সম্পূৰ্ণ পইণ্ট অৰ্জনত ব্য়ৰ্থ ইংলেণ্ড, লক্ষ্যৰ দিশত আৰু এখোজ কলম্বিয়া-ক্ৰ'ৱেচিয়াৰ

সম্পূৰ্ণ পইণ্ট অৰ্জনত ব্য়ৰ্থ ইংলেণ্ড, লক্ষ্যৰ দিশত আৰু এখোজ কলম্বিয়া-ক্ৰ'ৱেচিয়াৰ
ঘানাৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰ' ইংলেণ্ডৰ । পানামাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰ'ৱেচিয়াৰ জয় । কলম্বিয়াৰ ১-০ গ’লত জয়লাভ ।
By ANI
Published : June 24, 2026 at 3:03 PM IST
মেছাচুচেটছ (আমেৰিকা) : ফিফা বিশ্বকাপৰ গ্রুপ 'এল'ৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচত ইংলেণ্ডে সম্পূৰ্ণ পইণ্ট অৰ্জনত ব্য়ৰ্থ হয় । ক্ৰ'ৱেচিয়াৰ বিৰুদ্ধে ৪-২ গ'লত জয়লাভ কৰাৰ পিছত এই মেচখনত দলটোৱে দুৰ্দান্ত খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও ইংলেণ্ডে লাখ লাখ অনুৰাগীক হতাশ কৰিলে । ঘানাৰ বিৰুদ্ধে দলটোৱে ড্ৰ' খেলিলে ।
মঙলবাৰে ব'ষ্টন ষ্টেডিয়ামত আয়োজিত এই মেচখনত কার্লোছ কুইৰ'জৰ দলটোৱে সুন্দৰ ৰক্ষণাত্মক খেল প্ৰদৰ্শন কৰি থমাছ টুচেলৰ দলটোক শ'লঠেকত পেলাবলৈ সক্ষম হয় । ঘানাৰ দলটোৱে উজ্জীৱীত খেল প্ৰদৰ্শন ইংলেণ্ডৰ গতি স্তব্ধ কৰে । আৰম্ভণিৰে পৰাই ইংলেণ্ডে আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ঘানাৰ ৰক্ষণাত্মক খেলে এই গতি মন্থৰ কৰে । আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাৰ পাছতো ইংলেণ্ডে প্রথমার্ধত ঘানাৰ গ'লৰক্ষক বেঞ্জামিন আছাৰেলৈ কম শ্বটহে নিক্ষেপ কৰিব পাৰিছিল ।
দ্বিতীয়ার্ধত টুচেলে কৌশলগত পৰিৱৰ্তনেৰে প্ৰত্য়ুত্তৰ দিবলৈ বুকায়ো ছাকা, মার্কাছ ৰেছফৰ্ড আৰু এবেৰেচি ইজেক খেলপথাৰত নমাই যদিও তেওঁলোকো সফল নহ'ল । ইংলেণ্ডৰ মেচখনৰ সর্বোত্তম সুযোগ লাভ কৰিছিল ৮৭ মিনিটত ।
পানামাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰ'ৱেচিয়াৰ জয় :
আনহাতে কানাডাত অনুষ্ঠিত আন এখন মেচত ক্ৰ'ৱেচিয়াই এন্টে বুডিমিৰৰ সহায়ত পানামাৰ বিৰুদ্ধে ১-০ গ'লত গুৰুত্বপূৰ্ণ জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মঙলবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ 'এল'ৰ মেচখনত ১-০ গ'লত জয়লাভ কৰি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখে । উল্লেখ্য় যে ক্ৰ'ৱেচিয়াই প্ৰথমখন মেচত ইংলেণ্ডৰ হাতত ৪-২ গ'লৰ ব্য়ৱধানত পৰাস্ত হৈছিল ।
ক্ৰ'ৱেচিয়াই প্ৰথম মেচত পৰাজয়ৰ পিচত এই মেচখন আৰম্ভ কৰে সতর্কতাৰে । মিডফিল্ডত পানামাক সংগঠিত হোৱা দেখা গৈছিল যদিও ক্র'ৱেচিয়াই সুযোগ বিচাৰি আছিল । প্রথমার্ধত পানামাই সৰ্বোত্তম সুযোগ ২৩ মিনিটত লাভ কৰিছিল । পানামাৰ জোচে লুইছ ৰড্রিগেজে শক্তিশালী হেডাৰেৰে চেষ্টা চলাই যদিও গ'লৰক্ষক ডমিনিক লিভাকোভিচে চমৎকাৰী ছেভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । প্রশিক্ষক ব্লাটকো ডালিচৰ কৌশলগত পৰিৱৰ্তনৰ পিছত ক্ৰ'ৱেচিয়াই বিৰতিৰ পিছতেই অধিক আক্রমণাত্মক হৈ পৰে । এন্টে বুডিমিৰে ৫৪ মিনিটত ক্র'ৱেচিয়াক অগ্ৰগতি দিয়ে ।
কলম্বিয়াৰ ১-০ গ’লত জয়লাভ :
মেক্সিকোত অনুষ্ঠিত আন এখন মেচত কংগোৰ বিৰুদ্ধে ১-০ গ’লত জয়লাভ কৰে কলম্বিয়াই । মঙলবাৰে নিশা কংগোৰ বিৰুদ্ধে ডেনিয়েল মুনোজৰ দৰ্শনীয় খেলেৰে ১-০ গ’লত জয়লাভ কৰি বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশৰ বাবে এঢাপ আগুৱালে কলম্বিয়াই । প্ৰথম ২০ মিনিটত ৫টা কঠিন ছেভ কৰা কংগোৰ গ’লৰক্ষক লিয়নেল ম্পাছিৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শনে কলম্বিয়াৰ দলটোক বাধা দিয়াৰ পাছত ৭৬ মিনিটত মুনোজে এই বেহু ভেদ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
উল্লেখ্য় যে কংগোৱে ৫২ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰথমটো বিশ্বকাপৰ আৰম্ভণি কৰিছিল পর্তুগালৰ বিৰুদ্ধে । এই মেচখনত দলটোৱে ১-১ গ’লত ড্র’ খেলিবলৈ সক্ষম হৈছিল । গ্ৰুপ 'কে'ৰ দুখন মেচৰ পৰা কলম্বিয়াই ৬ পইণ্ট লাভ কৰিছে ।
২০২২ চনৰ বিশ্বকাপৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন নকৰা কলম্বিয়াই ব্ৰাজিল আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ পিছতে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দলৰ ভিতৰত তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ স্থান লাভ কৰি বিশ্বৰ ১১ নম্বৰ স্থানত আছে । ইপিনে, ইব’লাৰ বাবে নিষেধাজ্ঞা থকাত কংগোৰ বহু অনুৰাগীয়ে খেলপথাৰত মেচখন উপভোগৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় ।
লগতে পঢ়ক:দুৰ্দান্ত পৰ্তুগাল, ৫-০ গ’লত পৰাস্ত উজবেকিস্তান, দুটা গ’লেৰে অভিলেখ ৰোনাল্ডোৰ
অপ্ৰতিৰোধ্য আৰ্লিং হালেণ্ডৰ অভিলেখেৰে চেনেগালক ৩-২ গ’লত হৰুৱালে নৰৱেই