ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপৰ দশম দিনটোত কেইবাটাও অভিলেখ: কি এই অভিলেখ আৰু কাৰ নামত

আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ দশম দিনটোত এক ৰোমাঞ্চকৰ ফুটবল খেল দেখিবলৈ পোৱা যায় ।

FIFA WORLD CUP 2026
এলয় ৰূম ফাইল ফটো (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 22, 2026 at 5:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : আকৰ্ষণীয় পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ । গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচসমূহ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ নিজ নিজ প্ৰতিভাৰে উদ্ভাসিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । আনহাতে, দশম দিনটোত খেলুৱৈসকলে নিজৰ দলটোক জয়ৰ দিশে আগবঢ়াই নিবলৈ যৎপৰোনাস্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ফলত আন এক ৰোমাঞ্চকৰ ফুটবল একচনৰ সাক্ষী হৈ পৰিছে ।

শনিবাৰে অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ এফৰ এখন মেচত ছুইডেনৰ বিৰুদ্ধে ৫-১ গ’লত আধিপত্যশীল জয়ৰে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে নেদাৰলেণ্ডে ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত স্থানত উপনীত হয় ।

আনহাতে, আন এখন মেচত আঘাতৰ বাবে দিয়া অতিৰিক্ত সময়ত আইভৰি কোষ্টৰ বিৰুদ্ধে জাৰ্মানীয়ে ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰি ১২ বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰে । ইফালে গ’লৰক্ষকৰ বীৰত্বপূৰ্ণ প্ৰদৰ্শনেৰে ইকুৱেডৰৰ বিৰুদ্ধে গ’লবিহীনভাৱে ড্ৰ’ খেলি কুৰাকাওৱেও এক অবিশ্বাস্য মেচ খেলে ।

একেদৰে টিউনিছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৪-০ গ’লত জয়লাভ কৰি জাপানে দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰে । প্ৰতিযোগিতাখনৰ দশম দিনটোত সৃষ্টি হোৱা অভিলেখসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ’ল ।

নেদাৰলেণ্ড বনাম ছুইডেন

ফিফা বিশ্বকাপৰ এখন মেচত সৰ্বাধিক গ’ল দিয়াৰ অভিলেখ স্পৰ্শ কৰে ডাচ দলটোৱে । ২০১৪ চনত স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে ৫-১ গ’লত জয়লাভ কৰাৰ পিছত নেদাৰলেণ্ডৰ এইটোৱেই আছিল সৰ্বাধিক গ’ল ।

১৯৭৪ চনত উৰুগুৱেৰ বিৰুদ্ধে জনী ৰেপৰ পিছত নিজৰ প্ৰথম বিশ্বকাপত গ'ল কৰা ব্ৰবী নেদাৰলেণ্ডৰ দ্বিতীয়জন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

জাৰ্মানী বনাম আইভ'ৰি কোষ্ট

২০০২ চনত মিৰ’শ্লাভ ক্ল’জৰ পিছত বিশ্বকাপৰ প্ৰথম দুখন মেচৰ প্ৰতিখনতে গ’ল দিয়া প্ৰথমগৰাকী জাৰ্মান খেলুৱৈ হিচাপে হিচাপে পৰিগণিত হয় উণ্ডাভ ।

আনহাতে, জাৰ্মানীৰ গ’লৰক্ষক ন্যুয়াৰে ফ্ৰান্সৰ হুগো ল’ৰিছক (২০) অতিক্ৰম কৰি বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক মেচ খেলা গ’লৰক্ষক হিচাপে পৰিগণিত হয় । তেওঁ জাৰ্মানীৰ হৈ খেলা উৱে ছিলাৰৰ মেচৰ সংখ্যাও স্পৰ্শ কৰে । উল্লেখ্য যে জাৰ্মান দলৰ হৈ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেৱল লোথাৰ মেথাউছ (২৫) আৰু মিৰ’শ্লাভ ক্ল’জে (২৪) ।

ইকুৱেডৰ বনাম কুৰাকাও

ফিফা বিশ্বকাপৰ কোনো এখন মেচত (নিৰ্ধাৰিত সময়ত) এটাও গ'ল হ'বলৈ নিদিয়া গ'লৰক্ষকৰ সৰ্বাধিক গ'লৰক্ষণৰ অভিলেখ এতিয়া কুৰাকাওৰ গ’লৰক্ষক এলয় ৰুমৰ (১৫) নামত ।

আনহাতে, এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বকালৰ অভিলেখ ১৬টা ৰক্ষণ (২০১৪ চনত বেলজিয়াম বনাম আমেৰিকা) আছে টিম হাৱাৰ্ডৰ নামত ।

টিউনিছিয়া বনাম জাপান

ফিফা বিশ্বকাপৰ এখন মেচত সৰ্বাধিক ব্যৱধানত জয়লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ এখন মেচত চাৰিটাকৈ গ’ল দিয়া প্ৰথম এছিয়ান দল হিচাপে পৰিগণিত হয় জাপান ।

ইফালে ফিফা বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুততম গ’লটো দিয়ে ডৈচি কামাডাই । তেওঁ ৩ মিনিট ২৭ ছেকেণ্ডত গ'ল কৰে ।

লগতে পঢ়ক :বিশ্বকাপত প্ৰথম গ'ল দি কেপ ভাৰ্ডেৰ আন এক চমক; ইৰাণ-বেলজিয়ামৰ মেচ ড্ৰ’, ইজিপ্তৰ জয়
লগতে পঢ়ক :নেডাৰলেণ্ডৰ হাতত পৰাস্ত ছুইডেন, আইভৰি কোষ্টৰ বিৰুদ্ধে জাৰ্মানীৰ জয়, কুৰাকাওৱে-ইকুৱেডৰ মাজত ড্ৰ’, জাপানৰ হাতত পৰাস্ত টিউনিছিয়া

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
ফিফা বিশ্বকাপ ৰেকৰ্ড
ইটিভি ভাৰত অসম
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.