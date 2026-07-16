ফিফা বিশ্বকাপৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ বিশেষত্ব কি ?
সামৰণি অনুষ্ঠানত হলিউডৰ তাৰকা টম ক্ৰুজৰ লগতে আন আন চেলিব্ৰিটিসকলেও অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰি দৰ্শকক মোহাচ্ছন্ন কৰিব ।
Published : July 16, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : চাওঁতে চাওঁতে সমাপ্তিৰ দিশে আগবাঢ়িছে ফিফা বিশ্বকাপ । ছেমি ফাইনেলৰ পিছত এতিয়া তৃতীয়-চতুৰ্থ স্থানৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আৰু চূড়ান্ত মেচখন বাকী । ছেমি ফাইনেল দুখনৰ দৰেই ফাইনেল মেচখনো তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে । আনহাতে, চূড়ান্ত মেচৰ পূৰ্বে সামৰণী অনুষ্ঠানৰ দিশেও সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ।
ফিফাই ২০২৬ চনৰ বিশ্বকাপৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ বাবে এক অনন্য অনুষ্ঠান পৰিবেশনৰ বাবে সাজু হৈছে। উল্লেখ্য যে চলিত বিশ্বকাপ আছিল ফিফা বিশ্বকাপৰ প্ৰথম সংস্কৰণ, য’ত ৪৮টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰে । আনহাতে, আমেৰিকা, কানাডা আৰু মেক্সিকোৰ অভ্যৰ্থনাৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰাৰ পিছত এই প্ৰতিযোগিতাখনত এতিয়া অন্তিম চাৰিটা দলৰ খেল বাকী আছে ।
Opening the Final with a star-studded list of performers 🤩#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 14, 2026
১৫ জুলাই, বুধবাৰে (ভাৰতীয় সময় মতে নিশা ১২.৩০ বজাত) অনুষ্ঠিত ছেমিফাইনেলত স্পেইনে ফ্ৰান্সক ২-০ গ’লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে । আনহাতে, ১৬ জুলাই, বৃহস্পতিবাৰে (ভাৰতীয় সময় মতে নিশা ১২.৩০ বজাত) ইংলেণ্ড আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ মাজত অনুষ্ঠিত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলৰ অন্তত ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আৰ্জেণ্টিনাই খিতাপ দখলৰ বাবে অগ্ৰসৰ হৈছে । এতিয়া স্পেইন বনাম আৰ্জেণ্টিনাৰ তীব্ৰ গতিসম্পন্ন খেলৰ জৰিয়তে বিশ্ব ক্ৰীড়া মহাৰণৰ এখন উত্তেজনা ফাইনেল মেচ উপভোগৰ বাবে অনুৰাগীসকলে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছে ।
গ্ল’বেল মিউজিক আইকন জেনিফাৰ হাডছন, ৰবি উইলিয়ামছ আৰু আন বহুকেইগৰাকী কলা-কুশলীৰ সৈতে বলিউডৰ অভিনেতা টম ক্ৰুজে অংশগ্ৰহণ কৰিব । ফিফাৰ ঘোষণা অনুসৰি, সামৰণী অনুষ্ঠানত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৪৮টা দলৰ ফিফা বিশ্বকাপৰ তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা উদযাপনৰ বাবে সংগীত, সংস্কৃতি আৰু মনোৰঞ্জনৰ মিশ্ৰণ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । সৃষ্টিশীল দলটোৱে সংগীত, ভিডিঅ’ মণ্টেজ আৰু সাংস্কৃতিক উদযাপনৰ জৰিয়তে প্ৰতিযোগিতাখনৰ কাহিনী প্ৰতিফলিত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
সামৰণি অনুষ্ঠানত কোনে কোনে অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিব ?
ফাইনেল মেচৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অনুষ্ঠানত বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকিব টম ক্ৰুজ । লগতে একাডেমী বঁটা বিজয়ী গায়িকা জেনিফাৰ হাডছনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত পৰিবেশন কৰিব । সামৰণী অনুষ্ঠানত উপস্থিতি নিশ্চিত কৰা আন আন কলা-কুশলীসকলৰ ভিতৰত আছে ৰবি উইলিয়ামছ, ইটালীৰ ৰেকৰ্ডিং শিল্পী লৌৰা পাউচিনি, আমেৰিকাৰ গায়িকা নিকোল শ্বাৰজিংগাৰ আৰু ইণ্টাৰনেট চেন্সেচন আইশ্ব’স্পীডৰ দৰে মহান তাৰকা ।
হাফ টাইমৰ সময়ত পৃথক অনুষ্ঠান
অনুষ্ঠানৰ তালিকাত চূড়ান্ত মেচৰ অৰ্ধ বিৰতিৰ সময়ত তাৰকাৰে ভৰা এক সুকীয়া অনুষ্ঠানো আছে । গ্ল’বেল মিউজিক আইকন বিটিএছ, মেডোনা, শ্বাকিৰা আৰু জাষ্টিন বিবাৰে ১১ মিনিটৰ এক অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিব । আশা কৰা হৈছে যে তেওঁলোকৰ সমন্বিত অনুষ্ঠানে ফাইনেল মেচ উপভোগ কৰিবলৈ ষ্টেডিয়ামত উপস্থিত থকা দৰ্শকসকলক মোহিত কৰিব । শ্ব’টোত কল্ডপ্লেৰ সৈতে বাৰ্না বয়, পৰিচালক গুস্তাভো ডুডামেল আৰু গ্ৰেমী বঁটাৰ বাবে মনোনীত কোৱাৰেৰ দৰে তাৰকায়ো অনুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিব ।
কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান ?
চূড়ান্ত মেচৰ আৰম্ভণিৰ ৯০ মিনিট পূৰ্বে সামৰণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব । উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে স্পেইনে এবাৰ বিশ্বকাপ ট্ৰফী লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আৰ্জেণ্টিনাই তিনিবাৰকৈ চেম্পিয়ন খিতাপ দখল কৰিছে ।