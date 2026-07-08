ফিফা বিশ্বকাপ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল: আপোনাৰ প্ৰিয় দলটোৰ খেল কোনদিনা কেতিয়া উপভোগ কৰিব পাৰিব ?

ফিফা বিশ্বকাপ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল: আপোনাৰ প্ৰিয় দলটোৰ খেল কোনদিনা কেতিয়া উপভোগ কৰিব পাৰিব ?
আৰ্জেণ্টিনা আৰু ছুইজাৰলেণ্ডে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ পিছতে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ সূচী সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
Published : July 8, 2026 at 3:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : গ্ৰুপ আৰু নকআউট পৰ্যায়ৰ দুটা ৰাউণ্ডৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত চলিত ফিফা বিশ্বকাপ ৰোমাঞ্চকৰ পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । ইতিমধ্যে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ সূচী চূড়ান্ত হৈছে । আৰ্জেণ্টিনা আৰু ছুইজাৰলেণ্ডে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ অন্তিম দুটা স্থান দখল কৰিছে । ৰাউণ্ড অব ১৬ত ইজিপ্তৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত জয়েৰে আৰ্জেণ্টিনাই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বিপৰীতে ৰোমাঞ্চকৰ মেচত পেনাল্টিৰ জৰিয়তে কলম্বিয়াক ৪-৩ গ’লত পৰাস্ত কৰা ছুইজাৰলেণ্ডৰ মুখামুখি হ'ব ।
কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ফুটবল জগতত দপদপাই থকা স্পেইন, ফ্ৰান্সৰ দৰে বিখ্যাত দল আছে । লগতে মৰক্কো, বেলজিয়াম, নৰৱে আৰু ছুইজাৰলেণ্ডেও নিজকে খিতাপৰ প্ৰবল দাবীদাৰ হিচাপে উপস্থাপন কৰিছে । কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ সূচী অতি ৰোমাঞ্চকৰ আৰু তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ সূচীৰ সবিশেষ (ভাৰতীয় সময় মতে) উল্লেখ কৰা হ’ল ।
ফ্ৰান্স বনাম মৰক্কো (১০ জুলাই নিশা ১.৩০ বজাত)
ইউৰোপৰ অদ্বিতীয় ফ্ৰান্সে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ প্ৰথম কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব । ফ্ৰান্সে প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্যতম শক্তিশালী দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলেও মৰক্কোৱেও উজ্জ্বীৱিত খেল প্ৰদৰ্শন কৰি অন্যতম চমক পেকেজ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত এতিয়ালৈকে ১৯টা গ’ল দিয়া এমবাপেয়ে লিঅ'নেল মেছিৰ (২১) সৈতে সমতা স্থাপন কৰিবলৈ মাত্ৰ দুটা গ’ল বাকী আছে । ২০২২ চনৰ বিশ্বকাপত ছেমিফাইনেললৈকে উন্নীত মৰক্কোৰ অধিনায়ক আশ্ৰফ হাকিমিয়ে দলটোৰ খিতাপৰ দৌৰ অধিক উন্নত কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিব ।
The adidas Golden Boot race continues...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/tnz3pZuLpv— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
স্পেইন বনাম বেলজিয়াম (১১ জুলাই নিশা ১২.৩০ বজাত)
দ্বিতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে স্পেইন অৱতীৰ্ণ হ'ব । দুয়োটা দলৰে লক্ষ্য হ'ব অন্তিম চাৰিটা দলত স্থান নিশ্চিত কৰা । ২০১০ চনত স্পেইনে বিশ্বকাপ জয় কৰিছিল যদিও তাৰ পিছত দলটোৱে খেলৰ একে ধাৰা প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই । অৱশ্যে লেমিন ইয়ামাল, পেড্ৰি, গাভি, ৰড্ৰি, নিকো উইলিয়ামছৰ দৰে নতুন প্ৰজন্মৰ তাৰকাই দেখুৱাইছে যে তেওঁলোকৰ হাতত স্পেইনৰ দলটোক পুনৰবাৰ খিতাপ প্ৰদানৰ ক্ষমতা আছে ।
আনহাতে, প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়ালৈকে বেলজিয়ামেও এক প্ৰভাৱশালী দল হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । কেভিন ডি ব্ৰুইন আৰু ৰোমেলু লুকাকুৰ দৰে অভিজ্ঞ খেলুৱৈৰ অভিজ্ঞতাৰ ওপৰত দলটোৰ প্ৰদৰ্শন নিৰ্ভৰ কৰিব । দলটোৰ গ’লৰক্ষক উনাই ছিমনে দলটোৰ হৈ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শন কৰিছে । প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়ালৈকে তেওঁ পাঁচটা গ'ল পৰাভূত কৰিছে । ইফালে স্পেইনেও বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে খেলপথাৰত নমাৰ সময়ত ছেমিফাইনেলত স্থান লাভৰ লক্ষ্য ৰাখিব ।
Next: Quarter-finals#FIFAWorldCup pic.twitter.com/To50MPa0Ye— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 8, 2026
নৰৱে বনাম ইংলেণ্ড (১২ জুলাই পুৱতি নিশা ২.৩০ বজাত)
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ তৃতীয়খন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত দুগৰাকী ষ্ট্ৰাইকাৰ আৰ্লিং হালাণ্ড আৰু হেৰী কেনৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব । ব্ৰাজিলক পৰাস্ত কৰি নৰৱেৰ দলটোৱে অন্তিম আঠলৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে, যাৰবাবে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস তুংগত আছে । ইয়াৰ উপৰি নৰৱেৰ মিডফিল্ডে হালাণ্ডক গ’ল দিয়াৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
ইংলেণ্ডৰ অধিনায়ক হেৰী কেনে প্ৰতিযোগিতাখনত ছটা গ’ল দিছে আৰু চাৰিটা গ’ল দিয়া মিডফিল্ডাৰ জুড বেলিংহামৰ সৈতে আক্ৰমণৰ গুৰি ধৰিব । এই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই দুটা আক্ৰমণাত্মক দলৰ মাজত হোৱা দুভৰিৰ যুঁজক প্ৰদৰ্শিত কৰিব ।
আৰ্জেণ্টিনা বনাম ছুইজাৰলেণ্ড (১২ জুলাইৰ পুৱা ৬.৩০ বজাত)
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ অন্তিমখন কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচত ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জেণ্টিনা অৱতীৰ্ণ হ'ব । ইজিপ্তৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত জয়ৰ পিছত আৰ্জেণ্টিনাই প্ৰতিযোগিতাখনৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। দুটা গ’লত পিছপৰি থকাৰ পৰা উভতি আহি আৰ্জেণ্টিনাৰ দলটোৱে অন্তিম মুহূৰ্তত বিস্ফোৰকৰ ৰূপ ধৰি মেচখনত জয়লাভ কৰে ।
ইতিমধ্যে জাৰ্মানী আৰু নেদাৰলেণ্ডৰ দৰে দল বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰতিযোগিতাখনত ছন্দপতন ঘটিছে । তদুপৰি আৰ্জেণ্টিনায়ো এতিয়ালৈকে কঠিন পীক্ষাৰ সন্মুখীন হৈছে । কেপ ভাৰ্ডেৰ বিৰুদ্ধে বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাবলগীয়া হৈছিল । ইফালে ইজিপ্তেও দলটোক জয়ৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল ।
ফিফা বিশ্বকাপৰ সোণালী বুটৰ দৌৰ
মেছি, এমবাপে আৰু হালেণ্ডৰ মাজত সোণালী বুটৰ দৌৰ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । হেৰী কেনেও এই দৌৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । উল্লেখযোগ্য যে গ’লৰ সংখ্যা সমান হয় তেন্তে এমবাপেৰ সোণালী বুট অৰ্জনৰ সুবিধা আছে । কাৰণ তেওঁ শীৰ্ষত থকা সৰ্বাধিক গ'লদাতাসকলতকৈ চাৰিটাতকৈ বেছি অৱদান আছে ।
ফিফা বিশ্বকাপৰ সোণালী বুটৰ দৌৰ
- লিঅ'নেল মেছি (আৰ্জেণ্টিনা)
৮টা গ’ল, ১টা অৱদান
- কিলিয়ান এমবাপে (ফ্ৰান্স)
৭টা গ’ল, ২টা অৱদান
- আৰ্লিং হালাণ্ড (নৰৱে)
৭টা গ’ল
- হেৰী কেন (ইংলেণ্ড)
৬টা গ’ল, ১টা অৱদান