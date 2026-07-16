দেওবাৰে ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেল; ক’ত, কেনেদৰে উপভোগ কৰিব এই হাইভল্টেজ মেচখন ?
বিশ্বকাপ ফুটবলৰ মহাৰণত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ? আৰ্জেণ্টিনা নে স্পেইন ?
Published : July 16, 2026 at 8:39 PM IST
হায়দৰাবাদ: ক্ৰমাৎ সামৰণিৰ দিশে আগবাঢ়িছে ফিফা বিশ্বকাপ ৷ ফুটবলৰ মহাৰণৰ অন্তিমখন খেলত সমুখ সমৰত নামিব স্পেইন আৰু আৰ্জেণ্টিনা ৷ দেওবাৰে নিউ জাৰ্ছীৰ মেটলাইফ ষ্টেডিয়ামত স্পেইন আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ মাজত চলিত বৰ্ষৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ’ব ।
আৰ্জেণ্টিনাই ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জনৰ প্ৰতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে ৷ ১৯৫৮ আৰু ১৯৬২ চনত ব্ৰাজিলে ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ফুটবলৰ একছত্ৰী সম্ৰাট হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ৷ সেই একেই সুযোগৰ বাবে বৰ্তমান অপেক্ষাৰত আৰ্জেণ্টিনা ৷ দলটোৱে এইবেলি চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ট্ৰফী নিজৰ দখললৈ অনাৰ প্ৰয়াস কৰিব ৷ ১৯৭৮, ১৯৮৬ আৰু ২০২২ চনত এই ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ চেম্পিয়নৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছিল আৰ্জেণ্টিনাই ।
The Final is set: 🇪🇸🆚🇦🇷#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3M7bZ7cXjD— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
দলটোৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি সপোন সাৰ্থক হ’লে আন এক কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হ’ব ৷ ব্ৰাজিল আৰু ইটালীৰ সৈতে সৰ্বাধিকবাৰৰ বাবে ট্ৰফী অৰ্জনকাৰী ফুটবল দলৰ তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আৰ্জেণ্টিনা উপনীত হ’ব ৷
আনহাতে, স্পেইনে ১৬ বছৰীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই ২০১০ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ট্ৰফী জয় কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ৷ চলিত প্ৰতিযোগিতাখনত ফাইনেলৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ বাবে স্পেইনে চৌদি আৰব, উৰুগুৱে, অষ্ট্ৰিয়া, পৰ্তুগাল, বেলজিয়ামৰ উপৰিও অন্যতম শক্তিশালী দল হিচাপে পৰিচিত ফ্ৰান্সক পৰাজিত কৰিছে । অৱশ্যে বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে মাথোঁ এখন খেলতহে পৰাজিত হয় দলটো ৷
ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনায়ো প্ৰত্যাহ্বানমূলক নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশৰ জৰিয়তে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ৷ ছেমি ফাইনেলত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ২-১ গ’লত ৰোমাঞ্চকৰ জয়ৰে দলটোৱে ফাইনেলত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে । কিন্তু ইজিপ্তৰ বিৰুদ্ধে ১৬ ৰাউণ্ডৰ খেলখন আৰ্জেণ্টিনাৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ সমগ্ৰ বিশ্বকাপত প্ৰায় সৰ্বাধিক বৃহৎ বিপৰ্যয় বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ৷
স্পেইন বনাম আৰ্জেণ্টিনা: সমুখ সমৰৰ অভিলেখ
বিশ্বাস কৰাটো অত্যন্ত কঠিন যদিও স্পেইন আৰু আৰ্জেণ্টিনাই ফিফা বিশ্বকাপত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ এবাৰহে মুখামুখি হৈছে ৷ ১৯৬৬ চনত ইংলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাখনৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলত দুয়োটা দলে মুখামুখি হৈছিল । সেই খেলখনত আৰ্জেণ্টিনাই ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰে ।
দুয়োখন দেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা ১৪খন অফিচিয়েল আৰু প্ৰীতি মেচৰ ভিতৰত প্ৰতিটো দলেই ছখনকৈ খেলত জয়লাভ কৰিছে ৷ বাকী দুখন খেল অমীমাংসিতভাৱে সমাপ্ত হৈছে । আনুষ্ঠানিকভাৱে দুয়োটা দলৰ মাজত ২০১৮ চনৰ মাৰ্চ মাহত মাদ্ৰিদত অনুষ্ঠিত হোৱা এখন প্ৰীতি মেচত স্পেইনে ৬-১ গ’লত জয়লাভ কৰিছিল ।
Spain's journey to the Final 🇪🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IwUqBPVFjs— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 16, 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ - স্পেইন বনাম আৰ্জেণ্টিনাৰ ফাইনেল খেল
খেল আৰম্ভ হোৱাৰ সময়: স্থানীয় সময় অনুসৰি বিয়লি ৩ বজাত খেল অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ভাৰতীয় সময় অনুসৰি ২০ জুলাইৰ মাজনিশা ১২.৩০ বজাত ফুটবল অনুৰাগীসকলে খেল উপভোগ কৰিবলৈ পাব ।
দুয়োটা দল ফাইনেলত কেনেকৈ উপনীত হ’ল:
স্পেইনে ফ্ৰান্সক ২-০ গ’লত পৰাজিত কৰি ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰে ৷ আনহাতে, ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাই লিঅ’নেল মেছিৰ দুটা নিৰ্ণায়ক গ’লেৰে ইংলেণ্ডক ২-১ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰি দৰ্শনীয় প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটায় ৷
মেছি বনাম লামিন: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ফাইনেলত আৰ্জেণ্টিনাৰ কিংবদন্তি লিঅ’নেল মেছি আৰু স্পেইনৰ ১৯ বছৰীয়া উদীয়মান তাৰকা লামিন ইয়ামালৰ মাজত ৰোমাঞ্চকৰ খেল উপভোগ কৰিবলৈ পাব অনুৰাগীসকলে ৷ এইবাৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত বর্তমানৰ কোপা আমেৰিকা চেম্পিয়ন আৰু ইউৰোপীয় চেম্পিয়ন মুখামুখি হ’ব ৷ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ফাইনেলত ছুপাৰ বোল শৈলীৰ বিশেষ হাফ টাইম শ্ব’ অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত মেডোনা, শ্বাকিৰা, জাষ্টিন বিবাৰ, বিটিএছ আৰু বাৰ্ণা বয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷
বিশ্বকাপ ফাইনেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ
আর্জেণ্টিনা বনাম স্পেইনৰ মাজত হ’বলগীয়া বিশ্বকাপৰ ফাইনেল খেলখন ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলে টেলিভিছনৰ ক’ত উপভোগ কৰিব পাৰিব ? অনুৰাগীসকলে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ফাইনেল খেলখন ভাৰতত জিৰ নতুন ইউনাইট৮ স্প’ৰ্টছ নেটৱৰ্ক(ইউনাইট৮ স্প’ৰ্টছ ১, ইউনাইট৮ স্প’ৰ্টছ ১ এইচডি, ইউনাইট৮ স্প’ৰ্টছ ২, আৰু ইউনাইট৮ স্প’ৰ্টছ ২ এইচডি)ত কৰা সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ উপভোগ কৰিব পাৰিব ৷