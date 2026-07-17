ফিফা বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজয়ীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব এক বিশেষ পুৰস্কাৰ
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল মেচখন দেওবাৰে নিউজাৰ্ছিৰ মেটলাইফ ষ্টেডিয়ামত আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইনৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : July 17, 2026 at 2:54 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰায় এমাহজোৰা দুভৰিৰ ছন্দ আৰু আক্ৰমণৰ অন্তত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ সামৰণি পৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । এতিয়া খিতাপ দখলৰ দৌৰত দুই চূড়ান্ত প্ৰতিদ্বন্দ্বীয়ে মহাৰণত মিলিত হ'বলৈ সাজু হৈছে । অহা ১৯ জুলাইত (ভাৰতীয় সময় মতে ২০ জুলাইৰ পুৱা ২.৩০ বজাত) নিউজাৰ্ছিৰ মেটলাইফ ষ্টেডিয়ামত আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইনে এই আকাংক্ষিত খিতাপৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব । এই অভিজাত টুৰ্ণামেণ্টখনৰ বিজয়ীৰ বাবে ফিফাই প্ৰৱৰ্তন কৰিছে এক নতুন চমক । ফিফাৰ ৱেবছাইট অনুসৰি, প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজয়ীসকলক আইকনিক ট্ৰফী আৰু সোণৰ পদকৰ সমান্তৰালভাৱে 'বেছপ’ক চেম্পিয়নশ্বিপ ৰিং' (আঙুঠি) প্ৰদান কৰি পুৰস্কৃত কৰা হ’ব ।
আমেৰিকাৰ ঐতিহাসিক ক্ৰীড়া পৰম্পৰাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত এই আঙুঠি মেচৰ শেষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পুৰস্কাৰ বিতৰণী অনুষ্ঠানত প্ৰতিযোগিতাখনৰ চেম্পিয়নসকলক প্ৰদান কৰা হ’ব ।
🚨 BREAKING! 🤯— Polymarket FC (@PolymarketFC) July 17, 2026
The 2026 World Cup champions will receive exclusive championship rings for the first time in FIFA competition history. 💍
Inspired by North American sports tradition, 30 rings for the winners, 1,996 numbered limited-edition rings available for fans worldwide. ✨ pic.twitter.com/rP49whydhp
'১৯ জুলাই দেওবাৰে নিউয়ৰ্ক নিউজাৰ্চি ষ্টেডিয়ামত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ চেম্পিয়নসকলক বিজয় মুকুট পিন্ধোৱা হ'ব । এই আইকনিক ট্ৰফী আৰু সন্মানীয় সোণৰ পদকৰ উপৰি বিজয়ী দলটোক বিজয়ৰ নতুন প্ৰতীক প্ৰদান কৰা হ'ব । সেয়া হৈছে এই বিশ্বজনীন ক্ৰীড়ালৈ আমেৰিকাৰ ক্ৰীড়া পৰম্পৰা ।" ফিফাই এক বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে ।
"প্ৰতিটো আঙুঠি টুৰ্ণামেণ্টখনৰ বাবে সমৰ্পিত মাত্ৰ ২০২৬ বিশেষভাৱে নম্বৰযুক্ত টুকুৰাৰ সীমিত সংস্কৰণৰ অংশ হ'ব । ইয়াৰে ৩০টা আঙুঠি বিজয়ী দলটোক প্ৰদান কৰা হ'ব । আনহাতে, ১,৯৯৬টা আঙুঠি বিশ্বজুৰি অনুৰাগীসকলৰ বাবে 'অফিচিয়েল লাইচেন্সড প্ৰডাক্ট' হিচাপে উপলব্ধ কৰা হ'ব । ইয়াৰ ফলত সমৰ্থকসকলে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ইতিহাসৰ এক অনন্য সামগ্ৰীৰ গৰাকী হ'ব পাৰিব ।''
▶️ LA FIFA DARÁ ANILLOS A LOS CAMPEONES DEL MUNDIAL | 💍🏆— DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 16, 2026
La selección que gane el Mundial 2026 recibirá, por primera vez en la historia, anillos oficiales además del trofeo y las medallas.
💎 Cada pieza será personalizada, estará hecha con oro de alta pureza e incrustaciones… pic.twitter.com/Z0MEGgucYY
২০২৬ টা আঙুঠি প্ৰস্তুত কৰা হ’ব
ফিফাই প্ৰতিযোগিতাখনৰ বাবে মুঠ ২০২৬টা ব্যক্তিগতভাৱে নম্বৰযুক্ত আঙুঠি প্ৰস্তুত কৰিব । উক্ত আঙুঠিসমূহৰ ভিতৰত ৩০টা বিজয়ী দলৰ সদস্যসকলৰ বাবে সংৰক্ষিত । আনহাতে, বাকী ১,৯৯৬টা আঙুঠি অনুৰাগীৰ বাবে অফিচিয়েল অনুজ্ঞাপত্ৰপ্ৰাপ্ত সামগ্ৰী হিচাপে মুকলি কৰা হ’ব ।
প্ৰতিটো আঙুঠিত এটা ফালে ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ’ব । আনহাতে, আনটো ফালে চেম্পিয়ন দলৰ পৰিচয় প্ৰতিফলিত হ’ব । প্ৰতিটো আঙুঠিক পৃথকে পৃথকে নম্বৰ দিয়া হ’ব আৰু ইয়াৰ লগতে প্ৰামাণ্যৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ থাকিব ।
খিতাপৰ যুঁজ সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে বিজয়ী দলৰ অধিনায়ক আৰু মুখ্য প্ৰশিক্ষকক অস্থায়ী আঙুঠিৰে সন্মানিত কৰা হ’ব ।
ইয়াৰ পিছত ৩০টা আঙুঠি পৃথকে পৃথকে প্ৰদান কৰা হ’ব ।
বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত স্পেইন বনাম আৰ্জেণ্টিনা
২০১০ সংস্কৰণত বিজয়ী পদক দখল কৰাৰ পিছত স্পেইনে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিব । ১৬ বছৰৰ পাছত দলটোৱে একেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰি ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিবলৈ বিচাৰিব । আনহাতে, আৰ্জেণ্টিনা হৈছে যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন । তিনিবাৰকৈ (১৯৭৮, ১৯৮৬ আৰু ২০২২) এই প্ৰতিযোগিতাত জয়লাভ কৰা মাৰাডোনাৰ দেশৰ দলটোৱে এতিয়া একেৰাহে দ্বিতীয়টো ট্ৰফী দখলৰ প্ৰয়াসত আছে ।