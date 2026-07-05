পেৰাগুৱেক পৰাস্ত কৰি চতুৰ্থবাৰলৈ বিশ্বকাপৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ ফ্ৰান্সৰ
বৃহস্পতিবাৰে মেছাচুচেটছৰ ফক্সব’ৰ’ত শীৰ্ষ ৮ত মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হ’ব ফ্ৰান্স ৷
Published : July 5, 2026 at 8:00 AM IST
ফিলডেলফিয়া : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ নকআউট পৰ্যায়ত ফ্ৰান্সে পেৰাগুৱেক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ৷ তাৰকা ফুটবলাৰ কাইলিয়ান এমবাপে পেনাল্টি স্পটৰ পৰা একমাত্ৰ গ’লটো দিয়ে ।
শনিবাৰে প্ৰচণ্ড গৰমত পেৰাগুৱেক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি ‘লেছ ব্লুজ’ক একেৰাহে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । শীৰ্ষ ৮ত ফ্ৰান্সে মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে অৱৰ্তীণ হ’ব ।
শনিবাৰে গভীৰ নিশা ১৬ ৰাউণ্ডৰ প্ৰথমখন খেলত আয়োজক কানাডাক ৩-০ গ’লত পৰাস্ত কৰে মৰক্কোৱে । এই জয়েৰে মৰক্কো বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত এবাৰতকৈ অধিকবাৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰথমখন আফ্ৰিকান দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে দলটোৱে ২০২২ চনত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
পেৰাগুৱেই ৰক্ষণাত্মকভাৱে খেলিছিল । ভিএআৰ (ভিডিঅ’ সহকাৰী ৰেফাৰী)ৰ পৰ্যালোচনাৰ পিছত ৭০ মিনিটত ফ্ৰান্সক পেনাল্টি দিয়া হয় । ডিয়েগো গোমেজক ফাউল কৰা বুলি বিবেচিত হোৱাৰ পিছতে কাইলিয়ান এমবাপে পেনাল্টিটো সফলভাৱে নেটৰ ভিতৰলৈ ঠেলি দিয়ে ৷
ফৰাচী ভাষাত এমবাপে কয় যে আমি জানিছিলোঁ যে এইখন কেনেকুৱা মেচ হ’ব । "প্ৰয়োজন হ'লে আমি আক্ৰমণাত্মক আৰু কঠিন খেলিব পাৰো, আমি সেইটো কৰিব জানো । আমি কুৎসিত ফুটবল খেলিব জানো । তেওঁলোকে হয়তো ভাবিছিল যে আমি টাক্সেডো পিন্ধি আহিম, কিন্তু আমি সাজু আছিলো ।" এমবাপে কয় ৷