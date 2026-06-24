দুৰ্দান্ত পৰ্তুগাল, ৫-০ গ’লত পৰাস্ত উজবেকিস্তান, দুটা গ’লেৰে অভিলেখ ৰোনাল্ডোৰ
উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পৰ্তুগালে ৫-০ গ’লত জয় লাভ কৰাৰ সময়তে ৰোনাল্ডোৱে দুটা গ’লৰ সৈতে অভিলেখ ভংগকাৰী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় ।
By ANI
Published : June 24, 2026 at 8:14 AM IST
টেক্সাছ: মঙলবাৰে হিউষ্টন ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ K ৰ খেলখনত পৰ্তুগালে উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ৫-০ গ’লত জয়লাভ কৰে ৷ পৰ্তুগালৰ তাৰকা ফুটবলাৰ ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডোৱে লিঅ’নেল মেছিৰ অভিলেখ অতিক্রম কৰি ফিফা বিশ্বকাপৰ এখন খেলত একাধিক গ’ল দিয়া আটাইতকৈ বয়সীয়াল খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷
উজবেকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পৰ্তুগালে ৫-০ গ’লত জয় লাভ কৰাৰ সময়তে ৰোনাল্ডোৱে দুটা গ’লৰ সৈতে অভিলেখ ভংগকাৰী প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ায় । নুনো মেণ্ডেছ আৰু ৰাফেল লিয়াও স্ক’ৰশ্বীটত থকাৰ বিপৰীতে উজবেকিস্তানৰ গ’লৰক্ষক আব্দুভ’হিদ নেমাটভৰ অ’ন গ’লে ফেবিঅ’ কানাভাৰোৰ পুৰুষ দলক বিধ্বস্ত কৰি ৰবাৰ্ট মাৰ্টিনেজৰ দলটোৱে জোৰদাৰভাৱে প্ৰতিযোগিতাখনৰ প্ৰথমটো জয় নিশ্চিত কৰে ।
History for @Cristiano! 🇵🇹— FIFA (@FIFAcom) June 23, 2026
Cristiano Ronaldo has become the first player to score in six different @FIFAWorldCup tournaments! ⚽️ pic.twitter.com/qI1Zvt0uJS
ইএছপিএন ইনচাইটছৰ এক্স হেণ্ডেল অনুসৰি ৪১ বছৰ ১৩৮ দিন বয়সত ৰোনাল্ডো ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এখন মেচত এটাতকৈ অধিক গ’ল দিয়া আটাইতকৈ বয়সীয়াল খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় । তেওঁ লিয়নেল মেছিৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰিলে ৷ আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৩৮ বছৰ আৰু ৩৬৩ দিন বয়সত অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে দুটা গ’ল দি এই অভিলেখ ৰচিছিল ।
ৰোনাল্ডো ফিফা বিশ্বকাপত গ’ল দিয়া দ্বিতীয়গৰাকী বয়সীয়াল খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হয়, কেমেৰুণৰ প্ৰাক্তন ষ্ট্ৰাইকাৰ ৰজাৰ মিলাই ৪২ বছৰ ৩৯ দিন বয়সত একাধিক গ’ল দিয়াৰ অভিলেখ ৰচিছিল ।
উল্লেখযোগ্য যে ৰোনাল্ডো ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত পৰ্তুগালৰ সৰ্বকালৰ আগশাৰীৰ স্ক’ৰাৰ হিচাপেও পৰিগণিত হয় আৰু তেওঁৰ গ’লৰ সংখ্যা ১০ টালৈ বৃদ্ধি পায় । তেওঁ বিশ্বকাপত ৯ টা গ’ল দিয়া কিংবদন্তি ফৰৱাৰ্ড ইউজেবিঅ’ক অতিক্ৰম কৰাৰ বিপৰীতে চাৰিটা গ’ল দি প’লেটা তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত আছে ।
৪১ বছৰ ১৩৮ দিন বয়সত ৰোনাল্ডো ফিফা বিশ্বকাপত পৰ্তুগালৰ আটাইতকৈ বয়সীয়াল গ’লদাতা হিচাপেও পৰিগণিত হোৱাৰ বিপৰীতে ২০০৬ চনত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে কৰা গ’লটোৱে তেওঁক ২১ বছৰ বয়সত প্ৰতিযোগিতাখনৰ আটাইতকৈ কম বয়সীয়া গ’লদাতা হিচাপে পৰিগণিত কৰিছিল ।
ESTAMOS AQUI! pic.twitter.com/wpGspFRQn1— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 23, 2026
উল্লেখযোগ্য যে ইএছপিএন এফচিৰ এক্স হেণ্ডেল অনুসৰি এজন খেলুৱৈৰ প্ৰথম আৰু শেহতীয়া ফিফা বিশ্বকাপৰ গ’লৰ মাজত এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ দীঘলীয়া ব্যৱধান বৰ্তাই ৰাখিছে ৰোনাল্ডো আৰু মেছিয়ে ৷ দুয়োগৰাকী খেলুৱৈয়ে ২০ বছৰ আৰু ১১ দিন ধৰি খেলিছে ।
পৰ্তুগাল বনাম উজবেকিস্তানৰ মেচত পৰ্তুগালে উজবেকিস্তানক পৰাস্ত কৰি প্ৰভাৱশালী অল ৰাউণ্ড প্ৰদৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰি ৬ মিনিটত ৰোনাল্ডোৱে প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে ৷ তাৰ পাছত নুনো মেণ্ডেছে এটা আচৰিত ফ্ৰী কিক সংযোজন কৰে আৰু ৰোনাল্ডোৱে পুনৰ গ’ল দি হাফ টাইমৰ পূৰ্বে ৩-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে ।
বিৰতিৰ পাছত উজবেকিস্তানে খুব কমেইহে আক্ৰমণাত্মকভাৱে খেলিছিল, পৰ্তুগালে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰি ৬০ মিনিটত ব্ৰুনো ফাৰ্নাণ্ডেছৰ কৰ্ণাৰত জোৱাও ফেলিক্সৰ ফ্লিকৰ পিছত অ’ন গ’লৰ জৰিয়তে অগ্ৰগতি বৃদ্ধি পায় । বিকল্প খেলুৱৈ ৰাফেল লিয়াওৱে শেষৰ ফালে পঞ্চমটো গ’ল সংযোজন কৰি ৫-০ গ’লত পৰ্তুগালক জয় কৰায় ।
লগতে পঢ়ক: অপ্ৰতিৰোধ্য আৰ্লিং হালেণ্ডৰ অভিলেখেৰে চেনেগালক ৩-২ গ’লত হৰুৱালে নৰৱেই