বাৰ্ট পেটনডেৰ পৰা লিঅ'নেল মেছিলৈ: ২৩ খন বিশ্বকাপত ৮ শতাধিক মেচৰ ৫৫টা হেট্ৰিকৰ পৰিক্ৰমা
হেট্ৰিক অৰ্জন এগৰাকী ফুটবলাৰৰ সপোন । সেয়া যদি বিশ্বকাপৰ মঞ্চ হয় তাৰ আদৰেই বেলেগ । বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ইতিহাসত হেট্ৰিকৰ কেইটামান গুৰুত্ব তথ্যৰে বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : June 17, 2026 at 8:51 PM IST
আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকা
নিজৰ বৰ্ণিল ফুটবল কেৰিয়াৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত হেট্ৰিকৰ সোৱাদ লাভ কৰে আৰ্জেণ্টিনাৰ তাৰকা খেলুৱৈ তথা বিশ্বৰ শীৰ্ষ ৰেংকিঙৰ লিঅ'নেল মেছিয়ে । ছয়বাৰকৈ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণৰ অনবদ্য অভিলেখৰ গৰাকী মেছিয়ে অৱশ্যে এগৰাকী ফুটবলাৰ প্ৰবল আকাংক্ষিত বিশ্বকাপ হেট্ৰিক অৰ্জনৰ বাবে ২৪ বছৰ অপেক্ষা কৰিবলগা হয় । অৱশেষত ১৭ জুন, ২০২৬ত আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলা গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচত মেছিয়ে এই ঈপ্সিত লক্ষ্যত উপনীত হয় । উল্লেখ্য যে চলিত বিশ্বকাপৰ এইটোৱে হৈছে প্ৰথম হেট্ৰিক । এই আপাহতে ফিফা বিশ্বকাপৰ হেট্ৰিকৰ পৰিক্ৰমাৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাওঁ আহক ।
ফিফা বিশ্বকাপত হেট্ৰিকৰ অভিলেখ
বৰ্তমানলৈকে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপৰ ২৩ সংখ্যক সংস্কৰণৰ ৮০০তকৈও অধিক মেচত ৫৫ বাৰ (১৭, জুন ২০২৬লৈকে) হেট্ৰিকৰ ঘটনা ঘটিছে । ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত হেট্ৰিকৰ অভিলেখ আছে আমেৰিকাৰ বাৰ্ট পেটনডেৰ নামত । তেওঁ ১৯৩০ চনৰ প্ৰথম বিশ্বকাপত পাৰাগুৱেৰ বিৰুদ্ধে এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হৈছিল ।
আনহাতে, বিশ্বকাপৰ ইতিহাস চাবলৈ গ'লে এতিয়ালৈকে মাত এখন বিশ্বকাপতহে কোনো খেলুৱৈয়ে হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । সেয়া হৈছে ২০০৬ চনত অনুষ্ঠিত জাৰ্মানী বিশ্বকাপ । ইয়াৰ বিপৰীতে এখন বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক হেট্ৰিকৰ অভিলেখ সৃষ্টি হৈছে ১৯৫৪ চনত অনুষ্ঠিত ছুইজাৰলেণ্ড বিশ্বকাপত । ফিফা বিশ্বকাপ ছুইজাৰলেণ্ডত মুঠ ৮টা হেট্ৰিকেৰে সৃষ্টি হোৱা অভিলেখ এতিয়াও অক্ষত আছে ।
এটাতকৈ বেছি হেট্ৰিক
ইফালে বিশ্বকাপত এগৰাকী খেলুৱৈয়ে এটাতকৈ বেছি হেট্ৰিক অৰ্জন কৰাৰ অভিলেখ মাত্ৰ চাৰিগৰাকী খেলুৱৈৰ নামত আছে । তেওঁলোক হৈছে ছেণ্ড'ৰ ক'কছিছ (Sandor Kocsis, ১৯৫৪ চনৰ বিশ্বকাপত দুটা হেট্ৰিক), জাষ্ট ফণ্টেইন (Just Fontaine, ১৯৫৮ চনৰ বিশ্বকাপত দুটা), গাৰ্ড মুলাৰ (Gerd Muller, ১৯৭০ চনৰ বিশ্বকাপত দুটা) আৰু গেব্ৰিয়েল বাটিষ্টুটা (Gabriel Batistuta, ১৯৯৪ আৰু ১৯৯৮ বিশ্বকাপ) । উল্লেখ্য যে এই চাৰিগৰাকীৰ ভিতৰত কেৱল বাটিষ্টুটাইহে দুখন বিশ্বকাপত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছে । বাকীকেইগৰাকীয়ে এখনতে দুটাকৈ হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছে ।
নক-আউট পৰ্যায়ত হেট্ৰিক
আনহাতে, ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এতিয়ালৈকে (১৭ জুন, ২০২৬) ৯ গৰাকী খেলুৱৈয়েহে নক-আউট পৰ্যায়ত হেট্ৰিক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত দুগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ জীৱনৰ প্ৰথমখন বিশ্বকাপত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । এই খেলুৱৈ দুগৰাকী হৈছে এডমণ্ড কনেন (Edmund Conen) আৰু এঞ্জেলো স্কিয়াভিঅ' (Angelo Schiavio) । তেওঁলোকে ১৯৩৪ চনত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছিল ।
ইফালে ১৯৬৬ চনত জেফ হাৰ্ষ্ট (Geoff Hurst) আৰু ২০২২ চনত কাইলিয়ান এমবাপে (Kylian Mbappe) হৈছে মাত্ৰ দুগৰাকী খেলুৱৈ যিয়ে বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি পাওলো ৰ’ছি (Paolo Rossi) আৰু জিগনিউ বোনিয়েকে (Zbigniew Boniek) ১৯৮২ চনত বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় গ্ৰুপ পৰ্যায়ত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছে ।
বিশ্বকাপৰ কেইটামান উল্লেখযোগ্য হেট্রিক
১৯৩০ চনৰ ১৭ জুলাইত পাৰাগুৱেৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ প্ৰথমটো হেট্ৰিক অৰ্জন কৰে বাৰ্ট পেটনডে । অৱশ্যে ২০০৬ চনৰ ১০ নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত ফিফাৰ দ্বাৰা স্বীকৃত প্ৰথম হেট্রিক আছিল আৰ্জেণ্টিনাৰ গিয়াৰ্মো ষ্টাবিলেৰ (Guillermo Stabile) হেট্ৰিকটো ।
কিন্তু ইয়াৰ দুদিন পিছত ফিফাই পেটনডেৰ হেট্ৰিকৰ দাবীক প্ৰথম হিচাপে স্বীকৃতি দিয়ে । কাৰণ পাৰাগুৱেৰ বিৰুদ্ধে খেলা মেচখনত তেওঁৰ দলীয় সতীৰ্থ টম ফ্ল'ৰিৰ (Tom Florie) গ'লটোক তেওঁৰ নামেৰে পুনৰ মান্যতা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
বিশ্বকাপত চাৰিগৰাকী খেলুৱৈয়ে দুবাৰকৈ হেট্ৰিক কৰিলেও বাটিষ্টুটা হৈছে একমাত্ৰ খেলুৱৈ যিয়ে দুখন বিশ্বকাপত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছে । তেওঁৰ নামত হেট্ৰিক অৰ্জনৰ এক অনন্য ৰেকৰ্ডো । দুয়োটা হেট্ৰিকে তেওঁ ২১ জুনত অৰ্জন কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ দুোৱাৰে বিশ্বকাপ ফাইনেলৰ অভিষেককাৰী গ্ৰীচ আৰু জামাইকাৰ বিৰুদ্ধে এই হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছিল আৰু দুয়োবাৰেই তৃতীয়টো গ'ল আহিছিল পেনাল্টীৰ জৰিয়তে । আনহাতে, ক'কছিচ আৰু মুলাৰে একেৰাহে দুখন মেচত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছিল ।
এখন মেচত সৰ্বাধিক গ'লৰ ব্যক্তিগত ৰেকৰ্ড
অ'লেগ ছলেনকোৰ (Oleg Salenko) নামত আছে বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এখন মেচতে পাঁচটা গ'ল কৰাৰ ৰেকৰ্ড । তেওঁ ১৯৯৪ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত ৰাছিয়া বনাম কেমেৰুনৰ মেচখনত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল ।
আনহাতে, এতিয়ালৈকে কেৱল এগৰাকী খেলুৱৈয়েহে তেওঁৰ আন্তৰ্জাতিক অভিষেকত হেট্ৰিক কৰিছে । তেওঁ হৈছে গুইলাৰমো ষ্টাবিল (Guillermo Stabile, ১৯৩০ চনত) ।
ইফালে পৰাজিত হোৱা দলৰ হৈ চাৰিটা গ'লৰ ৰেকৰ্ড আছে এৰ্ণষ্ট উইলিম’স্কিৰ (Ernst Wilimowski) নামত (১৯৩৮) ।
একেদৰে পৰাজিত দলৰ হৈ হেট্রিক কৰিছে দুজন খেলুৱৈয়ে । তেওঁলোক হৈছে যোছেফ হুগি (Josef Hugi, ১৯৫৪) আৰু আইগ'ৰ বেলানভ (Igor Belanov, ১৯৮৬) ।
আন দুগৰাকী খেলুৱৈয়েও হেট্রিক অৰ্জন কৰিলেও তেওঁলোকৰ দলে জয়ৰ মুখ দেখা নাছিল । তেওঁলোক হৈছে ক্ৰিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ড' (Cristiano Ronaldo, ২০১৮) আৰু কাইলিয়ান এমবাপে (Kylian Mbappe, ২০২২) ।
একেখন মেচতে দুটাকৈ হেট্রিকৰ ঘটনা এতিয়ালৈকে মাত্ৰ তিনিবাৰে ঘটিছে । ১৯৩৮ চনৰ বিশ্বকাপত ইয়াৰে ভিতৰত দুটা হেট্ৰিক হৈছিল । সেইবাৰ গুষ্টভ ৱেটাৰৰ্ষ্টম (Gustav Wetterstrom) আৰু হেৰী এণ্ডাৰছনে (Harry Andersson) নিজৰ দলৰ হৈ তিনিটাকৈ গ’ল দিছিল ।
দ্ৰুততাৰে হেট্ৰিক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈগৰাকী হৈছে এৰিচ প্ৰ’বষ্ট (Erich Probst) । তেওঁ ১৯৫৪ চনত অষ্ট্ৰিয়াৰ হৈ চেকোশ্লোভাকিয়াৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰমে ৪, ২১ আৰু ২৪ মিনিটত তিনিটাকৈ গ’ল দিছিল ।
কেৱল হেডাৰেৰে তিনিটা গ'ল কৰা একমাত্র খেলুৱৈ হৈছে টমাছ স্কুহ্ৰাভি (Tomas Skuhravy) আৰু মিৰোশ্লাভ ক্ল'জ (Miroslav Klose) । টমাছে ১৯৯০ চনত আৰু মিৰোশ্লাভে ২০০২ চনত হেডাৰেৰে হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছিল।
আটাইতকৈ কম বয়সত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈ হৈছে পেলে । তেওঁ ১৯৫৮ চনত ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে ১৭ বছৰ ২৪৪ দিনত হেট্ৰিক অৰ্জন কৰিছিল ।
জাৰ্মানীৰ (এসময়ৰ পশ্চিম জাৰ্মানীসহ) নামত আছে সৰ্বাধিক হেট্ৰিক কৰাৰ ৰেকৰ্ড । জাৰ্মানীয়ে এতিয়ালৈকে ৭ বাৰ হেট্ৰিক কৰিছে । ইয়াৰ উপৰি জাৰ্মানী আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ নামত আছে সৰ্বাধিক হেট্ৰিক খোৱাৰ ৰেকৰ্ড । দুয়োখন দেশৰ বিৰুদ্ধে ৪ টাকৈ হেট্ৰিক হৈছে ।