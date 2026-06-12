তিনিখন ৰেড কাৰ্ড দুটা গ’ল ! ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ উদ্বোধনী মেচত ২-০ গ’লত জয় মেক্সিকোৰ

তিনিখন ৰেড কাৰ্ড দুটা গ’ল ! ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ উদ্বোধনী মেচত ২-০ গ’লত জয় মেক্সিকোৰ
বিশ্ব ফুটবলৰ মহাৰণ ‘ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬’ আৰম্ভ ৷ এষ্টাডিঅ’ এজটেকাত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ আৰম্ভণি মেচখনত মেক্সিকোৱে ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰিছে ।
Published : June 12, 2026 at 7:55 AM IST
নিউজ ডেস্ক: দুটা গ’ল আৰু তিনিটা ৰেড কাৰ্ড । এয়া কাহিনী ২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী খেলখনৰ ৷ মেক্সিকো আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত মেক্সিকোৰ এষ্টাডিঅ’ এজটেকা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই উদ্বোধনী মেচ । বিভিন্ন তাৰকাৰ সমাৱেশ ঘটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত ৷ গীত-নৃত্যৰ এক মনোমোহা অনুষ্ঠানৰ পাছত আৰম্ভ হয় বিশ্ব ফুটবলৰ মহাৰণ ‘ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬’ ৷ উদ্বোধনী মেচখনত ঘৰুৱা দল মেক্সিকোৱে দক্ষিণ আফ্ৰিকাক ২-০ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ৷
দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে খেলখনত মেক্সিকোৱে অধিক জনপ্ৰিয়তা তথা সমৰ্থন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । কাৰণ তেওঁলোকৰ পিছফালে এষ্টাডিঅ’ এজটেকা ষ্টেডিয়ামৰ গেলাৰীত আছিল ৮০,৮২৪ জন ঘৰুৱা সমৰ্থক । মেক্সিকোৰ সুবিধা থকা আন এটা কাৰণ হ’ল ষ্টেডিয়ামখন তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা ৷ মেক্সিকোত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিশ্বকাপৰ খেলসমূহ সুউচ্চ খেলপথাৰত খেলোৱা হ’ব ৷ মেক্সিকো চহৰৰ এষ্টাডিঅ’এজটেকা ষ্টেডিয়ামখন প্ৰায় ৭,৩০০ ফুট উচ্চতাত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
Quiñones scores. #FIFAFanFestival Mexico erupts 🇲🇽#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Xt4ePzxUHO— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 12, 2026
ঘৰুৱা দলটোৰ হৈ জুলিয়ান কুইননেছে (৯ মিনিট) আৰু ৰাউল জিমেনেজ (৬৭′) গ’ল দিয়ে ৷ খেলৰ ৯২ মিনিটত তেওঁৰ সতীৰ্থ চেজাৰ মণ্টেছক ৰেফাৰীৰে ৰেড কাৰ্ড দেখুৱাই বাহিৰ কৰি দিয়ে । ইয়াৰ পূৰ্বে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ স্ফেফেলো চিথোল আৰু থেম্বা ঝৱানেক ৰেড কাৰ্ড দেখুৱাই বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছিল ।
#FIFAWorldCup2026: Mexico Fans Erupt in Celebration After 2-0 World Cup Opening Win Over South Africa#SouthAfricaVsMexico #FIFA #Football #SportsNews— ETV Bharat (@ETVBharatEng) June 12, 2026
Read More: https://t.co/TNY369Z4J6 pic.twitter.com/GscqMgnObh
২০১০ চনৰ বিশ্বকাপ আয়োজন কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পুনৰ বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই । ইফালে মেক্সিকোৱে কাটাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা পূৰ্বৰ বিশ্বকাপৰ পৰাজয়ৰ গ্লানি কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ৷ ১৯৭৮ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাটাৰ বিশ্বকাপত গ্ৰুপ পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাছিল দলটোৱে ।
Co-hosts off to a winning start! 🇲🇽#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
এষ্টাডিঅ’ এজটেকাত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ আৰম্ভণি মেচখনত মেক্সিকোৱে ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰিছে । গোটেই মেচখনত দপদপনি আছিল মেক্সিকান খেলুৱৈৰ । খেলৰ নৱম মিনিটত জুলিয়ান কুইননেছে প্ৰথমটো গ’ল কৰি মেক্সিকোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । খেলৰ প্ৰথমাৰ্ধতে তেওঁ আৰু এটা গ’ল দিয়াৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল যদিও তেওঁৰ সেই শ্বটটোৱে গ’ল পোষ্টত খুন্দা মাৰে । তাৰ পাছত দ্বিতীয়াৰ্ধত ষ্ট্ৰাইকাৰ ৰাউল জিমেনেজে ৬৭ মিনিটত ক্ৰছত হেড কৰি আন এটা গ’ল দিয়ে আৰু ২-০ গ’লত অগ্ৰগতি লাভ কৰে মেক্সিকোৱে ।
Raúl Jiménez delivers. 💥🇲🇽#FIFAWorldCup pic.twitter.com/FDqY5QCeLA— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
ইফালে খেলৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত ব্যাপক বিশৃংখলতা দেখা যায় ৷ ৰেফাৰীয়ে ৰেড কাৰ্ডৰ সহায় লৈ তিনিগৰাকী খেলুৱৈক বাহিৰ কৰি দিবলৈ বাদ্য হয় । দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ স্ফেফেলো চিথোল আৰু থেম্বা ঝৱানেক বাহিৰ কৰি দিয়া হয় ৷ বৰ্ধিত সময়ত ৯২ মিনিটত মেক্সিকোৰ চেজাৰ মণ্টেছকো বাহিৰ কৰি দিয়া হয় । মেচ শেষ হোৱালৈকে দক্ষিণ আফ্ৰিকাই কোনো গ’ল দিব নোৱাৰাত ২-০ ৰ ব্যৱধানত মেক্সিকোৱে জয়লাভ কৰে ৷
Julián Quiñones has written his name into history. ✍️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mL58wS6WJC— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 11, 2026
২০১০ চনৰ বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী খেলখনৰ যেন পুনৰাবৃত্তি আছিল ২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ উদ্বোধনী খেলখন । সেইখন খেলত আয়োজক দক্ষিণ আফ্ৰিকাই জোহান্সবাৰ্গত নাটকীয় খেলখনত মেক্সিকোৰ বিৰুদ্ধে খেলিছিল ১-১ গ’লত ড্ৰ’ খেলিছিল ।
ফিফা বিশ্বকাপৰ এই সংস্কৰণটো ঐতিহাসিক হ’ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰতিযোগিতাখন ৩২ টা দলৰ পৰা ৪৮টালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:
শ্বাকিৰাৰ দাই দাইৰে মেক্সিকোত শুভাৰম্ভ ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬, সমুখ সমৰত মেক্সিকো-দক্ষিণ আফ্ৰিকা