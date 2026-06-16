ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ : ইৰাণৰ প্ৰথমখন খেল ড্ৰ’ত সমাপ্ত, আন মেচবোৰৰ ফলাফল কি হ’ল ?
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ সোমবাৰে পঞ্চম দিনটোত উৰুগুৱে ছৌদি আৰৱ, বেলজিয়ামে ইজিপ্ত, স্পেইনে কেপ ভাৰ্ডে আৰু ইৰাণ-নিউজিলেণ্ডৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল ৷
Published : June 16, 2026 at 12:14 PM IST
হায়দৰাবাদ : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ পঞ্চম দিনটো অতি ৰোমাঞ্চকৰ আছিল ৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ খেলি থকা সৰু দ্বীপৰাষ্ট্ৰ কেপ ভাৰ্ডে ইউৰোপীয় চেম্পিয়ন স্পেইনক গ’লবিহীন ড্ৰ’ কৰি ৰাখি এক চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল । গ্ৰুপ এইচত উৰুগুৱেইও ছৌদি আৰৱৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিব নোৱাৰিলে আৰু মেচখন ১-১ গ’লত সমাপ্ত কৰে । ইফালে ইজিপ্তই বেলজিয়ামৰ দৰে শক্তিশালী দল এটাক ১-১ গ’লত ড্র কৰি ৰাখিছিল ৷ ইফালে ২-২ গ’ল ড্ৰ’ত সমাপ্ত হয় ইৰাণ-নিউজিলেণ্ডৰ খেলখন ৷
ড্ৰ’ত সমাপ্ত ছৌদি আৰব আৰু উৰুগুৱেৰ খেলখন
It all ends level ⚖️#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 15, 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ এইচত ছৌদি আৰব আৰু উৰুগুৱেৰ মাজত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখন দুয়োপক্ষৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনৰ পিছতো ১-১ গ’লত ড্ৰ’ত সমাপ্ত হয় । মিয়ামি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা খেলখনত দুয়োটা দলে এটাকৈ পইণ্ট লাভ কৰে ।
ছৌদি আৰবে আৰম্ভণিৰে পৰা আক্ৰমণ চলাই প্ৰথমাৰ্ধত অগ্ৰগতি লাভ কৰে । ৪১ মিনিটত ছৌদি আৰৱৰ আব্দুল্লা আল মাৰীয়ে প্ৰথমটো গ’ল কৰি উৰুগুৱেক স্তম্ভিত কৰি তোলে ।
ইয়াৰ পিছতে উৰুগুৱেই দ্বিতীয়াৰ্ধত প্ৰত্যাক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰে আৰু ৮০ মিনিটত মেক্সি আৰাউচোৰ গ’লেৰে খেলখন ১-১ গ’লত সমতালৈ আনে । ইয়াৰ পিছত দুয়োটা দলে গ’ল কৰাত ব্যৰ্থ হয় আৰু খেলখন ড্ৰ’ হয় ।
বেলজিয়ামক প্ৰত্যাহ্বান ইজিপ্তৰ
A hard-fought draw. 😤#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
গ্ৰুপ জিত ইজিপ্তে বেলজিয়ামক কঠিন যুঁজ দি ১-১ গ’লত ড্ৰ’ কৰে । খেলখনৰ ১৯ মিনিটত মহম্মদ ছালাহৰ দ্ৰুত গতিৰ সহায়ত ইমাম আছৌৰে ইজিপ্তক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেৰিয়াৰৰ এইটোৱেই আছিল তেওঁৰ প্ৰথম গ’ল ।
ইজিপ্তে দীঘলীয়া সময় এই অগ্ৰগতি অব্যাহত বজাই ৰাখি বেলজিয়ামক চাপত ৰাখে ৷ কিন্তু ৬৬ মিনিটত থমাছ মেউনিয়েৰৰ বিপজ্জনক ক্ৰছত বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে ডিফেণ্ডাৰ মহম্মদ হানীয়ে বলটো নিজৰ গ’ললৈ মাৰে আৰু বেলজিয়ামে সমতা স্থাপন কৰে ।
বিশ্বকাপৰ অভিষেক মেচতেই চৰ্চিত কেপ ভাৰ্ডে
সোমবাৰে আটাইতকৈ চৰ্চিত মেচখন আছিল গ্ৰুপ এইচত স্পেইন আৰু কেপ ভাৰ্ডেৰ মাজত হোৱা খেলখন ।
প্ৰায় ৫ লাখ লোকৰ সৰু দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ কেপ ভাৰ্ডে প্ৰথমখন বিশ্বকাপ মেচত আগবঢ়োৱা প্ৰদৰ্শনে সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তোলে ৷ কেপ ভাৰ্ডেই খিতাপৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী স্পেইনক ০-০ গ’লত ড্ৰ’ কৰি ৰাখে ।
এই ঐতিহাসিক ফলাফলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নায়ক আছিল ৪০ বছৰীয়া গ’লৰক্ষক ভোজিনহা ৷ ভোজিনহাই গোটেই মেচখনতে কেইবাটাও গ’ল প্ৰতিৰোধ কৰি স্পেইনৰ তাৰকা খেলুৱৈসকলক গ’ল দিয়াৰ সুযোগৰ পৰা বঞ্চিত কৰে ।
২-২ গ’লত সমতা স্থাপন ইৰাণ-নিউজিলেণ্ডৰ
It ends in a draw. 🟰#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2026
লছ এঞ্জেলছৰ ছ’ফি ষ্টেডিয়ামত ইৰাণ আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ জি খেলখনত দুয়োটা দলে জয়ৰ বাবে কঠোৰ যুঁজ দিছিল যদিও অৱশেষত মেচখন ২-২ গ’লত ড্ৰ’ত শেষ হয়।
মেচৰ আৰম্ভণিতে এলিজাই সপ্তম মিনিটত এটা গ’ল দি নিউজিলেণ্ডক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । ইৰাণে বহু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ৰমিন ৰেজাইয়ানৰ গ’লৰ সহায়ত ৩২ মিনিটত সমতা স্থাপন কৰে । ৫৫ মিনিটত এলিয়াই আন এক উজ্জ্বল গ’ল দি নিউজিলেণ্ডক পুনৰ আগুৱাই লৈ যায় ।
পিছ পৰি থকাৰ পাছত ইৰানে তীব্ৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি ৬৪ মিনিটত ২-২ গ’লত সমতা স্থাপন কৰে । ইৰাণে মহম্মদ মহেবীৰ গ’লেৰে সমতা স্থাপন কৰে । খেলখনৰ অন্তিম মুহূৰ্তত ইৰাণে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ সুযোগ পাইছিল যদিও নিউজিলেণ্ডৰ শক্তিশালী ডিফেন্সে ইৰাণক ৰখাই দিছিল ।