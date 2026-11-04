ETV Bharat / sports

৩০ বছৰীয়া ফুটবলাৰ যীশু ডি মিগেলৰ কৰুণ মৃত্যু, খেলপথাৰত মুখামুখিকৈ প্ৰচণ্ড খুন্দা

স্পেইনত চিডি টেনেৰিফ আৰু এফচি এণ্ডোৰাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ক্লাব মেচত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।

Spanish Footballer Jesus De Miguel Passes Away
স্পেইনৰ ফুটবলাৰ যীশু ডি মিগেল (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টেনেৰিফ(স্পেইন): স্পেনিছ ফুটবলাৰ যীশু ডি মিগেলৰ কৰুণ মৃত্যু ৷ মঙলবাৰে ফুটবলাৰগৰাকীয়ে শোকাৱহভাৱে খেলপথাৰতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৷

এখন খেলৰ সময়ত দুজন খেলুৱৈয়ে মুখামুখিকৈ প্ৰচণ্ড খুন্দা খোৱাৰ ফলত এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ স্পেইনত চিডি টেনেৰিফ আৰু এফচি এণ্ডোৰাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ক্লাব মেচত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।

এই ঘটনাৰ পাছত যীশুৱে এণ্ডোৰা দলৰ গ’লৰক্ষক অভ’নোৰ সৈতে এক সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল । তাৰ পিছতে ৩০ বছৰীয়া যীশু মাটিত ঢলি পৰিছিল, তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে খেলুৱৈগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে ৷

ক্লাব দল টেনেৰিফে যীশু ডি মিগেলৰ মৃত্যুৰ খবৰ নিশ্চিত কৰি এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে ।

ক্লাবটোৱে এই সম্পৰ্কে নিজৰ বিবৃতিত কয়, ‘‘আমি গভীৰ শোক অনুভৱ কৰিছো ৷ আমি এই কথা সঁচা বুলি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই । চিডি টেনেৰিফৰ হৈ আমি যীশু ডি মিগেল আলামেডাৰ কৰুণ মৃত্যুৰ কথা ঘোষণা কৰিছো । শোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমাৰ কোনো ভাষা নাই । এই শোক কম কৰিবলৈ আমাৰ হাতত একো নাই । আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ আপোনজনৰ সৈতে থিয় দিছো ৷’’

উল্লেখ্য যে, টেনেৰিফ আৰু এণ্ডোৰাৰ মাজত দ্বিতীয় বিভাগৰ খেলখনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৷ সেই সময়ত দুয়োটা দলৰে স্ক’ৰ আছিল ২-২ ৷ ডি মিগেলে গ’ল কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটা দীঘলীয়া শ্বট মাৰিছিল যদিও বিপক্ষৰ গ’লৰক্ষক ওৱোনোৱে নিজৰ পেনাল্টি এৰিয়াৰ পৰা ওলাই আহি বলটোক বাধা প্ৰদান কৰিছিল ৷

ঠিক তেনে সময়তে গ’লৰক্ষকৰ আঁঠুৱে টেনেৰিফৰ ফৰৱাৰ্ডগৰাকীৰ বুকুত খুন্দা মাৰে ৷ যাৰ ফলত খেলপথাৰতেই তেওঁ চেতনা হেৰায় ৷ চিকিৎসকৰ দলটোৱে লগে লগে ডি মিগেলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে ৷ পাঁচ মিনিটতকৈ অধিক সময় জৰুৰীকালীন চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷

খেলুৱৈগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ফুটবলজগতে শোকপ্ৰকাশ কৰে । এফচি এণ্ডোৰায়ো ফুটবলাৰগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু ক্লাবটোৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: ডিচেম্বৰৰ মাহটো উশ্বু খেলুৱৈসকলৰ হাবত পৰিণত হ’ব : অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু

TAGGED:

ফুটবলাৰৰ মৃত্যু
স্পেনিছ ফুটবলাৰ যীশু ডি মিগেল
চি ডি টেনেৰিফ
JESUS DE MIGUEL DIES
SPANISH FOOTBALLER DIES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.