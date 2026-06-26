ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ইকুৱেডৰৰ হাতত পৰাস্ত জাৰ্মানী, কুৰাকাওৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয় আইভৰি কোষ্টৰ

ইকুৱেডৰে চাৰিবাৰৰ চেম্পিয়ন জাৰ্মানীক ২-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ৷ কুৰাকাওৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰি আইভৰি কোষ্টে ইতিহাস ৰচনা কৰে ৷

FIFA World Cup 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ (Reuters)
author img

By ANI

Published : June 26, 2026 at 7:26 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নিউ জাৰ্চী: ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ অন্তিমখন গ্ৰুপ E ৰ এখন মেচত ইকুৱেডৰে চাৰিবাৰৰ চেম্পিয়ন জাৰ্মানীক ২-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ৷ নিউয়ৰ্ক/নিউ জাৰ্চি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত খেলখনত বিজয়েৰে অন্তিম ৩২ টা দলৰ ভিতৰত স্থান দখল কৰিছে ইকুৱেডৰে ।

ইতিমধ্যে যোগ্যতা অৰ্জন কৰা জাৰ্মানীয়ে আক্ৰমণাত্মক আৰম্ভণি কৰিছিল, প্ৰথমাৰ্ধতেই গ’ল দি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল দলটোৱে ৷ ছানে ফ্ল’ৰিয়ান উইৰ্টজৰ এটা পাছ সুন্দৰভাৱে গ’ললৈ ৰূপান্তৰিত কৰে । বক্সৰ ভিতৰত অৱস্থান কৰি ছানে শান্তভাৱে বলটো ইকুৱেডৰৰ গ’লৰক্ষক হাৰ্নান গালিণ্ডেজৰ কাষেৰে স্লট কৰি গ’ল দিবলৈ সক্ষম হয় ।

FIFA World Cup 2026
ইকুৱেডৰৰ হাতত পৰাস্ত জাৰ্মানী (Reuters)

উল্লেখযোগ্য যে এই গ’লটো জাৰ্মানীৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ ইতিহাসত দ্বিতীয় দ্ৰুততম গ’ল আছিল, অপ্টাজোৰ এক্স হেণ্ডেলৰ মতে মাত্ৰ ১.৪৯ মিনিটতে এই গ’লটো হৈছিল।জাৰ্মানীয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ পিছতো ইকুৱেডৰে আক্ৰমণ কৰিবলৈ এৰি দিয়া নাছিল । এই বিপৰ্যয়ৰ পিছত কষ্টেৰে থিতাপি লৈ তেওঁলোকে তীব্ৰতা আৰু বিশ্বাসেৰে প্ৰতিযোগিতাখনলৈ উভতি আহিবলৈ যুঁজিছিল ৷ নৱম মিনিটত নীলছন এংগুলোৱে মিডফিল্ডত দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ষ্ট্ৰাইক মুকলি কৰি স্ক’ৰত সমতা স্থাপন কৰে ।

প্ৰথমাৰ্ধত স্ক’ৰ ১-১ হৈ থাকিল, ইকুৱেডৰে আত্মবিশ্বাস লাভ কৰিলে কাৰণ তেওঁলোকে জাৰ্মানীৰ গতিৰ সৈতে গতি মিলাইছিল ৷ ৭৭ মিনিটত এই নিৰ্ণায়ক মুহূৰ্ত আহিল । সোঁফালৰ কোণৰ পৰা কেভিন ৰড্ৰিগেজে বলটো গ’লৰ ওপৰেৰে ফ্লিক কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ গ’ল অৰ্জন কৰে ।

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ ৰ অন্তিমখন গ্ৰুপ E মেচত ২৫ জুন বৃহস্পতিবাৰে (স্থানীয় সময় অনুসৰি) কুৰাকাওৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয়লাভ কৰি আইভৰি কোষ্টে ইতিহাস ৰচনা কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ত নিজৰ স্থান নিশ্চিত কৰে ।

নিকোলাছ পেপেৰ নিৰ্ণায়ক দুটা গ’লে লেছ এলিফেণ্টছক গ্ৰুপ E ত দ্বিতীয় স্থানলৈ লৈ যায়, যাৰ ফলত কুৰাকাওৰ উৎসাহী অভিষেক অভিযানৰ অন্ত পৰে ৷

আইভৰি কোষ্টে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে খেল আৰম্ভ কৰিছিল, আৰম্ভণিৰে পৰাই দখল নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল । সপ্তম মিনিটত তেওঁলোকৰ আৰম্ভণিৰ আধিপত্যই ফল দিলে যেতিয়া মিডফিল্ডৰ মাজেৰে এটা তৰল গতিৰে পেপেৰ বাবে ঠাই মুকলি হ’ল, যিয়ে নিখুঁত পাছৰ প্ৰতি আটাইতকৈ দ্ৰুত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শান্তভাৱে কুৰাকাওৰ গ’লৰক্ষক এলয় ৰুমৰ কাষেৰে প্ৰথমটো গ’ল দিয়ে ।

FIFA World Cup 2026
কুৰাকাওৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয় আইভৰি কোষ্টৰ (Reuters)

নকআউটৰ আশা জীয়াই ৰাখিবলৈ জয়ৰ প্ৰয়োজন হোৱা কুৰাকাওৱে আইভৰি কোষ্টৰ তীব্ৰতাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিছিল । জুৰিয়েন গাৰীৰ দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ প্ৰচেষ্টাকে ধৰি কেইটামান মুহূৰ্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছতো তেওঁলোকে অউছমেন ডাইঅ’মাণ্ডে আৰু অডিলন কছ’ন’ৱে মাৰ্শ্বাল কৰা অনুশাসিত আইভৰিভৰিয়ান ডিফেন্স ভাঙিবলৈ অসুবিধা পাইছিল ।

বিৰতিৰ পিছত আইভৰি কোষ্টে খেলৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰি কুৰাকাওৰ আক্ৰমণাত্মক বিকল্প বন্ধ কৰি মিডফিল্ডত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰে । ৬৪ মিনিটত তেওঁলোকৰ স্থিৰতাই পুনৰ নিৰ্ণায়ক বুলি প্ৰমাণিত হয় । পেপেই বক্সৰ প্ৰান্তত এটা শক্তিশালী ষ্ট্ৰাইক মুকলি কৰে যি গ’ললৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু আইভৰি কোষ্টে প্ৰথমবাৰলৈ নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷

লগতে পঢ়ক: বিশ্বকাপত বেজালি ! সঁচাকৈয়ে হেৰী কেনৰ ওপৰত তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ কৰা হৈছিল? বেজ বনছামৰ দাবী ভাইৰেল

TAGGED:

ফিফা বিশ্বকাপ
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
ইকুৱেডৰ
আইভৰি কোষ্ট
FIFA WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.