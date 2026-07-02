ETV Bharat / sports

অবিশ্বাস্য জয়েৰে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত ইংলেণ্ড-বেলজিয়াম; প্ৰিকোৱাৰ্টাৰত আমেৰিকা

যুঁজ দিও ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত কংগো । আনহাতে, অবিশ্বাস্য জয়েৰে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত বেলজিয়াম । বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দ্বিতীয় নক-আউট ৰাউণ্ডত আমেৰিকা ।

FIFA 2026
ৰাউণ্ড অব ৩২ত ইংলেণ্ড, বেলজিয়াম আৰু আমেৰিকাই জয়লাভ কৰে (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 2, 2026 at 2:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ৰণ উন্মাদনা ক্ৰমাৎ শিখৰলৈ গতি কৰিছে । ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ মেচ প্ৰায় সমাপ্তিৰ দিশত । এই পৰ্যায়ত বহু প্ৰতিষ্ঠিত দলৰ স্বপ্নৰ দৌৰৰ অন্ত পৰিছে । আনহাতে, বহু মেচত অবিশ্বাস্য জয়েৰে কেইবাটাও দলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ অগ্ৰসৰ হৈছে । বুধবাৰে (ভাৰতীয় সময় মতে বৃহস্পতিবাৰে) অনুষ্ঠিত তিনিখন মেচতো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ।

হেৰী কেনৰ যাদুৰে কংগোৰ বিৰুদ্ধে ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰি প্ৰিকোৱাৰ্টাৰত ইংলেণ্ড

আটলাণ্টা : বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ এখন মেচত কংগোৰ বিৰুদ্ধে ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰি ইংলেণ্ড পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰে । দ্বিতীয়াৰ্ধত হেৰী কেনৰ গ’লৰ সহায়ত ইংলেণ্ডে ৰাউণ্ড অব ১৬ত উপনীত হয় ।

ব্রায়ান চিপেংগাই কংগোক অৰ্ধ বিৰতিত আশ্চৰ্যকৰ অগ্ৰগতি প্ৰদানৰ পাছত ইংলেণ্ডৰ সৰ্বকালৰ আগশাৰীৰ গ’লদাতাগৰাকীয়ে হেডাৰেৰে প্ৰতিযোগিতাখন সমতা স্থাপন কৰে । ইয়াৰ পাছতে মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ষ্টেডিয়ামত ৮৬ মিনিটত কেনে নিৰ্ণায়ক গ’লটো দিয়ে ।

FIFA 2026
ইংলেণ্ড আৰু কংগোৰ মাজত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ ৰাউণ্ড অব ৩২ মেচত প্ৰথমটো গ’ল দিয়াৰ পিছত ইংলেণ্ডৰ হেৰী কেনৰ (৯) উল্লাস (AP)

মেচখনৰ বেছিভাগ সময়ে এনে লাগিছিল যেন বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ অন্যতম ডাঙৰ অঘটনৰ দিশে আগবাঢ়িছে ইংলেণ্ড । ইয়াৰ পূৰ্বে ইংলেণ্ডে বিশ্বকাপত প্ৰথমটো গ’ল খোৱাৰ পিছত মাত্ৰ এখন মেচতেহে জয়লাভ কৰিছিল । সেয়া আছিল ১৯৯৬ চনত ৱেম্বলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত পশ্চিম জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে ।

এতিয়া দেওবাৰে মেক্সিকো চহৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰিকোৱাৰ্টাৰ মেচত সহ-আয়োজক মেক্সিকোৰ বিৰুদ্ধে ইংলেণ্ড অৱতীৰ্ণ হ'ব । এইবাৰৰ বিশ্বকাপত হেৰা কেনে নিজৰ গ’ল সংখ্যা পাঁচটালৈ বৃদ্ধি কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ইংলেণ্ডৰ আগশাৰীৰ গ’লদাতা হিচাপে নিজৰ অভিলেখ ১৩টালৈ বৃদ্ধি কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৰ হৈ তেওঁৰ মুঠ গ’ল সংখ্যা হৈছে ৮৪টা ।

৭৫ মিনিটত কেনৰ ভৰিৰ পৰা আহে প্ৰথমটো গ’ল । পৰিৱৰ্ত খেলুৱৈ এণ্টনি গৰ্ডনে বাওঁফালৰ পৰা আগবঢ়াই দিয়া এটা বল কেনৰ হেডাৰত কংগোৰ গ’লৰক্ষক লিয়নেল ম্পাছিক পৰাভূত কৰে ।

অতিৰিক্ত সময়ত চেনেগালক ৩-২ গ’লত পৰাস্ত কৰি প্ৰিকোৱাৰ্টাৰত বেলজিয়াম

ছিয়াটল : বুধবাৰে অনুষ্ঠিত আন এখন মেচত অতিৰ্কিত সময়ত চেনেগালক ৩-২ গ’লত পৰাস্ত কৰি বেলজিয়াম অবিশ্বাস্যভাৱে বিশ্বকাপৰ শেষ ১৬ত প্ৰৱেশ কৰে ।

FIFA 2026
বেলজিয়াম আৰু চেনেগালৰ মাজত অনুষ্ঠিত মেচত গ'ল দিয়াৰ পিছত বেলজিয়ামৰ ইউৰি টিলেমেন্সৰ (৮) উল্লাস (AP)

নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ চাৰি মিনিট বাকী থকা অৱস্থাত ২-০ গ’লত পিছপৰি থকা বেলজিয়ামে অতিৰিক্ত সময়ৰ অন্তিম পাঁচ মিনিটত ইউৰি টিয়েলেমেন্সৰ পেনাল্টিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰাউণ্ড অব ১৬ত প্ৰৱেশ কৰে । হাবিব ডায়েৰা আৰু ইছমাইলা ছাৰে চেনেগালৰ দলটোক ২-০ গ’লত অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে যদিও বেলজিয়ামৰ পৰিৱৰ্ত খেলুৱৈ ৰোমেলু লুকাকুৱে ৮৬ মিনিটত এটা গ'ল দিয়ে আৰু ৮৯ মিনিটত ইউৰি টিলেমেন্সে সমতা স্থাপন কৰে ।

ব'ছনিয়াক ২-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ সপোন জীয়াই ৰাখিছে আমেৰিকাই

চাণ্টা ক্লাৰা : দ্বিতীয়াৰ্ধত ৰঙা কাৰ্ডৰ জৰিয়তে খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পূৰ্বে বিশ্বকাপৰ তৃতীয়টো গ’ল দিয়ে আমেৰিকাৰ ফ’লাৰিন বালোগুনে । আনহাতে, মালিক টিলমেনে ফ্ৰী কিকত গ’ল দি বুধবাৰে নিশা ব'ছনিয়া-হাৰ্জেগোভিনাৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰি আমেৰিকাই ৰাউণ্ড অব ১৬লৈ উন্নীত হয় ।

FIFA 2026
আমেৰিকা আৰু ব'ছনিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত মেচৰ এটা দৃশ্য (AP)

প্ৰথমাৰ্ধত বালোগুনে ৪৫ মিনিটত গ’ল দি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে । ইয়াৰে ১৪ মিনিটৰ পাছত তেওঁ বলটো গ'লপোষ্টৰ নেটত প্ৰৱেশ কৰায় যদিও অফছাইডৰ বাবে বাতিল হয় । ৬৪ মিনিটত তাৰিক মুহাৰেমোভিচৰ বিৰুদ্ধে কৰা ফাউলৰ পিছত আমেৰিকান দলটোৱে এজন খেলুৱৈ অবিহনেই খেল অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় ।

৭৮ মিনিটত আমেৰিকান তাৰক খ্ৰীষ্টিয়ান পুলিচিচে দিয়া এটা গ'ল অফছাইডৰ বাবে নাকচ হয় আৰু ৮২ মিনিটত বক্সৰ ঠিক বাহিৰৰ পৰা ফ্ৰী কিকৰ জৰিয়তে গ’ল দি টিলমেনে আমেৰিকাৰ বিজয়ত মোহৰ মাৰে ।

উল্লেখ্য যে বিশ্বকাপৰ নকআউট ৰাউণ্ডত আমেৰিকান দলটোৰ এয়া মাত্ৰ দ্বিতীয়টো জয় । ১৯৩০ চনত প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ গ্ৰুপত জয়লাভ কৰি ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ২০০২ চনত মেক্সিকোৰ বিৰুদ্ধে ৰাউণ্ড অব ১৬ মেচত জয়লাভ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক :এমবাপেৰ যাদুত স্তব্ধ ছুইডেনৰ গতি; প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত নৰৱে
লগতে পঢ়ক :ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: চাৰিবাৰৰ চেম্পিয়ন জাৰ্মানীৰ বিদায়, চমক দিলে মৰক্কোৱে

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ROUND OF 32 MATCHES
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.