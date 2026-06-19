ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: দক্ষিণ আফ্ৰিকাই খেলিলে ড্ৰ, ৪-১ গ’লৰ ব্যৱধানত জয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: দক্ষিণ আফ্ৰিকাই খেলিলে ড্ৰ, ৪-১ গ’লৰ ব্যৱধানত জয় ছুইজাৰলেণ্ডৰ
গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত ছুইজাৰলেণ্ড । ৩২ ত প্ৰৱেশৰ আশা সজীৱ দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ।
Published : June 19, 2026 at 10:34 AM IST
আটলান্টাঃ ফিফা বিশ্বকাপত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই নিজৰ দ্বিতীয়খন মেচ ড্ৰ খেলিলে । মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখনত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই চেক গণৰাজ্যৰ সৈতে ১-১ গ’লত ড্র খেলাৰ লগে লগে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা উজ্বল হৈ পৰিল ।
ইপিনে, আন এখন মেচত ছুইজাৰলেণ্ডে ৪-১ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে বছনিয়া-হাৰ্জেগোভিনাক । জোহান মানজাম্বি আৰু ৰুবেন ভাৰ্গাছেই প্ৰশিক্ষকৰ আশাক আৰু অধিক গতি দিয়াত পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশৰ পথো মসৃণ কৰি তুলিলে । বৰ্তমান ছুইজাৰলেণ্ড গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত আছে ।
দক্ষিণ আফ্ৰিকা-চেক গণৰাজ্য ১-১ :
বৃহস্পতিবাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু চেক গণৰাজ্যৰ মাজত অনুষ্ঠিত মেচখনত চেক গণৰাজ্যই প্ৰথমাৰ্ধত ১-০ গ'ৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে যদিও দ্বিতীয়ার্ধত লাভ কৰা এটা পেনাল্টিক টেবোহো মকোয়েনাই কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগে লগে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
খেলখনৰ শেষৰ ফালে থাপেলো মাছেকোৰ লং ৰেঞ্জ শ্বটত চেক প্ৰতিদ্বন্দ্বী পাভেল ছুলকৰ হাতত স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই লাভ কৰিলে মেচখন ড্ৰ কৰাৰ এক সোণালী সুযোগ । এই মেচখন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ বাজি থকাৰ সময়ত চকুলো ওলাই থকা দেখা পোৱা মকোয়েনাই পেনাল্টি স্পটৰেই ৮৩ মিনিটত চেক গণৰাজ্যৰ গ’লৰক্ষক মাটেজ কোভাৰক পৰাভূত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
উল্লেখ্য় যে মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ষ্টেডিয়ামত মেচখনৰ ষষ্ঠ মিনিটত চেক দলটোক অগ্ৰগতি দিছিল মিচাল ছাডিলেকে । দুয়োটা দলেই আৰম্ভণিৰে পৰাই কেইবাটাও সুযোগ হেৰুয়ায় । বিশ্বকাপৰ সহ আয়োজক মেক্সিকোৰ হাতত ২-০ গ’লত পৰাস্ত হোৱাৰ পিছত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই কিছু তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিল । ২০১০ চনত আয়োজক দেশখনে এতিয়া বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তীব্ৰ প্ৰত্য়াহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব ।
বুধবাৰে গ্ৰুপ 'এ'ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাই দক্ষিণ কোৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । প্ৰতিযোগিতাখনৰ দ্বিতীয়খন হালধীয়া কাৰ্ড লাভ কৰাৰ পিছত নিলম্বিত হোৱা মকোয়েনাৰ অবিহনেই দলটোৱে খেলপথাৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব । প্ৰথমখন মেচত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ হাতত ২-১ গ’লত পৰাস্ত হোৱা চেক দলটোৱে বুধবাৰে অন্তিমখন খেলত মেক্সিকোক পৰাস্ত কৰিলেই পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাব ।
ছুইজাৰলেণ্ডৰ ৪-১ গ’লত জয়লাভ :
আনহাতে, লছ এঞ্জেলছত অনুষ্ঠিত আন এখন মেচত লাখ লাখ অনুৰাগীৰ সমৰ্থনত বছনিয়াই দ্বিতীয়াৰ্ধলৈকে ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ যুঁজ দিলেও অন্তিম মুহূৰ্তত ৪-১ গ’লৰ ব্য়ৱধানত পৰাজিত হয় । এই সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষক মুৰাট ইয়াকিনে কয় যে তেওঁ বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয়াৰ্ধৰ বিৰতিত দ্ৰুত খেলুৱৈৰ ট্ৰিপল বদলিয়ে মেচখনৰ গতি সলনি কৰে । জোহান মানজাম্বি আৰু ৰুবেন ভাৰ্গাছে তেওঁলোকৰ প্ৰশিক্ষকৰ আশাক বাস্তৱ ৰূপ দি দৰ্শনীয় গ’লৰে ছুইজাৰলেণ্ডক গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ।
৭৪ মিনিটত অসাধাৰণ ভলীত মানজাম্বিয়ে বিশ্বকাপৰ প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে । দ্বিতীয়াৰ্ধলৈকে প’ছেছন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিও ছুইজাৰলেণ্ডে ড্ৰেগনছৰ বিৰুদ্ধে সফল হ'ব পৰা নাছিল । অৱেশ্য়ে ২০ বছৰীয়া মানজাম্বি আৰু ভাৰ্গাছে খেলৰ গতি সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হয় । যোৱা সপ্তাহত কাটাৰৰ সৈতে ১-১ গ’লত হতাশাজনক ড্ৰ’ৰে বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ছুইজাৰলেণ্ডে । ইয়াৰ পিচত দ্দিতীয়খন মেচত সফল হ'বলৈ সক্ষম হয় । দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আঘাতৰ সময়ত বছনিয়াৰ হৈ বিকল্প খেলুৱৈ এৰমিন মাহমিক গ’ল দিয়ে ।
অৱেশ্য়ে বছনিয়াৰ এতিয়াও দ্বিতীয়টো বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশৰ সম্ভাৱনা বৰ্তি আছে । বছনিয়াৰ হৈ অধিনায়ক এডিন জেকোৱে আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু ৬৩ মিনিট খেলে । তেওঁ ৪০ বছৰীয়া বিশ্বকাপত আৰম্ভণি কৰা চতুৰ্থজন আউটফিল্ড খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
লগতে পঢ়ক:কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে কানাডাৰ ঐতিহাসিক জয়, ষ্ট্ৰাইকাৰ জনাথন ডেভিদৰ হেট্ৰিক, ৰচনা হ’ল বহুকেইটা অভিলেখ
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : বুধবাৰৰ দিনটোত দুভৰিৰ যুঁজত কোনে কোনে মাৰিলে শেষ হাঁহি ?
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ক্ষুদ্ৰ ৰাষ্ট্ৰ হ'লেও অভিষেকতেই শক্তিধৰক প্ৰত্য়াহ্বান