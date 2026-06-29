ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: গ্ৰুপ অব ৩২লৈ দলে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা দল, মেচ আৰু সম্পূৰ্ণ সূচী

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্ত পৰিছে । সোমবাৰৰ (ভাৰতীয় সময় মতে) পৰা আৰম্ভ হৈছে ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ মেচ ।

FIFA 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ গ্ৰুপ অব ৩২ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 29, 2026 at 2:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ১২ জুনৰ পৰা আমেৰিকা, মেক্সিকো আৰু কানাডাত আৰম্ভ হোৱা ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ ইতিমধ্যে সামৰণি পৰিছে । লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখনৰ নকআউটত পৰ্যায়লৈ উন্নীত ৩২টা দলো চূড়ান্ত হৈছে । ২৯ জুন, সোমবাৰৰ (ভাৰতীয় সময় মতে) আৰম্ভ হৈছে ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ মেচ । নকআউট পৰ্যায় আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে বিশ্বকাপৰ উত্তেজনা আৰু গুৰুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে । কাৰণ এই পৰ্যায়ত পৰাস্ত হোৱা দলকেইটা প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা বাহিৰ হ’ব । ইতিমধ্যে নকআউটৰ প্ৰথমখন মেচত সোমবাৰে কানাডাৰ হাতত দক্ষিণ আফ্ৰিকা পৰাস্ত হয় । লগে লগে কানাডা ৰাউণ্ড অব ১৬ত প্ৰৱেশ কৰে আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকা প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হয় ।

গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পৰা বিদায় ১৬টা দলৰ

ইতিমধ্যে অন্ত পৰা গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পৰা ১৬টা দলে বিদায় মাগিছে । মুঠ ৪৮টা দলৰ ভিতৰত গ্ৰুপ পৰ্যায়তে নিজৰ অভিযানৰ সামৰণি মৰা এই ১৬টা দল হৈছে :

  1. দক্ষিণ কোৰিয়া
  2. চেকিয়া-চেক গণৰাজ্য়
  3. কাটাৰ
  4. স্কটলেণ্ড
  5. হাইটি
  6. তুৰস্ক
  7. কিউৰাচাও
  8. টিউনিছিয়া
  9. ইৰাণ
  10. নিউজীলেণ্ড
  11. উৰুগুৱে
  12. চৌদি আৰব
  13. ইৰাক
  14. জৰ্ডান
  15. উজবেকিস্তান
  16. পানামা

আনহাতে, বাকী ৩২টা দল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ অগ্ৰসৰ হয় । এই দলকেইটাৰ ভিতৰত কোনে কাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব, কাৰ মেচ কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা তলত দিয়া হৈছে ।

ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা দলকেইটা হৈছে (গ্ৰুপ অনুযায়ী) :

  • গ্ৰুপ এ : মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্ৰিকা
  • গ্ৰুপ বি : ছুইজাৰলেণ্ড, কানাডা, ব'ছনিয়া আৰু হাৰ্জেগোভিনা
  • গ্ৰুপ চি : ব্ৰাজিল, মৰক্কো
  • গ্ৰুপ ডি : আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, পেৰাগুৱে
  • গ্ৰুপ ই : জাৰ্মানী, আইভৰি কোষ্ট, ইকুৱেডৰ
  • গ্ৰুপ এফ : নেদাৰলেণ্ড, জাপান, ছুইডেন
  • গ্ৰুপ জি : বেলজিয়াম, ইজিপ্ত
  • গ্ৰুপ এইচ : স্পেইন, কেপ ভাৰ্ডে
  • গ্ৰুপ আই : ফ্ৰান্স, নৰৱে, চেনেগাল
  • গ্ৰুপ জে : আৰ্জেণ্টিনা, অষ্ট্ৰিয়া, আলজেৰিয়া
  • গ্ৰুপ কে : কলম্বিয়া, পৰ্তুগাল, কংগো
  • গ্ৰুপ এল : ইংলেণ্ড, ঘানা, ক্ৰ’ৱেচিয়া

ফিফা বিশ্বকাপ ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ সময়সূচী (ভাৰতীয় মান সময়ত)

  • দক্ষিণ আফ্ৰিকা বনাম কানাডা : ২৯ জুন, পুৱা ১২.৩০ বজাত
  • ব্ৰাজিল বনাম জাপান : ২৯ জুন, নিশা ১০.৩০ বজাত
  • জাৰ্মানী বনাম পাৰাগুৱে : ৩০ জুন, পুৱা ২.৩০ বজাত
  • নেদাৰলেণ্ড বনাম মৰক্কো : ৩০ জুন, পুৱা ৬.৩০ বজাত
  • আইভৰি কোষ্ট বনাম নৰৱে : ৩০ জুন, নিশা ১০.৩০ বজাত
  • ফ্ৰান্স বনাম ছুইডেন : ১ জুলাই, পুৱা ২.৩০ বজাত
  • মেক্সিকো বনাম ইকুৱেডৰ : ১ জুলাই, পুৱা ৬.৩০ বজাত
  • ইংলেণ্ড বনাম কংগো : ১ জুলাই, নিশা ৯.৩০ বজাত
  • বেলজিয়াম বনাম চেনেগাল : ২ জুলাই, পুৱা ১.৩০ বজাত
  • আমেৰিকা বনাম ব'ছনিয়া : ২ জুলাই, পুৱা ৫.৩০ বজাত
  • স্পেইন বনাম অষ্ট্ৰিয়া : ৩ জুলাই, পুৱা ১২.৩০ বজাত
  • পৰ্তুগাল বনাম ক্ৰ’ৱেচিয়া : ৩ জুলাই, পুৱা ৪.৩০ বজাত
  • ছুইজাৰলেণ্ড বনাম আলজেৰিয়া : ৩ জুলাই, পুৱা ৮.৩০ বজাত
  • অষ্ট্ৰেলিয়া বনাম ইজিপ্ত : ৩ জুলাই, নিশা ১১.৩০ বজাত
  • আৰ্জেণ্টিনা বনাম কেপ ভাৰ্ডে : ৪ জুলাই, পুৱা ৩.৩০ বজাত
  • কলম্বিয়া বনাম ঘানা : ৪ জুলাই, পুৱা ৭.০০ বজাত

সোণালী বুটৰ দৌৰ

২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপ সোণালী বুটৰ দৌৰত বৰ্তমান লিঅ'নেল মেছিয়ে ৬টা গ’ল দি শীৰ্ষত আছে । আনহাতে, তেওঁৰ পিচে পিচে আছে কাইলিয়ান এমবাপে, ওছমান ডেম্বেলে, আৰ্লিং হালেণ্ড আৰু ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰ ।

  1. লিঅ'নেল মেছি (আৰ্জেণ্টিনা) : ৬টা গ’ল
  2. কাইলিয়ান এমবাপে (ফ্ৰান্স) : ৪টা গ’ল
  3. ওছমান ডেম্বেলে (ফ্ৰান্স) : ৪টা গ’ল
  4. আৰ্লিং হালেণ্ড (নৰৱে) : ৪টা গ’ল
  5. ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰ (ব্ৰাজিল) : ৪টা গ’ল
লগতে পঢ়ক :ফিফা বিশ্বকাপত 'হাইড্ৰেচন ব্ৰেক'ৰ সমালোচনা; ফিফাৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
লগতে পঢ়ক :বিশ্ব ফুটবলৰ কিংবদন্তি; ইতিহাস আৰু অভিলেখৰ বৰ্ণিল পৃষ্ঠা মেছি

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026 ROUND OF 32
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল ২০২৬
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.