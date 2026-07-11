ETV Bharat / sports

জিলিকি উঠিল মেৰিনো: বেলজিয়ামক হৰুৱাই ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ স্পেইনৰ

কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখনত ৮৬ মিনিটত স্পেইনৰ হৈ মেৰিনোৱে দ্বিতীয়টো গ’ল দিয়ে । মঙলবাৰে ডালাছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছেমি ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব স্পেইন ৷

Spain's Mikel Merino (6) celebrates after their win in the World Cup quarterfinal
দ্বিতীয়টো গ'ল দি স্পেইনক জয়ৰ মুখ দেখুওৱা মিকেল মেৰিনো (৬), কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত (AP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : July 11, 2026 at 7:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইংলেউড: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিলে স্পেইনে ৷ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত বেলজিয়ামক ২-১ গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি স্পেইনে ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে ৷ মঙলবাৰে ডালাছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ছেমি ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ মুখামুখি হ'ব লাগিব স্পেইন ৷

স্পেইনৰ প্ৰশিক্ষক লুইছ ডি লা ফুয়েণ্টে কয় যে মঙলবাৰৰ ছেমি ফাইনেল খেলখন হ’ব এখন এক বিশাল যুঁজ । কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ খেলখনত ৮৬ মিনিটত স্পেইনৰ হৈ মিকেল মেৰিনোৱে দ্বিতীয়টো গ’ল দিয়ে ।

বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে এই দ্বিতীয়টো ক্লাচ গ’লে ২০১০ চনত বিশ্বকাপ জয় কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লা ৰ’জাক পুনৰ ছেমিফাইনেললৈ যোৱাৰ সুযোগ দিয়ে ।

অন্তিম মিনিটত বেলজিয়ামে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল খেলখনত সমতা স্থাপনৰ বাবে হতাশ হৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল আৰু বিকল্প ফৰৱাৰ্ড ৰোমেলু লুকাকুৱে প্ৰচেষ্টাত আগবাঢ়িছিল যদিও ব্যৰ্থ হয় ।

স্পেইনৰ হৈ ৩০ মিনিটত ফেবিয়ান ৰুইজে গ’ল দিয়ে যদিও ৪১ মিনিটত বেলজিয়ামৰ ফৰৱাৰ্ড চাৰ্লছ ডি কেটেলেয়াৰে দলটোৰ হৈ প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে আৰু সমতা স্থাপন কৰে । ২০২৩ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ পৰা ৩৭খন মেচৰ ধাৰাবাহিকতাত অপৰাজিত হৈ থকাৰ বিপৰীতে বেলজিয়ামৰ ১৮খন ক্ৰমাগত অপৰাজিত মেচৰ ধাৰাবাহিকতা এই কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত শেষ হয় ।

বিশ্বকাপৰ দ্বিতীয় কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচত দুয়োটা দলে সতৰ্কতাৰে আৰম্ভণি কৰাৰ পিছত স্পেইনে ব্ৰেক থ্ৰু কৰে । স্পেইনৰ বিশ্বকাপৰ অ’পেনাৰৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভণি কৰিছিল ৰুইজে ।

এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনত স্পেইনে প্ৰথম পাঁচখন মেচত গ’ল দিবলৈ দিয়া নাছিল । ৱাৰ্মআপৰ সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বেলজিয়ামৰ অধিনায়ক ইউৰি টিলেমেন্সক আৰম্ভণিৰ লাইনআপৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিল । তেওঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত ডিফেণ্ডাৰ আমাডু অনানাৰ সৈতে পাৰ্শ্বৱৰ্তী স্থানত যোগদান কৰে যদিও কেভিন ডি ব্ৰুয়েনে বেলজিয়ামৰ হৈ উভতি আহি মেচখন আৰম্ভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: মৰক্কোক পৰাস্ত কৰি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত ফ্ৰান্স

TAGGED:

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ ছেমি ফাইনেল
ফ্ৰান্স বনাম স্পেইন
কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল বেলজিয়াম
মিকেল মেৰিনো
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.