ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : ইৰাণৰ প্ৰথমখন খেল ড্ৰ’ত সমাপ্ত, আন মেচবোৰৰ ফলাফল কি হ’ল ?

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ সোমবাৰে পঞ্চম দিনটোত উৰুগুৱে ছৌদি আৰৱ, বেলজিয়ামে ইজিপ্ত, স্পেইনে কেপ ভাৰ্ডে আৰু ইৰাণ-নিউজিলেণ্ডৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷

FIFA World Cup 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 12:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পঞ্চম দিনটো অতি ৰোমাঞ্চকৰ আছিল ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ খেলি থকা সৰু দ্বীপৰাষ্ট্ৰ কেপ ভাৰ্ডে ইউৰোপীয় চেম্পিয়ন স্পেইনক গ’লবিহীন ড্ৰ’ কৰি ৰাখি এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল । গ্ৰুপ এইচত উৰুগুৱেইও ছৌদি আৰৱৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু মেচখন ১-১ গ’লত সমাপ্ত কৰে । ইফালে ইজিপ্তই বেলজিয়ামৰ দৰে শক্তিশালী দল এটাক ১-১ গ’লত ড্র কৰি ৰাখিছিল ৷ ইফালে ২-২ গ’ল ড্ৰ’ত সমাপ্ত হয় ইৰাণ-নিউজিলেণ্ডৰ খেলখন ৷

ড্ৰ’ত সমাপ্ত ছৌদি আৰব আৰু উৰুগুৱেৰ খেলখন

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ এইচত ছৌদি আৰব আৰু উৰুগুৱেৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখন দুয়োপক্ষৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ পিছতো ১-১ গ’লত ড্ৰ’ত সমাপ্ত হয় । মিয়ামি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত দুয়োটা দলে এটাকৈ পইণ্ট লাভ কৰে ।

ছৌদি আৰবে আৰম্ভণিৰে পৰা আক্ৰমণ চলাই প্ৰথমাৰ্ধত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ৪১ মিনিটত ছৌদি আৰৱৰ আব্দুল্লা আল মাৰীয়ে প্ৰথমটো গ’ল কৰি উৰুগুৱেক স্তম্ভিত কৰি তোলে ।

ইয়াৰ পিছতে উৰুগুৱেই দ্বিতীয়াৰ্ধত প্ৰত্যাক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰে আৰু ৮০ মিনিটত মেক্সি আৰাউচোৰ গ’লেৰে খেলখন ১-১ গ’লত সমতালৈ আনে । ইয়াৰ পিছত দুয়োটা দলে গ’ল কৰাত ব্যৰ্থ হয় আৰু খেলখন ড্ৰ’ হয় ।

বেলজিয়ামক প্ৰত্যাহ্বান ইজিপ্তৰ

গ্ৰুপ জিত ইজিপ্তে বেলজিয়ামক কঠিন যুঁজ দি ১-১ গ’লত ড্ৰ’ কৰে । খেলখনৰ ১৯ ​​মিনিটত মহম্মদ ছালাহৰ দ্ৰুত গতিৰ সহায়ত ইমাম আছৌৰে ইজিপ্তক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ এইটোৱেই আছিল তেওঁৰ প্ৰথম গ’ল ।

ইজিপ্তে দীঘলীয়া সময় এই অগ্ৰগতি অব্যাহত বজাই ৰাখি বেলজিয়ামক চাপত ৰাখে ৷ কিন্তু ৬৬ মিনিটত থমাছ মেউনিয়েৰৰ বিপজ্জনক ক্ৰছত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ডিফেণ্ডাৰ মহম্মদ হানীয়ে বলটো নিজৰ গ’ললৈ মাৰে আৰু বেলজিয়ামে সমতা স্থাপন কৰে ।

বিশ্বকাপৰ অভিষেক মেচতেই চৰ্চিত কেপ ভাৰ্ডে

সোমবাৰে আটাইতকৈ চৰ্চিত মেচখন আছিল গ্ৰুপ এইচত স্পেইন আৰু কেপ ভাৰ্ডেৰ মাজত হোৱা খেলখন ।

প্ৰায় ৫ লাখ লোকৰ সৰু দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ কেপ ভাৰ্ডে প্ৰথমখন বিশ্বকাপ মেচত আগবঢ়োৱা প্ৰদৰ্শনে সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তোলে ৷ কেপ ভাৰ্ডেই খিতাপৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী স্পেইনক ০-০ গ’লত ড্ৰ’ কৰি ৰাখে ।

এই ঐতিহাসিক ফলাফলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নায়ক আছিল ৪০ বছৰীয়া গ’লৰক্ষক ভোজিনহা ৷ ভোজিনহাই গোটেই মেচখনতে কেইবাটাও গ’ল প্ৰতিৰোধ কৰি স্পেইনৰ তাৰকা খেলুৱৈসকলক গ’ল দিয়াৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত কৰে ।

২-২ গ’লত সমতা স্থাপন ইৰাণ-নিউজিলেণ্ডৰ

লছ এঞ্জেলছৰ ছ’ফি ষ্টেডিয়ামত ইৰাণ আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ জি খেলখনত দুয়োটা দলে জয়ৰ বাবে কঠোৰ যুঁজ দিছিল যদিও অৱশেষত মেচখন ২-২ গ’লত ড্ৰ’ত শেষ হয়।

মেচৰ আৰম্ভণিতে এলিজাই সপ্তম মিনিটত এটা গ’ল দি নিউজিলেণ্ডক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । ইৰাণে বহু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ৰমিন ৰেজাইয়ানৰ গ’লৰ সহায়ত ৩২ মিনিটত সমতা স্থাপন কৰে । ৫৫ মিনিটত এলিয়াই আন এক উজ্জ্বল গ’ল দি নিউজিলেণ্ডক পুনৰ আগুৱাই লৈ যায় ।

পিছ পৰি থকাৰ পাছত ইৰানে তীব্ৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি ৬৪ মিনিটত ২-২ গ’লত সমতা স্থাপন কৰে । ইৰাণে মহম্মদ মহেবীৰ গ’লেৰে সমতা স্থাপন কৰে । খেলখনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত ইৰাণে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ সুযোগ পাইছিল যদিও নিউজিলেণ্ডৰ শক্তিশালী ডিফেন্সে ইৰাণক ৰখাই দিছিল ।

লগতে পঢ়ক : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত তুৰস্ক, হেইটিৰ বিৰুদ্ধে ১-০ গ’লত জয়লাভ স্কটলেণ্ডৰ

অতিৰিক্ত সময়ৰ পাছত সলনি মেচৰ দিশ; ছুইজাৰলেণ্ডৰে ড্ৰ’ খেলি বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে পইণ্ট অৰ্জন কাটাৰৰ

ভিনিচিয়াছৰ গ’লে ডাঙৰ অঘটনৰ পৰা বচালে ব্ৰাজিলক; বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচত মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে ১-১ গ’লত ড্ৰ

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ফিফা বিশ্বকাপ 2026
উৰুগুৱে
ইটিভি ভাৰত অসম
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.