অলখ পাণ্ডেৰ সহায়, বানবিধ্বস্ত যোৰহাটৰ জানমণিৰ সপোনে পালে নতুন ডেউকা

অলখ পাণ্ডেৰ সহায়, বানবিধ্বস্ত যোৰহাটৰ জানমণিৰ সপোনে পালে নতুন ডেউকা
মথাউৰিৰ আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা দিল্লীলৈ, জানমণিৰ হাতত স্বৰ্ণ । বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতো যোৰহাটত সুখ । জিন্তু শইকীয়াৰ প্ৰতিবেদন ৷
Published : August 10, 2026 at 8:40 PM IST
যোৰহাট : বানে আপোন ঘৰখন উটুৱাই লৈ গ'ল, অনুশীলনৰ স্থানো নাইকিয়া হ'ল । কিন্তু বান উটুৱাই নিব নোৱাৰিলে খেলুৱৈৰ সপোন । বানৰ বিভীষিকাৰ মাজতো অদম্য মনোবল আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে যোৰহাটৰ মজিয়াভেটিৰ জানমণি কোঁৱৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ জয় কৰি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
১৯ জুলাই নিশা ভোগদৈ নদীয়ে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছিল । অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যোৰহাটৰ মজিয়াভেটি অঞ্চল বানৰ কবলত পৰিছিল । অঞ্চলটোৰ বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ পানীত বুৰ গৈছিল । তাৰ মাজত জানমণি কোঁৱৰৰ ঘৰো বানে উটুৱাই লৈ যায় । কেৱল ঘৰে নহয় জানমণিয়ে অনুশীলন কৰা কেন্দ্ৰও পানীত বুৰ গৈছিল ।
সন্মুখত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা আৰু সেই সময়ত তেওঁৰ ঘৰ, অনুশীলন কেন্দ্ৰ একোৱে নাই । ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পৰিৱেশে নাই । মথাউৰিৰ ওপৰত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰে জানমণিৰ ঠিকনা আছিল । মথাউৰিৰ ওপৰতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে দ্বাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত জানমণিয়ে প্ৰস্তুতি চলাইছিল । কিন্তু এনেকৈ জানো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰা সম্ভৱ হ'ব ? এইবোৰ চিন্তাই জানমণি, তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু চুবুৰীয়াক হতাশ কৰি তুলিছিল ।
সেই কঠিন সময়ত ভগৱানৰ ৰূপত আহিছিল ফিজিক্স ৱালাখ্যাত অলখ পাণ্ডে । 'Physics Wallah'ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অলখ পাণ্ডেয়ে বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ পাই সাহায্য বিতৰণৰ বাবে অসমলৈ আহিছিল । বানাক্ৰান্তক সহায় কৰি কৰি অলখ পাণ্ডে উপস্থিত হৈছিল মজিয়াভেটিৰ সেই আশ্ৰয় শিবিৰত । য'ত মথাউৰিৰ ওপৰত আশ্ৰয় লৈ জানমণিয়ে সপোন কেনেকৈ পূৰণ কৰিব তাৰ চিন্তাত আছিল ।
বানাক্ৰান্তৰ খবৰ লৈ লৈ অলখ পাণ্ডেয়ে জানমণিক লগ পাইছিল । জানমণিৰ সৈতে কথা পাতি পাণ্ডেয়ে তেওঁ সপোনৰ কথা জানিব পাৰিলে । জানমণিৰ প্ৰতিভা আৰু প্ৰবল ইচ্ছাশক্তিত মুগ্ধ হৈ অলখ পাণ্ডেয়ে সহায়ৰ সিদ্ধান্ত ল'লে । জানমণিৰ হাতত তুলি দিলে ৩ লাখ টকাৰ চেক । কেৱল সেয়াই নহয় প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে জানমণিৰ যাতায়াতৰ খৰচৰো ব্যৱস্থা কৰিলে ।
সেই সময়ত জানমণিৰ বাবে সেয়া ৩ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য নাছিল । সেয়া আছিল কঠিন পৰিস্থিতিত কোনোৱে তেওঁৰ সপোনৰ ওপৰত ৰখা বিশ্বাস । সেই বিশ্বাসক সম্বল হিচাপে লৈ জানমণি অনুশীলনত নামিল । তাৰ পিছতে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা দিল্লীলৈ বুলি জানমণিৰ নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হয় ।
৭ আগষ্টৰ পৰা দিল্লীত অনুষ্ঠিত ২০ সংখ্যক সৰ্বভাৰতীয় স্বাধীনতা কাপ কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৬ত অংশগ্ৰহণ কৰি জানমণিয়ে স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ।
জানমণিৰ বাবে এই বিজয়ৰ যাত্ৰা ইমান সহজ নাছিল । বানৰ বাবে মথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ মাত্ৰ কিছুদিন অনুশীলন কৰিয়েই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে তেওঁ দিল্লীলৈ গৈছিল । প্ৰতিযোগিতাৰ সময়তো তেওঁ চকুত ভাহি উঠিছিল বানত উটি যোৱা ঘৰখন, আপোনজনৰ দুৰ্দশাৰ ছবিবোৰ । কোনো কোনো মুহূৰ্তত তেওঁ কান্দি উঠিছিল । চকুত চকুলো লৈয়ে অৱশেষত জানমণিয়ে স্বৰ্ণ জয় কৰিলে ।
এই সন্দৰ্ভত জানমণিয়ে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "ঘৰৰ অৱস্থা এতিয়াও ঠিক নহয় আকৌ পানী আহিছে । মাত্ৰ ৩ দিন অনুশীলন কৰি মই প্ৰতিযোগিতাত অংশ লৈছোঁ । যেতিয়া মথাউৰি ভাগি গৈছিল থমকি ৰৈছিলোঁ । অৱশেষত দিল্লীলৈ যোৱাত অলখ পাণ্ডে ছাৰে সহায় কৰিলে । খেললৈ যোৱাৰ আগত বহুত কান্দিছো । তাতো গৈ কান্দিছো, ঘৰলৈ মনত পৰিছে । পৰিয়ালে মোক সদায় আগবঢ়াই দিয়ে । অলখ পাণ্ডে ছাৰ আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ । "
উল্লেখ্য যে জানমণি কোঁৱৰ হৈছে ২ নং সোণাৰী মজিয়াভেটি গাঁৱৰ ম'হ গুৱাল দেৱানন্দ কোঁৱৰৰ কন্যা আৰু সৰ্বোদয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰী । ইফালে ভোগদৈৰ বানে ধ্বংসলীলা চলোৱা মজিয়াভেটি গাঁৱত এতিয়া দুখৰ মাজতো আনন্দৰ বতৰা । আপোন ঘৰলৈ উভতি যাব নোৱাৰা বহু পৰিয়ালৰ মাজত জানমণিৰ স্বৰ্ণ জয় এতিয়া আশাৰ নতুন পোহৰ হৈছে ।
জানমণিৰ পিতৃয়ে কয়, "এই দুখৰ মাজতো আমাৰ পৰিয়ালটো সুখী হোৱাৰ লগতে বানবিধ্বস্ত যোৰহাটবাসী তেওঁৰ কাৰণে সুখী হৈছে । অলখ পাণ্ডেয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিলে । পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাইও সহায় কৰিছে ।"
ইফালে জানমণিৰ মাতৃয়ে কয়, "তেওঁ ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যাব পোৱা নাই মথাউৰিৰ পৰা ওলাই গৈছে । কান্দি কান্দি ওলাই গৈছে । ভয়ও লাগিছিল অনুশীলন কৰিব নোৱাৰিলে ।
জানমণিৰ এই কাহিনীয়ে হয়তো দেখুৱাই দিলে সপোনক যদি জীয়াই ৰখাৰ সাহস থাকে প্ৰতিকূলতা কেতিয়াও বিজয়ৰ পথত বাধা হ'ব নোৱাৰে । একেদৰে এয়া এগৰাকী কিশোৰীৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সপোনত বিশ্বাস ৰখা মানুহৰো জয়ৰ কাহিনী । আজি ৰাজ্যবাসীয়ে অলখ পাণ্ডেৰ মহানুভৱতাকো প্ৰশংসা কৰিছে । কেৱল অসমতে নহয় সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত জানমণিৰ এই কাহিনী চৰ্চিত হৈছে । ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ দৰে বিখ্যাত ইউটিউবাৰ, ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টী আদিয়েও জানমণিৰ এই সফলতাৰ লগতে অলখ পাণ্ডেৰ মহানুভৱতাৰ প্ৰশংসা কৰিছে ।
অসমৰ এই বিপদৰ সময়ত কেৱল অলখ পাণ্ডেই নহয়, বলীউডৰ চেলিব্ৰেটিকে ধৰি উদ্যোগপতি আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাই বানাক্ৰান্তৰ কাষত ঠিয় দিছে । তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিছে যে মানৱতা আজিও জীয়াই আছে যাৰ বাবে আজি জানমণিহঁতৰ দৰে প্ৰতিভাই দুখৰ সময়তো সুখৰ বাৰ্তা আনিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতৰ ভুল মাত্ৰচিত্ৰৰ বিৰুদ্ধে লাভলীনাৰ সৰৱ ভূমিকাক প্ৰশংসা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ