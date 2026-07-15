ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ফ্ৰান্সক ২-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত স্পেইন
একেৰাহে তিনিবাৰকৈ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশৰ পথ স্তব্ধ হ'ল এমবাপে বাহিনীৰ ।
By ANI
Published : July 15, 2026 at 7:30 AM IST
আৰ্লিংটন, টেক্সাছঃ সুদীৰ্ঘ ১৬ বছৰৰ প্ৰতীক্ষাৰ অন্তত স্পেইনে বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বহু চৰ্চিত ছেমিফাইনেলখনত এইবাৰৰ খিতাপ প্ৰত্য়াশী ফ্ৰান্সৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰি স্পেইনে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে ।
মাইকেল অ'য়াৰজাবালে পেনাল্টিৰ জৰিয়তে প্ৰথমটো গ'ল দিয়াৰ পিচত পেড্ৰ’ প’ৰ’ই আন এটা গ’ল সংযোজন কৰাৰ লগে লগে স্পেইনে বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাটো নিশ্চিত হয় । উল্লেখ্য় যে স্পেইনে ২০১০ চনত খিতাপ দখলৰ পিচত বিগত তিনিখন বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশত ব্য়ৰ্থ হৈছিল ।
১৯ বছৰীয়া জন্মদিনৰ এদিন পিছতে ৫৮ মিনিটত ইয়ামালে এটা গ’ল দিয়ে যদিও সেয়া অফছাইড হোৱাত গ'লটো ৰেফাৰীয়ে বাতিল কৰে । অৱেশ্য়ে ইয়ামালৰ বুদ্ধিদীপ্ত খেলে স্পেইনক ২-০ গ'লৰ অগ্ৰগতি দিয়াত সহায় কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই বিজয়ৰ পিচত অহা দেওবাৰে নিউ জাৰ্ছিৰ ইষ্ট ৰাদাৰফোৰ্ডত স্পেইনে যোৱাবাৰৰ চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনা বা ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । ফিফাৰ শীৰ্ষ ৰেংকিঙৰ দল কিলিয়ান এমবাপেৰ ফ্ৰান্সে একেৰাহে তিনিবাৰকৈ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰা তৃতীয়টো দল হ’বলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও মূৰকত ব্য়ৰ্থ হয় ।
এতিয়া ফ্ৰান্সে নিউয়ৰ্ক চহৰৰ নদীৰ সিপাৰৰ মেটলাইফ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ফাইনেলৰ আগদিনা শনিবাৰে ফ্ল’ৰিডাৰ মিয়ামি গাৰ্ডেনছত তৃতীয় স্থানৰ খেলখনত অৱতীৰ্ণ হ'ব । ২০২৪ চনৰ ইউৰোপীয় চেম্পিয়নশ্বিপৰ ছেমিফাইনেলত ১৭ সংখ্যক জন্মদিনৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে ইয়ামালৰ দলটোৱে ২-১ গ’লত জয়লাভ কৰিছিল । যোৱা বছৰ নেচনছ লীগৰ খেলত লা ৰ’জাই ৫-৪ গ’লত জয়লাভ কৰিছিল । যোৱা শুকুৰবাৰে বেলজিয়ামৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত জয়লাভ কৰাৰ পিছত ইয়ামালে কয় যে তেওঁৰ মতে ফ্ৰান্সে স্পেইনক ভয় কৰা উচিত । সেই কথাবোৰ নিশ্চয় সত্য বুলি প্ৰমাণিত হ’ল ।
চলিত বৰ্ষৰ বিশ্বকাপত অয়াৰজাবালে পঞ্চমটো গ’ল দিয়ে । স্পেইনৰ হৈ ৬০খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অংশগ্ৰহণ কৰা অয়াৰজাবালে তেওঁৰ ৩০ সংখ্যক গ’লটো দিবলৈ সক্ষম হয় । উল্লেখ্য় যে স্পেইনে একেৰাহে ৩৭ খন মেচত অপৰাজিত হোৱাৰ অভিলেখ স্পৰ্শ কৰিলে । ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখৰ অধিকাৰী আছিল ইটালি ।
লগতে পঢ়ক: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: কোন কোন দলে মুখামুখি হ’ব ছেমিফাইনেলত, ভাৰতত বিনামূলীয়াকৈ কিদৰে উপভোগ কৰিব খেল ?