ETV Bharat / sports

ফ্ৰেন্স অ’পেন বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম মেচতেই পৰাস্ত লক্ষ্য সেন

এসপ্তাহ পূৰ্বে ডেনমাৰ্ক অ’পেনত পৰাজিত হোৱাৰ পোতক তুলিলে আইৰিছ খেলুৱৈয়ে ।

LAKSHYA SEN FRENCH OPEN BADMINTON
ভাৰতীয় বেডমিণ্টন তাৰকা লক্ষ্য সেন (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 22, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

পেৰিছ: পেৰিছত চলি থকা ফ্ৰেন্স অ’পেন ছুপাৰ ৭৫০ বেডমিণ্টন প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় খেলুৱৈৰ হতাশজনক প্ৰদৰ্শন । ভাৰতীয় খেলুৱৈ লক্ষ্য সেনে পুৰুষৰ একক শাখাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত মাত্ৰ ৩৮ মিনিটতেই প্ৰতিপক্ষৰ হাতত আত্মসমৰ্পণ কৰে । এই মেচখনত আইৰিছ খেলুৱৈৰ হাতত পৰাস্ত হৈ প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হয় ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকী ।

উল্লেখ্য় যে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে হংকং অ’পেনৰ ফাইনেলত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰি বিশ্বৰ ১৬ নম্বৰ স্থানত থকা লক্ষ্য সেনে ২৯ নং ৰেংকিঙৰ আইৰিছ খেলুৱৈ নাট গ’য়ানৰ হাতত ৭-২১, ১৬-২১ ব্য়ৱধানত পৰাজিত হয় । এইবাৰ আইৰিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে যোৱা সপ্তাহত ডেনমাৰ্ক অ’পেনত লক্ষ্য সেনৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ পোতক তুলিবলৈ সক্ষম হয় । ফ্ৰেঞ্চ অ’পেন বেডমিণ্টন টুৰ্ণামেণ্টৰ প্ৰথমখন মেচতে লক্ষ্য সেনে ধাৰাবাহিকভাৱে ভুল কৰাত তেওঁৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে মেচখনত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সুযোগ লাভ কৰে ।

মেচখনৰ আৰম্ভণিতে লক্ষ্যই ২-৭ ব্য়ৱধানত পিছ পৰি আছিল । আনকি তেওঁ ৰেলীত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো সহজে পইণ্ট অৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল । প্ৰথমাৰ্ধলৈকে তেওঁ ছয় পইণ্টত পিছ পৰি থাকে । যেতিয়া নাটে ১৯-৭ ব্য়ৱধানৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে তাৰ পিছত প্ৰথমটো গেমত ২১-৭ ব্য়ৱধাৱত বিজয় নিশ্চিত কৰে ।

দ্বিতীয়খন খেলত ভাৰতীয় শ্বাটলাৰগৰাকীয়ে বিশেষ সুযোগ নাপালে । আইৰিছ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৬-১ ব্য়ৱধানত অগ্ৰগতি লাভ কৰে যদিও লক্ষ্যই কিছু সময়ৰ বাবে ব্যৱধান ৪-৬ লৈ হ্ৰাস কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্য়ে ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীৰ কেইটামান মিছটাইম ষ্ট্ৰ’কৰ ফলত নাটে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । দ্বিতীয়খন খেলত ২১-১৬ ব্য়ৱধানত পৰাস্ত হয় ভাৰতীয় খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক:বিশ্ব জুনিয়ৰ বেডমিণ্টন চেম্পিয়নশ্বিপৰ দলীয় শাখাত চীনৰ খিতাপ

বি ডব্লিউ এফ বিশ্ব জুনিয়ৰ চেম্পিয়নশ্বিপ ২০২৫ ৰ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি

TAGGED:

FRENCH OPEN BADMINTON 2025
FRENCH OPEN BADMINTON
LAKSHYA SEN FRENCH OPEN BADMINTON
ইটিভি ভাৰত অসম
FRENCH OPEN BADMINTON 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.