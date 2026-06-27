ETV Bharat / sports

ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ক্ষুদ্ৰ দেশ কেপ ভাৰ্ডে নকআউটত; শুকুৰবাৰৰ মেচৰ ফলাফল জানো আহক

কেপ ভাৰ্ডেৰ স্বপ্নৰ দৌৰ অব্যাহত, বিশ্বকাপৰ নকআউট ৰাউণ্ডত আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে প্ৰৱেশ । শীৰ্ষ ৰেংকিঙৰ উৰুগুৱেৰ আগতীয়া প্ৰস্থান ।

FIFA 2026
শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ কেইখনমান মেচৰ মুহূৰ্ত (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 2:50 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

চলিত ফিফা বিশ্বকাপৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ খেল প্ৰায় অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ পৰা ১২টা গ্ৰুপৰ ২টাকৈ ২৪টা আৰু তৃতীয় স্থানৰ শীৰ্ষ ৮টা দল মিলি মুঠ ৩২টা দলে নকআউট পৰ্যায়লৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব । শুকুৰবাৰৰ গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ মেচৰ ফলাফলৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাও আহক :

কেপ ভাৰ্ডেৰ স্বপ্নৰ দৌৰ অব্যাহত, বিশ্বকাপৰ নকআউট ৰাউণ্ডত আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে প্ৰৱেশ

হিউষ্টন : শুকুৰবাৰে নিশা চৌদি আৰবৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ হোৱাৰ পিছত কেপ ভাৰ্ডেয়ে বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ড্ৰ’ৰে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ এক অসম্ভৱ দৌৰ সম্পূৰ্ণ কৰি নকআউট ৰাউণ্ডত স্থান অৰ্জন কৰা আটাইতকৈ সৰু দেশ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

FIFA 2026
হিউষ্টনত অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ এইচৰ মেচৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত চৌদি আৰবৰ আব্দুলেলা আলমৰী (৪)ৰ বিৰুদ্ধে বল নিয়ন্ত্ৰণৰ চেষ্টা কেপ ভাৰ্ডেৰ নুনো দা কোষ্টাৰ (২১) (AP)

ফুটবলৰ আটাইতকৈ অভিজাত মঞ্চত অভিষেক ঘটোৱা আফ্ৰিকাৰ পশ্চিম উপকূলৰ সৰু দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰখনে ইতিমধ্যে ২০১০ চনৰ চেম্পিয়ন স্পেইনৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ খেলিছিল আৰু তাৰ পিছত উৰুগুৱেৰ বিৰুদ্ধে ২-২ গ’লৰ ফলাফল লাভ কৰিছিল ।

শুকুৰবাৰে নিশা উৰুগুৱেক পৰাস্ত কৰি গ্ৰুপত জয়লাভ কৰা স্পেইনৰ পিছতে তিনিটা পইণ্টেৰে কেপ ভাৰ্ডেয়ে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে ।

৩ জুলাইত কেপ ভাৰ্ডেৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বকাপৰ বর্তমানৰ চেম্পিয়ন আৰ্জেণ্টিনাৰ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডৰ মেচ মিয়ামিত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

তিনিওখন গ্ৰুপ মেচতে ড্ৰ’ খেলিলে সাধাৰণতে এনেকুৱা ডাঙৰ ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱাৰ নিশ্চয়তা নাথাকে । কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও দলে এই কাম কৰিছে । যেনে ১৯৫৮ চনত ৱেলছ, ১৯৯০ চনত আয়াৰলেণ্ড আৰু নেদাৰলেণ্ড, ১৯৯৮ চনত চিলিয়ে ইতিমধ্যে এই মেজিক ৰৰিছে । অৱশ্যে ২০১০ চনৰ বিশ্বকাপত নিউজালেণ্ডেও তিনিখন মেচত ড্ৰ’ খেলিছিল যদিও তেওঁলোক বাহিৰ হৈছিল ।

মেচখনত ৫০ মিনিটত কেপ ভাৰ্ডেয়ে গ’ল দিয়াৰ সুযোগ পাইছিল যদিও দূৰৈৰ পৰা কেভিন পিনাৰে লোৱা শ্বট গ'লবাৰৰ ঠিক ওপৰেৰে পাৰ হৈ যায় । ৭৪ মিনিটত বক্সৰ মাজৰ পৰা আন এক সুযোগ লাভ কৰে যদিও লাৰোছ ডুয়াৰ্টেৰ শ্বটটো গ’লৰক্ষক মহম্মদ আল অ’ৱেইছে প্ৰতিহত কৰে ।

অন্তিম ছেকেণ্ডত গ’ল দিয়াৰ শেষ সুযোগ আহে যেতিয়া নুনো দা কোষ্টাই বক্সৰ মাজৰ পৰা বাওঁফাললৈ শ্বট পঠিয়াই দিয়ে ৷

কিন্তু তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ কোনো গুৰুত্ব নাছিল । কাৰণ ৰেফাৰীৰ চূড়ান্ত হুইচেল বাজি উঠে ।

বেলজিয়াম-ইজিপ্ত ৰাউণ্ড অব ৩২ত; ভিএআৰ কলত ইৰাণৰ আশাত চেঁচাপানী

হায়দৰাবাদ : ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ৰ গ্ৰুপ জিৰ এখন মেচত বেলজিয়ামে নিউজীলেণ্ডক ৫-১ গ’লত পৰাস্ত কৰি ৰাউণ্ড অব ৩২ত প্ৰৱেশ কৰিছে । আনহাতে, গ্ৰুপ জিৰ আন এখন ৰোমাঞ্চকৰ মেচত ইৰাণ আৰু ইজিপ্তে ১-১ গ’লত ড্ৰ’ খেলে । মেচখনত এটা বিতৰ্কিত অফছাইডো আছিল । এতিয়া তিনিখন মেচৰ পৰা ৫ পইণ্ট লাভ কৰি বেলজিয়ামে পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডলৈ উন্নীত হোৱাৰ বিপৰীতে ইজিপ্তেও ৫ পইণ্ট লাভ কৰি নকআউটত প্ৰৱেশ কৰিছে ।

আনহাতে, ইৰাণে নকআউটত প্ৰৱেশৰ বাবে তৃতীয় স্থানৰ দল হিচাপে মৰ্যাদা লাভৰ অপেক্ষাত আছে । উল্লেখ্য যে ইজিপ্তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ নকআউটত উপনীত হৈছে ।

তৃতীয় স্থানৰ মুঠ আঠটা দলে ৰাউণ্ড অব ৩২লৈ উন্নীত হ'ব । এই ক্ষেত্ৰত ইৰাণৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থা বিবেচনা কৰিলে ইয়াৰ সম্ভাৱনা উজ্জ্বল । অতিৰিক্ত সময়ত গ’ল দি হয়তো ইৰাণে নিজৰ স্থান সুৰক্ষিত কৰিলেহেঁতেন । কিন্তু বিতৰ্কিত অফছাইডৰ বাবে গ’লটো বাতিল কৰা হয় । যাৰবাবে ইৰাণে এতিয়া নকআউটত স্থান লাভৰ নিশ্চিতিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে ।

ইৰাণৰ হৈ অতিৰিক্ত সময়ত ৰমিন ৰেজাইয়ানে এটা গ’ল দিয়ে । কিন্তু ভিএআৰত গ’লটো অফছাইড বুলি ৰায় দিয়ে আৰু ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ বহু লোকে এই সিদ্ধান্তত স্তম্ভিত হৈ পৰাত মেচখন বিতৰ্কিত হৈ পৰে ।

ইৰাণে কেনেকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে ?

FIFA 2026
বিতৰ্কিত অফছাইড কলৰ জৰিয়তে ইৰাণৰ গ’ল অস্বীকাৰ (AP)

ইৰাণে তৃতীয় স্থানৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাগ্য এতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত নাই, বৰঞ্চ আন দলৰ ফলাফলৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব ।

ইৰাণ বৰ্তমান তৃতীয় স্থানৰ শ্ৰেষ্ঠ দলৰ ৰেংকিঙত ষষ্ঠ স্থানত আছে । মুঠ আঠটা দল ৰাউণ্ড অব ৩২লৈ যাব । আনহাতে, এতিয়াও তিনিটা গ্ৰুপৰ খেল সমাপ্ত হ’বলগীয়া আছে । তেনে ক্ষেত্ৰত আন দলে যদি ইৰাণতকৈ তুলনামূলকভাৱে বেয়া খেলে তেন্তে ইৰাণ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ আগবাঢ়িব পাৰে । বৰ্তমান তিনি পইণ্ট, গ’লৰ ব্যৱধান শূন্য আৰু তিনিটা গ’লেৰে ইৰাণে গ্ৰুপ পৰ্যায়ৰ অন্ত পেলাইছে ।

যদিহে আৰ্জেণ্টিনাই আলজেৰিয়াক পৰাস্ত কৰে তেন্তে ইৰাণে পোনপটীয়াকৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব । আন গ্ৰুপবোৰৰ অংক কিছু জটিল । উদাহৰণস্বৰূপে ঘানাই ক্ৰ’ৱেচিয়াক পৰাস্ত কৰিব লাগিব । আনহাতে, পানামাই ইংলেণ্ডৰ হাতত তিনি গ’লতকৈ অধিক ব্যৱধানত পৰাস্ত হোৱাৰ পৰা হাত সাৰিব লাগিব ।

যদিহে গ্ৰুপ জেত আলজেৰিয়া আৰু অষ্ট্ৰিয়াৰ খেল ড্ৰ’ হয়, কংগোৱে উজবেকিস্তানক পৰাস্ত কৰে আৰু ঘানাৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰ’ৱেচিয়াই অন্ততঃ এটা পইণ্ট লাভ কৰে, তেন্তে ইৰাণ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা বাহিৰ হ’ব ।

প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইজিপ্ত নকআউটত

ইৰাণৰ নিজৰ সম্ভাৱ্য বিজয়ী গ’লটো অস্বীকাৰ কৰাত হতাশ হৈ থকাৰ বিপৰীতে ইজিপ্তে ইতিহাসৰ চিত্ৰনাট্য লিখি প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰতিযোগিতাখনৰ নকআউট পৰ্যায়লৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰে । গ্ৰুপ জিত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নকআউটত প্ৰৱেশ কৰে ইজিপ্ত । উল্লেখ্য যে ১৯৩৪ চনত প্ৰতিযোগিতাত অভিষেক ঘটোৱাৰ ৯২ বছৰৰ পাছত ইজিপ্তে এই কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিছে । এতিয়ালৈকে দলটোৱে চাৰিবাৰ (১৯৩৪, ১৯৯০, ২০১৮ আৰু ২০২৬) বিশ্বকাপত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।

নিউজীলেণ্ডক মাধমাৰ বেলজিয়ামৰ

এল ট্ৰছাৰ্ডে দুটা গ’ল কৰাৰ বিপৰীতে কেভিন ডি ব্ৰুইন, ৰোমেলু লুকাকু আৰু এ ছালেমেকাৰছে এটাকৈ গ’ল দিয়ে । নিউজীলেণ্ডৰ হৈ ই জাষ্টীয়ে সান্ত্বনামূলক গ’লটো দিয়ে । নকআউটলৈ যোগ্যতা নিশ্চিত কৰিবলৈ বেলজিয়ামৰ বাবে জয়ৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু পৰিস্থিতিয়ে যেতিয়া ইয়াক আটাইতকৈ বেছি দাবী কৰিছিল সেই সময়তে বেলজিয়াম উজলি উঠিছিল । এই জয়ৰ জৰিয়তে তিনিখন মেচৰ পৰা ৫ পইণ্ট আৰু +৪ গ’লৰ পাৰ্থক্যৰে বেলজিয়ামে পইণ্ট তালিকাৰ শীৰ্ষস্থান দখল কৰে ।

গ'লৰক্ষকৰ ভুলৰ বাবে স্পেইনৰ হাতত পৰাস্ত হৈ বিশ্বকাপৰ পৰা বিদায় উৰুগুৱেৰ

FIFA 2026
উৰুগুৱে আৰু স্পেইনৰ মাজত অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ এইচৰ মেচৰ সময়ত গ'লৰক্ষণত ব্যৰ্থ উৰুগুৱেৰ গ’লৰক্ষক ফাৰ্নাণ্ডো মুছলেৰা (২৩) (AP)

গুৱাডালাজাৰা : শুকুৰবাৰে গ’লৰক্ষক ফাৰ্নাণ্ডো মুছলেৰাৰ আন এক ভুলৰ পিছত স্পেইনে উৰুগুৱেক ১-০ গ’লত পৰাস্ত কৰি বিশ্বকাপৰ নকআউট পৰ্যায়লৈ উন্নীত হোৱাৰ বিপৰীতে দক্ষিণ আমেৰিকাৰ শক্তিশালী দলটোক বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই দিয়ে ।

দুবাৰৰ চেম্পিয়ন উৰুগুৱে গ্ৰুপ এইচৰ তিনিখন মেচত এখনো মেচত জয়ৰ মুখ নেদেখাকৈ ঘৰলৈ উব। ইউৰোপীয় চেম্পিয়ন স্পেইনে ৭ পইণ্টেৰে গ্ৰুপত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰি অহা বৃহস্পতিবাৰে কেলিফ'ৰ্ণিয়াৰ ইংলউডত গ্ৰুপ জেৰ দ্বিতীয় স্থানৰ দল অষ্ট্ৰিয়া বা আলজেৰিয়াৰ সৈতে মুখামুখি হ’ব ।

গ'লৰক্ষক মুছলেৰাই পেনাল্টি এলেকাৰ ভিতৰৰ পৰা নিজৰ শ্বটটো সম্পূৰ্ণৰূপে আঁতৰাই পঠাব নোৱৰাৰ বাবে ৪২ মিনিটত আলেক্স বায়েনাই গ’ল দিয়ে । হাফটাইমত প্ৰশিক্ষক মাৰ্চেলো বিয়েলছাই তেওঁক খেলৰ পৰা উলিয়াই অনাৰ পূৰ্বে ৪০ বছৰীয়া মুছলেৰাৰ এইটো আছিল প্ৰতিযোগিতাখনৰ তৃতীয়টো ভুল ।

ফিফা ৰেংকিঙত ১৯ নম্বৰ স্থানত থকা উৰুগুৱে হৈছে এতিয়ালৈকে বিশ্বকাপৰ পৰা বাহিৰ হোৱা সৰ্বোচ্চ ৰেংকিঙৰ দল ।

শুকুৰবাৰে গ্ৰুপৰ আনখন মেচত চৌদি আৰবৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ খেলা কেপ ভাৰ্ডেয়ে উৰুগুৱে আৰু চৌদি আৰব দুয়োটা দলতকৈ এটা পইণ্ট বেছিকৈ লাভ কৰি তিনি পইণ্টেৰে গ্ৰুপত দ্বিতীয় স্থান দখল কৰে । উৰুগুৱে তৃতীয় স্থান দখল কৰে যদিও তৃতীয় স্থানৰ শ্ৰেষ্ঠ আঠটা দলৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকে আগবাঢ়ি যাব পৰাকৈ পৰ্যাপ্ত পইণ্ট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল ।

১৯৩০ আৰু ১৯৫০ চনত বিশ্বকাপ বিজয়ী উৰুগুৱেয়ে চৌদি আৰব আৰু কেপ ভাৰ্ডেৰ বিৰুদ্ধে ড্ৰ’ খেলাৰ পিছত গ্ৰুপৰ অন্তিমখন মেচত অৱতীৰ্ণ হয় । কিন্তু এই মেচখনতো আশানুৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰাত বিফল হয় । ইফালে উৰুগুৱেৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, আৰ্জেণ্টিনাৰ প্ৰবীণ প্ৰশিক্ষক বিয়েলছাক লৈ খেলুৱৈসকল সুখী নহয় ।

আনহাতে, দ্বিতীয়টো বিশ্বকাপ খিতাপৰ বাবে অপেক্ষাৰত স্পেইনে কেপ ভাৰ্ডেৰ বিৰুদ্ধে ০-০ গ’লত ড্ৰ’ কৰি আৰম্ভণি কৰিছিল যদিও চৌদি আৰবৰ বিৰুদ্ধে ৪-০ গ’লত জয়লাভ কৰি পৰৱৰ্তী মেচলৈ আহিছিল । ২০১০ চনত একমাত্ৰ খিতাপ জয় কৰাৰ পিছত লা ৰ’জাই ৰাউণ্ড অব ১৬ এতিয়ালৈকে অতিক্ৰম কৰিব পৰা নাই ।

গুৱেৰ দুটা গ'লেৰে চেনেগালৰ বিশ্বকাপ জয়ৰ আশা সজীৱ

টৰণ্টো : বিশ্বকাপৰ মেচত পাঁচটা গ’ল দিয়া প্ৰথমটো আফ্ৰিকান দল হিচাপে পৰিগণিত হয় চেনেগাল । পেপ গুৱেইৰ এক আচৰিত দুটা গ'লৰ সহায়ত দলটোৱে শুকুৰবাৰে গ্ৰুপ আইৰ অন্তিমখন মেচত ১০ জনীয়া ইৰাকৰ বিৰুদ্ধে ৫-০ গ’লত জয়লাভ কৰে ।

চেনেগালে তৃতীয় স্থানৰ আঠটা শ্ৰেষ্ঠ দলৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে অন্তিম ৩২লৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনাও বৃদ্ধি কৰে । কিয়নো দলটোৰ গ’লৰ পাৰ্থক্য তিনি পইণ্টৰ ভিতৰত সৰ্বোত্তম ।

আনহাতে, যোগ্যতা অৰ্জনৰ বাবে এক কষ্টকৰ পথ অতিক্ৰম কৰি বিপুল হতাশজনক অভিযানৰ অন্তত ইৰাকে কোনো পইণ্ট নোহোৱাকৈয়ে ঘৰলৈ উভতে ।

চেনেগালে মেচখনৰ আৰম্ভণিতে আঘাত হানি গ’ল দিয়ে । কৰ্ণাৰৰ পৰা লাভ কৰা বল আব্দুল্লা চেকৰ হেডৰ ফলত হাবিব ডায়াৰাই সামান্য স্পৰ্শ কৰি বল গ'লপোষ্টৰ নেটলৈ পঠায় । যোৱা বছৰ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰীতি মেচত গ’ল দিয়াৰ পিছত এইটো হৈছে তেওঁ প্ৰথমটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গ’ল ।

ইতিমধ্যে ইৰাকৰ প্ৰতিযোগীতত জীয়াই থকাৰ ক্ষীণ আশাই কেইমিনিটমানৰ পিছতে যেনে হাতুৰীৰ আঘাতৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।

ইৰাকৰ প্ৰশিক্ষক গ্ৰেহাম আৰ্নল্ডে ডিফেণ্ডাৰ ৰেবিন চুলাকাক আৰম্ভণিৰ লাইন আপলৈ আনিছিল যদিও তেওঁৰ অৱদান মাত্ৰ ১৩ মিনিটৰ বাবেহে আছিল ।

ইংলেণ্ডৰ ৰেফাৰী এণ্টনি টেইলৰে চেনেগালৰ তাবিজজনে গ’লত শ্বট লোৱাৰ সময়ত ছাডিঅ’ মেনেক ফাউল কৰাৰ বাবে ভিএআৰৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণৰ পিছত তেওঁক ৰেড কাৰ্ড দিয়ে ।

বিশ্বকাপত এতিয়ালৈকে ৯ খন মেচৰ ভিতৰত এইখন আছিল আটাইতকৈ কম সময়ত ৰঙা কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন আৰু প্ৰতিযোগিতাখনৰ ইতিহাসত চতুৰ্থখন দ্ৰুততম ৰঙা কাৰ্ড প্ৰদৰ্শন ।

ইৰাকে বাকী অৰ্ধত এটাও সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিলে । আনহাতে, দলটোৰ এজন খেলুৱৈ কম থকাৰ সুবিধা থকাৰ পিছতো চেনেগালে মাত্ৰ এটা সুযোগহো গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইছমাইল জেকবছে বক্সৰ বাহিৰৰ পৰা লোৱা তীব্ৰ শ্বটে গ'লৰক্ষকক পৰাস্ত কৰে ।

লগতে পঢ়ক :ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: নেদাৰলেণ্ড-আমেৰিকা গ্ৰুপৰ শীৰ্ষত; জাপান, ছুইডেন, অষ্ট্ৰেলিয়া ৩২ ৰাউণ্ডত
লগতে পঢ়ক :ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬: ইকুৱেডৰৰ হাতত পৰাস্ত জাৰ্মানী, কুৰাকাওৰ বিৰুদ্ধে ২-০ গ’লত জয় আইভৰি কোষ্টৰ

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬
CAPE VERDE
ইটিভি ভাৰত অসম
FIFA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.