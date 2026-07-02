অবিশ্বাস্য জয়েৰে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত ইংলেণ্ড-বেলজিয়াম; প্ৰিকোৱাৰ্টাৰত আমেৰিকা

অবিশ্বাস্য জয়েৰে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত ইংলেণ্ড-বেলজিয়াম; প্ৰিকোৱাৰ্টাৰত আমেৰিকা
যুঁজ দিও ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে পৰাস্ত কংগো । আনহাতে, অবিশ্বাস্য জয়েৰে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত বেলজিয়াম । বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দ্বিতীয় নক-আউট ৰাউণ্ডত আমেৰিকা ।
Published : July 2, 2026 at 2:20 PM IST
বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ৰণ উন্মাদনা ক্ৰমাৎ শিখৰলৈ গতি কৰিছে । ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ মেচ প্ৰায় সমাপ্তিৰ দিশত । এই পৰ্যায়ত বহু প্ৰতিষ্ঠিত দলৰ স্বপ্নৰ দৌৰৰ অন্ত পৰিছে । আনহাতে, বহু মেচত অবিশ্বাস্য জয়েৰে কেইবাটাও দলে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ অগ্ৰসৰ হৈছে । বুধবাৰে (ভাৰতীয় সময় মতে বৃহস্পতিবাৰে) অনুষ্ঠিত তিনিখন মেচতো তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ।
হেৰী কেনৰ যাদুৰে কংগোৰ বিৰুদ্ধে ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰি প্ৰিকোৱাৰ্টাৰত ইংলেণ্ড
আটলাণ্টা : বুধবাৰে অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ৰাউণ্ড অব ৩২ৰ এখন মেচত কংগোৰ বিৰুদ্ধে ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰি ইংলেণ্ড পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰে । দ্বিতীয়াৰ্ধত হেৰী কেনৰ গ’লৰ সহায়ত ইংলেণ্ডে ৰাউণ্ড অব ১৬ত উপনীত হয় ।
ব্রায়ান চিপেংগাই কংগোক অৰ্ধ বিৰতিত আশ্চৰ্যকৰ অগ্ৰগতি প্ৰদানৰ পাছত ইংলেণ্ডৰ সৰ্বকালৰ আগশাৰীৰ গ’লদাতাগৰাকীয়ে হেডাৰেৰে প্ৰতিযোগিতাখন সমতা স্থাপন কৰে । ইয়াৰ পাছতে মাৰ্চিডিজ বেঞ্জ ষ্টেডিয়ামত ৮৬ মিনিটত কেনে নিৰ্ণায়ক গ’লটো দিয়ে ।
মেচখনৰ বেছিভাগ সময়ে এনে লাগিছিল যেন বিশ্বকাপৰ ইতিহাসৰ অন্যতম ডাঙৰ অঘটনৰ দিশে আগবাঢ়িছে ইংলেণ্ড । ইয়াৰ পূৰ্বে ইংলেণ্ডে বিশ্বকাপত প্ৰথমটো গ’ল খোৱাৰ পিছত মাত্ৰ এখন মেচতেহে জয়লাভ কৰিছিল । সেয়া আছিল ১৯৯৬ চনত ৱেম্বলী ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত ফাইনেলত পশ্চিম জাৰ্মানীৰ বিৰুদ্ধে ।
এতিয়া দেওবাৰে মেক্সিকো চহৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া প্ৰিকোৱাৰ্টাৰ মেচত সহ-আয়োজক মেক্সিকোৰ বিৰুদ্ধে ইংলেণ্ড অৱতীৰ্ণ হ'ব । এইবাৰৰ বিশ্বকাপত হেৰা কেনে নিজৰ গ’ল সংখ্যা পাঁচটালৈ বৃদ্ধি কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ইংলেণ্ডৰ আগশাৰীৰ গ’লদাতা হিচাপে নিজৰ অভিলেখ ১৩টালৈ বৃদ্ধি কৰে । ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৰ হৈ তেওঁৰ মুঠ গ’ল সংখ্যা হৈছে ৮৪টা ।
৭৫ মিনিটত কেনৰ ভৰিৰ পৰা আহে প্ৰথমটো গ’ল । পৰিৱৰ্ত খেলুৱৈ এণ্টনি গৰ্ডনে বাওঁফালৰ পৰা আগবঢ়াই দিয়া এটা বল কেনৰ হেডাৰত কংগোৰ গ’লৰক্ষক লিয়নেল ম্পাছিক পৰাভূত কৰে ।
অতিৰিক্ত সময়ত চেনেগালক ৩-২ গ’লত পৰাস্ত কৰি প্ৰিকোৱাৰ্টাৰত বেলজিয়াম
ছিয়াটল : বুধবাৰে অনুষ্ঠিত আন এখন মেচত অতিৰ্কিত সময়ত চেনেগালক ৩-২ গ’লত পৰাস্ত কৰি বেলজিয়াম অবিশ্বাস্যভাৱে বিশ্বকাপৰ শেষ ১৬ত প্ৰৱেশ কৰে ।
নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ চাৰি মিনিট বাকী থকা অৱস্থাত ২-০ গ’লত পিছপৰি থকা বেলজিয়ামে অতিৰিক্ত সময়ৰ অন্তিম পাঁচ মিনিটত ইউৰি টিয়েলেমেন্সৰ পেনাল্টিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ৰাউণ্ড অব ১৬ত প্ৰৱেশ কৰে । হাবিব ডায়েৰা আৰু ইছমাইলা ছাৰে চেনেগালৰ দলটোক ২-০ গ’লত অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে যদিও বেলজিয়ামৰ পৰিৱৰ্ত খেলুৱৈ ৰোমেলু লুকাকুৱে ৮৬ মিনিটত এটা গ'ল দিয়ে আৰু ৮৯ মিনিটত ইউৰি টিলেমেন্সে সমতা স্থাপন কৰে ।
ব'ছনিয়াক ২-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ সপোন জীয়াই ৰাখিছে আমেৰিকাই
চাণ্টা ক্লাৰা : দ্বিতীয়াৰ্ধত ৰঙা কাৰ্ডৰ জৰিয়তে খেলপথাৰৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পূৰ্বে বিশ্বকাপৰ তৃতীয়টো গ’ল দিয়ে আমেৰিকাৰ ফ’লাৰিন বালোগুনে । আনহাতে, মালিক টিলমেনে ফ্ৰী কিকত গ’ল দি বুধবাৰে নিশা ব'ছনিয়া-হাৰ্জেগোভিনাৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰি আমেৰিকাই ৰাউণ্ড অব ১৬লৈ উন্নীত হয় ।
প্ৰথমাৰ্ধত বালোগুনে ৪৫ মিনিটত গ’ল দি আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে । ইয়াৰে ১৪ মিনিটৰ পাছত তেওঁ বলটো গ'লপোষ্টৰ নেটত প্ৰৱেশ কৰায় যদিও অফছাইডৰ বাবে বাতিল হয় । ৬৪ মিনিটত তাৰিক মুহাৰেমোভিচৰ বিৰুদ্ধে কৰা ফাউলৰ পিছত আমেৰিকান দলটোৱে এজন খেলুৱৈ অবিহনেই খেল অব্যাহত ৰাখিবলগীয়া হয় ।
৭৮ মিনিটত আমেৰিকান তাৰক খ্ৰীষ্টিয়ান পুলিচিচে দিয়া এটা গ'ল অফছাইডৰ বাবে নাকচ হয় আৰু ৮২ মিনিটত বক্সৰ ঠিক বাহিৰৰ পৰা ফ্ৰী কিকৰ জৰিয়তে গ’ল দি টিলমেনে আমেৰিকাৰ বিজয়ত মোহৰ মাৰে ।
উল্লেখ্য যে বিশ্বকাপৰ নকআউট ৰাউণ্ডত আমেৰিকান দলটোৰ এয়া মাত্ৰ দ্বিতীয়টো জয় । ১৯৩০ চনত প্ৰথমখন প্ৰতিযোগিতাত নিজৰ গ্ৰুপত জয়লাভ কৰি ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ২০০২ চনত মেক্সিকোৰ বিৰুদ্ধে ৰাউণ্ড অব ১৬ মেচত জয়লাভ কৰিছিল ।