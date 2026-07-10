মৰক্কোক পৰাস্ত কৰি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছেমিফাইনেলত ফ্ৰান্স
মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শেনেৰে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছেমি ফাইনেলত স্থান দখল কৰে ফ্ৰান্সে । ফ্ৰান্সৰ অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে আৰু অউছমান ডেম্বেলে দুটা গ’ল দিয়ে ৷
By ANI
Published : July 10, 2026 at 7:56 AM IST|
Updated : July 10, 2026 at 9:22 AM IST
বষ্টন: মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে বষ্টন ষ্টেডিয়ামত খেলা কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰি ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ ছেমি ফাইনেলত স্থান দখল কৰে ফ্ৰান্সে । খেলখনৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত ফ্ৰান্সৰ অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে আৰু অউছমান ডেম্বেলে গ’ল দি চলি থকা বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত উপনীত কৰাই ফ্ৰান্সক । একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ফ্ৰান্সে বিশ্বকাপৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । দ্বিতীয়াৰ্ধত তেওঁলোকৰ প্ৰদৰ্শন আক্ৰমণাত্মক আছিল যদিও তাৰ পূৰ্বে মৰক্কোৱে এমবাপেৰ দলটোক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ।
মৰক্কোৱে আত্মবিশ্বাসেৰে আৰম্ভণি কৰিছিল আৰু ফ্ৰান্সৰ সমানেই আক্ৰমণাত্মক প্ৰদৰ্শন কৰি আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়ত ফ্ৰান্সৰ গতি স্তব্ধ কৰি ৰাখিছিল । এটলাছ লায়ন্সক বিপজ্জনক দেখা গৈছিল খেলখনত ৷ ব্ৰাহিম ডায়েজ আৰু আচ্ৰাফ হাকিমিয়ে আক্ৰমণাত্মক প্ৰদৰ্শন কৰিছিল যদিও ফ্ৰান্সৰ ডিফেন্স বিৰুদ্ধে গৈ গ’ল দিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছিল ।
Kylian Mbappe opens the scoring! 💪🇫🇷— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AbdrR141dC
ফ্ৰান্সে প্ৰতিযোগিতাখনৰ মাজভাগত নিজৰ ছন্দ ঘূৰাই পায় । কিলিয়ান এমবাপেই গ’ল কৰাৰ ওচৰ চাপিছিল যদিও পেনাল্টিৰ সুযোগ হেৰুৱায় ৷ কোনো গ’ল নোহোৱাকৈয়ে প্ৰথমাৰ্ধৰ খেল অন্ত পৰে ৷ অৱশেষত ৬০ মিনিটত এমবাপেই বক্সৰ ভিতৰৰ পৰা এক উজ্জ্বল ফিনিছিং প্ৰস্তুত কৰি ডিজায়াৰ ড’ৱেৰ চতুৰ এছিষ্টৰ পিছত বলটো গ’ল পোষ্টলৈ নিক্ষেপ কৰি ফ্ৰান্সক আগুৱাই লৈ যায় । এমবাপেৰ এয়া প্ৰতিযোগিতাখনত অষ্টমটো গ’ল, এই গ’লে তেওঁক গোল্ডেন বুটৰ দৌৰত লিয়নেল মেছিৰ সৈতে সমতালৈ আনে ।
Dembele makes it ✌️#FIFAWorldCup pic.twitter.com/YpXpvamIgD— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
৬৬ মিনিটত ফ্ৰান্সে বক্সৰ বাহিৰৰ পৰা সোঁ ভৰিৰে গ’লত শ্বট লোৱা অউছমান ডেম্বেলৰ জৰিয়তে ২-০ ত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । বৌনৌৱে হাতখন আগুৱাছিল যদিও বলটো ৰখাব পৰা নাছিল । ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ত এইটো আছিল ডেম্বেলৰ পঞ্চমটো গ’ল । এই গ’লে ডিডিয়েৰ ডেশ্বাম্পছৰ দলটোক সামৰণি পৰ্যায়ত এক মূল্যৱান কুশ্বন প্ৰদান কৰে ।
A third straight Semi-final secured for France. 🇫🇷#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
চূড়ান্ত হুইচেললৈকে মৰক্কোৱে যুঁজ দি থাকিল যদিও ফ্ৰান্সে অভিজ্ঞতা আৰু স্থিৰতাৰে নিজৰ অগ্ৰগতি ৰক্ষা কৰি ছেমি ফাইনেলৰ স্থান নিশ্চিত কৰে । এই ফলাফলে বিশ্বকাপৰ আন এক ঐতিহাসিক অভিযানৰ পিছত মৰক্কোৰ আকৰ্ষণীয় দৌৰৰ অন্ত পেলায়, আনহাতে ফ্ৰান্সে নিজৰ খিতাপৰ এখোজ ওচৰ চাপিছে । এতিয়া স্পেইন বা বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে ছেমি ফাইনেলত মুখামুখি হ’ব ফ্ৰান্স ৷
🇫🇷 France have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
অভিলেখ ৰচিলে এমবাপেই
ফ্ৰান্সৰ অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপেই বিশ্বকাপৰ অভিলেখ বুকত নিজৰ নাম খোদিত কৰি ফিফা বিশ্বকাপত ২০ খন খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা আটাইতকৈ কম বয়সীয়া খেলুৱৈ আৰু প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত ২০ টা গ’ল দিয়া আটাইতকৈ দ্ৰুত খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হয় । বৃহস্পতিবাৰে বষ্টনত মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত হোৱা ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত ফ্ৰান্সৰ হৈ এটা গ’ল দি বিশ্বকাপত সফলতাৰ দৌৰ অব্যাহত ৰাখিলে এমবাপেই ।
Mbappé and Dembélé running the show 😮💨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vBy4x8r40C— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
এই প্ৰদৰ্শন এমবাপেৰ বিশ্বকাপৰ উল্লেখযোগ্য যাত্ৰাৰ আন এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হয় ৷ ২০১৮, ২০২২ আৰু ২০২৬ ৰ সংস্কৰণত তেওঁৰ গ’লৰ সংখ্যা ২০টালৈ বৃদ্ধি কৰে । ফ্ৰান্সৰ অধিনায়কগৰাকীয়ে লিয়নেল মেছিয়ে বিশ্বকাপত ২১টা গ’ল দিয়াৰ অভিলেখৰ এখোজ ওচৰ চাপিছে । চলি থকা সংস্কৰণৰ এয়া আছিল এমবাপেৰ অষ্টমটো গ’ল । ২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপত এমবাপেই অষ্টমটো গ’লেৰে গোল্ডেন বুট দৌৰৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ মেছিৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: আপুনি সদায় মোৰ প্ৰেৰণা হৈ থাকিব: ৰোনাল্ডোলৈ মহম্মদ চিৰাজৰ আৱেগিক বাৰ্তা