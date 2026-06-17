আমেৰিকা-মেক্সিকো-কানাডাত সোণৰ ট্ৰফী, নাগালেণ্ডৰ উংমা গাঁও উথপথপ বাঁহৰ ট্ৰফীক লৈ
ফিফা বিশ্বকাপৰ উন্মাদনাই আলোচনালৈ আনিছে নগালেণ্ডৰ উংমা নামৰ গাঁওখনক । গাঁওখনৰ যুৱকসকলে বাঁহেৰে ফিফা বিশ্বকাপ ট্ৰফীৰ এক চমৎকাৰ প্ৰতিৰূপ নিৰ্মাণ কৰিছে ।
Published : June 17, 2026 at 2:28 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ : বৰ্তমান বিশ্বৰ তিনিখন দেশ আমেৰিকা, মেক্সিকো আৰু কানাডাৰ ১৬খন ষ্টেডিয়ামত চলি আছে ৪৮ খন দেশৰ ফুটবলাৰৰ দুভৰিৰ যুঁজ । ফিফা বিশ্বকাপৰ এই উন্মাদনাই সমগ্ৰ বিশ্বকে আচ্ছন্ন কৰি ৰাখিছে । কেৱল আয়োজক দেশ বা চহৰকেইখনতে নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কোটি কোটি ফুটবল অনুৰাগীয়ে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ নিজ নিজ ৰুচি অনুযায়ী উদযাপন কৰি আছে ।
ভাৰতত বিশ্বকাপৰ উন্মাদনা
ব্যতিক্ৰম নহয় ভাৰতো । বিশ্বকাপত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰা নাই যদিও ভাৰতৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত ফুটবল অনুৰাগীসকলে নিজ নিজ পচন্দৰ দেশ আৰু খেলুৱৈক সমৰ্থন আগবঢ়াই বিশ্বকাপৰ ৰোমাঞ্চ লৈ আছে । লগতে নিজৰ ধৰণে ফুটবল মেচ উপভোগ কৰি বিশ্বকাপৰ উন্মাদনা উদযাপন কৰি আছে ।
তাৰ মাজতে নাগালেণ্ডৰ এখন সৰু গাঁৱে নিজৰ অসাধাৰণ সৃজনীশীলতা আৰু পৰম্পৰাগত কাৰুকাৰ্যৰ জৰিয়তে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ মোককচুং জিলাৰ ঐতিহাসিক উংমা গাঁৱৰ সাতজন যুৱকে সম্পূৰ্ণৰূপে বাঁহেৰে ১৫ ফুট উচ্চতাৰ ফিফা বিশ্বকাপ ট্ৰফীৰ এক চমৎকাৰ আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰাৰ পিছত বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছে ।
নাগালেণ্ডৰ ফুটবলপ্ৰেমীৰ অনন্য নিদৰ্শন
প্ৰায় ৭০ ডাল সতেজকৈ কটা বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা এই বিশাল গাঁথনিয়ে কেৱল গাঁওবাসীৰ ফুটবলপ্ৰেমকেই প্ৰতিফলিত কৰা নাই, বৰঞ্চ তেওঁলোকৰ গভীৰভাৱে শিপাই থকা বাঁহৰ কাৰুকাৰ্যৰ পৰম্পৰাকো উন্মোচিত কৰিছে ।
মাত্ৰ চাৰিদিনৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হোৱা এই প্ৰকল্পটো সমগ্ৰ গাঁওখনৰ গৌৰৱৰ বিষয় হৈ পৰিছে । দলটোৰ এগৰাকী সদস্য তথা ফুটবল খলুৱৈ জুলুমানেন জামিৰৰ মতে, বিশ্বকাপৰ আনন্দক এক ব্যতিক্ৰমী ধৰণে উদযাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যে বন্ধু-বান্ধৱীৰ মাজত হোৱা আলোচনাৰ পৰাই এই ধাৰণাৰ জন্ম হৈছিল ।
তেওঁ কয়, “আমাৰ গাঁৱৰ প্ৰায় সকলো মানুহেই ফুটবল ভাল পায় । বাস্তৱ বিশ্বকাপ ট্ৰফী নিজৰ চকুৰে চোৱাৰ সুযোগ আমাৰ বাবে প্ৰায় অসম্ভৱ । সেয়েহে আমি বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি নিজেই ট্ৰফীটোৰ এটা আৰ্হি নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'লোঁ ।”
অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰাৰ প্ৰয়াস
কিন্তু এই ধাৰণাক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াটো সহজ কাম নাছিল । বিশ্বৰ অন্যতম চিনাকি আৰু প্ৰতীকী ট্ৰফীটোৰ সঠিক আকৃতি আৰু সূক্ষ্ম নক্সা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যথেষ্ট ধৈৰ্য, দলীয় সহযোগিতা আৰু বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ।
এই সন্দৰ্ভত জুলুমানেনে কয়, “ট্ৰফীটোৰ সঠিক নক্সা ফুটাই তোলাটো অত্যন্ত কঠিন আছিল । সেয়েহে আমি গাঁৱৰ অভিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ সহায় লৈছিলোঁ, যিসকল পৰম্পৰাগত বাঁহৰ কাৰুকাৰ্যত অতি দক্ষ । তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ আৰু সহায়ে এই কাম সফলভাৱে সম্পন্ন কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।”
জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠৰ একক প্ৰচেষ্টাত সম্ভৱ এই কাৰ্যকাৰ্য
যদিও সাতজন যুৱকে প্ৰত্যক্ষভাৱে এই গাঁথনিটো নিৰ্মাণত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল, তথাপি বহু বয়োজ্যেষ্ঠ আৰু আন গাঁওবাসীয়েও বিভিন্ন ধৰণে সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল । ফলস্বৰূপে এই প্ৰকল্পটো এক প্ৰকৃত সামূহিক প্ৰয়াসত পৰিণত হয় ।
ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰজন্মৰ মাজৰ সুদৃঢ় সম্পৰ্ক আৰু পৰম্পৰাগত জ্ঞানৰ আধুনিক প্ৰয়োগৰ এক সুন্দৰ উদাহৰণ প্ৰতিফলিত হৈছে । এই প্ৰকল্পই উংমা গাঁৱৰ সজীৱ ফুটবল সংস্কৃতিকো প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
গাঁওবাসীয়ে জাৰ্মানী, আৰ্জেণ্টিনা, ব্ৰাজিল, স্পেইন, পৰ্তুগাল আদি বহু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ প্ৰতি উৎসাহপূৰ্বক সমৰ্থন জনায় । বৃহৎ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ সময়ত গাঁওখনৰ উচ্ছ্বাস বিশ্বৰ যিকোনো ফুটবল উন্মাদ অঞ্চলৰ সমতুল্য দেখা যায় । লগতে ২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপৰ আয়োজক দেশ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, কানাডা আৰু মেক্সিকোৰ প্ৰতীক আৰু পোষ্টাৰো গাঁওখনত সজাই তোলা হৈছে ।
বিশ্বকাপৰ জৰিয়তে ঐক্য-সংস্কৃতি-সৃজনশীলতাৰ প্ৰকাশ
বিশ্বকাপ ফুটবলৰ সৈতে জড়িত থকাৰ উপৰি এই বাঁহৰ ট্ৰফীটোৱে সৃজনশীলতা, ঐক্য আৰু সাংস্কৃতিক গৌৰৱৰ প্ৰতীক হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে । ই প্ৰমাণ কৰিছে যে স্থানীয় সম্পদ আৰু স্বদেশীয় দক্ষতাক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে অসাধাৰণ সৃষ্টিৰ জন্ম দিব পৰা যায়, যিয়ে দূৰ-দূৰণিলৈও প্ৰেৰণা যোগাব পাৰে ।
এই অনন্য সৃষ্টিৰ আঁৰত থকা সাতজন যুৱক হৈছে— আপক ইমচং, কিলাং জামিৰ, ইমোমেৰেন, আল'বা এলকেআৰ, চুকনুং এলকেআৰ, মেৰি আৰু জুলুমানেন জামিৰ ।
উংমা গাঁৱৰ ইতিহাস
মোককচুং চহৰৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ দূৰৈত অৱস্থিত উংমা গাঁও জিলাখনৰ আটাইতকৈ পুৰণি আৰু বৃহৎ গাঁও হিচাপে পৰিচিত । এক হাজাৰৰো অধিক পৰিয়ালৰ বাসস্থান এই গাঁওখন । আ' নাগা লোককথা অনুসৰি, আ'সকলৰ পূৰ্বপুৰুষৰ আবাসভূমি চুংলিয়িমটিৰ পৰা স্থানান্তৰিত হোৱাৰ পিছত স্থাপিত প্ৰথম দিশৰ বসতিসমূহৰ অন্যতম আছিল উংমা । সময়ৰ সোঁতত গাঁওখন আ' জনগোষ্ঠীৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সাংস্কৃতিক আৰু ঐতিহাসিক কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ উঠিছে ।
আজি এই আকাশচুম্বী বাঁহৰ বিশ্বকাপ ট্ৰফী উংমা গাঁৱত গৌৰৱেৰে থিয় হৈ আছে । ই গাঁৱৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিভা, নিষ্ঠা আৰু কল্পনাশক্তিৰ এক উজ্জ্বল নিদৰ্শন । ফিফা বিশ্বকাপে যিদৰে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ মানুহক একেডাল সূতাৰে বান্ধি ৰাখিছে, ঠিক তেনেদৰে নাগালেণ্ডৰ এই অসাধাৰণ সৃষ্টিয়েও দেখুৱাইছে যে ফুটবলৰ স্পৃহাই সৃষ্টিশীলতাক জগাই তুলিব পাৰে আৰু প্ৰান্তীয় অঞ্চলসমূহতো সমাজক একত্ৰিত কৰিব পাৰে । এক কথাত ক'বলৈ গ'লে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক বাদ দি ভাৰতীয় ফুটবলৰ ধাৰণা সদায় আধৰুৱা ।