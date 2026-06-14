অতিৰিক্ত সময়ৰ পাছত সলনি মেচৰ দিশ; ছুইজাৰলেণ্ডৰে ড্ৰ’ খেলি বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পইণ্ট অৰ্জন কাটাৰৰ

অতিৰিক্ত সময়ৰ পাছত সলনি মেচৰ দিশ; ছুইজাৰলেণ্ডৰে ড্ৰ’ খেলি বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পইণ্ট অৰ্জন কাটাৰৰ
বৌলেম খোউখিয়ে অতিৰিক্ত সময়ত হেডাৰেৰে সমতা স্থাপন কৰি কাটাৰক বিশ্বকাপত প্ৰথমটো পইণ্ট প্ৰদান কৰে ।
Published : June 14, 2026 at 10:35 AM IST
ছান্টা ক্লাৰা : কেলিফৰ্ণিয়াত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ বি মেচখনত কাটাৰে অন্তিম সময়ত আকৰ্ষণীয় প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰি ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলখন ১-১ গ’লত ড্র’ কৰে ৷ ছান ফ্ৰান্সিস্কো বে এৰিয়া ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখনত ছুইজাৰলেণ্ড জয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছিল যদিও অতিৰিক্ত সময়ত বৌলেম খৌখিৰ গ’লে মেচখনৰ গতিপথ সলনি কৰি কাটাৰক টুৰ্ণামেণ্টৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট প্ৰদান কৰে ৷
খেলখনৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই ছুইজাৰলেণ্ডে আক্ৰমণাত্মকভাৱে খেলি বলৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বজাই ৰাখিছিল ৷ ১৭ মিনিটত কাটাৰৰ ডিফেণ্ডাৰ মাহমুদ আবুনাদাই পেনাল্টি বক্সৰ ভিতৰত ৰেমো ফ্ৰয়েলাৰক ফাউল কৰে । লগে লগে ৰেফাৰীয়ে পেনাল্টি দিয়ে আৰু তাৰকা ষ্ট্ৰাইকাৰ ব্ৰিল এম্ব’লোৱে কোনো ভুল নকৰি ছুইজাৰলেণ্ডক ১-০ গ’লত অগ্ৰগতি দিয়ে ৷
🔥 FULL-TIME: A game of two halves ends all square as Qatar rescue a draw in stoppage time.— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 13, 2026
⚽ B. Khoukhi 90+5' | ⚽ B. Embolo 17' (P) | 🇶🇦 Qatar 1-1 Switzerland 🇨🇭 pic.twitter.com/pf0FsNTZaW
প্ৰথমাৰ্ধত ছুইজাৰলেণ্ডৰ আধিপত্য স্পষ্ট হৈ পৰিছিল । দলটোৱে কেইবাটাও আক্ৰমণ চলাই দ্বিতীয়টো গ’ল দিয়াৰ ওচৰ চাপিছিল যদিও কাটাৰৰ গ’লৰক্ষক আবুনাদাই কেইবাটাও উৎকৃষ্ট গ’ল ৰক্ষা কৰি নিজৰ দলটোক মেচখনত ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ৪৩ মিনিটত কাটাৰৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ সুযোগ আহিছিল যদিও এডমিলছন জুনিয়ৰৰ এই প্ৰচেষ্টা ছুইজাৰলেণ্ডৰ গ’লৰক্ষক গ্ৰেগ’ৰ কোবেলে ৰক্ষা কৰে ।
দ্বিতীয়াৰ্ধত খেলৰ গতি কিছু লেহেমীয়া হয় যদিও ছুইজাৰলেণ্ডে নিজৰ অগ্ৰগতি বজাই ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ৷ মেচখনৰ অন্তিম পৰ্যায়ত জুয়ান ভাৰ্গাছ আৰু এম্ব’লোৱে ২-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ সুযোগ পাইছিল যদিও দুয়োজন খেলুৱৈয়েই মূলধন ল’ব পৰা নাছিল ৷ এই হেৰুৱা সুযোগবোৰ অৱশেষত ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাবে ব্যয়বহুল বুলি প্ৰমাণিত হ’ল ৷
🚨 HALF-TIME SCORE— FIFA World Cup 2026 (@FIFAWC26Updates) June 13, 2026
🇶🇦 Qatar 0 - 1 Switzerland 🇨🇭 pic.twitter.com/PtEmla44qO
ঠিক যেতিয়া ছুইজাৰলেণ্ডে সহজেই মেচখন জয়ী হ’ব যেন লাগিছিল, তেতিয়াই কাটাৰে অতিৰিক্ত সময়ৰ চতুৰ্থ মিনিটত এক আচৰিত প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰে ৷ বাওঁফালৰ পৰা হোমাম আহমেদে এটা চমৎকাৰ ক্ৰছ দিয়ে, আৰু বৌলেম খোউখিয়ে ওপৰকৈ জপিয়াই এটা শক্তিশালী হেডাৰ দিয়ে ৷ গ’লৰক্ষক কোবেলৰ ওপৰেৰে উৰি গ’লটোৱে নেটত আঘাত হানে আৰু কাটাৰে ১-১ গ’লত সমতা স্থাপন কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে কাটাৰে বিশ্বকাপত বিদেশৰ মাটিত প্ৰথম পইণ্ট অৰ্জন কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷
মেচখন ছুইজাৰলেণ্ডৰ বাবে হতাশজনক আছিল, কিয়নো গোটেই মেচখনত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিও দলটোৱে জয় নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে ৷ ইফালে ড্ৰ’ হোৱাৰ পাছতো এই ফলাফল কাটাৰৰ বাবে জয়তকৈ কম নাছিল ৷ এই ঐতিহাসিক পইণ্টে দলটোৰ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আশাক জীয়াই ৰাখিছিল আৰু বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এক স্মৰণীয় অধ্যায় সংযোজন কৰিছিল ৷