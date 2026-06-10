ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: উদ্বোধনী মেচৰ দিনা বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান, ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিব কৰ্মচাৰীয়ে

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: উদ্বোধনী মেচৰ দিনা বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠান, ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিব কৰ্মচাৰীয়ে
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ উদ্বোধনী খেলৰ সময়ত যান-জঁটৰ ফলত সৃষ্টি হ’ব পৰা সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে ১১ জুনত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পাঠদান বন্ধ কৰা হৈছে ।
Published : June 10, 2026 at 1:31 PM IST
মেক্সিকো: বিশ্ব ফুটবলৰ মহাৰণ ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ বাবে সাজু সকলো ফুটবলপ্ৰেমী । অহা ১১ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব এই মহাৰণ ৷ এইবাৰ আমেৰিকা, মেক্সিকো আৰু কানাডাত অনুষ্ঠিত হ’ব ফিফা বিশ্বকাপ ৷ মেক্সিকোৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ক্লাউডিয়া শ্বেইনবামে মঙলবাৰে এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি মেক্সিকো চহৰৰ ফেডাৰেল কৰ্মচাৰীসকলক ১১ জুনত ঘৰৰ পৰাই কাম কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । লগতে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ উদ্বোধনী খেলৰ সময়ত যান-জঁটৰ ফলত সৃষ্টি হ’ব পৰা সম্ভাব্য সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ বাবে ১১ জুনত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত পাঠদান বন্ধ কৰা হৈছে ।
এই নিৰ্দেশনাৰ লক্ষ্য হৈছে যান-বাহন চলাচল আৰু পথ সুৰক্ষা উন্নত কৰাৰ লগতে মেক্সিকোৱে প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণিৰ খেলখন সুশৃংখলিতভাৱে আয়োজন কৰাটো নিশ্চিত কৰা । প্ৰতিযোগিতাখনৰ উদ্বোধনী মেচখন মেক্সিকো চহৰত মেক্সিকো আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ’ব, আৰু সেয়েহে বৃহৎ সংখ্যক দৰ্শক অহাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি ফেডাৰেল সংস্থাসমূহে মেক্সিকো চহৰত ভিত্তি কৰি থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে দূৰৱৰ্তী কামৰ ব্যৱস্থা (Remote Work Arrangement) ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব । অৱশ্যে স্বাস্থ্যসেৱা, নিৰাপত্তা, জটিল আন্তঃগাঁথনি আৰু ফিফা বিশ্বকাপৰ পৰিচালনাকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ সৈতে জড়িত কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই আদেশ প্ৰযোজ্য নহয় ।
এই নিৰ্দেশনাত চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়কে ধৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে সকলো শিক্ষানুষ্ঠানতে পাঠদান স্থগিত ৰখা হৈছে ৷ ব্যক্তিগত কোম্পানীকো চৰকাৰে তেওঁলোকৰ কৰ্মচাৰীসকলক দূৰৱৰ্তী কামৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিবলৈ (Remote Work Arrangement) নিৰ্দেশ দিছে ।
এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ বৰ্ধিত সংস্কৰণত ৪৮খন দেশৰ অভিলেখ সংখ্যক ১২৪৮গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ২০২৬ চনৰ সংস্কৰণত পূৰ্বৰ আন সংস্কৰণতকৈ অধিক দল, খেলুৱৈ আৰু মেচ দেখা যাব । লগতে ফিফাই আগন্তুক সংস্কৰণসমূহত অংশগ্ৰহণকাৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখিছে ।
আৰ্জেণ্টিনা প্ৰতিযোগিতাখনৰ ডিফেণ্ডিং চেম্পিয়ন, আৰু এইবাৰো লিয়নেল মেছিয়ে অন্তিম বিশ্বকাপত খিতাপ জয়ৰ লক্ষ্য ৰাখিব । প্ৰতিযোগিতাখনৰ ফাইনেলত ফ্ৰান্সক পৰাস্ত কৰি আৰ্জেণ্টিনা দলটোৱে পেনাল্টি শ্বুটআউটত ৪-২ গ’লত জয়লাভ কৰে । নিৰ্ধাৰিত সময়লৈকে খেলখন ৩-৩ গ’লত অমীমাংসিত হয়, যাৰ ফলত মেচখন পেনাল্টি শ্বুটআউটৰ সহায় লোৱা হয় ।
এইবাৰ নিজৰ কেৰিয়াৰৰ অন্তিমখন বিশ্বকাপ খেলিব বহু কেইজন খেলুৱৈয়ে । ক্রিষ্টিয়ানো ৰোনাল্ডো, লিয়নেল মেছি, লুকা ম’ড্ৰিচ আৰু নেইমাৰৰ দৰে খেলুৱৈয়ে তেওঁলোকৰ অন্তিম বিশ্বকাপ খেলাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ৰক্তপাতহীন মহাৰণৰ বাবে অপেক্ষাৰত বিশ্বৰ কোটি কোটি ফুটবল অনুৰাগী