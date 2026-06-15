ফিফা বিশ্বকাপ : ইতিহাসৰ পৰা বিতৰ্ক, অভিলেখৰ পৰা আধুনিকীকৰণ; এক অৱলোকন
১৯৩০-২০২৬; ৯৬ বছৰত বিশ্ব ফুটবলৰ ৰাজকীয় প্ৰতিযোগিতাখনে বহু ইতিহাসৰ সাক্ষ্য বহন কৰিছে । শতবৰ্ষৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হোৱা ফিফা বিশ্বকাপৰ এবাৰ ইতিহাস খুঁচৰি চাওঁ আহক ।
Published : June 15, 2026 at 7:45 PM IST
আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকা
ফিফাৰ তদানীন্তন সভাপতি জুলছ ৰিমেটৰ (Jules Rimet) সভাপতিত্বত ১৯৩০ চনত আৰম্ভ হৈছিল দুভৰিৰ ছন্দ আৰু যাদুৰ মহাৰণ ফিফা পুৰুষ বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । বিশ্বৰ আটাইতকৈ ৰুদ্ধশ্বাসপূৰ্ণ, উত্তেজনামূলক আৰু ৰাজকীয় প্ৰতিযোগিতা হৈছে ফিফা বিশ্বকাপ । কেৱল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধৰ সময়ছোৱাৰ বাদে এই প্ৰতিযোগিতা প্ৰতি চাৰি বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।
১৯৩০ চনত ১৩টা দলৰ আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা ২০২৬ চনত ৪৮টা দলৰ অংশগ্ৰহণলৈকে এই প্ৰতিযোগিতাই বিশ্বৰ বৃহত্তম ক্ৰীড়া মহোৎসৱলৈ বিকাশৰ বিভিন্ন স্তৰ অতিক্ৰম কৰি আহিছে ।
প্ৰথম বিশ্বকাপ ফুটবল
প্ৰথম ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজন কৰিছিল ১৯৩০ চনত উৰুগুৱেয়ে । আৰু বিশ্বকাপ ফুটবলৰ প্ৰথম চেম্পিয়নো হৈছে উৰুগুৱে ।
১৯৩০ চনৰ ১৩ জুলাইৰ পৰা ৩০ জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতা উৰুগুৱেৰ ম'ণ্টেভিডিঅ'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল । প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হৈছিল আয়োজক উৰুগুৱে । মেচখনত ৪-২ গ'লৰ ব্যৱধানত আৰ্জেণ্টিনাক পৰাস্ত কৰি ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত উৰুগুৱেয়ে প্ৰথম চেম্পিয়ন হিচাপে ইতিহাস ৰচনা কৰে ।
কোনো যোগ্যতা অর্জনকাৰী মেচ নাছিল
উল্লেখ্য যে এই বিশ্বকাপত কোনো যোগ্যতা অর্জনকাৰী প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল । ইউৰোপীয় দলবোৰৰ ভ্ৰমণ সমস্যাৰ বাবেই যোগ্যতা অর্জনকাৰী মেচ অবিহনে অনুষ্ঠিত ইতিহাসৰ একমাত্ৰ বিশ্বকাপ হিচাপে এই বিশ্বকাপ পৰিগণিত হৈ আছে । যোগ্যতা অর্জনৰ বিপৰীতে ফিফাৰ সৈতে জড়িত দেশসমূহক ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল ।
১৩টা দলৰ অংশগ্ৰহণ
প্ৰথম ফিফা বিশ্বকাপত মুঠ ১৩টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ইয়াৰ ভিতৰত দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পৰা সাতটা, ইউৰোপৰ পৰা চাৰিটা আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ পৰা দুটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
ফিফা বিশ্বকাপ ইতিহাসৰ প্ৰথমটো গ'ল
ফিফা বিশ্বকাপ ইতিহাসৰ প্ৰথমটো গ'লদাতা হৈছে ফ্ৰান্সৰ লুচিয়ান ল’ৰেণ্ট (Lucien Laurent) । তেওঁ ১৯৩০ চনৰ ১৩ জুলাইত গ'লটো দিছিল । ফ্ৰান্স বনাম মেক্সিকোৰ মাজত ইষ্টাডিঅ'পকিট'ছত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী মেচখনত তেওঁ গ'লটো দিছিল ।
ফিফা বিশ্বকাপৰ উৎপত্তি আৰু প্ৰাৰম্ভিক বছৰসমূহ
১৯৩০ চনত প্ৰথম বিশ্বকাপ উৰুগুৱেয়ে আয়োজন কৰি চেম্পিয়ন হোৱাৰ পিছত একেৰাহে দুবাৰ চেম্পিয়ন হৈছিল ইটালী । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ বাবে ১২ বছৰৰ বিৰতিৰ পূৰ্বে ১৯৩৪ আৰু ১৯৩৮ চনত ইটালী চেম্পিয়ন হৈছিল ।
আনহাতে, ১২ বছৰৰ বিৰতিৰ পিছত ১৯৫০ চনত পুনৰ আৰম্ভ হোৱা টুৰ্ণামেণ্টখনত উৰুগুৱেক পৰাস্ত ব্ৰাজিল চেম্পিয়ন হৈছিল ।
বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক সফল দেশ
ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত পাঁচবাৰকৈ খিতাপ জয় কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসৰ সফল দল হিচাপে এতিয়ালৈকে ব্ৰাজিল পৰিগণিত হৈ আছে । আনহাতে, টুৰ্ণামেণ্টখনৰ ইতিহাসত এতিয়ালৈকে মুঠ আঠখন দেশে এই সপোনৰ ট্ৰফীত নিজৰ নাম খোদিত কৰিছে ।
এতিয়ালৈকে কোনে কেইবাৰ বিশ্বকাপ জয় কৰিছে
- ৫ বাৰ : ব্ৰাজিল (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৭০, ১৯৯৪, ২০০২)
- ৪ বাৰ : জাৰ্মানী, ইটালী
- ৩ বাৰ : আৰ্জেণ্টিনা
- ২ বাৰ : ফ্ৰান্স, উৰুগুৱে
- এবাৰ : ইংলেণ্ড, স্পেইন
বিশ্বকাপৰ ক্ৰমবিকাশ: প্ৰথম ৰঙা-হালধীয়া কাৰ্ড ব্যৱহাৰ
১৯৭০ চনৰ মেক্সিকো বিশ্বকাপত প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰঙা আৰু হালধীয়া কাৰ্ড (red and yellow card) ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিল । আনহাতে, এই বছৰটোতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্ব টেলিভিছনত বিশ্বকাপ সম্প্রচাৰ কৰা হৈছিল ।
একেদৰে ১৯৯৮ চনৰ ফ্ৰান্স বিশ্বকাপত দলৰ সংখ্যা ৩২ টালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
আনহাতে, ২০২২ চনৰ কাটাৰ বিশ্বকাপ হৈছে মধ্যপ্ৰাচ্যত অনুষ্ঠিত প্ৰথম প্ৰতিযোগিতা আৰু উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ শীতকালত অনুষ্ঠিত প্ৰথম বিশ্বকাপ ।
ইফালে লিঅ'নেল মেছীৰ নেতৃত্বত ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে ৰোমাঞ্চকৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাই নিজৰ তৃতীয়টো খিতাপ জয় কৰে ।
আনহাতে, চলিত ২০২৬ সংস্কৰণ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, কানাডা আৰু মেক্সিকোৱে যৌথভাৱে আয়োজিত কৰিছে আৰু সৰ্বাধিক দেশে যুটীয়াভাৱে বিশ্বকাপ আয়োজনৰ অভিলেখ গঢ়িছে ।
ইয়াৰ উপৰি ৪৮ দলৰ অংশগ্ৰহণ আৰু ১০৪ খন মেচৰ এই বিশ্বকাপ ইতিহাসৰ সৰ্ববৃহৎ, দীৰ্ঘতম আৰু বিশাল পৰিসৰৰ প্ৰতিযোগিতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
বিশ্বকাপৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক গ'লদাতা
এতিয়ালৈকে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ ২২টা সংস্কৰণত (২০২২লৈকে) জাৰ্মানীৰ মিৰ'শ্লাভ ক্লজে (Miroslav Klose) ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক গ'লদাতা হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে । তেওঁ চাৰিখন টুৰ্ণামেণ্টত মুঠ ১৬টা গ'ল কৰিছে ।
বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক গ'ল কৰা শীৰ্ষ ৫ খেলুৱৈ
ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বকালৰ শীৰ্ষ পাঁচজন গ'লদাতা হৈছে:
- মিৰ'শ্লাভ ক্লজ (Miroslav Klose), জাৰ্মানী
মুঠ গ'ল : ১৬ (২০০২, ২০০৬, ২০১০, ২০১৪)
- ৰ'নাল্ডো (Ronaldo), ব্ৰাজিল
মুঠ গ'ল : ১৫, (১৯৯৪, ১৯৯৮, ২০০২, ২০০৬)
- গাৰ্ড মুলাৰ (Gerd Muller), পশ্চিম জাৰ্মানী
মুঠ গ'ল : ১৪ (১৯৭০, ১৯৭৪)
- জাষ্ট ফণ্টেইন (Just Fontaine), ফ্ৰান্স
মুঠ গ'ল : ১৩ (১৯৫৮)
- লিঅ'নেল মেছী (Lionel Messi), আৰ্জেণ্টিনা
মুঠ গ'ল : ১৩ (২০০৬, ২০১০, ২০১৪, ২০১৮, ২০২২)
বিশ্বকাপৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰেকৰ্ড
এখন টুৰ্ণামেণ্টত সৰ্বাধিক গ’লদাতা : ফ্রান্সৰ জাষ্ট ফাঁটেইন (Just Fontaine)
১৯৫৮ চনত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপত তেওঁ অকলেই ১৩টা গ’ল কৰিছিল আৰু তেওঁৰ এই কৃতিত্ব এতিয়াও কোনোৱে ভাঙিব পৰা নাই ।
এতিয়াও খেলি থকা সৰ্বাধিক গ’লদাতা : বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক গ'লদাতাসকলৰ ভিতৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবলত এতিয়াও সক্ৰিয়ৰূপে খেলি আছে কেৱল লিঅ'নেল মেছিয়ে । মেছিয়ে ২০২২ বিশ্বকাপ পৰ্যন্ত ১৩টা গ’ল দিছে ।
ফিফা বিশ্বকাপ সোণালী বুট বঁটা (Golden Boot)
ফিফা বিশ্বকাপৰ এটা সংস্কৰণত সৰ্বাধিক গ'লদাতাক সোণালী বুট বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ১৯৮২ চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা এই বঁটাক প্ৰথমতে 'গ'ল্ডেন শ্বু' হিচাপে জনা গৈছিল । ২০১০ চনত ইয়াক 'গ'ল্ডেন বুট' নাম দিয়া হয় ।
শেহতীয়া (২০১০-২০২২ চনলৈ) সোণালী বুট লাভ কৰাসকল
- ২০২২ : কাইলিয়ান এমবাপে, ফ্ৰান্স (Kylian Mbappe), ৮ গ'ল
- ২০১৮ : হেৰী কেন, ইংলেণ্ড (Harry Kane), ৬ গ'ল
- ২০১৪ : জেমছ ৰড্ৰিগেজ, কলম্বিয়া (James Rodriguez), ৬ গ'ল
- ২০১০ : থমাছ মুলাৰ, জাৰ্মানী, (Thomas Müller), ৫ গ'ল
ফিফা বিশ্বকাপৰ সোণালী গ্ল'ভছ বঁটা (Golden Gloves)
পূৰ্বতে ইয়াছিন বঁটা নামে জনাজাত ফিফা বিশ্বকাপ সোণালী গ্ল'ভছ বঁটা ফিফা টেকনিকেল ষ্টাডী গ্ৰুপে নিৰ্ধাৰণ কৰে । বিশ্বকাপৰ আটাইতকৈ সফল প্ৰদৰ্শন কৰা গ’লৰক্ষকজনক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ২০২২ চনত কাটাৰত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপত এই সন্মান লাভ কৰি শেহতীয়া গ'লৰক্ষকগৰাকী হৈছে আৰ্জেণ্টিনাৰ এমিলিয়ানো মাৰ্টিনেজ (Emiliano Martinez) ।
উল্লেখ্য যে ১৯৯৪ চনৰ পূৰ্বে এই আনুষ্ঠানিক ব্যক্তিগত বঁটাৰ ব্যৱস্থা নাছিল । অৱশ্যে ফিফাই শীৰ্ষ প্ৰদৰ্শনকাৰী দলসমূহৰ পৰা তাৰকা দলসমূহ আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল ।
সোণালী গ্ল'ভছ বঁটা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা বিজয়ীসকল
- ১৯৯৪ : মিচেল প্ৰিউড'হোম (Michel Preudhomme), বেলজিয়াম
- ১৯৯৮ : ফেবিয়েন বাৰ্থেজ (Fabien Barthez), ফ্ৰান্স
- ২০০২ : অলিভাৰ কান (Oliver Kahn), জাৰ্মানী
- ২০০৬ : জিয়ানলুইজি বুফন (Gianluigi Buffon), ইটালী
- ২০১০ : আইকাৰ কেচিলাছ (Iker Casillas), স্পেইন
- ২০১৪ : মেনুৱেল ন্যুৱাৰ (Manuel Neuer), জাৰ্মানী
- ২০১৮ : থিবাউট কৰ্টইজ (Thibaut Courtois), বেলজিয়াম
- ২০২২ : এমিলিয়ানো মাৰ্টিনেজ (Emiliano Martinez), আৰ্জেণ্টিনা
সৰ্বাধিক বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ
মেক্সিৱো এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক বিশ্বকাপ আয়োজকৰ (যুটীয়াভাৱে) অভিলেখ গঢ়িছে ।
মেক্সিকো হৈছে ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথম দেশ, যিয়ে তিনিবাৰকৈ (১৯৭০, ১৯৮৬ আৰু ২০২৬) বিশ্বকাপ ফুটবল আয়োজন কৰিছে ।
আনহাতে, ২ বাৰ বিশ্বকাপ আয়োজক দেশ হৈছে ব্ৰাজিল (১৯৫০, ২০১৪), ফ্ৰান্স (১৯৩৮, ১৯৯৮), জাৰ্মানী (১৯৭৪, ২০০৬), ইটালী (১৯৩৪, ১৯৯০) আৰু আমেৰিকা (১৯৯৪, ২০২৬ সহ-আয়োজক হিচাপে)
এতিয়ালৈকে কিমানখন দেশে বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে
বিশ্বৰ ৮০টা ৰাষ্ট্ৰীয় দলে ২০২২ চনলৈকে ফিফা বিশ্বকাপৰ চূড়ান্ত পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ইয়াৰে ভিতৰত ব্ৰাজিলে হৈছে একমাত্ৰ দেশ, যিয়ে ফিফা বিশ্বকাপ ইতিহাসৰ ২২ খন টুৰ্নামেণ্টৰ আটাইকেইটাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে । আনহাতে, জাৰ্মানীয়ে ২০ খনত, ইটালী আৰু আৰ্জেণ্টিনাই ১৮ খনত আৰু মেক্সিকোৱে সৰ্বাধিক ১৭ খন বিশ্বকাপ টুৰ্ণামেণ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
ইফালে ফিফা বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক সফল ৰাষ্ট্ৰ ব্ৰাজিলে পাঁচবাৰকৈ চেম্পিয়ন খিতাপ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পাঁচটা দল ফাইনেলত উপনীত হৈছে যদিও বিশ্বকাপ জয় কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । ইয়াৰ উপৰি আন ১২টা দল ছেমিফাইনেলত উপনীত হৈছে ।
ফিফা বিশ্বকাপ ইতিহাসৰ জ্যেষ্ঠ-সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈ
- সৰ্বকালৰ আটাইতকৈ জ্যেষ্ঠ খেলুৱৈ : এছাম এল-হাদাৰী (ইজিপ্ত) : ৪৫ বছৰ, ১৬১ দিন (চৌদি আৰবৰ বিৰুদ্ধে, ২০১৮)
- জ্যেষ্ঠ গ’লদাতা : ৰজাৰ মিলা (কেমেৰুণ) : ৪২ বছৰ, ৩৯ দিন (ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে, ১৯৯৪)
- সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈ : নৰ্মান হোৱাইটছাইড (উত্তৰ আয়াৰলেণ্ড) : ১৭ বছৰ, ৪১ দিন (যুগোশ্লাভিয়াৰ বিৰুদ্ধে, ১৯৮২)
- সৰ্বকনিষ্ঠ গ’লদাতা : পেলে (ব্ৰাজিল) : ১৭ বছৰ, ২৩৯ দিন (ৱেলছৰ বিৰুদ্ধে, ১৯৫৮)
- ফাইনেল খেলা সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈ : পেলে (ব্ৰাজিল) : ১৭ বছৰ, ২৪৯ দিন (ছুইডেনৰ বিৰুদ্ধে, ১৯৫৮)
বিশ্বকাপৰ ৰেফাৰীৰ অভিলেখ
- এতিয়ালৈকে বিশ্বকাপ ফুটবলত সৰ্বাধিক ৰেফাৰী হিচাপে খেল পৰিচালনা কৰিছে ইৰাণৰ আলিৰেজা ফাঘানিয়ে । তেওঁ ২০১৪, ২০১৮, ২০২২ আৰু ২০২৬ অৰ্থাৎ এইবাৰকে ধৰি চাৰিবাৰকৈ বিশ্বকাপ পৰিচালনাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে ।
- আনহাতে, আটাইতকৈ যুৱ ৰেফাৰী হিচাপে বিশ্বকাপত অভিলেখ আছে স্পেইনৰ জুৱান গাৰ্দেজাবালৰ নামত । ১৯৫৮ চনত মাত্ৰ ২৪ বছৰ ১৯৩ দিনত ফিফা বিশ্বকাপ পৰিচালনা কৰি জুৱান গাৰ্দেজাবালে এই অভিলেখ ৰচে ।
- ইফালে আটাইতকৈ বয়সীয়া ৰেফাৰীৰ অভিলেখ আছে ইংলেণ্ডৰ জৰ্জ ৰিডাৰৰ নামত । ৰিডাৰে ১৯৫০ চনত ৫৩ বছৰ ২৩৬ দিনত বিশ্বকাপত ৰেফাৰী হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
ফিফা বিশ্বকাপ আৰু বিতৰ্ক
বিশ্বৰ আটাইতকৈ গ্লেমাৰাছ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা হ'লেও বিতৰ্কৰ পৰা মুক্ত নহয় ফিফা বিশ্বকাপ । খেলপথাৰতেই হওক বা বাহিৰত, কেইবাটাও বিতৰ্কই ফিফা বিশ্বকাপক কলুষিত কৰিছে ।
খেলপথাৰৰ বাহিৰ বিতৰ্ক
২০১৫ ফিফা কেলেংকাৰী গোচৰ : ইউ এছ ডিপাৰ্টমেণ্ট অব জাষ্টিচ আৰু ছুইচ কৰ্তৃপক্ষই ৰেইবাজনো ফিফা কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ কৰে ।
২০২২ কাটাৰ আয়োজক নিৰ্বাচন : কাটাৰক বিশ্বকাপ আয়োজনৰ স্বত্ব প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে ফিফাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিক উৎকোচ প্ৰদান, প্ৰব্ৰজিত শ্ৰমিকৰ মৃত্যু আৰু কৰ্ম পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীব্ৰ বিতৰ্ক আৰু তৃতীয় লিংগৰ ওপৰত কঠোৰ নীতিৰ বাবে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
খেলপথাৰৰ বিতৰ্ক
১৯৮৬ বিশ্বকাপৰ 'হেণ্ড অব গড' : আৰ্জেণ্টিনাৰ তাৰকা ডিয়েগো মাৰাডোনাই হাতেৰে দিয়া গ'লটোৰ বিতৰ্কই আজিও লগ এৰা নাই ফিফা বিশ্বকাপক । ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ্টাৰ–ফাইনেলত 'ভগৱানৰ হাত' বুলি অভিহিত কৰি দিয়া গ'লটোক ৰেফাৰীয়ে আওকাণ কৰাৰ ফলতে আৰ্জেণ্টিনাই সেইবাৰ চেম্পিয়ন হোৱাত সহায় কৰিছিল ।
২০০৬ বিশ্বকাপত জিদানৰ মূৰেৰে আক্ৰমণ : বিশ্বকাপৰ ফাইনেল মেচত ফৰাচী অধিনায়ক জিনেদাইন জিদানে ইটালীৰ মাৰ্কো মাটেৰাজ্জিক খেলপথাৰতে মূৰেৰে বুকুত আঘাত কৰি বিতৰ্কৰ সূচনা কৰিছিল । জিদানক বেয়াকৈ গালি পৰাৰ বাবেই এই কাম কৰা বুলি পিছত স্বীকাৰোক্তি দিলেও মেচখনত তেওঁ ৰঙা কাৰ্ড খাবলগা হয় । ইয়াৰ লগে লগে ফ্ৰান্সৰ জয়ৰ সুযোগ প্ৰভাৱিত হয় ।
১৯৯৪ বিশ্বকাপত আন্দ্ৰেছ এস্ক'বাৰৰ হত্যাকাণ্ড : আমেৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলা মেচখনত কলম্বিয়ান ডিফেণ্ডাৰ আন্দ্ৰেছ এস্ক'বাৰৰ দ্বাৰা এটা আত্মঘাতী গ'ল হয় । ইয়াৰ পিছত মেদেলিনলৈ উভতি অহাৰ অলপ সময়ৰ পাছতে তেওঁক গুলীয়াই হত্যা কৰা হয় ।
বিশ্বকাপ ফুটবলত আধুনিক প্ৰযুক্তি
২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপ উন্নত প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ইতিহাসৰ আটাইতকৈ আধুনিক বিশ্বকাপ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । এইবাৰ লেন'ভ' (Lenovo) আৰু এডিডাছৰ (Adidas) বিশ্বৰ বৃহৎ প্ৰযুক্তি কোম্পানীৰ সৈতে ফিফাই অংশীদাৰিত্ব কৰিছে । এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰযুক্তিগতভাৱে অত্যাধুনিক দিশবোৰৰ ভিতৰত আছে গতি ছেন্সৰৰ সৈতে স্মাৰ্ট বল, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাচালিত 3D ডিজিটেল প্লেয়াৰ টুইন আৰু জেনেৰেটিভ AI গেম ।