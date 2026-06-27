ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ক্ষুদ্ৰ দেশ কেপ ভাৰ্ডে নকআউটত; শুকুৰবাৰৰ মেচৰ ফলাফল জানো আহক
কেপ ভাৰ্ডেৰ স্বপ্নৰ দৌৰ অব্যাহত, বিশ্বকাপৰ নকআউট ৰাউণ্ডত আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে প্ৰৱেশ । শীৰ্ষ ৰেংকিঙৰ উৰুগুৱেৰ আগতীয়া প্ৰস্থান ।
Published : June 27, 2026 at 2:50 PM IST
চলিত ফিফা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেল প্ৰায় অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পৰা ১২টা গ্ৰুপৰ ২টাকৈ ২৪টা আৰু তৃতীয় স্থানৰ শীৰ্ষ ৮টা দল মিলি মুঠ ৩২টা দলে নকআউট পৰ্যায়লৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব । শুকুৰবাৰৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচৰ ফলাফলৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাও আহক :
কেপ ভাৰ্ডেৰ স্বপ্নৰ দৌৰ অব্যাহত, বিশ্বকাপৰ নকআউট ৰাউণ্ডত আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে প্ৰৱেশ
Iran advance if any one of these happens: Ghana beat Croatia, Austria beat Algeria, or Uzbekistan draw with or beat DR Congo. Iran are eliminated only if Croatia and Algeria both get at least a draw and DR Congo win. pic.twitter.com/TwiWh54ZkK— Sparked Sports (@SparkedSportsHQ) June 27, 2026
হিউষ্টন : শুকুৰবাৰে নিশা চৌদি আৰবৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ হোৱাৰ পিছত কেপ ভাৰ্ডেয়ে বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ড্ৰ’ৰে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ এক অসম্ভৱ দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰি নকআউট ৰাউণ্ডত স্থান অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
ফুটবলৰ আটাইতকৈ অভিজাত মঞ্চত অভিষেক ঘটোৱা আফ্ৰিকাৰ পশ্চিম উপকূলৰ সৰু দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনে ইতিমধ্যে ২০১০ চনৰ চেম্পিয়ন স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ খেলিছিল আৰু তাৰ পিছত উৰুগুৱেৰ বিৰুদ্ধে ২-২ গ’লৰ ফলাফল লাভ কৰিছিল ।
শুকুৰবাৰে নিশা উৰুগুৱেক পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপত জয়লাভ কৰা স্পেইনৰ পিছতে তিনিটা পইণ্টেৰে কেপ ভাৰ্ডেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে ।
৩ জুলাইত কেপ ভাৰ্ডেৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপৰ বর্তমানৰ চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ মেচ মিয়ামিত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
তিনিওখন গ্ৰুপ মেচতে ড্ৰ’ খেলিলে সাধাৰণতে এনেকুৱা ডাঙৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱাৰ নিশ্চয়তা নাথাকে । কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও দলে এই কাম কৰিছে । যেনে ১৯৫৮ চনত ৱেলছ, ১৯৯০ চনত আয়াৰলেণ্ড আৰু নেদাৰলেণ্ড, ১৯৯৮ চনত চিলিয়ে ইতিমধ্যে এই মেজিক ৰৰিছে । অৱশ্যে ২০১০ চনৰ বিশ্বকাপত নিউজালেণ্ডেও তিনিখন মেচত ড্ৰ’ খেলিছিল যদিও তেওঁলোক বাহিৰ হৈছিল ।
মেচখনত ৫০ মিনিটত কেপ ভাৰ্ডেয়ে গ’ল দিয়াৰ সুযোগ পাইছিল যদিও দূৰৈৰ পৰা কেভিন পিনাৰে লোৱা শ্বট গ'লবাৰৰ ঠিক ওপৰেৰে পাৰ হৈ যায় । ৭৪ মিনিটত বক্সৰ মাজৰ পৰা আন এক সুযোগ লাভ কৰে যদিও লাৰোছ ডুয়াৰ্টেৰ শ্বটটো গ’লৰক্ষক মহম্মদ আল অ’ৱেইছে প্ৰতিহত কৰে ।
অন্তিম ছেকেণ্ডত গ’ল দিয়াৰ শেষ সুযোগ আহে যেতিয়া নুনো দা কোষ্টাই বক্সৰ মাজৰ পৰা বাওঁফাললৈ শ্বট পঠিয়াই দিয়ে ৷
কিন্তু তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কোনো গুৰুত্ব নাছিল । কাৰণ ৰেফাৰীৰ চূড়ান্ত হুইচেল বাজি উঠে ।
বেলজিয়াম-ইজিপ্ত ৰাউণ্ড অব ৩২ত; ভিএআৰ কলত ইৰাণৰ আশাত চেঁচাপানী
A final look at Group G 🔎#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 27, 2026
হায়দৰাবাদ : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ জিৰ এখন মেচত বেলজিয়ামে নিউজীলেণ্ডক ৫-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি ৰাউণ্ড অব ৩২ত প্ৰৱেশ কৰিছে । আনহাতে, গ্ৰুপ জিৰ আন এখন ৰোমাঞ্চকৰ মেচত ইৰাণ আৰু ইজিপ্তে ১-১ গ’লত ড্ৰ’ খেলে । মেচখনত এটা বিতৰ্কিত অফছাইডো আছিল । এতিয়া তিনিখন মেচৰ পৰা ৫ পইণ্ট লাভ কৰি বেলজিয়ামে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ উন্নীত হোৱাৰ বিপৰীতে ইজিপ্তেও ৫ পইণ্ট লাভ কৰি নকআউটত প্ৰৱেশ কৰিছে ।
আনহাতে, ইৰাণে নকআউটত প্ৰৱেশৰ বাবে তৃতীয় স্থানৰ দল হিচাপে মৰ্যাদা লাভৰ অপেক্ষাত আছে । উল্লেখ্য যে ইজিপ্তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ নকআউটত উপনীত হৈছে ।
তৃতীয় স্থানৰ মুঠ আঠটা দলে ৰাউণ্ড অব ৩২লৈ উন্নীত হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত ইৰাণৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা বিবেচনা কৰিলে ইয়াৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল । অতিৰিক্ত সময়ত গ’ল দি হয়তো ইৰাণে নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰিলেহেঁতেন । কিন্তু বিতৰ্কিত অফছাইডৰ বাবে গ’লটো বাতিল কৰা হয় । যাৰবাবে ইৰাণে এতিয়া নকআউটত স্থান লাভৰ নিশ্চিতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে ।
ইৰাণৰ হৈ অতিৰিক্ত সময়ত ৰমিন ৰেজাইয়ানে এটা গ’ল দিয়ে । কিন্তু ভিএআৰত গ’লটো অফছাইড বুলি ৰায় দিয়ে আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বহু লোকে এই সিদ্ধান্তত স্তম্ভিত হৈ পৰাত মেচখন বিতৰ্কিত হৈ পৰে ।
ইৰাণে কেনেকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে ?
ইৰাণে তৃতীয় স্থানৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাগ্য এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত নাই, বৰঞ্চ আন দলৰ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব ।
ইৰাণ বৰ্তমান তৃতীয় স্থানৰ শ্ৰেষ্ঠ দলৰ ৰেংকিঙত ষষ্ঠ স্থানত আছে । মুঠ আঠটা দল ৰাউণ্ড অব ৩২লৈ যাব । আনহাতে, এতিয়াও তিনিটা গ্ৰুপৰ খেল সমাপ্ত হ’বলগীয়া আছে । তেনে ক্ষেত্ৰত আন দলে যদি ইৰাণতকৈ তুলনামূলকভাৱে বেয়া খেলে তেন্তে ইৰাণ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰে । বৰ্তমান তিনি পইণ্ট, গ’লৰ ব্যৱধান শূন্য আৰু তিনিটা গ’লেৰে ইৰাণে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্ত পেলাইছে ।
যদিহে আৰ্জেণ্টিনাই আলজেৰিয়াক পৰাস্ত কৰে তেন্তে ইৰাণে পোনপটীয়াকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব । আন গ্ৰুপবোৰৰ অংক কিছু জটিল । উদাহৰণস্বৰূপে ঘানাই ক্ৰ’ৱেচিয়াক পৰাস্ত কৰিব লাগিব । আনহাতে, পানামাই ইংলেণ্ডৰ হাতত তিনি গ’লতকৈ অধিক ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিব লাগিব ।
যদিহে গ্ৰুপ জেত আলজেৰিয়া আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ খেল ড্ৰ’ হয়, কংগোৱে উজবেকিস্তানক পৰাস্ত কৰে আৰু ঘানাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰ’ৱেচিয়াই অন্ততঃ এটা পইণ্ট লাভ কৰে, তেন্তে ইৰাণ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হ’ব ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইজিপ্ত নকআউটত
ইৰাণৰ নিজৰ সম্ভাৱ্য বিজয়ী গ’লটো অস্বীকাৰ কৰাত হতাশ হৈ থকাৰ বিপৰীতে ইজিপ্তে ইতিহাসৰ চিত্ৰনাট্য লিখি প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ নকআউট পৰ্যায়লৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । গ্ৰুপ জিত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নকআউটত প্ৰৱেশ কৰে ইজিপ্ত । উল্লেখ্য যে ১৯৩৪ চনত প্ৰতিযোগিতাত অভিষেক ঘটোৱাৰ ৯২ বছৰৰ পাছত ইজিপ্তে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে । এতিয়ালৈকে দলটোৱে চাৰিবাৰ (১৯৩৪, ১৯৯০, ২০১৮ আৰু ২০২৬) বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
নিউজীলেণ্ডক মাধমাৰ বেলজিয়ামৰ
এল ট্ৰছাৰ্ডে দুটা গ’ল কৰাৰ বিপৰীতে কেভিন ডি ব্ৰুইন, ৰোমেলু লুকাকু আৰু এ ছালেমেকাৰছে এটাকৈ গ’ল দিয়ে । নিউজীলেণ্ডৰ হৈ ই জাষ্টীয়ে সান্ত্বনামূলক গ’লটো দিয়ে । নকআউটলৈ যোগ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ বেলজিয়ামৰ বাবে জয়ৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু পৰিস্থিতিয়ে যেতিয়া ইয়াক আটাইতকৈ বেছি দাবী কৰিছিল সেই সময়তে বেলজিয়াম উজলি উঠিছিল । এই জয়ৰ জৰিয়তে তিনিখন মেচৰ পৰা ৫ পইণ্ট আৰু +৪ গ’লৰ পাৰ্থক্যৰে বেলজিয়ামে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ।
গ'লৰক্ষকৰ ভুলৰ বাবে স্পেইনৰ হাতত পৰাস্ত হৈ বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় উৰুগুৱেৰ
গুৱাডালাজাৰা : শুকুৰবাৰে গ’লৰক্ষক ফাৰ্নাণ্ডো মুছলেৰাৰ আন এক ভুলৰ পিছত স্পেইনে উৰুগুৱেক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ শক্তিশালী দলটোক বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই দিয়ে ।
দুবাৰৰ চেম্পিয়ন উৰুগুৱে গ্ৰুপ এইচৰ তিনিখন মেচত এখনো মেচত জয়ৰ মুখ নেদেখাকৈ ঘৰলৈ উব। ইউৰোপীয় চেম্পিয়ন স্পেইনে ৭ পইণ্টেৰে গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰি অহা বৃহস্পতিবাৰে কেলিফ'ৰ্ণিয়াৰ ইংলউডত গ্ৰুপ জেৰ দ্বিতীয় স্থানৰ দল অষ্ট্ৰিয়া বা আলজেৰিয়াৰ সৈতে মুখামুখি হ’ব ।
গ'লৰক্ষক মুছলেৰাই পেনাল্টি এলেকাৰ ভিতৰৰ পৰা নিজৰ শ্বটটো সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পঠাব নোৱৰাৰ বাবে ৪২ মিনিটত আলেক্স বায়েনাই গ’ল দিয়ে । হাফটাইমত প্ৰশিক্ষক মাৰ্চেলো বিয়েলছাই তেওঁক খেলৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পূৰ্বে ৪০ বছৰীয়া মুছলেৰাৰ এইটো আছিল প্ৰতিযোগিতাখনৰ তৃতীয়টো ভুল ।
ফিফা ৰেংকিঙত ১৯ নম্বৰ স্থানত থকা উৰুগুৱে হৈছে এতিয়ালৈকে বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হোৱা সৰ্বোচ্চ ৰেংকিঙৰ দল ।
শুকুৰবাৰে গ্ৰুপৰ আনখন মেচত চৌদি আৰবৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ খেলা কেপ ভাৰ্ডেয়ে উৰুগুৱে আৰু চৌদি আৰব দুয়োটা দলতকৈ এটা পইণ্ট বেছিকৈ লাভ কৰি তিনি পইণ্টেৰে গ্ৰুপত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে । উৰুগুৱে তৃতীয় স্থান দখল কৰে যদিও তৃতীয় স্থানৰ শ্ৰেষ্ঠ আঠটা দলৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকে আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।
১৯৩০ আৰু ১৯৫০ চনত বিশ্বকাপ বিজয়ী উৰুগুৱেয়ে চৌদি আৰব আৰু কেপ ভাৰ্ডেৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰ’ খেলাৰ পিছত গ্ৰুপৰ অন্তিমখন মেচত অৱতীৰ্ণ হয় । কিন্তু এই মেচখনতো আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰাত বিফল হয় । ইফালে উৰুগুৱেৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰবীণ প্ৰশিক্ষক বিয়েলছাক লৈ খেলুৱৈসকল সুখী নহয় ।
আনহাতে, দ্বিতীয়টো বিশ্বকাপ খিতাপৰ বাবে অপেক্ষাৰত স্পেইনে কেপ ভাৰ্ডেৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ কৰি আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও চৌদি আৰবৰ বিৰুদ্ধে ৪-০ গ’লত জয়লাভ কৰি পৰৱৰ্তী মেচলৈ আহিছিল । ২০১০ চনত একমাত্ৰ খিতাপ জয় কৰাৰ পিছত লা ৰ’জাই ৰাউণ্ড অব ১৬ এতিয়ালৈকে অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাই ।
গুৱেৰ দুটা গ'লেৰে চেনেগালৰ বিশ্বকাপ জয়ৰ আশা সজীৱ
টৰণ্টো : বিশ্বকাপৰ মেচত পাঁচটা গ’ল দিয়া প্ৰথমটো আফ্ৰিকান দল হিচাপে পৰিগণিত হয় চেনেগাল । পেপ গুৱেইৰ এক আচৰিত দুটা গ'লৰ সহায়ত দলটোৱে শুকুৰবাৰে গ্ৰুপ আইৰ অন্তিমখন মেচত ১০ জনীয়া ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৫-০ গ’লত জয়লাভ কৰে ।
চেনেগালে তৃতীয় স্থানৰ আঠটা শ্ৰেষ্ঠ দলৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে অন্তিম ৩২লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি কৰে । কিয়নো দলটোৰ গ’লৰ পাৰ্থক্য তিনি পইণ্টৰ ভিতৰত সৰ্বোত্তম ।
আনহাতে, যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে এক কষ্টকৰ পথ অতিক্ৰম কৰি বিপুল হতাশজনক অভিযানৰ অন্তত ইৰাকে কোনো পইণ্ট নোহোৱাকৈয়ে ঘৰলৈ উভতে ।
চেনেগালে মেচখনৰ আৰম্ভণিতে আঘাত হানি গ’ল দিয়ে । কৰ্ণাৰৰ পৰা লাভ কৰা বল আব্দুল্লা চেকৰ হেডৰ ফলত হাবিব ডায়াৰাই সামান্য স্পৰ্শ কৰি বল গ'লপোষ্টৰ নেটলৈ পঠায় । যোৱা বছৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰীতি মেচত গ’ল দিয়াৰ পিছত এইটো হৈছে তেওঁ প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’ল ।
ইতিমধ্যে ইৰাকৰ প্ৰতিযোগীতত জীয়াই থকাৰ ক্ষীণ আশাই কেইমিনিটমানৰ পিছতে যেনে হাতুৰীৰ আঘাতৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।
ইৰাকৰ প্ৰশিক্ষক গ্ৰেহাম আৰ্নল্ডে ডিফেণ্ডাৰ ৰেবিন চুলাকাক আৰম্ভণিৰ লাইন আপলৈ আনিছিল যদিও তেওঁৰ অৱদান মাত্ৰ ১৩ মিনিটৰ বাবেহে আছিল ।
ইংলেণ্ডৰ ৰেফাৰী এণ্টনি টেইলৰে চেনেগালৰ তাবিজজনে গ’লত শ্বট লোৱাৰ সময়ত ছাডিঅ’ মেনেক ফাউল কৰাৰ বাবে ভিএআৰৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ পিছত তেওঁক ৰেড কাৰ্ড দিয়ে ।
বিশ্বকাপত এতিয়ালৈকে ৯ খন মেচৰ ভিতৰত এইখন আছিল আটাইতকৈ কম সময়ত ৰঙা কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন আৰু প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত চতুৰ্থখন দ্ৰুততম ৰঙা কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন ।
ইৰাকে বাকী অৰ্ধত এটাও সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে । আনহাতে, দলটোৰ এজন খেলুৱৈ কম থকাৰ সুবিধা থকাৰ পিছতো চেনেগালে মাত্ৰ এটা সুযোগহো গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইছমাইল জেকবছে বক্সৰ বাহিৰৰ পৰা লোৱা তীব্ৰ শ্বটে গ'লৰক্ষকক পৰাস্ত কৰে ।