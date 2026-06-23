ETV Bharat / sports

বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক গ’লৰ অভিলেখ মেছিৰ, অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয় আৰ্জেণ্টিনাৰ

খেলৰ ৩৮ মিনিটত প্ৰথমটো গ’ল কৰি মেছিয়ে ক্ল’জৰ মিৰ’স্লাভ ১৬টা গ’লৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰে ৷

FIFA World Cup 2026
লিঅ’নেল মেছিয়ে ৰচিলে অভিলেখ (Reuters)
author img

By ANI

Published : June 23, 2026 at 7:48 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

টেক্সাছ: ডালাছ ষ্টেডিয়ামত ফুটবলৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে নিজৰ মৰ্যাদা শক্তিশালী কৰি অন্য এক অভিলেখ ৰচিলে লিঅ’নেল মেছিয়ে ৷ সোমবাৰে অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ জেৰ খেলখনত দুটা গ’ল দি ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাক ২-০ গ’লত জয়ৰ সোৱাদ দিয়ে অধিনায়ক মেছিয়ে ।

ব্ৰেছৰ সহায়ত মেছিয়ে নিজৰ দলৰ জয় নিশ্চিত কৰাই নহয়, ২৪ জুনত ৩৯ সংখ্যক জন্মদিনৰ পূৰ্বে পুৰুষৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত সৰ্বকালৰ আগশাৰীৰ গ’লদাতা হিচাপে অভিলেখ ৰচে আৰু জাৰ্মানীৰ মিৰ’স্লাভ ক্ল’জৰ অভিলেখ ভংগ কৰে ৷

খেলৰ ৩৮ মিনিটত প্ৰথমটো গ’ল কৰি মেছিয়ে ক্ল’জৰ মিৰ’স্লাভ ১৬টা গ’লৰ সংখ্যা অতিক্ৰম কৰে ৷ বৰ্ধিত সময়ত আৰু এটা গ’ল কৰি বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত নিজৰ সামগ্ৰিক গ’ল ১৮ টালৈ বৃদ্ধি কৰি জাৰ্মান কিংবদন্তিগৰাকীতকৈ দুখোজ আগুৱাই যায় আৰ্জেণ্টিনাৰ তাৰকাগৰাকী ।

অপ্টাই জনোৱা মতে, মেছিয়ে পুৰুষৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰতিযোগিতাখনৰ তিনিটা ভিন্ন সংস্কৰণত (২০১৪, ২০২২ আৰু ২০২৬) চাৰিটা বা তাতকৈ অধিক গ’ল দিয়া দ্বিতীয়জন খেলুৱৈ হিচাপেও পৰিগণিত হৈছে । এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা আনগৰাকী একমাত্ৰ খেলুৱৈজন হ’ল মিৰ’স্লাভ ক্ল’জ ।

উল্লেখযোগ্য যে এই দুটা গ’লেই মেছিক চলি থকা বিশ্বকাপত স্ক’ৰিং চাৰ্টৰ শীৰ্ষলৈও আগুৱাই লৈ যায়, মাত্ৰ দুখন মেচতে তেওঁ ৫টা গ’ল দিয়ে । আৰ্জেণ্টিনাৰ উদ্বোধনী খেলত আলজেৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে হেট্ৰিক কৰি তেওঁ তালিকাত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।

মেচখনত আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে ষষ্ঠ মিনিটত এটা পেনাল্টিৰ সুযোগ হেৰুৱায় ৷ অষ্ট্ৰিয়াই শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনেৰে প্ৰথমাৰ্ধৰ বেছিভাগ সময়তে ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন দলটোক প্ৰতিহত কৰিছিল ।

অৱশ্যে ৩৮ মিনিটত মেছিয়ে সেই বাধা ভাঙি পেলায় । থিয়াগো আলমাডাৰ এটা চতুৰ পাছৰ ফলত বলটো ফৰৱাৰ্ডগৰাকীৰ ওচৰলৈ যায় আৰু মেছিয়ে শান্তভাৱে গ’ল পোষ্টলৈ এটা শ্বট মাৰি আৰ্জেণ্টিনাক অগ্ৰগতি দিয়ে ।

বিৰতিৰ পিছতো অষ্ট্ৰিয়াই বাধা দি থাকিল যদিও ৬৪ আৰু ৬৫ মিনিটৰ আশে-পাশে মুখ্য প্ৰশিক্ষক লিয়নেল স্কাল’নিৰ ধাৰাবাহিক কৌশলগত বদলিৰ জৰিয়তে আৰ্জেণ্টিনাই খেলখন ভালদৰে পৰিচালনা কৰে ৷

অষ্ট্ৰিয়াই সমতা স্থাপনৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়তে বৰ্ধিত সময়ত আৰ্জেণ্টিনাই পুনৰ গ’ল দিয়ে । মেছিয়ে দ্ৰুতগতিত প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰি ৯৫ মিনিটত আন এটা গ’ল দি ২-০ গ’লত আৰ্জেণ্টিনাক জয়ৰ সোৱাদ দিয়ে ।

৩৮ বছৰীয়া মেছিয়ে এতিয়া একেৰাহে বিশ্বকাপৰ ছখন খেল আৰু একেৰাহে বিশ্বকাপৰ ছটা সংস্কৰণত গ’ল দিয়াৰ সৰ্বকালৰ অভিলেখত সমতা স্থাপন কৰিছে ৷ ফ্ৰান্সৰ জাষ্ট ফণ্টেইন আৰু ব্ৰাজিলৰ জেইৰজিনহ’ ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখৰ অধিকাৰী আছিল । এই জয়ৰ ফলত আৰ্জেণ্টিনা দুখন মেচৰ পৰা ছয় পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ জেৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰি অন্তিম ৩২ত স্থান লাভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপৰ দশম দিনটোত কেইবাটাও অভিলেখ: কি এই অভিলেখ আৰু কাৰ নামত

TAGGED:

ফিফা বিশ্বকাপ
ফিফা ২০২৬
লিঅ’নেল মেছি
আৰ্জেণ্টিনা
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.