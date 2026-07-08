ETV Bharat / sports

৭২ বছৰ পিছত বিশ্বকাপ ফুটবলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ছুইজাৰলেণ্ড

প্ৰিকোৱাৰ্টাৰ পৰ্যায়ৰ পৰা কলম্বিয়াই বিদায় লোৱাৰ বিপৰীতে ছুইজাৰলেণ্ডে বৰ্তমানৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনলেত অবতীৰ্ণ হ'ব ।

FIFA 2026
৭২ বছৰ পিছত বিশ্বকাপ ফুটবলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ছুইজাৰলেণ্ড (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ভেংকুৱেভাৰ : মঙলবাৰে (ভাৰতীয় সময় মতে বুধবাৰে) অনুষ্ঠিত ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপৰ ৰাউণ্ড অব ১৬ৰ অন্তিমখন তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক মেচত নিৰ্ধাৰিত সময় আৰু অতিৰিক্ত সময়তো গ'লশূন্যভাৱে সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত পেনাল্টি শ্বুটআউটত কলম্বিয়াক ৪-৩ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি ছুইজাৰলেণ্ডে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।

ইয়াৰ লগে লগে ১৯৫৪ চনৰ পিছত ছুইজাৰলেণ্ডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰে । উল্লেখ্য যে ছুইজাৰলেণ্ডে এতিয়ালৈকে ১২ বাৰ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু দেশখনকে এইবাৰকে ধৰি মাত্ৰ চাৰিবাৰহে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে । ছুইজাৰলেণ্ডে ১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৫৪ আৰু ২০২৬ চনত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে ।

FIFA 2026
পেনাল্টি শ্বুটআউটত ছুইজাৰলেণ্ডে কলম্বিয়াক ৪-৩ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে (AP)

ৰুবেন বাৰ্গাছে নিৰ্ণায়ক পেনাল্টি কিকটো গ'লপোষ্টৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাই ছুইডিছ দলটোক সাত দশকৰো অধিক সময় পিছত কোৱাৰ্টাৰ ফাইলেৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰায় । এতিয়া ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ অন্তিম ৮ মেচত ছুইজাৰলেণ্ড আৰ্জেণ্টিনাৰ মুখামুখি হ'ব ।

মেচত জয়ৰ পিছত ৰুবেন বাৰ্গাছে কয়, "মই নিশ্চিত নাছিলোঁ যে মই খেলিব পাৰিম নে নোৱাৰিম । মই মাত্ৰ কৃতজ্ঞ যে মই দলটোক সহায় কৰিব পাৰিলোঁ । পেনাল্টিৰ পূৰ্বে মোৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰবল আছিল । নিৰ্ণায়ক মুহূৰ্তটো লাভ কৰিব পৰাটো সঁচাকৈয়ে ভাললগা ।"

ইফালে মেচখনৰ পূৰ্বে কলম্বিয়া দলটোৱে এক মোক্ষম আঘাত লাভ কৰে, যেতিয়া তেওঁলোকে জানিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ উদ্ভাসিত তাৰকা জোহান মোজাব্মি আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰ হৈছে । এইগৰাকী তীব্ৰ গতিসম্পন্ন ষ্ট্ৰাইকাৰৰ অভাৱ প্ৰথম অৰ্ধত স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা গৈছিল । প্ৰথম অৰ্ধত কলম্বিয়াই যদিও আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল কিন্তু গ'ল কৰাৰ বাবে কোনো স্পষ্ট সুবিধা লাভ কৰা নাছিল । ইয়াৰ মাজতে দুয়োটা দলে নিৰ্ধাৰিত সময়ত এটাও গ'ল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । ইয়াৰ পিছত মেচখন অতিৰিক্ত সময়লৈ যায় ।

FIFA 2026
জিলিকিছে কোন (AP)

এই অতিৰিক্ত সময়ত মেচখন তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰে । কলম্বিয়াৰ খেলুৱৈ জন লুকুমীৰ এটা হেড গ'লবাৰত লাগি লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হয় । আনহাতে, পৰিৱৰ্ত খেলুৱৈ জেকী আমদৌনিৰ এক প্ৰচেষ্টা বাৰ্গাছে বিফল কৰে । এনেদৰে অতিৰিক্ত সময়তো মেচখনত কোনো দলেই গ'ল দিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।

ইয়াৰ পিছত পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ আৱশ্যকতা আহি পৰে । প্ৰতিটো দলৰ পাঁচটাকৈ পেনাল্টি কিকৰ ভিতৰত কলম্বিয়াৰ এটা লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে গ'লৰক্ষকে এটা প্ৰতিহত কৰে । আনহাতে, ছুইডেনৰ এটা লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে চাৰিটা কিকত গ'ল আহে । এনেদৰেই ছুইজাৰলেণ্ডে এটা গ'লৰ ব্যৱধানত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।

FIFA 2026
ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচ (AP/ETV Bharat Assam)

কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল

ফ্ৰান্স বনাম মৰক্কো

  • ৯ জুলাই - বোষ্টন ষ্টেডিয়াম

স্পেইন বনাম বেলজিয়াম

  • ১০ জুলাই - লছ এঞ্জেলছ ষ্টেডিয়াম

নৰৱে বনাম ইংলেণ্ড

  • ১১ জুলাই - মিয়ামি ষ্টেডিয়াম

আৰ্জেণ্টিনা বনাম ছুইজাৰলেণ্ড

  • ১১ জুলাই - কানছাছ চিটি ষ্টেডিয়াম
লগতে পঢ়ক :শ্বাসৰুদ্ধকৰ যুঁজ ! অন্তিম ১৩ মিনিটত ইজিপ্তৰ আত্মবিশ্বাস ভাঙি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনা
লগতে পঢ়ক :ফিফা ২০২৬: বেলজিয়ামৰ হাতত ধৰাশায়ী আমেৰিকা; তৃতীয়খন আয়োজক দেশৰো আগতীয়া প্ৰস্থান

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
SWITZERLAND DEFEATS COLOMBIA
বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.