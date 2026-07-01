ETV Bharat / sports

এমবাপেৰ যাদুত স্তব্ধ ছুইডেনৰ গতি; প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত নৰৱে

বিশ্বকাপৰ ১৮খন খেলত ১৮টা গ’ল এমবাপেৰ । লিয়'নেল মেছিক স্পৰ্শ কৰিবলৈ মাত্ৰ এটা গ'লৰ প্ৰয়োজন ।

Mbappé has 18 goals in 18 World Cup games
এমবাপেৰ যাদুত স্তব্ধ ছুইডেনৰ গতি (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 1, 2026 at 11:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ইষ্ট ৰাদাৰফোৰ্ড: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত ফ্ৰান্স প্ৰৱেশ কৰিছে। এমবাপেৰ দৰ্শনীয় প্ৰদৰ্শনেৰে দলটোৱে ছুইডেনক ৩-০ গ’লত পৰাজিত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ফ্ৰান্সৰ ২৭ বছৰীয়া তাৰকাগৰাকীয়ে ৪৫ মিনিটত প্ৰথমটো আৰু ৭৪ মিনিটত দ্বিতীয়টো গ’ল দিয়াৰ লগে লগে দলটোৰ বিজয় একপ্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছিল।

Norway beat Ivory Coast 2-1 on Tuesday
আইভৰি কোষ্ট আৰু নৰৱেৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা বিশ্বকাপৰ ৩২ ৰাউণ্ড অৱ ৩২ ফুটবল খেল (AP)

এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতখনিত এমবাপেই ষষ্ঠটো গ’ল কৰাৰ পিচতেই আৰ্জেন্টিনাৰ লিয়নেল মেছিৰ সৈতে সৰ্বাধিক গ'ল দিয়াত সমতা স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই বিশ্বকাপত এমবাপে তৃতীয়খন মেচতেই দুটাকৈ গ’ল দিছে।

এমবাপে বিশ্বকাপৰ ১৮খন খেলত ১৮টা গ’ল দিছে । এতিয়া তেওঁৰ আগত আছে আৰ্জেণ্টিনাৰ মেছি । আৰ্জেণ্টিনাৰ খেলুৱৈগৰাকীৰ কেৰিয়াৰৰ ২৯খন মেচত ১৯টা গ’ল দিয়াৰ অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ ফান্সৰ এমবাপক মাত্ৰ এটা গ'লৰ প্ৰয়োজন । এমবাপেৰ ১০টা নকআউট ৰাউণ্ডৰ গ’ল ব্ৰাজিলৰ মহান খেলুৱৈ লিওনিডাছ আৰু ৰোনাল্ডোৰ পূৰ্বৰ সৰ্বোচ্চ গ’লতকৈ দুটা বেছি ।

ইয়াৰ মাজতে ব্ৰেডলি বাৰ্কোলাই ৫৩ মিনিটত ফ্ৰান্সৰ হৈ গ’ল দিয়াত একেৰাহে পাঁচখন বিশ্বকাপৰ মেচত তিনিটা বা তাতকৈ অধিক গ’ল দিয়া প্ৰথমখন দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় । ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বিচৰা ফ্ৰান্সে ৪ জুলাইত ফিলাডেলফিয়াত পেৰাগুৱেৰ বিৰুদ্ধে খেলিব । বিজয়ী দলটোৱে পাঁচ দিনৰ পাছত মেছাচুচেটছৰ ফক্সব’ৰ’ত কানাডা বা মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হব ।

নৰৱেৰ ২-১ গ’লত জয়লাভ :

আৰ্লিংটন: প্ৰথমবাৰৰ বাবে নৰৱেই ফিফা বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । আৰ্লিং হালেণ্ডৰ বাবেই সম্ভৱ হৈছে এই বিজয় । নৰৱেই আইভৰি কোষ্টক ২-১ গ’লত পৰাজিত কৰাৰ পিচতেই এই অভিলেখ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

৮৬ মিনিটত হালেণ্ডৰ বাওঁভৰিৰ যাদুৰেই আইভৰি কোষ্টক পৰাস্ত কৰাৰ পিচত এইবাৰ পাঁচবাৰৰ চেম্পিয়ন ব্ৰাজিলৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপৰ আন এখন মেচত অৱতীৰ্ণ হ'ব । উল্লেখ্য যে এই জয় ২৮ বছৰৰ পাছত নৰৱেৰ বাবে এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি গণ্য কৰিছে অনুৰাগীয়ে ।

নৰৱেৰ হৈ প্ৰথমাৰ্ধত কাৰ্লিং কিকেৰে এণ্টনিঅ’নুছাই আৰম্ভণিৰ গ’লটো দিয়ে । নৰৱেৰ হৈ ২৮খন খেলত নুছাৰ নৱমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’ল আছিল । ১৯৯৮ চনত বিশ্বকাপত আত্মপ্ৰকাশ কৰা নৰৱেই এইবাৰ উক্ত মেচখনত ৮৩ আৰু ৮৯ মিনিটত গ’ল দি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে । ইপিনে, দ্বিতীয়াৰ্ধৰ আৰম্ভণিতে নৰৱেক দুটা গ’লৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰাত বাধা দিয়া আমাদ ডায়েলোৱে ৭৪ মিনিটত বাওঁ ভৰিৰ কিকেৰে আইভৰি কোষ্টৰ হৈ খেলখন সমতা স্থাপন কৰে ।

এইবাৰৰ প্ৰতিযোগিতাখনত তিনিখন খেলত হালেণ্ডৰ এইটো আছিল পঞ্চমটো গ’ল । ফিফাৰ ৩১ নম্বৰ স্থানত থকা নৰৱেৰ দলটোৱে ইয়াৰ পূৰ্বে কেতিয়াও একেটা বিশ্বকাপত দুবাৰকৈ জয়লাভ কৰা নাছিল । নৰৱেৰ দৰেই পশ্চিম আফ্ৰিকান ৰাষ্ট্ৰখনৰ বাবে এইখন আছিল চতুৰ্থখন বিশ্বকাপৰ খেল ।

লগতে পঢ়ক:ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: চাৰিবাৰৰ চেম্পিয়ন জাৰ্মানীৰ বিদায়, চমক দিলে মৰক্কোৱে

এছিয়ান সিংহৰ হাতোৰাত বন্দী হৈয়ো ছন্দলৈ উভতিল ছাম্বা

TAGGED:

ছুইডেন
ইটিভি ভাৰত অসম
নৰৱে ফিফা বিশ্বকাপ
এমবাপে
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.