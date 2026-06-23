ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়ী ফ্ৰান্স, বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক গ’লৰ অভিলেখ এমবাপেৰ

ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়ী ফ্ৰান্স, বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক গ’লৰ অভিলেখ এমবাপেৰ
ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ ১৪ মিনিটত এমবাপেই প্ৰথমটো গ’ল দিয়াৰ লগতে ১০০ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত ১৫টা বিশ্বকাপ গ’ল কৰাৰ এক অভিলেখো ৰচনা কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।
By ANI
Published : June 23, 2026 at 8:08 AM IST
ফিলাডেফিয়া: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ আইৰ এখন মেচত সোমবাৰে ফিলাডেলফিয়া ষ্টেডিয়ামত ফ্ৰান্সে ইৰাকক ৩-০ গ’লত পৰাস্ত কৰে ৷ কিলিয়ান এমবাপে আৰু অউছমান ডেম্বেলৰ গ’লৰ সহায়ত এই জয়লাভ কৰে ফ্ৰান্সে ৷ বতৰৰ বাবে এই মেচখন অনুষ্ঠিত হোৱাত পলম হৈছিল । এই জয়ৰ লগে লগে ফ্ৰান্সে বিশ্বকাপৰ নকআউটত স্থান দখল কৰে ।
ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে খেলখনৰ ১৪ মিনিটত এমবাপেই প্ৰথমটো গ’ল দিয়াৰ লগতে ১০০ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত ১৫টা বিশ্বকাপ গ’ল কৰাৰ এক অভিলেখো ৰচনা কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে । প্ৰাৰম্ভিক পাছটো ব্লক হোৱাৰ পিছত অলিছে বলটো পুনৰ এমবাপেক বক্সৰ প্ৰান্তলৈ উলিয়াই দিয়ে । ইয়াৰ পিছত এমবাপেই বাওঁ ভৰিৰে শক্তিশালী শ্বট এটা মাৰে ৷ ইৰাকৰ গ’লৰক্ষক আহমেদ বেচিলে বলটো স্পৰ্শ কৰিছিল যদিও তেওঁ বাধা দিব নোৱাৰিলে আৰু ফ্ৰান্সে প্ৰথমটো গ’ল লাভ কৰে ।
প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু বিজুলীৰ ফলত খেল স্থগিত ৰখাৰ পূৰ্বেই এই গ’লে ফ্ৰান্সক নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখিছিল । ভয়াৱহ বতৰৰ বাবে প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি খেলখন স্থগিত ৰখা হয় । পিছত খেল পুনৰ আৰম্ভ হয় আৰু ফ্ৰান্সে পুনৰ গতি লাভ কৰে ৷ ইৰাকী ডিফেন্স আৰু গ’লৰক্ষক আহমেদ বেচিলৰ ব্যয়বহুল ভুলৰ পিছত ৫৪ মিনিটত এমবাপেৰ দ্বিতীয়টো গ’ল । এটা গ’ল কিকৰ পিছত ডিফেণ্ডাৰ ৰেবিন চুলাকাই বেচিলৰ ফালে এটা চুটি পাছ খেলিছিল। ডেম্বেলেৰ হেঁচাত গ’লৰক্ষকে বলটো সঠিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰাৰ ফলত ফ্ৰান্সে বিপজ্জনক এলেকাত দখল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পাছত ডেম্বেলেই বলটো স্কোৱাৰ কৰি এমবাপেক স্কোৱাৰ কৰি দিয়ে আৰু এমবাপেই কোনো ভুল নকৰি খালী নেটত টেপ কৰি ফ্ৰান্সৰ অগ্ৰগতি দুগুণ কৰে । ফ্ৰান্সে দুখন মেচত জয়ৰে গ্ৰুপ আইত শীৰ্ষস্থান অটুত ৰখাৰ লগতে অন্তিম ৩২ টা দলত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
What a way to open your 100th appearance for France, Kylian Mbappé 🤩#FIFAWorldCup pic.twitter.com/rbNh6EKQXm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ফ্ৰান্সৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলখনত দুটা গ’ল দিয়াৰ পিছত ফ্ৰান্সৰ অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক গ’লদাতা হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২৭ বছৰীয়া ফৰৱাৰ্ডগৰাকীয়ে বিশ্বকাপৰ সামগ্ৰিক গ’ল ১৬ টালৈ বৃদ্ধি কৰি ক্ল’জৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰে ৷ লিঅ’নেল মেছিৰ সৰ্বকালৰ ১৮ টা গ’লৰ অভিলেখৰ পৰা দুটা গ’লত পিছ পৰি আছে এমবাপে ।
Mbappe 😮💨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/S3T2FtuoCz— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 22, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে মেছিয়ে ক্ল’জৰ দীৰ্ঘদিনীয়া বিশ্বকাপত ১৬টা গ’ল অতিক্ৰম কৰি ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল । অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰা আৰ্জেণ্টিনাৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে বিশ্বকাপৰ সামগ্ৰিক গ’ল ১৮টালৈ বৃদ্ধি কৰি পুৰুষৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ সৰ্বাধিক গ’লদাতা হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
সোমবাৰৰ মেচখনৰ পিছত মেছিয়ে ১৮ টা গ’ল দি সৰ্বকালৰ বিশ্বকাপৰ স্ক’ৰ চাৰ্টত আগবাঢ়ি থকাৰ বিপৰীতে এমবাপে আৰু ক্ল’জে ১৬টাকৈ গ’ল দি যৌথভাৱে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিছে । ১৫টা গ’লৰ সৈতে ব্ৰাজিলৰ কিংবদন্তি ৰোনাল্ডোৰ পিছতে আছে জাৰ্মানীৰ গেৰ্ড মুলাৰ (১৪ টা) আৰু ফ্ৰান্সৰ জাষ্ট ফণ্টেইন (১৩ টা) ।
France's victory earns them a place in the Round of 32 💪#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
ফিফাৰ ৱেবছাইট অনুসৰি এমবাপেই ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ ১০০খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলৰ মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হোৱা দশমজন ফ্ৰান্সৰ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০১৮ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ কোৱালিফায়িং অভিযানৰ সময়ত লাক্সেমবাৰ্গৰ বিৰুদ্ধে ৩-১ গ’লত জয়লাভ কৰা এমবাপেই ২০১৭ চনৰ ২৫ মাৰ্চত ফ্ৰান্সৰ হৈ অভিষেক ঘটায় ।
লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক গ’লৰ অভিলেখ মেছিৰ, অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয় আৰ্জেণ্টিনাৰ