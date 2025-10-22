ফ্ৰেন্স অ’পেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম মেচতেই পৰাস্ত লক্ষ্য সেন
এসপ্তাহ পূৰ্বে ডেনমাৰ্ক অ’পেনত পৰাজিত হোৱাৰ পোতক তুলিলে আইৰিছ খেলুৱৈয়ে ।
Published : October 22, 2025 at 2:06 PM IST
পেৰিছ: পেৰিছত চলি থকা ফ্ৰেন্স অ’পেন ছুপাৰ ৭৫০ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ হতাশজনক প্ৰদৰ্শন । ভাৰতীয় খেলুৱৈ লক্ষ্য সেনে পুৰুষৰ একক শাখাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত মাত্ৰ ৩৮ মিনিটতেই প্ৰতিপক্ষৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰে । এই মেচখনত আইৰিছ খেলুৱৈৰ হাতত পৰাস্ত হৈ প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হয় ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকী ।
উল্লেখ্য় যে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে হংকং অ’পেনৰ ফাইনেলত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি বিশ্বৰ ১৬ নম্বৰ স্থানত থকা লক্ষ্য সেনে ২৯ নং ৰেংকিঙৰ আইৰিছ খেলুৱৈ নাট গ’য়ানৰ হাতত ৭-২১, ১৬-২১ ব্য়ৱধানত পৰাজিত হয় । এইবাৰ আইৰিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে যোৱা সপ্তাহত ডেনমাৰ্ক অ’পেনত লক্ষ্য সেনৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ পোতক তুলিবলৈ সক্ষম হয় । ফ্ৰেঞ্চ অ’পেন বেডমিণ্টন টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথমখন মেচতে লক্ষ্য সেনে ধাৰাবাহিকভাৱে ভুল কৰাত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে মেচখনত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰে ।
মেচখনৰ আৰম্ভণিতে লক্ষ্যই ২-৭ ব্য়ৱধানত পিছ পৰি আছিল । আনকি তেওঁ ৰেলীত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো সহজে পইণ্ট অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল । প্ৰথমাৰ্ধলৈকে তেওঁ ছয় পইণ্টত পিছ পৰি থাকে । যেতিয়া নাটে ১৯-৭ ব্য়ৱধানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে তাৰ পিছত প্ৰথমটো গেমত ২১-৭ ব্য়ৱধাৱত বিজয় নিশ্চিত কৰে ।
দ্বিতীয়খন খেলত ভাৰতীয় শ্বাটলাৰগৰাকীয়ে বিশেষ সুযোগ নাপালে । আইৰিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৬-১ ব্য়ৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰে যদিও লক্ষ্যই কিছু সময়ৰ বাবে ব্যৱধান ৪-৬ লৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্য়ে ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীৰ কেইটামান মিছটাইম ষ্ট্ৰ’কৰ ফলত নাটে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দ্বিতীয়খন খেলত ২১-১৬ ব্য়ৱধানত পৰাস্ত হয় ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।