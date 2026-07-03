বৃদ্ধঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত পৰ্তুগাল, ৩-০ গ’লত স্পেইনৰ জয়

বৃদ্ধঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত পৰ্তুগাল, ৩-০ গ’লত স্পেইনৰ জয়
পৰ্তুগালে ২-১ গ’লত পৰাস্ত কৰে ক্ৰ’ৱেচিয়াক ।
Published : July 3, 2026 at 1:02 PM IST
টৰন্টোঃ অন্তিম মুহূৰ্তত প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশৰ সপোন স্তব্ধ হ'ল ক্ৰ’ৱেচিয়াৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা ফিফা বিশ্বকাপৰ ৩২ ৰাউণ্ডত পৰ্তুগালৰ বিৰুদ্ধে খেলা মেচখনত ক্ৰ’ৱেচিয়াই নাটকীয়ভাৱে পৰাজিত হয় । এই মেচখনত বৃদ্ধঘোঁৰা ৰোণাল্ডোৰ দুৰ্দান্ত খেলৰ বাবে পৰ্তুগালে ২-১ গ’লত ক্ৰ’ৱেচিয়াক পৰাস্ত কৰে।
এই খেলখনত ৪০ বছৰীয়া ক্রিষ্টিয়ানো ৰোণাল্ডোৱে তেওঁৰ ষষ্ঠ বিশ্বকাপত পৰ্তুগালক ৩২ ৰাউণ্ডত জয় ৰথত তুলিলেও পঞ্চমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰা ক্ৰ’ৱেচিয়াৰ লুকা মড্ৰিচে আধৰুৱা সপোন লৈয়ে স্বদেশলৈ যাত্ৰা কৰিব । ২০১৮ আৰু ২০২২ চনত মড্ৰিচে ক্ৰ’ৱেচিয়াক দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ নেতৃত্ব দিছিল ।
এই মেচখনৰ ৬৮ মিনিটত লাভ কৰা পেনাল্টি কিক ৰোণাল্ডোৱে কাৰ্যকৰী কৰি পৰ্তুগালক ১-০ গ'লৰ অগ্রগতি দিয়ে । ইয়াৰ পিচত ৮১ মিনিটত ৰোণাল্ডোৱে খেলপথাৰ ত্য়াগ কৰে যদিও ৰামোছেহে পৰ্তুগালৰ হৈ আন এটা গ'ল দিয়াত ১৬ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ নিশ্চিত হৈ পৰে । এতিয়া সোমবাৰে স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে পৰ্তুগালে খেলিব।
অৱেশ্য়ে মেচখনত ক্ৰ’ৱেচিয়াই শেষ মুহূৰ্তত ২-২ গ’লত সমতা স্থাপন কৰে যদিও ভিএআৰে কোনো গ’ল হোৱা নাই বুলি ৰায় দিয়াত ক্ৰ’ৱেচিয়াৰ অনুৰাগীয়ে খেলপথাৰত বটল দলিয়াই প্ৰতিবাদত কৰে । ৫৩ মিনিটত ক্ৰ’ৱেচিয়াই ইভান পেৰিচিচেক জৰিয়তে গ’লৰ আৰম্ভণি কৰে।
৩-০ গ’লত স্পেইনৰ জয় :
ইংলেউড, কেলিফৰ্ণিয়াঃ বিশ্বকাপৰ আন এখন মেচত দ্বিতীয়াৰ্ধত মাইকেল অয়াৰজাবালে দিয়া দুটা দৰ্শনীয় গ'লৰ সহায়ত স্পেইনে অষ্ট্ৰিয়াক ৩-০ গ’লত পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ২০১০ চনত খিতাপ জয় কৰাৰ পিছত ২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপ নকআউট ৰাউণ্ডত স্পেইনৰ এইটোৱেই প্ৰথমটো জয় আছিল।
উল্লেখ্য় যে অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে সতৰ্কতাৰে আৰম্ভণি কৰিলেও স্পেইনে প্ৰথমাৰ্ধৰ হাইড্ৰেচন ব্ৰেকৰ পিছত সম্পূৰ্ণ আক্ৰমণ কৰে । ৰিয়েল ছ’চিডাডৰ অধিনায়ক অ’য়াৰজাবালে এইবাৰৰ বিশ্বকাপত নিজৰ গ’লৰ সংখ্যা দুগুণলৈ বৃদ্ধি কৰে । ৩৬ মিনিটত তেওঁ গ’ল দি ৮৯ মিনিটত জয় নিশ্চিত কৰে । মাৰ্ক কুকুৰেলাই অয়াৰজাবালৰ দুয়োটা গ’লত সহায় কৰি উৎকৃষ্ট সংযোগ প্ৰদৰ্শন কৰে ।
স্পেইনেও এইবাৰৰ বিশ্বকাপত প্ৰতিপক্ষক এতিয়াও গ’ল দিবলৈ সুযোগ দিয়া নাই । এতিয়া দেশখনে ১৬ ৰাউণ্ডত পৰ্তুগালৰ মুখামুখি হ’ব। ১৯৯৮ চনৰ পিছত প্ৰথমটো বিশ্বকাপৰ নকআউট ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা অষ্ট্ৰিয়াৰ হৈ গ’লৰক্ষক আলেকজেণ্ডাৰ শ্ব্লেগাৰে ছটা ছেভ কৰিছিল । ১৯৫৪ চনৰ পিছত বিশ্বকাপত নকআউট মেচত জয়ী হোৱা নাই প্ৰশিক্ষক ৰালফ ৰেংনিকৰ দলটোৱে ।
অপৰাজিত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পিছত ১৬ বছৰ পূৰ্বে দক্ষিণ আফ্ৰিকাত জয়লাভ কৰা স্পেইনে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত দৃঢ়তাৰে পুনৰ স্থান লাভ কৰিছে । বিগত তিনিখন বিশ্বকাপত স্পেইনে দুখন নকআউট মেচত পৰাস্ত হোৱাৰ লগতে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত বাহিৰ হৈছিল ।
২০২৩ চনৰ মাৰ্চৰ পিছত এতিয়া স্পেইনে একেৰাহে ৩৫খন প্ৰতিযোগিতামূলক মেচত অপৰাজিত হৈ আছে । সেই সময়ছোৱাত লা ৰ’জাই ২০২৩ চনৰ নেচনছ লীগ আৰু ২০২৪ চনৰ ইউৰোপীয় চেম্পিয়নশ্বিপত জয়লাভ কৰে যদিও ২০২৫ চনৰ নেচনছ লীগৰ ফাইনেলত পৰ্তুগালৰ হাতত পেনাল্টিত পৰাস্ত হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক:অবিশ্বাস্য জয়েৰে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত ইংলেণ্ড-বেলজিয়াম; প্ৰিকোৱাৰ্টাৰত আমেৰিকা
এমবাপেৰ যাদুত স্তব্ধ ছুইডেনৰ গতি; প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত নৰৱে