জিলিকি উঠিল মেৰিনো: বেলজিয়ামক হৰুৱাই ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ স্পেইনৰ

জিলিকি উঠিল মেৰিনো: বেলজিয়ামক হৰুৱাই ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ স্পেইনৰ
কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখনত ৮৬ মিনিটত স্পেইনৰ হৈ মেৰিনোৱে দ্বিতীয়টো গ’ল দিয়ে । মঙলবাৰে ডালাছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছেমি ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব স্পেইন ৷
Published : July 11, 2026 at 7:20 AM IST
ইংলেউড: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে স্পেইনে ৷ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বেলজিয়ামক ২-১ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি স্পেইনে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ৷ মঙলবাৰে ডালাছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছেমি ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব স্পেইন ৷
স্পেইনৰ প্ৰশিক্ষক লুইছ ডি লা ফুয়েণ্টে কয় যে মঙলবাৰৰ ছেমি ফাইনেল খেলখন হ’ব এখন এক বিশাল যুঁজ । কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ খেলখনত ৮৬ মিনিটত স্পেইনৰ হৈ মিকেল মেৰিনোৱে দ্বিতীয়টো গ’ল দিয়ে ।
বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে এই দ্বিতীয়টো ক্লাচ গ’লে ২০১০ চনত বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লা ৰ’জাক পুনৰ ছেমিফাইনেললৈ যোৱাৰ সুযোগ দিয়ে ।
অন্তিম মিনিটত বেলজিয়ামে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখনত সমতা স্থাপনৰ বাবে হতাশ হৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু বিকল্প ফৰৱাৰ্ড ৰোমেলু লুকাকুৱে প্ৰচেষ্টাত আগবাঢ়িছিল যদিও ব্যৰ্থ হয় ।
স্পেইনৰ হৈ ৩০ মিনিটত ফেবিয়ান ৰুইজে গ’ল দিয়ে যদিও ৪১ মিনিটত বেলজিয়ামৰ ফৰৱাৰ্ড চাৰ্লছ ডি কেটেলেয়াৰে দলটোৰ হৈ প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে আৰু সমতা স্থাপন কৰে । ২০২৩ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা ৩৭খন মেচৰ ধাৰাবাহিকতাত অপৰাজিত হৈ থকাৰ বিপৰীতে বেলজিয়ামৰ ১৮খন ক্ৰমাগত অপৰাজিত মেচৰ ধাৰাবাহিকতা এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শেষ হয় ।
বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচত দুয়োটা দলে সতৰ্কতাৰে আৰম্ভণি কৰাৰ পিছত স্পেইনে ব্ৰেক থ্ৰু কৰে । স্পেইনৰ বিশ্বকাপৰ অ’পেনাৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভণি কৰিছিল ৰুইজে ।
এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনত স্পেইনে প্ৰথম পাঁচখন মেচত গ’ল দিবলৈ দিয়া নাছিল । ৱাৰ্মআপৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বেলজিয়ামৰ অধিনায়ক ইউৰি টিলেমেন্সক আৰম্ভণিৰ লাইনআপৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল । তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত ডিফেণ্ডাৰ আমাডু অনানাৰ সৈতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী স্থানত যোগদান কৰে যদিও কেভিন ডি ব্ৰুয়েনে বেলজিয়ামৰ হৈ উভতি আহি মেচখন আৰম্ভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক: মৰক্কোক পৰাস্ত কৰি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত ফ্ৰান্স