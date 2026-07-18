ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: খিতাপ দখলৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠত্ব উজাৰি দিবলৈ আহ্বান আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰশিক্ষক লিয়নেল স্কাল'নীৰ

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: খিতাপ দখলৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠত্ব উজাৰি দিবলৈ আহ্বান আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰশিক্ষক লিয়নেল স্কাল'নীৰ
নিউ জাৰ্ছিত আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইনৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল ।
By ANI
Published : July 18, 2026 at 11:18 AM IST
নিউয়র্ক (আমেৰিকা) : দেওবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) নিউ জাৰ্ছিত অনুষ্ঠিত হ’ব ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল মেচ । এই মেচখনত ফিফা ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ দুই দেশ আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইনে অংশগ্ৰহণ কৰিব । মেছিৰ দলটোৱে উপৰ্যুপৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰু সামগ্ৰিকভাৱে চতুৰ্থটো খিতাপ দখলৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাব ।
শক্তিশালী স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে এই মেচখন সহজে নল'বলৈ ইতিমধ্য়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰশিক্ষক লিয়নেল স্কাল'নীয়ে খেলুৱৈসকলক সকীয়াই দিছে । প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে তেওঁৰ দলটোক এইবাৰ খিতাপ দখলৰ বাবে সকলোখিনি শ্ৰেষ্ঠত্ব উজাৰি দিবলৈ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈকে আহ্বান জনাইছে ।
ইপিনে, লিয়নেল মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনাই একেৰাহে দ্বিতীয়টো খিতাপ দখল কৰিব বিচাৰিছে যদিও ইউৰোপৰ বৰ্তমানৰ চেম্পিয়ন স্পেইনে ২০১০ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিফা বিশ্বকাপৰ মুকুট পিন্ধিবলৈ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে ।
এই ফাইনেলখনৰ পূৰ্বে প্ৰশিক্ষক লিয়নেল স্কাল'নীয়ে প্ৰস্তুতিৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰি কয় যে আৰ্জেণ্টিনাই প্রতিখন মেচৰ বাবে যিদৰে প্ৰস্তুতি চলায়, সেইদৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বীক অধ্যয়ন কৰি নিজৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন প্ৰদৰ্শনত মনোনিৱেশ কৰিছে । তেওঁ লগতে কয় যে সুপৰিচিত দল হোৱাৰ পাছতো আৰ্জেণ্টিনাই যোগ্য়তা তথা দক্ষতা অনুসৰিয়েই ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । দলটোৱে খিতাপ দখলৰ বাবে সকলো কৰিব বুলি প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয় ।
এই সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষক স্কাল’নীয়ে কয়, "আমি প্ৰতিখন মেচতেই প্ৰতিপক্ষক বিশ্লেষণ কৰি কামবোৰ ভাল হোৱাৰ বাবে বহুত ইচ্ছাৰে প্ৰস্তুতি চলাও । আমি জয়ী হ'বলৈ আমাৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি উজাৰি দিবই লাগিব । মই ভাবো আমি ভাল কৰি আছো ।"
ফাইনেলৰ পূর্বে আৰ্জেণ্টিনাৰ সকলো খেলুৱৈৰ স্বাস্থ্য়ৰ অৱস্থা ভাল বুলি উল্লেখ কৰি স্কাল'নীয়ে কয় ," দলটোৰ চূড়ান্ত প্রশিক্ষণ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । আৰ্জেণ্টিনা আৰু স্পেইন দুয়োখন দেশৰে দখলগত খেলৰ শৈলী একেধৰণৰ, মাত্র কৌশলগত পার্থক্য সামান্য ।" তেওঁ লগতে কয়, "কাইলৈৰ প্ৰশিক্ষণ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব; কিন্তু নীতিগতভাৱে সকলো খেলুৱৈয়ে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।"
স্কাল’নীয়ে কয় যে আৰ্জেণ্টিনাই ডিচেম্বৰৰ পৰা সকলো সম্ভাৱ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বীক বিশ্লেষণ কৰি আহিছে । কেৱল স্পেইনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া বুলিয়েই নহয়,সকলো সম্ভাৱ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বীক বিশ্লেষণ কৰা হৈছে । অৱেশ্য়ে স্পেইনক আন সকলোতকৈ বেছি বিশ্লেষণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি স্কাল’নীয়ে কয়, "অতিৰিক্ত বিশ্লেষণ ভাল নহয় । আমি ইজনে সিজনক চিনি পোৱা জাতীয় দল ।"
৩৯ বছৰত আন এখন বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা লিয়নেল মেছিৰ কৃতিত্বক প্ৰশংসা কৰি স্কাল’নীয়ে ইয়াক 'অবিশ্বাস্য' বুলি অভিহিত কৰে । স্কাল’নীয়ে আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈসকলৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি তেওঁলোকৰ যাত্ৰাক প্ৰেৰণা বুলি অভিহিত কৰাৰ লগতে আন এক বিশ্বকাপ খিতাপৰে সমাপ্ত কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়,"ইমান বছৰে এই পৰ্যায়ত প্রতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাটো সহজ নহয়; ই কিবা এটা আচৰিত কথা । আশা কৰো আমি জয়ী হ'ম; কিন্তু এই যাত্রা অবিশ্বাস্য আৰু সকলোৰে বাবে এক আদর্শ হৈ পৰিছে ।"
দেওবাৰে ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেল; ক’ত, কেনেদৰে উপভোগ কৰিব এই হাইভল্টেজ মেচখন ?
ফিফা বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিজয়ীসকলক প্ৰদান কৰা হ'ব এক বিশেষ পুৰস্কাৰ