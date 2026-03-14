এফ আই এইচ হকী বিশ্বকাপৰ কোৱালিফায়াৰ : একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত ভাৰত
কোৱালিফায়াৰৰ ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ সৈতে মুখামুখি হ’বলগীয়া ভাৰতৰ হৈ মণীষা চৌহানে বিজয়সূচক গ’লটো দিয়ে ।
Published : March 14, 2026 at 12:29 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় মহিলা হকী দলটোৱে এফ আই এইচ মহিলা হকী বিশ্বকাপ কোৱালিফায়াৰ, ২০২৬ৰ ফাইনেলত নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰিছে । শুকুৰবাৰে হায়দৰাবাদৰ জে এম চি বালাযোগী হকী গ্ৰাউণ্ডত (গাচিবাউলী হকী কমপ্লেক্স) অনুষ্ঠিত ছেমিফাইনেলত ভাৰতে ইটালীক ১-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । ভাৰতৰ হৈ বিজয়সূচক গ'লটো দিয়ে মণীষা চৌহানে । এতিয়া ফাইনেলত ভাৰত ইংলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব ।
উল্লেখ্য যে ইটালীৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভৰ পাছত এইবছৰ অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিশ্বকাপত ভাৰতে নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিছে ৷ আনহাতে, ইয়াকে লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে (২০১৮, ২০২২ আৰু ২০২৬) মহিলা হকী বিশ্বকাপৰ বাবে অৰ্হতা অৰ্জন কৰে । লগতে এই প্ৰতিযোগিতাখনত ভাৰতে ইয়াকে লৈ নৱমবাৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
মেচখনৰ প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰত অত্যন্ত কঠিন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছিল । কাৰণ দুয়োটা দলে মিডফিল্ডত অগ্ৰগতিৰ বাবে অহৰহ যুঁজিছিল । ভাৰতে দুটামান শক্তিশালী চাৰ্কোল এণ্ট্ৰিৰে মেচখন শক্তিশালীভাৱে আৰম্ভ কৰিছিল; কিন্তু ইটালীয়েও আগ্ৰাসী আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰি গ’লত কেইটামান ভাল সুযোগ সৃষ্টি কৰে ।
দ্বিতীয় কোৱাৰ্টাৰত ভাৰতে পুনৰ গতি লাভ কৰে । আয়োজক দলটোৱে ১৮ মিনিটত প্ৰথমটো পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰে যদিও নৱনীত কৌৰৰ শ্বটটো ইটালীৰ গ’লৰক্ষক লুচিয়া ইনেছ কাৰুছ’ই ভালদৰে প্ৰতিহত কৰে ।
২৭ মিনিটত ভাৰতে আন এটা পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰে । বলটো কেপ্টেইন ছালিমা টেটেয়ে গ'লপোষ্টলৈ শ্বট লয় যদিও ইটালীৰ ডিফেণ্ডাৰে লাইনত ৰখাই দিয়ে আৰু ভাৰতক গ’লৰ পৰা বঞ্চিত কৰে । ২৯ মিনিটত ভাৰতে পেনাল্টি কৰ্ণাৰেৰে গ’ল দিয়াৰ আন এক সুযোগ লাভ কৰে যদিও নৱনীত কৌৰৰ শ্বটটো লক্ষ্যহীন হৈ গ'লপোষ্টৰ বাহিৰলৈ যায় ।
দ্বিতীয়ার্ধৰ প্রথম মিনিটত ইটালীয়ে ভাৰতীয় গ’লপোষ্টৰ ওপৰত শক্তিশালী আক্রমণ আৰম্ভ কৰে যদিও ভাৰতৰ গ’লৰক্ষক বিচু দেৱী খাৰিবামে ওলাই আহি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ গ'ল ৰক্ষা কৰে ৷ ৪০ মিনিটত ভাৰতে আন এক পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰি এইবাৰ সফলতাৰে পেনাল্টি কৰ্ণাৰটো গ'ললৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । মণীষা চৌহানৰ এক শক্তিশালী শ্বটে ইটালীৰ ডিফেন্সক পৰাস্ত কৰি বলে নেটত আশ্ৰয় লয় ।
অন্তিম কোৱাৰ্টাৰত ভাৰতে আগতীয়াকৈ দুটা পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰি অন্তিম পৰ্যায়ত জয়ৰ ব্যৱধান বৃদ্ধিৰ বাবে সুবিধা লাভ কৰিছিল যদিও ইটালীয়ে নিজৰ মজবুত ডিফেণ্ডিঙৰ পৰিচয় অব্যাহত ৰাখিছিল । মেচখনৰ অন্তিম মিনিটত ইটালীয়ে নিজৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি দি ৫৯ মিনিটত গুৰুত্বপূৰ্ণ পেনাল্টি কৰ্ণাৰ লাভ কৰে যদিও ভাৰতে বিপক্ষ দলক সমতা স্থাপনৰ সুযোগ নিদিলে ।