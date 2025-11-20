ETV Bharat / sports

ডিব্ৰুগড়ত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইউছুফ পাঠান, খুলিলে নতুন ক্ৰিকেট একাডেমী

ডিব্ৰুগড়ৰ দুলীয়াজানত মুকলি হ'ল ক্ৰিকেট একাডেমী অৱ পাঠানছৰ নতুন চেণ্টাৰ ।

Yusuf Pathan in Assam
দুলীয়াজানত মুকলি হ'ল ক্ৰিকেট একাডেমী অৱ পাঠানছৰ নতুন চেণ্টাৰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 8:38 AM IST

ডিব্ৰুগড় : ডিব্ৰুগড়ৰ লগতে অসমৰ ক্ৰিকেটৰ ন-শিকাৰুসকলৰ বাবে সুখবৰ । দুলীয়াজানত মুকলি কৰা হ'ল এক উন্নত মানৰ ক্ৰিকেট একাডেমী । ভাৰতীয় দলৰ প্ৰাক্তন অলৰাউণ্ডাৰ ইউছুফ পাঠানে মুকলি কৰিলে এই ক্ৰিকেট একাডেমী । জিলাখনৰ দুলীয়াজান সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত টিংৰাই চাৰিআলিত ইউছুফ পাঠান আৰু ভাতৃ তথা প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ইৰফান পাঠানৰ প্ৰচেষ্টাত আৰম্ভ কৰা ক্ৰিকেট একাডেমী অৱ পাঠানছৰ (চি এ পি) এটা চেণ্টাৰ মুকলি কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে শেহতীয়া কিছু বছৰৰ পৰা অসমত এক সুন্দৰ ক্ৰীড়াৰ পৰিৱেশ গঢ়ি উঠা দেখা গৈছে । ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত অসমৰ খেলুৱৈসকলে বিশ্বত দেশৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈছে এখনৰ পাছত আন এখন ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতা । অসমক ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যোৱাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে এই প্ৰতিযোগিতাসমূহে ।

দুলীয়াজানত মুকলি হ'ল ক্ৰিকেট একাডেমী অৱ পাঠানছৰ নতুন চেণ্টাৰ (ETV Bharat)

অসমৰ পৰা ইতিমধ্যে আগশাৰীৰ খেলুৱৈয়ে বিশ্ব জয় কৰি নিজৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে বিশ্বৰ ক্ৰীড়া মানচিত্ৰত অসমৰ নামো লিপিবদ্ধ কৰিছে ।‌ এনে পৰিস্থিতিত অসমৰ খেলুৱৈসকলক লৈ সপোন দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দেশৰ আগশাৰীৰ ক্ৰীড়া সংগঠকসকলে ।

তাৰ অংশ হিচাপে ডিব্ৰুগড়ৰ দুলীয়াজানত বুধবাৰে উপস্থিত হয় ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন তাৰকা খেলুৱৈ ইউছুফ পাঠান ।‌ পাঠানে নতুন প্ৰজন্মক ক্ৰিকেট ক্ষেত্ৰত আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে ক্ৰিকেট একাডেমীখন । বুধবাৰে বিয়লি টিংৰাই চাৰিআলিৰ ছান্সিছ স্মাৰ্ট স্কুলত ফিটা কাটি শুভ উদ্বোধন কৰা হয় এই ক্ৰিকেট একাডেমীৰ ।

ক্ৰিকেটৰ বাবে ভাল প্লেটফৰ্ম আৰু সঠিক গাইডলাইনৰ প্ৰয়োজন

ক্ৰিকেট একাডেমী অৱ পাঠানছৰ (CAP)ৰ অধীনত ক্ৰিকেটৰ প্ৰশিক্ষণৰ নতুন চেণ্টাৰ মুকলি কৰি ইউছুফ পাঠানে কয়, "মোৰ বহুত‌ ভাল লাগিছে যে এয়া অসমৰ দ্বিতীয়টো আৰু ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমটো চেণ্টাৰ । ইয়াত শিশুসকলৰ আগ্ৰহ দেখি যথেষ্ট ভাল লাগিছে । ক্ৰিকেটত নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ বিচৰাসকলৰ বাবে এইটো এক ভাল প্লেটফৰ্ম । মই সকলোকে কষ্ট কৰি যাবলৈ আৰু ইয়াত থকা সকলো সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছো । সমগ্ৰ ভাৰততে আমাৰ ৩৫ টা চেণ্টাৰ আছে । যুৱ প্ৰজন্মৰ খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলে কষ্ট কৰক, খেলপথাৰত সময় দিয়ক, যিটো খেল খেলে সেইটো আৰু ভালকৈ খেলিবলৈ চেষ্টা কৰক । ক্ৰিকেট খেলিবলৈ এটা ভাল প্লেটফৰ্ম আৰু সঠিক গাইডলাইনৰ প্ৰয়োজন হয় । এই চেণ্টাৰত অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আহিও ক্ৰিকেট অনুশীলন কৰিব পাৰিব । ইয়াত লেভেল ৩ আৰু লেভেল ২ পাছ কৰা প্ৰশিক্ষক নিয়োগ কৰা হৈছে । তেওঁলোকক আমি মনিটৰ কৰি থাকো ।"

ৰিয়ান পৰাগ, উমা ছেত্ৰী সন্দৰ্ভত পাঠানৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অসম সন্তান তথা ক্ৰিকেটাৰ ৰিয়ান পৰাগ সন্দৰ্ভত সাংবাদিক প্ৰশ্ন কৰাত ইউছুফ পাঠানে কয়, "ৰিয়ান পৰাগ বহুত প্ৰতিভাসম্পন্ন ল'ৰা । অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই তেওঁৰ পৰা বহুত শিকিবলৈ আছে । অসমৰ পৰা ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত কেৱল এটা নামতেই যাতে সীমিত হৈ নাথাকে । অসমৰ পৰা যাতে আৰু বহুতে দেশৰ হৈ খেলিব পাৰে আৰু ৰাজ্যলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে । উমা ছেত্ৰীয়ে দেশৰ বাবে খেলি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে তাৰ বাবে‌ শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু বহুত সুখী অনুভৱ কৰিছো ।"

জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত ইউছুফ পাঠান

অসমীয়া হিয়াৰ আমঠু প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সন্দৰ্ভত প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰগৰাকীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে মই যিমানখিনি জানো, যিমানখিনি শুনিছোঁ তেওঁ অসমৰ কাৰণে বহুত কাম কৰিলে । অসমৰ সকলোৱে তেওঁক বহুত ভালপায় । যি হৈ গ'ল সেয়া ভাল নহ'ল । তেওঁৰ স্মৃতি সকলোৰে হৃদয়ত থাকিব । সকলোৰে হৃদয়ত তেওঁ জীয়াই থাকিব । ৰাইজ যাৰ লগত ঠিয় হয় তেওঁ নিশ্চয় ন্যায় পাব ।"

