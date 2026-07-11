বিশ্বকাপৰ অন্যতম মাইলৰ খুঁটিত এমবাপে, অতিক্ৰম কৰিলে মেছিক
বিশ্বকাপত ২০টা গ’ল দিয়া আটাইতকৈ দ্ৰুততম খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় কিলিয়ান এমবাপে । লগতে সোণালী বুটৰ দৌৰত তেওঁ লিঅ'নেল মেছিকো অতিক্ৰম কৰে ।
Published : July 11, 2026 at 2:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : ফুটবলত যে তেওঁ বিশ্বৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ সেইটো কিলিয়ান এমবাপেয়ে প্ৰায় প্ৰতিদিনে প্ৰমাণ কৰি আহিছে । ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেল মেচত মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে ফৰাচী খেলুৱৈগৰাকীয়ে ৬০ মিনিটত দলটোৰ হৈ এটা গ’ল দিয়ে । ইয়াৰ লগে লগে তেওঁ লিঅ'নেল মেছিক অতিক্ৰম কৰি এক অনন্য কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । আৰ্জেণ্টিনাৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বকাপত ২০টা গ’ল দিয়া দ্ৰুততম খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় ২৭ বছৰীয়া এমবাপে ।
বিশ্বকাপত দ্ৰুততম ২০টা গ’ল দিয়া খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত এমবাপে
২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপ ফুটবলৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনলে মেচখনত এমবাপেয়ে মাত্ৰ ২০ খন মেচতে বিশ্বকাপৰ ২০টা গ’লৰ মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হয় । তেওঁ তিনিটা বিশ্বকাপ সংস্কৰণত (২০১৮, ২০২২ আৰু ২০২৬) এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখৰ অধিকাৰী আছিল লিঅ'নেল মেছি । মেছিয়ে ৩০ খন মেচত বিশ্বকাপৰ ২০টা গ’ল দিছিল । অৱশ্যে প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ২০টাতকৈ অধিক গ’ল দিয়া একমাত্ৰ খেলুৱৈ হৈছে মেছি ।
আনহাতে, পেলে (১৯৫৮, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৭০) আৰু মিৰ’শ্লাভ ক্ল’জে (২০০২, ২০০৬, ২০১০, ২০১৪) চাৰিখন প্ৰতিযোগিতাত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছিল ।
২০টা বিশ্বকাপ গ’ল দিয়া আটাইতকৈ কম বয়সীয়া খেলুৱৈ
মেছিৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাখনত ২০টা গ’ল দিয়া একমাত্ৰ খেলুৱৈ হোৱাৰ বিপৰীতে এমবাপেয়ে তেওঁক অতিক্ৰম কৰি বিশ্বকাপত ২০টা গ’ল দিয়া খেলুৱৈৰ ভিতৰত সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২৭ বছৰ আৰু ২০১ দিন বয়সত তেওঁ এই মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হয় । ২০১৮ চনত (ৰাছিয়া) চাৰিটা গ’ল, ২০২২ চনত (কাটাৰ) ৮টা গ’ল আৰু চলিত সংস্কৰণত এতিয়ালৈকে তেওঁ ৮টা গ’ল দিছে ।
কিলিয়ান এমবাপেয়ে স্থাপন কৰা অন্যান্য অভিলেখ
লেছ ব্লুছৰ হৈ ৬৪টা গ’ল আৰু ৩৬টা অৱদানেৰে ১০০টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’লৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হোৱা প্ৰথমজন ফ্ৰান্সৰ খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় এমবাপে ।
আনহাতে, ৮টা গ’ল আৰু তিনিটা অৱদানেৰে এমবাপেয়ে ১৯৬৬ চনৰ পিছত দুখন পৃথক বিশ্বকাপত ১০টাতকৈ অধিক গ’লৰ অৱদান আগবঢ়োৱা প্ৰথমজন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ২০২২ চনত তেওঁৰ ১০টা আৰু চলিত সংস্কৰণত এতিয়ালৈকে তেওঁৰ গ'ল আৰু অৱদানৰ মুঠ সংখ্যা হৈছে ১১ ।
ইফালে ফিফা বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ত বিগত ৬০ বছৰত সৰ্বাধিক ১৪টা গ’লৰ অৱদানেৰেও মেছিৰ সৈতে এমবাপেয়ে সমতা স্থাপন কৰিছে ।
শেহতীয়া সোণালী বুটৰ দৌৰৰ তালিকা
- কিলিয়ান এমবাপে (ফ্ৰান্স) : মুঠ ৫৬৪ মিনিটৰ খেলত ৮টা গ'ল আৰু ৩টা অৱদান
- লিঅ'নেল মেছি (আৰ্জেণ্টিনা) : মুঠ ৪৬৫ মিনিটৰ খেলত ৮টা গ'ল আৰু ১টা অৱদান
- আৰ্লিং হালাণ্ড (নৰৱে) : মুঠ ৪১৮ মিনিটৰ খেলত ৭টা গ'ল আৰু ০ অৱদান
- হেৰী কেন (ইংলেণ্ড) : মুঠ ৪৮৯ মিনিটৰ খেলত ৬টা গ'ল আৰু ১টা অৱদান
- ওছমান ডেম্বেলে (ফ্ৰান্স) : মুঠ ৪৯২ মিনিটৰ খেলত ৫টা গ'ল আৰু ২টা অৱদান