৩০ বছৰীয়া ফুটবলাৰ যীশু ডি মিগেলৰ কৰুণ মৃত্যু, খেলপথাৰত মুখামুখিকৈ প্ৰচণ্ড খুন্দা

৩০ বছৰীয়া ফুটবলাৰ যীশু ডি মিগেলৰ কৰুণ মৃত্যু, খেলপথাৰত মুখামুখিকৈ প্ৰচণ্ড খুন্দা
স্পেইনত চিডি টেনেৰিফ আৰু এফচি এণ্ডোৰাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ক্লাব মেচত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।
Published : November 4, 2026 at 11:32 AM IST
টেনেৰিফ(স্পেইন): স্পেনিছ ফুটবলাৰ যীশু ডি মিগেলৰ কৰুণ মৃত্যু ৷ মঙলবাৰে ফুটবলাৰগৰাকীয়ে শোকাৱহভাৱে খেলপথাৰতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লয় ৷
এখন খেলৰ সময়ত দুজন খেলুৱৈয়ে মুখামুখিকৈ প্ৰচণ্ড খুন্দা খোৱাৰ ফলত এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ স্পেইনত চিডি টেনেৰিফ আৰু এফচি এণ্ডোৰাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন ক্লাব মেচত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ।
🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H— Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026
এই ঘটনাৰ পাছত যীশুৱে এণ্ডোৰা দলৰ গ’লৰক্ষক অভ’নোৰ সৈতে এক সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছিল । তাৰ পিছতে ৩০ বছৰীয়া যীশু মাটিত ঢলি পৰিছিল, তেওঁক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকে খেলুৱৈগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰে ৷
ক্লাব দল টেনেৰিফে যীশু ডি মিগেলৰ মৃত্যুৰ খবৰ নিশ্চিত কৰি এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰে ।
ক্লাবটোৱে এই সম্পৰ্কে নিজৰ বিবৃতিত কয়, ‘‘আমি গভীৰ শোক অনুভৱ কৰিছো ৷ আমি এই কথা সঁচা বুলি বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই । চিডি টেনেৰিফৰ হৈ আমি যীশু ডি মিগেল আলামেডাৰ কৰুণ মৃত্যুৰ কথা ঘোষণা কৰিছো । শোক প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমাৰ কোনো ভাষা নাই । এই শোক কম কৰিবলৈ আমাৰ হাতত একো নাই । আমি তেওঁলোকৰ পৰিয়াল, তেওঁলোকৰ আপোনজনৰ সৈতে থিয় দিছো ৷’’
Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP— CD Tenerife 🏴 (@CDTOficial) November 3, 2026
উল্লেখ্য যে, টেনেৰিফ আৰু এণ্ডোৰাৰ মাজত দ্বিতীয় বিভাগৰ খেলখনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ৷ সেই সময়ত দুয়োটা দলৰে স্ক’ৰ আছিল ২-২ ৷ ডি মিগেলে গ’ল কৰাৰ উদ্দেশ্যে এটা দীঘলীয়া শ্বট মাৰিছিল যদিও বিপক্ষৰ গ’লৰক্ষক ওৱোনোৱে নিজৰ পেনাল্টি এৰিয়াৰ পৰা ওলাই আহি বলটোক বাধা প্ৰদান কৰিছিল ৷
ঠিক তেনে সময়তে গ’লৰক্ষকৰ আঁঠুৱে টেনেৰিফৰ ফৰৱাৰ্ডগৰাকীৰ বুকুত খুন্দা মাৰে ৷ যাৰ ফলত খেলপথাৰতেই তেওঁ চেতনা হেৰায় ৷ চিকিৎসকৰ দলটোৱে লগে লগে ডি মিগেলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰে ৷ পাঁচ মিনিটতকৈ অধিক সময় জৰুৰীকালীন চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছত তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় ৷
খেলুৱৈগৰাকীৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ ফুটবলজগতে শোকপ্ৰকাশ কৰে । এফচি এণ্ডোৰায়ো ফুটবলাৰগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়াল আৰু ক্লাবটোৰ প্ৰতি শোক প্ৰকাশ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: ডিচেম্বৰৰ মাহটো উশ্বু খেলুৱৈসকলৰ হাবত পৰিণত হ’ব : অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডু