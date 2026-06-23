অপ্ৰতিৰোধ্য আৰ্লিং হালেণ্ডৰ অভিলেখেৰে চেনেগালক ৩-২ গ’লত হৰুৱালে নৰৱেই
প্ৰথমাৰ্ধৰ শেষৰ ফালে মাৰ্কাছ পেডাৰচেনে নৰৱেক অগ্ৰগতি দিছিল আৰু বিৰতিৰ পিছত হালেণ্ডে দুটা গ’ল দিয়ে ।
By ANI
Published : June 23, 2026 at 9:04 AM IST
নিউ জাৰ্ছী: ফিফা বিশ্বকাপত মানচেষ্টাৰ চিটিৰ তাৰকা ষ্ট্ৰাইকাৰ আৰ্লিং হালেণ্ডৰ দুটা গ’লৰ সহায়ত চেনেগালক ৩-২ গ’লত পৰাস্ত কৰিলে নৰৱেই ৷ নিউয়ৰ্কৰ নিউ জাৰ্চি ষ্টেডিয়ামত গ্ৰুপ আইৰ খেলখনত তীব্ৰ যুঁজৰ অন্তত অন্তিম ৩২ টা দলৰ তালিকাত স্থান দখল কৰে নৰৱে দলে ।
প্ৰথমাৰ্ধৰ শেষৰ ফালে মাৰ্কাছ পেডাৰচেনে নৰৱেক অগ্ৰগতি দিছিল আৰু বিৰতিৰ পিছত হালেণ্ডে দুটা গ’ল দিয়ে । চেনেগালে ইছমাইলা ছাৰৰ জৰিয়তে গ’ল পৰিশোধৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ তেওঁ নিজৰ দলৰ হৈ দুয়োটা গ’ল দিছিল যদিও নৰৱেই খেলখনত জয়লাভ কৰে ।
Erling Haaland just loves 2⃣ score 😄#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LwF98mng9d— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
নৰৱেৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ আৰ্লিং হালেণ্ডে ২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপত নিজৰ উল্লেখযোগ্য দৌৰ অব্যাহত ৰাখি চেনেগালৰ বিৰুদ্ধে দুটাকৈ গ’ল দি ইতিহাস ফুটবলৰ মহান খেলুৱৈৰ অভিজাত তালিকাত নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত প্ৰথম দুখন খেলৰ প্ৰতিখনতে একাধিক গ’ল দিয়া ষষ্ঠজন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় হালেণ্ড ।
মানচেষ্টাৰ চিটিৰ ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীয়ে ১৯৩০ চনত প্ৰথম তিনিখন মেচত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা আৰ্জেণ্টিনাৰ গুইলাৰমো ষ্টেবিল, ১৯৫৪ চনত প্ৰথম চাৰিখন মেচত এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা হাংগেৰীৰ চেণ্ডাৰ ক’চিছ, ১৯৫৮ চনত ফ্ৰান্সৰ জাষ্ট ফণ্টেইন, ১৯৭৪ চনত পোলেণ্ডৰ গ্জেগৰ্জ লাটো আৰু ২০১৮ চনত ইংলেণ্ডৰ অধিনায়ক হেৰী কেন আদি বিখ্যাত খেলুৱৈৰ তালিকাত নাম খোদিত কৰিছে ৷
এইবাৰ ফিফা বিশ্বকাপত অভিষেক ঘটোৱা হালেণ্ডে ইতিমধ্যে মাত্ৰ দুখন মেচতে চাৰিটা গ’ল দিছে । তেওঁ নৰৱেৰ পূৰ্বৰ বিশ্বকাপৰ স্ক’ৰ ৰেকৰ্ড অতিক্ৰম কৰে, যিটো কেজেটিল ৰেকডালৰ নামত আছিল ৷ ৰেকডালে প্ৰতিযোগিতাখনত সাতখন খেলত দুটা গ’ল দিছিল । ফিফা বিশ্বকাপত এতিয়া চাৰিটা গ’ল দি নৰৱেৰ সৰ্বকালৰ সৰ্বাধিক গ’লদাতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে হালেণ্ড ।
মানচেষ্টাৰ চিটিৰ ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৰ বাবে সামগ্ৰিক গ’লৰ সংখ্যাও সমানেই আচৰিত । এতিয়ালৈকে নৰৱেৰ হৈ ৫২খন খেলত ৫৯টা গ’ল দিয়া হালেণ্ডে নিজৰ দেশৰ হৈ যোৱা ১২খন প্ৰতিযোগিতামূলক মেচৰ প্ৰতিখনতে গ’ল দিছে । তদুপৰি নৰৱেৰ যোৱা ২১খন প্ৰতিযোগিতামূলক খেলৰ ভিতৰত ১৮খন খেলত কমেও এটা গ’ল দি ৰাষ্ট্ৰীয় দলটোৰ বাবে তেওঁৰ ধাৰাবাহিকতা আৰু গুৰুত্ব বজাই ৰাখিছে ।
Norway go through to the knockouts! 👏#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
হালেণ্ডৰ শেহতীয়া কৃতিত্বই নৰৱেক চেনেগালৰ বিৰুদ্ধে ৩-২ গ’লত জয়লাভ কৰি ২০২৬ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ ৩২ ৰাউণ্ডত স্থান দখল কৰাত সহায় কৰে আৰু ষ্ট্ৰাইকাৰগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্যতম ষ্টেণ্ডআউট প্ৰদৰ্শনকাৰী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।
মেচখনত মাৰ্কাছ হোমগ্ৰেন পেডাৰচেনে হাফটাইমৰ ঠিক আগতেই নৰৱেক আগুৱাই লৈ যায় আৰু ৪৩ মিনিটত প্ৰথমটো গ’ল কৰে । ইয়াৰ পাছতে হালেণ্ডে ৪৮ আৰু ৫৮ মিনিটত গ’ল দি অগ্ৰগতি বৃদ্ধি কৰি নৰৱেক দৃঢ় নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখে ।
৫৩ মিনিটত ইছমাইলা ছাৰৰ জৰিয়তে চেনেগালে প্ৰত্যুত্তৰ জনায়, যিয়ে ৫৩ মিনিটত এটা আৰু বৰ্ধিত সময়ত আন এটা গ’ল দিয়ে । কিন্তু তেওঁ দলক জয়ী কৰাব নোৱাৰিলে ৷ এই জয়ৰ ফলত নৰৱেই দুখন মেচৰ পৰা ছয় পইণ্ট লাভ কৰিলে যদিও গ’লৰ ব্যৱধানত ফ্ৰান্সৰ পিছতে গ্ৰুপ আইত দ্বিতীয় স্থানত আছে । ফিফা বিশ্বকাপৰ প্ৰথম অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা হালেণ্ডে এতিয়া দুখন মেচত চাৰিটা গ’ল দিছে আৰু প্ৰতিযোগিতাখনৰ অন্যতম ষ্টেণ্ডআউট প্ৰদৰ্শনকাৰী হৈ আছে ।
Your @MichelobUltra Superior Player of the Match is Erling Haaland. 👑— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
#FIFAWorldCup #SuperiorPOTM pic.twitter.com/ynK0OJ1QPK
আনহাতে চেনেগালে এতিয়াও গ্ৰুপত নিজৰ জয়ৰ মুখ দেখা নাই আৰু নকআউট ৰাউণ্ডলৈ যোৱাৰ আশা জীয়াই ৰাখিবলৈ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্তিমখন খেলত ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
লগতে পঢ়ক:
ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়ী ফ্ৰান্স, বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক গ’লৰ অভিলেখ এমবাপেৰ
বিশ্বকাপ ফুটবলৰ ইতিহাসত সৰ্বাধিক গ’লৰ অভিলেখ মেছিৰ, অষ্ট্ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয় আৰ্জেণ্টিনাৰ