ভাৰতীয় দলত অংশগ্ৰহণৰে বিশ্বজয়ৰ সপোন এজন ফুটবল খেলুৱৈৰ

ভাৰতীয় দলত অংশগ্ৰহণৰে বিশ্বজয়ৰ সপোন এজন ফুটবল খেলুৱৈৰ
১৪ বছৰ অনুৰ্ধ্ব অসম ফুটবল দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙৰ এজন খেলুৱৈয়ে । ভাৰতীয় দলত খেলাৰ সপোন খেলুৱৈগৰাকীৰ ।
Published : November 27, 2025 at 2:51 PM IST
ডিব্ৰুগড়: দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে অসমৰ খেলুৱৈয়ে । ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰত চমকপদ সফলতা অৰ্জন কৰি অসমৰ খেলুৱৈয়ে বিশ্বত দেশৰ নাম উজলাবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ মাজতে দুভৰিৰ যাদুৰে জগত জিনিবলৈ সাজু হৈছে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ এজন ছাত্ৰ । নিজৰ একাগ্ৰতা আৰু অধ্যৱসায়ৰ বলত টিংখাঙৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা গৈ ১৪ বছৰ অনুৰ্ধ্ব অসম ফুটবল দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অংগদ গগৈয়ে ।
টিংখাং ৰাজগড়ৰ ৩ নং ন-ভকতীয়া গাঁৱৰ সুনীল গগৈ আৰু জুলি গগৈৰ সন্তান অংগদ গগৈয়ে অহা ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা মধ্যপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৬৯ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় স্কুল ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা (National School Games 2025-26 )ত অসম ফুটবল দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব । ৰাজগড়ৰ 'নিউ ষ্টাৰ চিনিয়ৰ চেকেণ্ডেৰী' স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ অংগদৰ এই সাফল্যই সমগ্ৰ টিংখাঙলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
উদীয়মান ফুটবলাৰগৰাকীয়ে অসম ফুটবল দলত স্থান লাভ কৰাৰ খবৰে উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে অঞ্চলবাসীক । সৰুৰে পৰা ফুটবলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা অংগদ গগৈয়ে প্ৰশিক্ষক প্ৰহ্লাদ কোঁৱৰৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি স্থানীয় শলগুৰি-টিপমীয়া ফুটবল ক্লাব হৈ এজন সুদক্ষ ষ্ট্ৰাইকাৰ হিচাপে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি সফলতা লাভ কৰাৰ লগতে দুভৰিৰ যাদুৰে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ভাৰতীয় দলত খেলাৰ সপোন:
বিশ্ব ফুটবলৰ জীৱন্ত কিম্বদন্তি ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰ’নাল্ডোক আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰা অংগদে ভৱিষ্যতে ভাৰতীয় জাতীয় ফুটবল দলৰ হৈ খেলাৰ সপোন পুহি ৰাখিছে । ১৪ বছৰ অনুৰ্ধ্ব অসম ফুটবল দলত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা পাছতে সংবাদ মাধ্যমত অংগদ গগৈয়ে কয়, "১৪ বছৰ অনুৰ্ধ্ব অসম ফুটবল দলত স্থান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । মধ্যপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ'ব ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন । খুবেই ভাল লাগিছে সৰুৰে পৰা চেষ্টা কৰি আহিছিলোঁ । এজন ভাল ফুটবলাৰ হৈ ভাৰতীয় দলত খেলাৰ সপোন লৈ আগবাঢ়িছোঁ ।"
পুত্ৰৰ সাফল্যত আনন্দৰ চকুলো পিতৃৰ:
পুত্ৰৰ সাফল্যত আনন্দৰ চকুলো নিগৰাই অংগদ গগৈৰ পিতৃ সুনীল গগৈয়ে কয়, "সৰুৰে পৰাই খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল । সৰুতে কাৰাটে খেলিছিল যদিও ফুটবলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় । প্ৰথম ফুটবল খেলাত বাধা দিছিলোঁ যদিও তাৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ । ভৱিষ্যতে এজন সুদক্ষ ফুটবলাৰ হিচাপে অসম তথা দেশৰ নাম উজলাব পাৰে তাৰ আশা কৰিছোঁ ।"