ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপত 'হাইড্ৰেচন ব্ৰেক'ৰ সমালোচনা; ফিফাৰ সভাপতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপত হাইড্ৰেচন ব্ৰেক প্ৰৱৰ্তনক লৈ বৰ্তমান যি সমালোচনা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰিছে ফিফাৰ সভাপতি জিয়ানি ইনফাণ্টিনোৱে ।

FIFA WC HYDRATION BREAKS
জিয়ানি ইনফাণ্টিনো ফাইল ফটো (AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 3:36 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : চলিত ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ত দেখা গৈছে বহু নতুনত্বৰ সমাহাৰ । অংশগ্ৰহণকাৰী দলৰ সংখ্যাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰলৈকে এইবাৰৰ বিশ্বকাপত বহু নতুন দিশ পৰিলক্ষিত হৈছে ।

ইয়াৰে ভিতৰত এটা হৈছে 'হাইড্ৰেচন ব্ৰেক' অৰ্থাৎ অৰ্ধ বিৰতিৰ পূৰ্বে আৰু দ্বিতীয়াৰ্ধৰ প্ৰথম ২২ মিনিটত দিয়া সাময়িক বিৰতি । কিন্তু এই সাময়িক বিৰতিৰ নিয়মক লৈ বিভিন্ন মহলত ক্ৰিয়া-প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

বিশ্বকাপত হাইড্ৰেচন ব্ৰেকৰ বাবে এতিা সামাজিক মাধ্য়মত একাংশই সমালোচনাৰ জোৱাৰ তুলিছে । বহুতে দাবী কৰিছে যে বাণিজ্যিক লাভৰ উদ্দেশ্যৰে বিশ্বকাপত এইবাৰ এই নতুন বিৰতিৰ নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে । অৱশ্যে ফিফাৰ সভাপতি জিয়ানি ইনফাণ্টিনোৱে প্ৰতিযোগিতাখনত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰা হাইড্ৰেচন ব্ৰেকৰ পক্ষ লৈছে ।

নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়াত তেওঁ কয় যে এই ব্ৰেক কোনো বাণিজ্যিক স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । প্ৰতিখন মেচতে প্ৰতিটো অৰ্ধৰ ২২ মিনিটত হাইড্ৰেচন ব্ৰেক লোৱা হয় আৰু ইয়াকে লৈ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মানুহৰ মাজত ই চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে ।

হাইড্ৰেচন ব্ৰেক সন্দৰ্ভত জিয়ানি ইনফাণ্টিনো

প্ৰশিক্ষকসকলে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে এই বিৰতিৰ ফলত খেলৰ ছন্দ সলনি হ’ব নেকি আৰু ফুটবলক চাৰিটা কোৱাৰ্টাৰৰ খেলৰ দৰে কৰি তুলিব নেকি । কিন্তু ইনফাণ্টিনোৱে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে যে আৰু বিজ্ঞাপনৰ ৰাজহৰ বাবে অতিৰিক্ত সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগকো নস্যাৎ কৰিছে ।

"মই এই কথাটো দৃঢ়তাৰে ক'ব বিচাৰোঁ, কাৰণ মই শুনিছোঁ যে এয়া ধন ঘটাৰ উদ্দেশ্যে; কিন্তু সেইটো নহয় । আমি এই হাইড্ৰেচন ব্ৰেকৰ সৈতে ফিফাত এক ডলাৰো বেছি ৰাজহ উপাৰ্জন নকৰোঁ । কাৰণ আমাৰ সকলো চুক্তি এই বিৰতি লোৱাৰ সিদ্ধান্তৰ বহু আগতেই স্বাক্ষৰিত হৈছিল । সম্প্ৰচাৰকসকলে হয়তো অধিক উপাৰ্জন কৰিব পাৰে । মই সেইটো নাজানো, তেওঁলোকৰ বাবে সেয়া অতি উত্তম । কিন্তু আমাৰ বাবে এইটো স্পষ্ট যে আমি ইয়াৰ পৰা লাভ কৰা অতিৰিক্ত ৰাজহ শূন্য ।"

তেওঁ লগতে কয় যে যদিহে হাইড্ৰেচন ব্ৰেক ধাৰাবাহিকতা অবিহনে প্ৰয়োগ কৰা হয় তেন্তে ই কিছুমান দলে ইয়াৰ এক অনুচিত সুবিধা পাব ।

"আমাৰ বাবে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদানটো হ'ল, প্ৰতিযোগিতাখনৰ ক্ৰীড়া সমতা নিশ্চিত কৰা । যদি আমি কেৱল উক্ত মেচবোৰতহে হাইড্ৰেচন ব্ৰেক ব্যৱহাৰ কৰোঁ, য'ত অত্যধিক গৰম আৰু আন মেচবোৰত নকৰোঁ, তেন্তে আমি কিছুমান প্ৰশিক্ষক বা কিছুমান দলক সুবিধা বা অসুবিধা দিয়া হ'ব ।" তেওঁ কয় ।

হাইড্ৰেচন ব্ৰেকৰ ওপৰত সমালোচনা

ইংলেণ্ডৰ প্ৰশিক্ষক থমাছ টুচেলে শেহতীয়াকৈ দাবী কৰিছে যে হাইড্ৰেচন ব্ৰেকে খেলৰ স্বাভাৱিক গতিত ব্যাঘাত জন্মায় আৰু মেচখনক চাৰিটা কোৱাৰ্টাৰত বিভক্ত কৰে । টুচেলে লগতে প্ৰশ্ন কৰে যে সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰাটো সকলোতে উচিত নে? কিছুমান ক্ষেত্ৰত হাইড্ৰেচন ব্ৰেকত উপহাস কৰা হৈছে ।

অৱশ্যে ইনফেণ্টিনোৰ মতে, তেওঁলোকে হয়তো এই অনুষ্ঠানটো অধিক ভাল কৰিব পাৰিলেহেঁতেন ।

"হয়তো প্ৰশিক্ষকে কিছুমান পৰিস্থিতিৰ পুনৰ মূল্যায়ন কৰিব পাৰে, কিছুমান ভুল শুধৰণি কৰিব পাৰে । খেলুৱৈসকলে অলপ জিৰণি লৈ সম্পূৰ্ণ গতিৰে উভতি আহে । কিন্তু সেয়া অনাৱশ্যক নেকি ? মই ভাবোঁ এইটো হয়তো ভাল ।" তেওঁ কয় ।

"আৰু আমি খেলৰ তীব্ৰতাও ভালদৰে দেখিবলৈ পাওঁ। আমি কেতিয়াও এনেকুৱা টুৰ্ণামেণ্টত ৯০ মিনিট সময় ইমান তীব্ৰতাৰে খেলা দেখা নাই । মেচৰ অন্তিম ছেকেণ্ডলৈকে খেলুৱৈসকলে আক্ৰমণ কৰে । আৰু হ'ব পাৰে, হয়তো নহ'বও পাৰে, কিন্তু সম্ভৱত এই সৰু বিৰতিৰ বাবেও এয়া হ'ব পাৰে ।" তেওঁ লগতে কয় ।

লগতে পঢ়ক :বিশ্ব ফুটবলৰ কিংবদন্তি; ইতিহাস আৰু অভিলেখৰ বৰ্ণিল পৃষ্ঠা মেছি
লগতে পঢ়ক :বাৰ্ট পেটনডেৰ পৰা লিঅ'নেল মেছিলৈ: ২৩ খন বিশ্বকাপত ৮ শতাধিক মেচৰ ৫৫টা হেট্ৰিকৰ পৰিক্ৰমা

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
GIANNI INFANTINO
FIFA WC HYDRATION BREAKS
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.