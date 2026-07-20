১৬ বছৰৰ পাছত বিশ্বকাপৰ খিতাপ অৰ্জন স্পেইনৰ
স্পেইনৰ বিকল্প খেলুৱৈ ফেৰাণ টৰেছে ১০৬ মিনিটত গ’ল দি বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰে ।
Published : July 20, 2026 at 6:43 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 7:24 AM IST
নিউয়ৰ্ক: স্পেইনে ১৬ বছৰৰ পাছত বিশ্বকাপ জয় কৰে ৷ নিউয়ৰ্কৰ নিউ জাৰ্চি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত দলটোৱে ২০২২ চনৰ চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰে ৷ স্পেইনৰ হৈ অতিৰিক্ত সময়ত ফেৰাণ টৰেছে বিজয়ী গ’লটো দিয়ে ৷ ২০১০ চনত নেদাৰলেণ্ডক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰাৰ পিছত এইটোৱেই স্পেইনৰ দ্বিতীয়টো জয় ৷
৯০ মিনিটলৈকে খেলখন সমতাত থকাৰ থকাৰ আঁৰৰ মূল কাৰণ আছিল আৰ্জেণ্টিনাৰ গ’লৰক্ষক এমিলিয়ানো মাৰ্টিনেজ ৷ গোটেই খেলখনত স্পেইনে অদম্যভাৱে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছিল ৷ কেতিয়াবা লামিন ইয়ামালে বাকচৰ বাহিৰৰ পৰা শ্বট মাৰিছিল, কেতিয়াবা অয়াৰজাবালে সুযোগ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু কেতিয়াবা পেড্ৰি আৰু নিকো উইলিয়ামছে গ’ল দিয়াৰ ওচৰ চাপিছিল ৷ প্ৰতিবাৰেই মাৰ্টিনেজে নিজকে বল আৰু গ’লপোষ্টৰ মাজত ৰাখিছিল ৷
স্পেইনে কেইবাবাৰো গ’ল দিব যেন লাগিছিল যদিও মাৰ্টিনেজে প্ৰতিবাৰেই তেওঁলোকক ৰখাই দিছিল ৷ কিন্তু স্পেইনৰ অহৰহ প্ৰচেষ্টাই অৱশেষত ফল দিলে ৷ ১০৬ মিনিটত নিকো উইলিয়ামছৰ হেডাৰত ফেৰাণ টৰেছে সুযোগ লয় আৰু এইবাৰ মাৰ্টিনেজে একো কৰিব নোৱাৰিলে ৷
পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰি আৰ্জেণ্টিনাই ৯০ মিনিট ধৰি থিয় দিছিল যদিও অতিৰিক্ত সময়ত এনজো ফাৰ্নাণ্ডেজৰ ভুলে খেলখন সলনি কৰি পেলায় । ৰেফাৰীয়ে পাউ কুবাৰ্চিয়ে এনজোক দ্বিতীয়খন হালধীয়া কাৰ্ড আৰু তাৰ পিছত ৰঙা কাৰ্ড দেখুৱায় ৷ ইয়াৰ ফলত অতিৰিক্ত সময়ত আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈৰ সংখ্যা ১০ জনলৈ হ্ৰাস পায় আৰু ইয়াৰ পিছত স্পেইনে অধিক দখল লাভ কৰে ৷
১০৬ মিনিটত নিকো উইলিয়ামছৰ হেডাৰক ফেৰাণ টৰেছে নিয়ন্ত্ৰণ কৰি বাওঁ ভৰিৰ এটা শক্তিশালী শ্বট মাৰি স্পেইনৰ জয় নিশ্চিত কৰে ৷
মেছিয়ে আকৌ এবাৰ ডাঙৰ মেচত প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও স্পেইনৰ মিডফিল্ডাৰ আৰু ডিফেন্সে তেওঁক মুক্তভাৱে খেলিবলৈ দিয়া নাছিল ৷ ইফালে ইয়ামালে অহৰহ আৰ্জেণ্টিনাৰ ডিফেন্সত আক্ৰমণ চলাইছিল ৷
স্পেইন সদায় বল নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পৰিচিত ৷ সেই একে শৈলী এই ফাইনেলতো স্পষ্ট হৈ পৰিছিল ৷ মিডফিল্ডৰ পৰাই ৰড্ৰিয়ে গতি নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷ আৰ্জেণ্টিনাই ওলোটাই আক্ৰমণ কৰাৰ সুযোগ নাপালে ৷ প্ৰায় ৬৫% সময়ত স্পেইনে বলটো দখলত ৰাখিছিল ৷
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ বঁটা
- গোল্ডেন বল (শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ): ৰড্ৰি (স্পেইন)
- গোল্ডেন বুট (শীৰ্ষ স্ক'ৰাৰ) : কাইলিয়ান এমবাপে (ফ্ৰান্স, ১০ গ’ল)
- গোল্ডেন গ্ল’ভ (শ্ৰেষ্ঠ গ’লৰক্ষক): উনাই ছাইমন (স্পেইন)
- শ্ৰেষ্ঠ যুৱ খেলুৱৈ: পাউ কুবাৰ্চি (স্পেইন)
- ফিফাৰ ফেয়াৰ প্লে বঁটা: নেদাৰলেণ্ড
- চেম্পিয়নছ প্ৰাইজ মানি: স্পেইনে লাভ কৰিছে অভিলেখ ৫০ মিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (৪৮০ কোটি টকা)
লগতে পঢ়ক : বুকায়ো ছাকাৰ হেট্ৰিক, এমবাপেৰ বিশ্ব অভিলেখ; ফ্ৰান্সক ৬-৪ গ’লত পৰাস্ত কৰি ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন ইংলেণ্ডৰ