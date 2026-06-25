বিশ্বকাপৰ সপ্তদশ দিন: পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত মৰক্কো-ব'ছনিয়া; গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত ব্ৰাজিল-ছুইজাৰলেণ্ড

বিশ্বকাপৰ সপ্তদশ দিন: পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত মৰক্কো-ব'ছনিয়া; গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত ব্ৰাজিল-ছুইজাৰলেণ্ড
২৫ জুনৰ চাৰিখন মেচত মৰক্কোৱে জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ব'ছনিয়াই প্ৰথমবাৰৰ বাবে নকআউট পৰ্যায়ত উপনীত হয় । ইফালে ব্ৰাজিল আৰু ছুইজাৰলেণ্ডেও পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে ।
Published : June 25, 2026 at 3:21 PM IST
গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেলৰ সমাপ্তি ঘটিবলৈ আগবঢ়াৰ লগে লগে ফিফা বিশ্বকাপৰ উত্তেজনা তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে । ইতিমধ্যে বহুকেইটা দলে নিজ নিজ গ্ৰুপৰ পৰা ৰাউণ্ড অব ৩২লৈ উন্নীত হৈছে যদিও বহু দলৰ মাজত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱাৰ বাবে যুঁজ অব্যাহত আছে । প্ৰতিযোগিতাৰ সপ্তদশ দিনটোতো চাৰিখনকৈ প্ৰবল উত্তেজনা আৰু প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলৰ সাক্ষী হয় বিশ্বৰ ফুটবল অনুৰাগী । ২৫ জুনৰ (ভাৰতীয় সময়) চাৰিখন মেচৰ ফলাফল তলত উল্লেখ কৰা হ'ল ।
হেইটিৰ ঐতিহাসিক গ'লক পৰাস্ত কৰি অন্তিম ৩২ত স্থান লাভ মৰক্কোৰ
আটলাণ্টা : বুধবাৰে (স্থানীয় সময়) আটলাণ্টাত অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপৰ এখন থ্ৰিলাৰত মৰক্কোৱে ৪-২ গ’লত জয়লাভ কৰে । হাইটিৰ হাতত দুবাৰকৈ পৰাস্ত হোৱাৰ দুৱাৰদলিত উপনীত হোৱাৰ আশংকা অতিক্ৰম কৰি মৰক্কোৱে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰে । অৱশ্যে গ্ৰুপ চিত শীৰ্ষস্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হয় । গ্ৰুপটোত শীৰ্ষস্থানত আছে ব্ৰাজিল ।
আনহাতে, ৫২ বছৰ পিছত বিশ্বকাপৰ প্ৰথমটো গ’ল দি হাইটিয়ে চলিত বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় মাগে । অৱশ্যে পৰাস্ত হোৱাৰ পূৰ্বে ইয়াছিন ব’নো আৰু উইলছন ইচিড’ৰৰ দুটাকৈ গ'লে দলটোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰিছিল ।
আনহাতে, বিশ্বকাপত সমানসংখ্যক মেচত তৃতীয়টো গ’ল দিয়া আশ্ৰফ হাকিমি আৰু ইছমাইল চাইবাৰীয়ে অৰ্ধ বিৰতিৰ পূৰ্বে মৰক্কোৰ হৈ সমতা স্থাপন কৰে ।
ইয়াৰ পিছত ৩০ বছৰীয়া চুফিয়ানে ৰাহিমিয়ে তৃতীয়টো গ'ল দি মৰক্কোক অগ্ৰগতি প্ৰদান কৰে । আনহাতে, গেছিম ইয়াছিনে চতুৰ্থটো গ’ল দি মৰক্কোৰ বিজয়ত মোহৰ লগায়
কিন্তু গ’লৰ পাৰ্থক্যৰ বাবে গ্ৰুপত ব্ৰাজিলৰ পিছতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে মৰক্কোৱে । আনহাতে, সোমবাৰে ৰাউণ্ড অব ৩২ত নেদাৰলেণ্ড বা জাপানৰ বিৰুদ্ধে সম্ভাৱ্য মেচৰ বাবে মণ্টেৰেইলৈ ৰাওনা হ’ব ।
স্কটলেণ্ডক ৩-০ গ'লত পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থান ব্ৰাজিলৰ
মিয়ামি গাৰ্ডেন : ভিনিচিয়াছ জুনিয়ৰৰ চমকে ইয়াত অনুষ্ঠিত মেচখনত ব্ৰাজিলৰ জয়ৰ পথ সহজ কৰি তোলে ।
ভিনিচিয়াছে দলৰ হৈ দুটাকৈ গ’ল দিয়ে । বুধবাৰে (স্থানীয় সময়) পাঁচবাৰৰ বিশ্বকাপ চেম্পিয়ন ব্ৰাজিলে স্কটলেণ্ডক ৩-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপ চিৰ বিজয়ী হিচাপে নকআউট পৰ্যায়লৈ উন্নীত হয় ।
ব্ৰাজিলৰ তিনিওখন গ্ৰুপ মেচতে এটাকৈ গ’ল নিজৰ নামত থকা ভিনিচিয়াছে সপ্তম মিনিটত আৰু পুনৰ অৰ্ধ বিৰতিৰ ঠিক পূৰ্বে গ’ল দি নৰৱেৰ আৰ্লিং হালেণ্ড আৰু ফ্ৰান্সৰ কাইলিয়ান এমবাপেৰ চাৰিটা গ’লৰ সৈতে সমতা স্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে আৰ্জেণ্টিনাৰ লিঅ'নেল মেছিতকৈ এটা গ’লত পিছপৰি থাকে ।
আনহাতে, একেৰাহে ১৫ সংখ্যক বিশ্বকাপত নকআউট ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰা ব্ৰাজিলৰ হৈ মেথিউছ কুনহায়ো এটা গ’ল দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে মৰক্কোৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰুপৰ প্ৰথমখন মেচত ১-১ ব্যৱধানত ড্ৰ' খেলাৰ পিছত আৰু ২০০২ চনৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপ খিতাপ দখল কৰাৰ চাপত থকা ব্ৰাজিলে হাইটিৰ বিৰুদ্ধে ৩-০ গ’লত জয়লাভ কৰে । আনহাতে, এই বিজয়ৰ পিছত প্ৰশিক্ষক কাৰ্লো এন্সেল’টিয়ে কয় যে গ্ৰুপ পৰ্যায়ত দলটোৰ প্ৰদৰ্শনত ক্ৰমান্বয়ে উন্নতি ঘটা দেখা গৈছে ।
কাটাৰক পৰাস্ত কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ ব'ছনিয়াৰ
ছিয়াটল : বুধবাৰে (স্থানীয় সময়) গ্ৰুপ বিৰ অন্তিমখন মেচত ২০২২ চনৰ ফিফা বিশ্বকাপ আয়োজক কাটাৰক ৩-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি ব'ছনিয়া-হাৰ্জেগোভিনাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰে ।
ব'ছনিয়াই চাৰি পইণ্ট দখল কৰে । আনহাতে, মেচ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছত ফিফাই ঘোষণা কৰে যে দলটোৱে তৃতীয় স্থানৰ আঠটা দলৰ ভিতৰত অন্যতম দল হ’ব আৰু অন্তিম ৩২লৈ আগবাঢ়িব ।
ইফালে কাটাৰে ঠিক চাৰি বছৰ পূৰ্বৰ দৰে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পৰায়ে বিদায় ল'বলগীয়া হয় । কিন্তু ২০২২ চনত আয়োজক দল কাটাৰে কোনো পইণ্ট নোহোৱাকৈয়ে অভিযান শেষ কৰাৰ বিপৰীতে এইবাৰ এক পইণ্ট লাভ কৰি কিছু সান্ত্বনা লৈ ঘৰলৈ উভতিব ।
আনহাতে, ব'ছনিয়াৰ বিশ্বকাপৰ সৰ্বকনিষ্ঠ খেলুৱৈ ১৮ বছৰীয়া কেৰিম আলাজবেগোভিচৰ গ’ল আৰু কাটাৰৰ গ’লৰক্ষক মাহমুদ আবুনাডাৰ আত্মঘাতী গ’লে ইউৰোপীয় দলটোক শক্তিশালী স্থিতিত উপনীত কৰায় ।
অৱশ্যে কাটাৰে মেচখনত প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ ঝোৰদাৰ চেষ্টা চলায় । দলটোৰ সৰ্বাধিক মেচ খেলা খেলুৱৈ ৩৫ বছৰীয়া হাছান আল হাইডছে প্ৰথমাৰ্ধৰ শেষৰ ফালে এটা গ'ল দিয়ে । কিন্তু ইয়াৰ পাছতে এৰমিন মাহমিকে ৮০ মিনিটত একেৰাহে দ্বিতীয়খন মেচত গ’ল দি কাটাৰৰ জয়ৰ আশাত চেঁচাপানী ঢালে ।
গ্ৰুপ বিত শীৰ্ষস্থানত ছুইজাৰলেণ্ড, কানাডাৰ বিৰুদ্ধে ২-১ ব্যৱধানত জয়লাভ
ভেংকুৱাৰ : ইফালে ছুইজাৰলেণ্ডে ভেংকুৱাৰত অনুষ্ঠিত মেচত কানাডাৰ বিশ্বকাপ আয়োজনৰ উল্লাসক শীতন কৰি দিয়ে ।
বুধবাৰে ৰুবেন ভাৰ্গাছ আৰু জোহান মাঞ্জাম্বিৰ গ’লৰে কানাডাক ২-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি ছুইজাৰলেণ্ডে গ্ৰুপ বিত জয়লাভ কৰে । এতিয়া ছুইজাৰলেণ্ডে একেখন চহৰতে ২ জুলাইত তৃতীয় স্থানৰ শ্ৰেষ্ঠ আঠ দলৰ ভিতৰত এটা দলৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ড খেলাৰ পূৰ্বে এসপ্তাহ জিৰণি ল’ব ।
আনহাতে, গ্ৰুপৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ অৱনমিত হোৱা কানাডাই ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নকআউট ৰাউণ্ডত খেলিব । কিন্তু কানাডিয়ান দলটোৱে বুধবাৰে জয় বা ড্ৰ’ৰ আশা কৰিছিল, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ ৩২ ৰাউণ্ডৰ মেচখন ঘৰুৱা মাটিত খেলিব পাৰে ।
ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া দেওবাৰে গ্ৰুপ এৰ দ্বিতীয় স্থান দখল কৰা দলটোৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী মেচৰ বাবে কানাডাই কেলিফ'ৰ্ণিয়াৰ ইংলউড ভ্ৰমণ কৰিব ।
ইয়াৰ পূৰ্বে যোৱা বৃহস্পতিবাৰে কাটাৰৰ বিৰুদ্ধে ৬-০ গ’লৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰি কানাডাই বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন মেচত জয়লাভ কৰি পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ উন্নীত হোৱাৰ আশা সজীৱ কৰি ৰাখিছিল ।
বিশ্বকাপত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অংশগ্ৰহণ কৰা কানাডাই ব'ছনিয়াৰ বিৰুদ্ধে ২-২ গ’লত ড্ৰ’ কৰি প্ৰতিযোগিতাখনৰ আৰম্ভণি কৰিছিল ।