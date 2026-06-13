ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰাজিলৰ উদ্বোধনী মেচত অংশ নলয় নেইমাৰে

নেইমাৰৰ অবিহনে বিশ্বকাপত নিজৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিব ব্ৰাজিলে ৷ আঘাতৰ বাবে বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী মেচত অংশ ল'ব নোৱাৰিব নেইমাৰে ৷

FIFA 2026
মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰাজিলৰ উদ্বোধনী মেচত অংশ নলয় নেইমাৰে (ANI)
author img

By ANI

Published : June 13, 2026 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউ জাৰ্ছী: ব্ৰাজিলৰ তাৰকা নেইমাৰে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ত মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে নিজৰ জাতীয় দলৰ উদ্বোধনী মেচত অংশ ল’ব নোৱাৰিব ৷ শনিবাৰে ব্ৰাজিলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষক কাৰ্লো এন্সেল’টিয়ে এই কথা নিশ্চিত কৰে ৷ ১৪ জুনত (ভাৰতীয় সময় অনুসৰি) মেটলাইফ ষ্টেডিয়ামত গ্ৰুপ চিৰ প্ৰথমখন মেচত মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰাজিলে অভিযান আৰম্ভ কৰিব ৷

ফটমবে (FotMob) এন্সেল’টিৰ উদ্ধৃতিৰে কয়, "তেওঁ যিমান পাৰি সোনকালে ফিট হ'বলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি আছে । আমি আশা কৰিছো যে অহা সপ্তাহত তেওঁ সম্পূৰ্ণ প্ৰশিক্ষণলৈ ঘূৰি আহিব পাৰিব ।"

প্ৰতিযোগিতাখনৰ পূৰ্বে আঘাতৰ বাবে নেইমাৰে প্ৰথমখন মেচত অৱতীৰ্ণ হোৱাক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এতিয়া তেওঁক বাদ দিয়া হৈছে ৷ ব্ৰাজিলে ১৯ জুনত হাইটিৰ বিৰুদ্ধে আৰু ২৪ জুনত স্কটলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অভিযান সমাপ্ত কৰিব ৷ এন্সেল’টিয়ে নিশ্চিত যে দুয়োখন মেচৰ বাবে নেইমাৰ উপলব্ধ হ’ব ৷

বিশ্বকাপত ব্ৰাজিল আৰু মৰক্কোৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখামুখি হ’ব ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে ১৯৯৮ চনৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ত ব্ৰাজিলে মৰক্কোক ৩-০ গ’লত পৰাস্ত কৰিছিল ৷ সেই সময়ত ৰোনাল্ডো নাজাৰিয়া আৰু ৰিভাল্ডোৱে বিশ্বকাপৰ প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে ৷

বিশ্বকাপত আফ্ৰিকান দলৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰাজিলে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছে ৷ তেওঁলোকে আঠখন মেচৰ ভিতৰত সাতখনত জয়লাভ কৰিছে ৷ তেওঁলোকে একমাত্ৰ কেমেৰুণৰ বিৰুদ্ধে ২০২২ চনত ১-০ গ’লত পৰাস্ত হৈছিল ৷ ফিফা বিশ্ব ৰেংকিঙত ব্ৰাজিল ষষ্ঠ আৰু মৰক্কো অষ্টম স্থানত আছে আৰু এই খেলখনেই গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ একমাত্ৰ মেচ য’ত ফিফা বিশ্ব ৰেংকিঙৰ শীৰ্ষ দহটা স্থানত থকা দুটা দল মুখামুখি হ’ব ৷

এন্সেল’টিয়ে কয় যে এইটো এনেকুৱা এটা দল যিয়ে যিকোনো দলৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হ’ব পাৰে ৷ ব্ৰাজিলৰ মুখ্য প্ৰশিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, "আমি যিকোনো দলৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰো ৷ আমাৰ কাৰিকৰী ক্ষমতা আৰু অভিজ্ঞতা আছে আৰু আমি নিশ্চিত যে আমি যিকোনো দলৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰো ৷ এই বিশ্বকাপৰ প্ৰতি আমাৰ ভাল অনুভৱ আছে । আমি সাজু আৰু প্ৰস্তুত । এই মুহূৰ্তত বিশ্বকাপৰ কোনো স্পষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বী নাই ৷ বহু দলে শেষলৈকে যুঁজ দিয়াৰ সুযোগ পাব ৷"

লগতে পঢ়ক : ফিফা ২০২৬: বছনিয়া-হাৰ্জেগোভিনাৰ সৈতে ড্ৰ’ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ পইণ্ট লাভ কৰিলে কানাডাই

ফিফা বিশ্বকাপৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত এগৰাকী অসমকন্যা

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ প্ৰথম দিনটোত উদ্বোধনী মেচত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত মেক্সিকোৰ জয়, দঃ কোৰিয়াৰ হাতত পৰাস্ত চেক গণৰাজ্য

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
ব্ৰাজিল
ইটিভি ভাৰত অসম
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.