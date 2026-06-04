ফিফা বিশ্বকাপত দুভৰিৰ যাদু দেখুৱাব চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ খেলুৱৈয়ে, কোন তেওঁলোক ?

ফিফা বিশ্বকাপত দুভৰিৰ যাদু দেখুৱাব চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ খেলুৱৈয়ে, কোন তেওঁলোক ?
ফিফা বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দল নাথাকিলেও খেলপথাৰত দেখা যাব চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈক ৷ ফলত ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলে অন্ততঃ উল্লাসৰ বাবে কিবা এটা বিচাৰি পাব ৷
Published : June 4, 2026 at 1:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিশ্ব ফুটবলৰ মহাৰণ ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ লৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন ৷ অহা ১১ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া এই মহাৰণ ১৯ জুলাই পৰ্যন্ত চলিব । এইবাৰ ফিফা বিশ্বকাপত অংশ ল’বলগীয়া দলৰ সংখ্যা ৩২ টাৰ পৰা ৪৮ টালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । এই দলসমূহক মুঠ 12 টা গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ৷
ভাৰতীয় ফুটবল দলে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন নকৰিলেও দেশখনত ফুটবলৰ জনপ্ৰিয়তা আছে ৷ প্ৰথমাৱস্থাত ভাৰতত ফিফা বিশ্বকাপ সম্প্ৰচাৰৰ বিষয়টো অনিশ্চয়তাৰ মাজত আছিল যদিও এতিয়া ফিফা কৰ্তৃপক্ষই জী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে । সেয়ে ভাৰতীয় দৰ্শকে এতিয়া ZEE5 ত খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব ৷ এই খবৰে স্বাভাৱিকতেই ভাৰতীয় ফুটবলপ্ৰেমীক উৎফুল্লিত কৰি তুলিছে ৷
A historic moment for Indian football fans! As the 2026 FIFA World Cup approaches, we will have two players of Indian heritage gracing the global stage. 🌏⚽— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 2, 2026
19-year-old winger Tahsin Mohammed Jamshid makes history as the first player of Indian origin selected for the Qatar…
ফিফা বিশ্বকাপত ভাৰতীয় দল নাথাকিলেও খেলপথাৰত দেখা যাব চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় খেলুৱৈক ৷ ভাৰতে ফিফা বিশ্বকাপৰ ১৯৫০ চনৰ সংস্কৰণত যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছিল যদিও প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই অল ইণ্ডিয়া ফুটবল ফেডাৰেচনে দলটোক বাহিৰ কৰি দিছিল ।
এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলে অন্ততঃ উল্লাসৰ বাবে কিবা এটা পাব ৷ কাৰণ চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ খেলুৱৈ এইবাৰ খেলপথাৰত নামিব ৷ এই খেলুৱৈসকলে বিশ্বকাপত নিজৰ নিজৰ দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ লগতে নিজৰ ভাৰতীয় ঐতিহ্যও প্ৰদৰ্শন কৰিব । কোন কোন দেশৰ হৈ এইকেইগৰাকী খেলুৱৈ, জানো আহক ৷
সৰপ্ৰীত সিং (নিউজীলেণ্ড)
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ত যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে নিউজীলেণ্ড দল । এই দলটোত স্থান লাভ কৰিছে ভাৰতীয় মূলৰ সৰপ্ৰীত সিঙে । ভাৰতৰ পঞ্জাবৰ সৈতে এক যোগসূত্ৰ আছে এইগৰাকী খেলুৱৈৰ । ২৭ বছৰীয়া ফুটবলাৰগৰাকীৰ জন্ম নিউজীলেণ্ডৰ অকলেণ্ডত হৈছিল যদিও তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ হৈছে পঞ্জাবৰ । নিউজীলেণ্ড দলত তেওঁ মিডফিল্ডাৰ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰে । বৰ্তমানলৈকে তেওঁ দলটোৰ হৈ ২৬ খন খেল খেলি ৩ টা গ’ল কৰিছে আৰু তেওঁৰ নামত ৭টা এছিষ্ট আছে ৷
তেহছিন মহম্মদ জামছিদ (কাটাৰ)
এইগৰাকী ১৯ বছৰীয়া খেলুৱৈৰ জন্ম হৈছিল কাটাৰত । তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃ হৈছে কেৰালামৰ কান্নুৰৰ । ১৯ বছৰীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে এছপায়াৰ একাডেমীৰ জৰিয়তে ফুটবলৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰি কাটাৰী লীগত আল ডুহাইলৰ হৈ খেলিছে । উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ ফিফা বিশ্বকাপত খেলা প্ৰথম ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্টধাৰী । তেওঁৰ হাতত ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট আৰু বিশেষ কাটাৰ মিছন পাছপ’ৰ্ট দুয়োটা আছে ।
তেহছিনে নিজৰ ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্টখন নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । অৱশ্যে তেওঁৰ কাটাৰ মিছন পাছপ’ৰ্ট থকাৰ বাবে কাটাৰৰ হৈ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব । জামছিদৰ ঘৰ থালাছেৰীত, আনহাতে তেওঁৰ পত্নী ছাইমাৰ ঘৰ কান্নুৰ জিলাৰ ৱালাপট্টনামত ।
নিশান ভেলুপিল্লাই (অষ্ট্ৰেলিয়া)
মেলবৰ্ণ ভিক্টোৰীৰ হৈ খেলা এইজন খেলুৱৈয়ে মেলবৰ্ণত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তাতেই ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । তেওঁৰ পিতৃ সচিনাথ ভেলুপিল্লাই শ্ৰীলংকান তামিল বংশৰ, মালয়েছিয়ান মূলৰ । আনহাতে মাতৃ জিলিয়ান এংলো-ইণ্ডিয়ান । মেলবৰ্ণত ডাঙৰ-দীঘল হোৱা নিশানে মালগ্ৰেভৰ মেজেনড কলেজত পঢ়িছিল । তেওঁ গ্লেন ইৰা এফ চিৰ পৰাই ক্ৰীড়া যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এতিয়া এ লীগৰ ছিনিয়ৰ দলৰ হৈ খেলি আছে । অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হৈ তেওঁ ৭খন মেচ খেলিছে, তিনিটা গ’ল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ছেমুৱেল মোটোছামি (ডি আৰ কংগো)
ফ্ৰান্সৰ পেৰিছত জন্মগ্ৰহণ কৰা ছেমুৱেলক ডি আৰ কংগোৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল দলত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । তেওঁৰ মাক কংগোৰ আৰু পিতৃ তামিল বংশোদ্ভৱ । ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় মূলৰ চতুৰ্থজন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ছেমুৱেলৰ মূলতঃ ভাৰতৰ তামিলনাডুৰ সৈতে যোগসূত্ৰ আছে । কংগো জাতীয় দলৰ বাবে তেওঁ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিডফিল্ডাৰ হিচাপে খেলি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক:
আহি আছে ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬, ভাৰতত এই খেল ক’ত কি দৰে উপভোগ কৰিব আপুনি ?
ফুটবল আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ উন্মাদনা: তেজপুৰত নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বৃদ্ধি ফুটবলৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ
বিশ্বকাপ ফুটবলক লৈ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি: সীমিত সুবিধাৰ মাজতো অসমৰ যুৱপ্ৰজন্মই দেখিছে সপোন