৭২ বছৰ পিছত বিশ্বকাপ ফুটবলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ছুইজাৰলেণ্ড
প্ৰিকোৱাৰ্টাৰ পৰ্যায়ৰ পৰা কলম্বিয়াই বিদায় লোৱাৰ বিপৰীতে ছুইজাৰলেণ্ডে বৰ্তমানৰ বিশ্ব চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনলেত অবতীৰ্ণ হ'ব ।
Published : July 8, 2026 at 2:55 PM IST
ভেংকুৱেভাৰ : মঙলবাৰে (ভাৰতীয় সময় মতে বুধবাৰে) অনুষ্ঠিত ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপৰ ৰাউণ্ড অব ১৬ৰ অন্তিমখন তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক মেচত নিৰ্ধাৰিত সময় আৰু অতিৰিক্ত সময়তো গ'লশূন্যভাৱে সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত পেনাল্টি শ্বুটআউটত কলম্বিয়াক ৪-৩ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি ছুইজাৰলেণ্ডে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
ইয়াৰ লগে লগে ১৯৫৪ চনৰ পিছত ছুইজাৰলেণ্ডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত খেলাৰ সুযোগ লাভ কৰে । উল্লেখ্য যে ছুইজাৰলেণ্ডে এতিয়ালৈকে ১২ বাৰ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । কিন্তু দেশখনকে এইবাৰকে ধৰি মাত্ৰ চাৰিবাৰহে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে । ছুইজাৰলেণ্ডে ১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৫৪ আৰু ২০২৬ চনত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে ।
ৰুবেন বাৰ্গাছে নিৰ্ণায়ক পেনাল্টি কিকটো গ'লপোষ্টৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাই ছুইডিছ দলটোক সাত দশকৰো অধিক সময় পিছত কোৱাৰ্টাৰ ফাইলেৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰায় । এতিয়া ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ অন্তিম ৮ মেচত ছুইজাৰলেণ্ড আৰ্জেণ্টিনাৰ মুখামুখি হ'ব ।
মেচত জয়ৰ পিছত ৰুবেন বাৰ্গাছে কয়, "মই নিশ্চিত নাছিলোঁ যে মই খেলিব পাৰিম নে নোৱাৰিম । মই মাত্ৰ কৃতজ্ঞ যে মই দলটোক সহায় কৰিব পাৰিলোঁ । পেনাল্টিৰ পূৰ্বে মোৰ আত্মবিশ্বাস প্ৰবল আছিল । নিৰ্ণায়ক মুহূৰ্তটো লাভ কৰিব পৰাটো সঁচাকৈয়ে ভাললগা ।"
ইফালে মেচখনৰ পূৰ্বে কলম্বিয়া দলটোৱে এক মোক্ষম আঘাত লাভ কৰে, যেতিয়া তেওঁলোকে জানিব পাৰে যে তেওঁলোকৰ উদ্ভাসিত তাৰকা জোহান মোজাব্মি আঁঠুৰ আঘাতৰ বাবে দলৰ পৰা বাহিৰ হৈছে । এইগৰাকী তীব্ৰ গতিসম্পন্ন ষ্ট্ৰাইকাৰৰ অভাৱ প্ৰথম অৰ্ধত স্পষ্টকৈ দেখা পোৱা গৈছিল । প্ৰথম অৰ্ধত কলম্বিয়াই যদিও আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল কিন্তু গ'ল কৰাৰ বাবে কোনো স্পষ্ট সুবিধা লাভ কৰা নাছিল । ইয়াৰ মাজতে দুয়োটা দলে নিৰ্ধাৰিত সময়ত এটাও গ'ল কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । ইয়াৰ পিছত মেচখন অতিৰিক্ত সময়লৈ যায় ।
এই অতিৰিক্ত সময়ত মেচখন তীব্ৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ পৰে । কলম্বিয়াৰ খেলুৱৈ জন লুকুমীৰ এটা হেড গ'লবাৰত লাগি লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হয় । আনহাতে, পৰিৱৰ্ত খেলুৱৈ জেকী আমদৌনিৰ এক প্ৰচেষ্টা বাৰ্গাছে বিফল কৰে । এনেদৰে অতিৰিক্ত সময়তো মেচখনত কোনো দলেই গ'ল দিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
ইয়াৰ পিছত পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ আৱশ্যকতা আহি পৰে । প্ৰতিটো দলৰ পাঁচটাকৈ পেনাল্টি কিকৰ ভিতৰত কলম্বিয়াৰ এটা লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে গ'লৰক্ষকে এটা প্ৰতিহত কৰে । আনহাতে, ছুইডেনৰ এটা লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে চাৰিটা কিকত গ'ল আহে । এনেদৰেই ছুইজাৰলেণ্ডে এটা গ'লৰ ব্যৱধানত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল
ফ্ৰান্স বনাম মৰক্কো
- ৯ জুলাই - বোষ্টন ষ্টেডিয়াম
স্পেইন বনাম বেলজিয়াম
- ১০ জুলাই - লছ এঞ্জেলছ ষ্টেডিয়াম
নৰৱে বনাম ইংলেণ্ড
- ১১ জুলাই - মিয়ামি ষ্টেডিয়াম
আৰ্জেণ্টিনা বনাম ছুইজাৰলেণ্ড
- ১১ জুলাই - কানছাছ চিটি ষ্টেডিয়াম