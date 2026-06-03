ETV Bharat / sports

ফুটবল আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ উন্মাদনা: তেজপুৰত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বৃদ্ধি ফুটবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ

তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পল' ফিল্ডত ‘তেজপুৰ ফুটবল একাডেমী’য়ে কণ কণ শিশুৰ মাজত ফুটবলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে নিয়মীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে ৷

FIFA World Cup 2026
তেজপুৰত ল’ৰা-ছোৱালীৰ মাজত বৃদ্ধি ফুটবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 3, 2026 at 6:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: নষ্টালজিয়াই মানুহক অতীতৰ বহু মিঠা স্মৃতিৰ সৈতে পুনৰ সংযোগ স্থাপন কৰে ৷ পুৰণি খেলপথাৰত সন্ধিয়াৰ ফুটবল খেল, ৰেফাৰীৰ হুইচেলৰ শব্দত গুঞ্জৰিত হৈ উঠা গাঁও-চহৰ বা ৰেডিঅ’ত শুনা খেলৰ কমেণ্ট্ৰীয়ে আজিও বহু লোকৰ মনত এক বিশেষ আৱেগ জগাই তোলে ৷ সময় সলনি হৈছে, কিন্তু খেলৰ প্ৰতি মানুহৰ ভালপোৱা আৰু আৱেগ এতিয়াও একেই গভীৰ হৈ আছে ৷

বৰ্তমান সময়ত ফুটবল কেৱল এটা খেল হৈ নাথাকি সামাজিক সম্প্ৰীতি, ঐক্য আৰু আৱেগৰ এক শক্তিশালী মাধ্যমত পৰিণত হৈছে ৷ বিশেষকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে ফুটবলৰ সম্পৰ্ক অতি গভীৰ ৷ অসমৰ বহু অঞ্চলত আজিও ফুটবল জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেজপুৰত ফুটবলক কেন্দ্ৰ কৰি এক আশাব্যঞ্জক পৰিৱেশ গঢ় লৈ উঠিছে ৷

তেজপুৰত ল’ৰা-ছোৱালীৰ মাজত বৃদ্ধি ফুটবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ (ETV Bharat Assam)

তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পল' ফিল্ডত জিলা ক্ৰীড়া সন্থাৰ অধীনত পৰিচালিত ‘তেজপুৰ ফুটবল একাডেমী’য়ে কণ কণ শিশুৰ মাজত ফুটবলৰ প্ৰতি আগ্ৰহ সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে নিয়মীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি আহিছে ৷ একাডেমীত বিভিন্ন অঞ্চলৰ ১০ বছৰ অনূৰ্ধ্ব আৰু ১৫ বছৰ অনূৰ্ধ্বৰ ল’ৰা আৰু ছোৱালীক উৎসাহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰি ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে ৷

এসময়ত ফুটবল মূলতঃ ল’ৰাসকলৰ খেল বুলি ধৰা হৈছিল যদিও এতিয়া সেই ধাৰণা সম্পূৰ্ণ সলনি হৈছে ৷ ল’ৰাৰ সমান্তালভাৱে ছোৱালীয়েও ফুটবলৰ প্ৰতি সমানে আকৰ্ষিত হৈছে ৷ পল' ফিল্ডত প্ৰতিদিনে অনুশীলনৰ সময়ত ছোৱালী খেলুৱৈসকলৰ উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস আৰু খেলৰ প্ৰতি একাগ্ৰতা বহুজনৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ প্ৰশিক্ষকসকলৰ মতে, সুযোগ আৰু উপযুক্ত পৰিবেশ লাভ কৰিলে এইসকল শিশুৱে ভৱিষ্যতে ৰাজ্য তথা দেশৰ নাম উজ্জ্বল কৰিব পাৰিব ৷

বিশেষকৈ চলিত মাহৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ‘ফিফা বিশ্বকাপক’ লৈ শিশুসকলৰ মাজত অধিক উৎসাহ বৃদ্ধি পাইছে ৷ বহু কণমানিয়ে এতিয়া নিজৰ প্ৰিয় ফুটবলাৰক আদৰ্শ হিচাপে লৈ খেলপথাৰত নামিছে ৷ কোনোবাই মেচি, কোনোবাই ৰোনাল্ডো বা এমবাপেৰ দৰে খেলুৱৈ হোৱাৰ সপোন দেখি দিনৰ পিছত দিন অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ আছে ৷ কিন্তু এই উৎসাহৰ মাজতো এক ক্ষোভ স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষকসকলে ৷

FIFA World Cup 2026
তেজপুৰত ল’ৰা-ছোৱালীৰ মাজত বৃদ্ধি ফুটবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোকৰ অভিযোগ, তেজপুৰত আজিও উন্নত মানৰ ফুটবল ফিল্ড আৰু প্ৰয়োজনীয় আধুনিক সুবিধাৰ যথেষ্ট অভাৱ আছে ৷ বৰষুণৰ সময়ত খেলপথাৰৰ বেয়া অৱস্থাৰ বাবে নিয়মীয়া অনুশীলনতো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ৷ উন্নত ফিল্ড, সঠিক ড্ৰেইনেজ ব্যৱস্থা আৰু আধুনিক প্ৰশিক্ষণ সা-সুবিধা নথকাৰ ফলত বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ পিছ পৰি থাকিবলগীয়া হয় বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰে ৷

তেজপুৰ ফুটবল একাডেমীৰ সম্পাদক অশ্বিনী বৰাই কয়, "উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যক বাদ দি ফুটবল হ’বই নোৱাৰে আৰু সেইবাবেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যক দ্বিতীয় ব্ৰাজিল বুলিও কোৱা হয় ৷ ফুটবল খেলপথাৰ আছে কিন্তু সেয়া পৰ্যাপ্ত আৰু উন্নত নহয় ৷ চৰকাৰে বা অন্য প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ক্ৰিকেটৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণে সহায় আগবঢ়ায় সেইদৰে ফুটবলত নকৰে ৷"

অভিভাৱকসকলেও সন্তানসকলক খেলৰ জৰিয়তে শৃংখলা, সহযোগিতা আৰু আত্মবিশ্বাসৰ শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব বুলি অশ্বিনী বৰাই আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সম্পাদক অশ্বিনী বৰাই পুনৰ কয় যে ভালদৰে প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিলে ভৱিষ্যতত অসমৰ পৰা ভাল ফুটবল খেলুৱৈৰ সৃষ্টি হ’ব ৷

প্ৰশিক্ষক স্বপন স্বৰ্গীয়াৰীৰ কয়, "শিশুসকলৰ মাজত আগ্ৰহ দেখি ভাল লাগিছে ৷ একাগ্ৰতা আছে কিন্তু এখন লীগ খেল চলাবলৈ সমৰ্থ নাথাকে ৷ সামগ্ৰিকভাৱে, ফুটবলে এতিয়া কেৱল খেলৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি সমাজিক সম্প্ৰীতি আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ সপোন গঢ়াৰ এক শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি আৰু চৰকাৰী সহায় লাভ কৰিলে তেজপুৰৰ এই কণমানি খেলুৱৈসকলেই ভৱিষ্যতে অসমৰ ফুটবল জগতলৈ নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিব ৷"

লগতে পঢ়ক : বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি: সীমিত সুবিধাৰ মাজতো অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মই দেখিছে সপোন

TAGGED:

FIFA 2026
ফিফা বিশ্বকাপ
ফুটবল
ইটিভি ভাৰত অসম
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.