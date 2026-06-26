ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: নেদাৰলেণ্ড-আমেৰিকা গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত; জাপান, ছুইডেন, অষ্ট্ৰেলিয়া ৩২ ৰাউণ্ডত
৩২ ৰাউণ্ডত নেদাৰলেণ্ডৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব মৰক্কো । জাপানে খেলিব ব্ৰাজিলৰ বিৰুদ্ধে ।
Published : June 26, 2026 at 2:33 PM IST
হায়দৰাবাদ: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ এফ ত শীৰ্ষস্থান দখলেৰে ৩২ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে নেদাৰলেণ্ডে । একেদৰে তুৰস্কৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়ৰ পিছতো গ্ৰুপ ডিৰ শীৰ্ষত থকা আমেৰিকায়ো পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আনহাতে জাপান আৰু ছুইডেনৰ মাজত অনুষ্ঠিত মেচখন ১-১ গ’লত ড্ৰ হোৱাত দুয়োটা দলে ৩২ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । এই ৰাউণ্ডত জাপানৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব ব্ৰাজিল ।
গ্ৰুপ এফৰ শীৰ্ষত নেদাৰলেণ্ড :
বৃহস্পতিবাৰে বৰ্ষাবিঘ্নিত মেচত টিউনিছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ’লত সহজ জয়লাভ কৰি ৩২ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা নেদাৰলেণ্ডৰ এই পৰ্যায়ত প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'ব মৰক্কো । টিউনিছিয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্রায়ান ব্ৰবি, জান পল ভ্যান হেক আৰু এলিয়েছ স্কিৰিয়ে গ’ল দিবলৈ সক্ষম হয় । আনহাতে টিউনিছিয়াৰ হৈ একমাত্ৰ গ’লটো দিয়ে হাজেম মাষ্টৌৰীয়ে ।
আনহাতে জাপানে ছুইডেনৰ সৈতে ১-১ গ’লত ড্ৰ খেলাত দুয়োটা দলে নকআউটত স্থান নিশ্চিত কৰিছে ৷ জাপানৰ হৈ ডাইজেন মায়েডাই এটা গ’ল দিয়াৰ বিপৰীতে ছুইডেনৰ হৈ গ’লটো দিয়ে এণ্টনি এলাংগাই । উল্লেখ্য় যে ২০০২ চনত সহ-আয়োজক হিচাপে ১৬ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰাৰ পিছত জাপানে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ আৰু ৭টা প্ৰচেষ্টাত পঞ্চমবাৰৰ বাবে গ্ৰুপ পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জাপানে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত অপৰাজিত হৈ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
তুৰস্কৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয়ৰ পিছতো গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত আমেৰিকা :
গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ প্ৰথম দুখন মেচত উজ্জীৱিত খেল প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত আমেৰিকাই তুৰস্কৰ বিৰুদ্ধে ৩-২ গ’লত পৰাস্ত হয় । তুৰস্কৰ হৈ এই ৰোমাঞ্চকৰ খেলখনত আৰ্ডা গুলাৰ, অৰ্কুন ককচু আৰু কান আয়হানে গ’ল দিয়ে । ইয়াৰ বিপৰীতে আমেৰিকাৰ হৈ অষ্টন ট্ৰাষ্টী আৰু চেবাষ্টিয়ান বেৰহালটাৰে গ’ল দিবলৈ সক্ষম হয় ।
ডিফেণ্ডাৰ অষ্টন ট্ৰাষ্টীৰে গ’ল দিয়াৰ লগে লগে বিশ্বকাপ প্ৰতিযোগিতাত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত সৰ্বাধিক গ’লৰ অভিলেখ ৰচনা হয় । উল্লেখ্য় যে ২০২২ চনৰ কাটাৰত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত ১৭২টা গ’লৰ অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল । আনহাতে এই মেচতেই মাত্ৰ ২১ বছৰ ১২০ দিনতে বিশ্বকাপত তুৰস্কৰ হৈ গ’ল দিয়া আটাইতকৈ কম বয়সীয়া খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰ্ডা গুলাৰ । আনহাতে চেবাষ্টিয়ান বেৰহালটাৰেও একেখন বিশ্বকাপৰ খেলত গ’ল আৰু সহায় কৰা প্ৰথম আমেৰিকান খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
লগতে পঢ়ক:ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ইকুৱেডৰৰ হাতত পৰাস্ত জাৰ্মানী, কুৰাকাওৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয় আইভৰি কোষ্টৰ
বিশ্বকাপত বেজালি ! সঁচাকৈয়ে হেৰী কেনৰ ওপৰত তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ কৰা হৈছিল? বেজ বনছামৰ দাবী ভাইৰেল