ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: গ্ৰুপ অব ৩২লৈ দলে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা দল, মেচ আৰু সম্পূৰ্ণ সূচী
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্ত পৰিছে । সোমবাৰৰ (ভাৰতীয় সময় মতে) পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ মেচ ।
Published : June 29, 2026 at 2:28 PM IST
হায়দৰাবাদ : ১২ জুনৰ পৰা আমেৰিকা, মেক্সিকো আৰু কানাডাত আৰম্ভ হোৱা ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে । লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখনৰ নকআউটত পৰ্যায়লৈ উন্নীত ৩২টা দলো চূড়ান্ত হৈছে । ২৯ জুন, সোমবাৰৰ (ভাৰতীয় সময় মতে) আৰম্ভ হৈছে ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ মেচ । নকআউট পৰ্যায় আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিশ্বকাপৰ উত্তেজনা আৰু গুৰুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । কাৰণ এই পৰ্যায়ত পৰাস্ত হোৱা দলকেইটা প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হ’ব । ইতিমধ্যে নকআউটৰ প্ৰথমখন মেচত সোমবাৰে কানাডাৰ হাতত দক্ষিণ আফ্ৰিকা পৰাস্ত হয় । লগে লগে কানাডা ৰাউণ্ড অব ১৬ত প্ৰৱেশ কৰে আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হয় ।
গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পৰা বিদায় ১৬টা দলৰ
Group stage complete ✔️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ইতিমধ্যে অন্ত পৰা গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পৰা ১৬টা দলে বিদায় মাগিছে । মুঠ ৪৮টা দলৰ ভিতৰত গ্ৰুপ পৰ্যায়তে নিজৰ অভিযানৰ সামৰণি মৰা এই ১৬টা দল হৈছে :
- দক্ষিণ কোৰিয়া
- চেকিয়া-চেক গণৰাজ্য়
- কাটাৰ
- স্কটলেণ্ড
- হাইটি
- তুৰস্ক
- কিউৰাচাও
- টিউনিছিয়া
- ইৰাণ
- নিউজীলেণ্ড
- উৰুগুৱে
- চৌদি আৰব
- ইৰাক
- জৰ্ডান
- উজবেকিস্তান
- পানামা
আনহাতে, বাকী ৩২টা দল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ অগ্ৰসৰ হয় । এই দলকেইটাৰ ভিতৰত কোনে কাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব, কাৰ মেচ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা তলত দিয়া হৈছে ।
The adidas Golden Boot race is heating up ♨️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/6ZRr2uGqvu— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026
ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা দলকেইটা হৈছে (গ্ৰুপ অনুযায়ী) :
- গ্ৰুপ এ : মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্ৰিকা
- গ্ৰুপ বি : ছুইজাৰলেণ্ড, কানাডা, ব'ছনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনা
- গ্ৰুপ চি : ব্ৰাজিল, মৰক্কো
- গ্ৰুপ ডি : আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, পেৰাগুৱে
- গ্ৰুপ ই : জাৰ্মানী, আইভৰি কোষ্ট, ইকুৱেডৰ
- গ্ৰুপ এফ : নেদাৰলেণ্ড, জাপান, ছুইডেন
- গ্ৰুপ জি : বেলজিয়াম, ইজিপ্ত
- গ্ৰুপ এইচ : স্পেইন, কেপ ভাৰ্ডে
- গ্ৰুপ আই : ফ্ৰান্স, নৰৱে, চেনেগাল
- গ্ৰুপ জে : আৰ্জেণ্টিনা, অষ্ট্ৰিয়া, আলজেৰিয়া
- গ্ৰুপ কে : কলম্বিয়া, পৰ্তুগাল, কংগো
- গ্ৰুপ এল : ইংলেণ্ড, ঘানা, ক্ৰ’ৱেচিয়া
ফিফা বিশ্বকাপ ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ সময়সূচী (ভাৰতীয় মান সময়ত)
- দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম কানাডা : ২৯ জুন, পুৱা ১২.৩০ বজাত
- ব্ৰাজিল বনাম জাপান : ২৯ জুন, নিশা ১০.৩০ বজাত
- জাৰ্মানী বনাম পাৰাগুৱে : ৩০ জুন, পুৱা ২.৩০ বজাত
- নেদাৰলেণ্ড বনাম মৰক্কো : ৩০ জুন, পুৱা ৬.৩০ বজাত
- আইভৰি কোষ্ট বনাম নৰৱে : ৩০ জুন, নিশা ১০.৩০ বজাত
- ফ্ৰান্স বনাম ছুইডেন : ১ জুলাই, পুৱা ২.৩০ বজাত
- মেক্সিকো বনাম ইকুৱেডৰ : ১ জুলাই, পুৱা ৬.৩০ বজাত
- ইংলেণ্ড বনাম কংগো : ১ জুলাই, নিশা ৯.৩০ বজাত
- বেলজিয়াম বনাম চেনেগাল : ২ জুলাই, পুৱা ১.৩০ বজাত
- আমেৰিকা বনাম ব'ছনিয়া : ২ জুলাই, পুৱা ৫.৩০ বজাত
- স্পেইন বনাম অষ্ট্ৰিয়া : ৩ জুলাই, পুৱা ১২.৩০ বজাত
- পৰ্তুগাল বনাম ক্ৰ’ৱেচিয়া : ৩ জুলাই, পুৱা ৪.৩০ বজাত
- ছুইজাৰলেণ্ড বনাম আলজেৰিয়া : ৩ জুলাই, পুৱা ৮.৩০ বজাত
- অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম ইজিপ্ত : ৩ জুলাই, নিশা ১১.৩০ বজাত
- আৰ্জেণ্টিনা বনাম কেপ ভাৰ্ডে : ৪ জুলাই, পুৱা ৩.৩০ বজাত
- কলম্বিয়া বনাম ঘানা : ৪ জুলাই, পুৱা ৭.০০ বজাত
সোণালী বুটৰ দৌৰ
২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপ সোণালী বুটৰ দৌৰত বৰ্তমান লিঅ'নেল মেছিয়ে ৬টা গ’ল দি শীৰ্ষত আছে । আনহাতে, তেওঁৰ পিচে পিচে আছে কাইলিয়ান এমবাপে, ওছমান ডেম্বেলে, আৰ্লিং হালেণ্ড আৰু ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰ ।
- লিঅ'নেল মেছি (আৰ্জেণ্টিনা) : ৬টা গ’ল
- কাইলিয়ান এমবাপে (ফ্ৰান্স) : ৪টা গ’ল
- ওছমান ডেম্বেলে (ফ্ৰান্স) : ৪টা গ’ল
- আৰ্লিং হালেণ্ড (নৰৱে) : ৪টা গ’ল
- ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰ (ব্ৰাজিল) : ৪টা গ’ল