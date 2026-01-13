গুৱাহাটীত উপস্থিত ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী; বৰ্ষাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব উন্মোচন

গুৱাহাটীত উপস্থিত ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী; বৰ্ষাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব উন্মোচন
Published : January 13, 2026 at 3:49 PM IST
মিৰ্জা : গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ৰোমাঞ্চকৰ তথা জনপ্ৰিয় খেলবিধৰ ট্ৰফী । অৰ্থাৎ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ট্ৰফীৰ উপস্থিতিৰে মহীয়ান হৈছে অসমৰ ভূমি । আগন্তুক ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ পূৰ্বে বিশ্ব পৰিভ্ৰমণৰ অংশৰূপে মঙলবাৰে দুপৰীয়া গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী ।
উল্লেখ্য যে, অহা ১১ জুনৰ পৰা ১৯ জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । বিশ্ব ক্ৰীড়াৰ আটাইতকৈ ৰাজকীয় এই প্ৰতিযোগিতা এইবাৰ যুটীয়াভাৱে আয়োজন কৰিছে আমেৰিকা, মেক্সিকো আৰু কানাডাই । এই তিনিখন দেশৰ ১৬ খন চহৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ফিফা বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতা ২০২৬ত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৪৮ খন দেশে ।
পৰম্পৰা অনুসৰি বিশ্বকাপৰ পূৰ্বে ট্ৰফীটো বিভিন্ন দেশত প্ৰদৰ্শনৰ বাবে পৰিভ্ৰমণ কৰোৱা হয় । তাৰেই অংশ হিচাপে মঙলবাৰে গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হৈছে ফিফা বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী ।
ফিফা বিশ্বকাপ ট্ৰফীৰ এই বিশ্ব পৰিভ্ৰমণ যোৱা ৩ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । এই পৰিভ্ৰমণকালত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পূৰ্বে ট্ৰফী বিশ্বৰ প্ৰায় ৭৫ টা স্থান সামৰি ৩০ খনতকৈও অধিক দেশ ভ্ৰমণ কৰিব ।
১৮ কেৰেট সোণেৰে নিৰ্মিত এই ট্ৰফীটোৰ ওজন ৬.১৭৫ কিলোগ্ৰাম । বিশ্বৰ ৩০ খন দেশ ভ্ৰমণ কৰিবলগীয়া এই ট্ৰফীটো প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ভাৰতৰ কেৱল দুখন চহৰহে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে । সেই দুখন হৈছে দিল্লী আৰু গুৱাহাটী । দিল্লীত শনিবাৰে ট্ৰফীটো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে গুৱাহাটীলৈ লৈ অনা হয় ।
বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত ট্ৰফীসহিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়া তথা প্ৰতিনিধিৰ দলটো উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে অসম ফুটবল সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক আদৰণি জনোৱা হয় । ইয়াৰ পিছত বিমানবন্দৰৰ পৰা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে বৰ্ষাপাৰাস্থিত অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ ষ্টেডিয়ামলৈ ট্ৰফীটো লৈ যোৱা হয় । বিয়লি বৰ্ষাপাৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ট্ৰফীটো উন্মোচন কৰাৰ পিছত সৰ্বসাধাৰণে ইয়াক প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব । ইয়াতে ক'ক ষ্টুডিঅ'ৰ তৰফৰ পৰা এক অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী বিষয়ববীয়াই কয়, "ফিফা বিশ্বকাপৰ মূল ট্ৰফীটো এতিয়া আমাৰ এয়াৰপ'ৰ্টত আহি পাইছে আৰু আমি ইয়াত উলহ-মালহেৰে আদৰণি জনাই বৰ্যাপাৰা ষ্টেডিয়ামলৈ লৈ গৈ আছোঁ । তাত আজি আমাৰ ক'ক ষ্টুডিঅ'ৰ প্ৰ'গ্ৰাম হ'ব আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ট্ৰফীটো উন্মোচন কৰিব ।"