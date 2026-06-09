ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ বঞ্চিত ছোমালিয়াৰ ৰেফাৰী; যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱেশৰ বাধা

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ বঞ্চিত ছোমালিয়াৰ ৰেফাৰী; যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱেশৰ বাধা
ছোমালিয়াৰ ৰেফাৰী ওমৰ আৰ্টানক স্ক্ৰীনিঙৰ পিছত ‘তদন্তমূলক উদ্বেগ’ৰ বাবে দেশত প্ৰৱেশৰ বাবে অযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হয় ৷
Published : June 9, 2026 at 1:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : আগন্তুক ফিফা বিশ্বকাপত দেশৰ প্ৰথমজন ৰেফাৰী হিচাপে ইতিহাস গঢ়াৰ পৰা বঞ্চিত হ’ল ছোমালিয়াৰ ৰেফাৰী ওমৰ আৰ্টান ৷ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান নকৰাৰ বাবেই ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ বিষয়াসকলৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে ছোমালি ৰেফাৰী ওমৰ আৰ্টানৰ নাম ।
আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে ফিফাই নিৰ্বাচিত কৰা ৫২ জন সদস্যৰ ভিতৰত আৰ্টান অন্যতম আছিল ।
তেওঁ শনিবাৰে মিয়ামি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত উপস্থিত হয় যদিও যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰৱেশৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলগীয়া হয় । সোমবাৰে ফিফাই এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত নিশ্চিত কৰে যে এই সিদ্ধান্তৰ অৰ্থ হ’ল তেওঁ প্ৰতিযোগিতাখনত কোনো ভূমিকা ল’ব নোৱাৰিব ।
ফিফাৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এএফপিক জনোৱা মতে, ফিফাই নিশ্চিত কৰিব পাৰে যে মেচৰ বিষয়া ওমৰ আব্দুলকাদিৰ আৰ্টান আমেৰিকাত প্ৰৱেশৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ত প্ৰশিক্ষক আৰু ৰেফাৰী হ’ব নোৱাৰিব ।
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, "ফিফাই আয়োজক দেশখনৰ অনুপ্ৰৱেশ প্ৰক্ৰিয়াৰ (ভিছাৰ সিদ্ধান্তকে ধৰি) সৈতে জড়িত নহয় । বিষয়াসকলে কয় যে আৰ্টানৰ মৰ্যাদাৰ তাৎক্ষণিক পৰিৱৰ্তন নহ'ব।"
"ফিফাৰ পূৰ্বৰ অনুষ্ঠানৰ দৰেই আয়োজক চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰে কোনে ভিছা লাভ কৰিব আৰু কাক দেশত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়া হ’ব ।" তেওঁ লগতে কয় ৷
আমেৰিকাৰ শুল্ক আৰু সীমা সুৰক্ষাই (চিবিপি) জনাই যে আৰ্টানক সাধাৰণভাৱেই পৰীক্ষা কৰা হৈছিল ।
চিবিপিৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই কয়, "যাত্ৰাৰ সময়ত তেওঁক অতিৰিক্তভাৱে পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । বিষয়াসকলে তথ্য পৰীক্ষা অথবা দেশত প্ৰৱেশৰ বাবে যোগ্যতা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ সময়ত এইটো চিবিপিৰ স্ক্ৰীনিং প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা স্বাভাৱিক অংশ ।"
স্ক্ৰীনিঙৰ পিছত ফিফা বিশ্বকাপৰ ৰেফাৰীগৰাকীক ‘তদন্তমূলক উদ্বেগ’ৰ বাবে দেশত প্ৰৱেশৰ বাবে অযোগ্য বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু তেওঁক প্ৰৱেশৰ পৰা বঞ্চিত কৰা হয় ।
আৰ্টানে ২০১৮ চনৰ পৰা ফিফাৰ তালিকাভুক্ত ৰেফাৰী হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ক্লাব পৰ্যায়ত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্বব্যাপী মেচ পৰিচালনা কৰি আহিছে ।শেহতীয়াকৈ তেওঁ আফ্ৰিকা কাপ অৱ নেশ্ব’নতো দায়িত্ব পালন কৰিছিল । যোৱা বছৰ তেওঁ কনফেডাৰেশ্ব’ন অৱ আফ্ৰিকান ফুটবলৰ ‘বছৰৰ পুৰুষ ৰেফাৰী’ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল ।