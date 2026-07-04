প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত ইজিপ্ত, ঘানাক পৰাস্ত কৰি কলম্বিয়াৰ চমক
কলম্বিয়াই ২০১৪ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
Published : July 4, 2026 at 11:47 AM IST
হায়দৰাবাদ: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিছে কলম্বিয়াই । শুকুৰবাৰে কলম্বিয়াই ৩২ ৰাউণ্ডৰ মেচখনত পৰাস্ত কৰে ঘানাক । এতিয়া এই দলটোৱে ১৬ ৰাউণ্ডক ছুইজাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অৱতাৰ্ণ হ'ব । ঘানাৰ বিৰুদ্ধে অনুষ্ঠিত মেচখনত কলম্বিয়াই ১৪ মিনিটতে দিয়া গ'লটোৰে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
এই মেচখনৰ ১৪ মিনিটত মিডফিল্ডাৰ ঝোন আৰিয়াছে কলম্বিয়াৰ হৈ একমাত্ৰ গ’লটো দিয়ে । পৰৱৰ্তী সময়ত কলম্বিয়াই খেলখনত সেই অগ্ৰগতি ধৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় । উল্লেখ্য় যে এইটোৱেই আছিল কলম্বিয়াৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ৰ জয় । এই দলটোৱে ২০১৪ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰাজিলত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাখনত কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল ।
🎟️ Switzerland punches its ticket to the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 3, 2026
কানছাছ চিটিৰ এৰোহেড ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত মেচখনৰ বেছিভাগ সময় দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দলটোৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তাৰকা ফৰৱাৰ্ড ঝন কৰ্ডোবাৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আঘাতৰ পিচতো দলটোৱে ৩১.১ ডিগ্ৰী চেলছিয়াছতো ক্লান্তিবোদ কৰা নাছিল । মেচখনত ঘানাৰ গ’লৰক্ষক লৰেন্স আটি জিগিয়ে তিনিটা দৰ্শনীয় ছেভ কৰে । কলম্বিয়াৰ আধিপত্য ইমানেই স্পষ্ট আছিল যে ঘানাই গ’লত এটাও শ্বট ল’ব নোৱাৰিলে । প্ৰবীণ প্লেমেকাৰ জেমছ ৰড্ৰিগেজে দশমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপত আৰম্ভণি কৰে ।
Colombia claim the last spot in the Round of 16 👊#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত ইজিপ্ত :
ফিফা বিশ্বকাপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নকআউট জয় নিশ্চিত কৰি ইজিপ্তে ইতিহাস ৰচনা কৰে । মেচখন ১-১ গ’লত ড্ৰ’ত সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত পেনাল্টি শ্বুটআউটত অষ্ট্ৰেলিয়াক ৪-২ গ’লত পৰাস্ত কৰি প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
🇨🇴 Colombia have qualified for the Round of 16!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026
ইয়াৰ পূৰ্বে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ইজিপ্তে বিশ্বকাপত প্ৰথমটো জয়লাভ কৰিছিল । অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাস্ত কৰি ১৬ ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে । এতিয়া দলটোলে লিয়নেল মেছিৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ মুখামুখি হ'ব । এইবাৰকে ধৰি তৃতীয়বাৰৰ বাবে অষ্ট্ৰেলিয়াই গ্ৰুপ পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰি বিশ্বকাপত তিনিখন নকআউট মেচ খেলিছিল । ২০০৬ চনত ইটালীৰ বিৰুদ্ধে ১-২, ২০২২ চনত আৰ্জেণ্টিনাৰ বিৰুদ্ধে ১-২ আৰু এইবাৰ ইজিপ্তৰ বিৰুদ্ধে ৪-২ গ'লৰ ব্য়ৱধানত পৰাজিত হয় ।
ইজিপ্তে ১৩ মিনিটত ইমাম আশ্বুৰৰ গ’লৰ জৰিয়তে অগ্ৰগতি লাভ কৰে যদিও দ্বিতীয়াৰ্ধত ৫৫ মিনিটত মহম্মদ হানিৰ নিজৰ গ’লে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তীব্ৰতৰ কৰি তোলে । নিৰ্ধাৰিত সময়ত মেচখন ড্ৰ' হোৱাত পেনাল্টিৰ সহায়ত ফলাফল নিৰ্ণয় কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক:ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: কথমপি জয়লাভ আৰ্জেণ্টিনাৰ, কেপ ভাৰ্ডেৰ স্বপ্নৰ দৌৰৰ অন্ত
বৃদ্ধঘোঁৰাৰ পিঠিত উঠি প্ৰি-কোৱাৰ্টাৰত পৰ্তুগাল, ৩-০ গ’লত স্পেইনৰ জয়