবে পুৰস্কাৰৰ ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ খালী ভৰিৰে ২১ কিলোমিটাৰ দৌৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি এছিয়ান অনূৰ্ধ্ব-২৩ এথলেটিকছ চেম্পিয়নশ্বিপৰ পদক মঞ্চত ভাৰতীয় পতাকা উৰুৱাই ব্ৰঞ্জ জয় কৰা হুইদ্ৰম ভূমেশ্বৰী দেৱীৰ এই যাত্ৰা সাহস, অধ্যৱসায় আৰু অদম্য মানসিক শক্তিৰ এক অনন্য উদাহৰণ ।
তেওঁৰ বাবে এই ব্ৰঞ্জ পদকে শেষ সীমা বা গন্তব্য স্থান নহয়; ই কেৱল এক নতুন আৰম্ভণি । লক্ষ্য এতিয়া এছিয়ান গেমছ, কমনৱেলথ গেমছ আৰু পৰিশেষত অলিম্পিকত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি দেশলৈ অধিক সন্মান কঢ়িয়াই অনাটো । ভূমেশ্বৰীৰ জগত জিনাৰ দৌৰৰ প্ৰতি আমিও জনালোঁ শুভেচ্ছা ।