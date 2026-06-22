ফিফা বিশ্বকাপৰ দশম দিনটোত কেইবাটাও অভিলেখ: কি এই অভিলেখ আৰু কাৰ নামত
আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ দশম দিনটোত এক ৰোমাঞ্চকৰ ফুটবল খেল দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
Published : June 22, 2026 at 5:47 PM IST
হায়দৰাবাদ : আকৰ্ষণীয় পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ । গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচসমূহ আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ নিজ নিজ প্ৰতিভাৰে উদ্ভাসিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । আনহাতে, দশম দিনটোত খেলুৱৈসকলে নিজৰ দলটোক জয়ৰ দিশে আগবঢ়াই নিবলৈ যৎপৰোনাস্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ ফলত আন এক ৰোমাঞ্চকৰ ফুটবল একচনৰ সাক্ষী হৈ পৰিছে ।
শনিবাৰে অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ এফৰ এখন মেচত ছুইডেনৰ বিৰুদ্ধে ৫-১ গ’লত আধিপত্যশীল জয়ৰে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে নেদাৰলেণ্ডে ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষত স্থানত উপনীত হয় ।
Matchday 10 ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
আনহাতে, আন এখন মেচত আঘাতৰ বাবে দিয়া অতিৰিক্ত সময়ত আইভৰি কোষ্টৰ বিৰুদ্ধে জাৰ্মানীয়ে ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰি ১২ বছৰৰ বিৰতিৰ অন্তত নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰে । ইফালে গ’লৰক্ষকৰ বীৰত্বপূৰ্ণ প্ৰদৰ্শনেৰে ইকুৱেডৰৰ বিৰুদ্ধে গ’লবিহীনভাৱে ড্ৰ’ খেলি কুৰাকাওৱেও এক অবিশ্বাস্য মেচ খেলে ।
একেদৰে টিউনিছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৪-০ গ’লত জয়লাভ কৰি জাপানে দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰে । প্ৰতিযোগিতাখনৰ দশম দিনটোত সৃষ্টি হোৱা অভিলেখসমূহ তলত উল্লেখ কৰা হ’ল ।
Three points secured for Oranje 🦁#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 20, 2026
নেদাৰলেণ্ড বনাম ছুইডেন
ফিফা বিশ্বকাপৰ এখন মেচত সৰ্বাধিক গ’ল দিয়াৰ অভিলেখ স্পৰ্শ কৰে ডাচ দলটোৱে । ২০১৪ চনত স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে ৫-১ গ’লত জয়লাভ কৰাৰ পিছত নেদাৰলেণ্ডৰ এইটোৱেই আছিল সৰ্বাধিক গ’ল ।
১৯৭৪ চনত উৰুগুৱেৰ বিৰুদ্ধে জনী ৰেপৰ পিছত নিজৰ প্ৰথম বিশ্বকাপত গ'ল কৰা ব্ৰবী নেদাৰলেণ্ডৰ দ্বিতীয়জন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
জাৰ্মানী বনাম আইভ'ৰি কোষ্ট
২০০২ চনত মিৰ’শ্লাভ ক্ল’জৰ পিছত বিশ্বকাপৰ প্ৰথম দুখন মেচৰ প্ৰতিখনতে গ’ল দিয়া প্ৰথমগৰাকী জাৰ্মান খেলুৱৈ হিচাপে হিচাপে পৰিগণিত হয় উণ্ডাভ ।
আনহাতে, জাৰ্মানীৰ গ’লৰক্ষক ন্যুয়াৰে ফ্ৰান্সৰ হুগো ল’ৰিছক (২০) অতিক্ৰম কৰি বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক মেচ খেলা গ’লৰক্ষক হিচাপে পৰিগণিত হয় । তেওঁ জাৰ্মানীৰ হৈ খেলা উৱে ছিলাৰৰ মেচৰ সংখ্যাও স্পৰ্শ কৰে । উল্লেখ্য যে জাৰ্মান দলৰ হৈ বিশ্বকাপত সৰ্বাধিক মেচত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেৱল লোথাৰ মেথাউছ (২৫) আৰু মিৰ’শ্লাভ ক্ল’জে (২৪) ।
ইকুৱেডৰ বনাম কুৰাকাও
ফিফা বিশ্বকাপৰ কোনো এখন মেচত (নিৰ্ধাৰিত সময়ত) এটাও গ'ল হ'বলৈ নিদিয়া গ'লৰক্ষকৰ সৰ্বাধিক গ'লৰক্ষণৰ অভিলেখ এতিয়া কুৰাকাওৰ গ’লৰক্ষক এলয় ৰুমৰ (১৫) নামত ।
আনহাতে, এই ক্ষেত্ৰত সৰ্বকালৰ অভিলেখ ১৬টা ৰক্ষণ (২০১৪ চনত বেলজিয়াম বনাম আমেৰিকা) আছে টিম হাৱাৰ্ডৰ নামত ।
টিউনিছিয়া বনাম জাপান
ফিফা বিশ্বকাপৰ এখন মেচত সৰ্বাধিক ব্যৱধানত জয়লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতাখনৰ এখন মেচত চাৰিটাকৈ গ’ল দিয়া প্ৰথম এছিয়ান দল হিচাপে পৰিগণিত হয় জাপান ।
Joy for Japan! 🇯🇵#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 21, 2026
ইফালে ফিফা বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুততম গ’লটো দিয়ে ডৈচি কামাডাই । তেওঁ ৩ মিনিট ২৭ ছেকেণ্ডত গ'ল কৰে ।