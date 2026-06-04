অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পেছাদাৰী বক্সিং প্ৰতিযোগিতা
বক্সিং ৰিঙত এইবাৰ বক্সাৰৰ ৰূপত দেখা গ'ল বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক।
Published : June 4, 2026 at 1:21 PM IST
গোলাঘাট: অসমবাসীৰ বাবে এক সু-খবৰ ৷ ৰাজ্যত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজিত হ’ব পেছাদাৰী বক্সিং প্ৰতিযোগিতা ৷ য’ত অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ১০০ গৰাকী আগশাৰীৰ বক্সাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ অসম বক্সিং সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু গোলাঘাট বক্সিং এচ’ছিয়েশ্ব'নৰ সহযোগত গোলাঘাটত এই প্ৰতিযোগিতা ৫, ৬ আৰু ৭ জুনত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
পেছাদাৰী বক্সিং প্ৰতিযোগিতা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি তথা বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই এই প্ৰতিযোগিতা সন্দৰ্ভত বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘৫,৬ আৰু ৭ জুনত অসমত কাহানিও নোহোৱা এক ক্ৰীড়া, পেচাদাৰী বক্সিং প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতবৰ্ষৰ দহখন ৰাজ্য ক্ৰমে দিল্লী, হাৰিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তৰ প্ৰদেশ, ৰাজস্থান, ওড়িশা, অৰুণাচল প্ৰদেশ, বিহাৰৰ লগতে অসমৰ ১০০গৰাকী আগশাৰীৰ বক্সাৰে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।’’
মৃণাল শইকীয়াই আৰু কয়, ‘‘ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা ৪০ জন খেলুৱৈক নিৰ্বাচন কৰা হ'ব । নিৰ্বাচিত খেলুৱৈসকলক আই পি এলৰ দৰে দিল্লীত নিলাম কৰা হ'ব । এই প্ৰতিযোগিতা সম্পূৰ্ণ আই পি এলৰ পদ্ধতিৰ ধৰণেই অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই প্ৰতিযোগিতাই বক্সিং জগতৰ বাবে এক সোণালী সুযোগ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হ'ব । বক্সিঙৰ প্ৰতি উঠি অহা প্ৰজন্মক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ইয়াৰ জৰিয়তে চেষ্টা কৰা হৈছে । তেহে লাভলীনাৰ দৰে খেলুৱৈৰ জন্ম হ’ব ৷’’ এনে প্ৰতিযোগিতা আমাৰ এই অঞ্চলত পূৰ্বে কোনেও দেখি পোৱা নাই বুলিও কয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতা উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি মৃণাল শইকীয়াই ৷
এই বক্সিং প্ৰতিযোগিতা সম্পৰ্কে সৰ্বভাৰতীয় বক্সিং ফেডাৰেশ্ব’নৰ উপ-সভাপতি সঞ্জীৱ সন্দিকৈয়ে কয়, ‘‘ভাৰতবৰ্ষৰ চাৰিখন ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ গোলাঘাট জিলাত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা মুঠ ৪০ গৰাকী খেলুৱৈ নিৰ্বাচন কৰা হ'ব, লগতে পাঁচটা ভাগত বিভক্ত কৰা হ'ব । পাঁচটা ভাগত বিভক্ত কৰা এই খেলুৱৈসকলৰ মাজত পৰৱৰ্তী সময়ত আই পি এল খেলৰ দৰেই নিলাম কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিটো দলৰ একোজনকৈ স্বত্ত্বাধিকাৰী থাকিব ।’’
উল্লেখ্য যে, এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে অনুশীলন কৰি থকা খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰিবলৈ বুধবাৰে গোলাঘাটৰ খেলুৱৈসকলৰ কাষত উপস্থিত হয় বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ৷ তাৰ পাছত হাতত বক্সিং গ্ল’ভছ পিন্ধি তেওঁ ৰিঙত সোমাই বিপৰীত পক্ষক ধৰায়াসী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ৷